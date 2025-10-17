VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Kakovost zraka v prostorih neposredno vpliva na naše zdravje, počutje in bivalno udobje. V podjetju LUNOS poudarjajo, da brez stalnega dotoka svežega zraka ni mogoče zagotoviti trajnostnega in zdravega življenjskega okolja. »Čist in svež zrak je osnova za življenje. Brez hrane lahko preživimo 14 dni, brez vode 3–4 dni, brez zraka pa ne več kot 2–3 minute. To pomeni, da je zrak najpomembnejša komponenta zdravega načina bivanja in življenja nasploh,« pravi Uroš Fonovič, direktor podjetja LUNOS, ki že več kot 15 let skrbi za kakovost zraka v slovenskih domovih in poslovnih objektih ter z dolgoletnimi izkušnjami postavlja nove standarde kakovosti bivanja. Iskanju novih in boljših rešitev na področju decentraliziranega prezračevanja ostajajo zavezani tudi v prihodnosti.

"Ocenjujemo, da je manj kot 5 % od približno milijona stavbnih objektov, ki so energetsko učinkovito sanirani in opremljeni s prezračevalnimi sistemi, primernih za trajnostno bivanje." Uroš Fonovič FOTO: Blaž Samec

Kaj opažate pri ljudeh, ki živijo v prostorih s stalnim dotokom svežega zraka? Kako to vpliva na koncentracijo, spanje, vsakodnevno počutje?

Stranke, ki se odločijo za vgradnjo mehanskih prezračevalnih sistemov, predvsem decentraliziranih prezračevalnih sistemov, to storijo predvsem zaradi izboljšanja bivalnega udobja, kakovosti življenja in naložbe v zdravje. Naša ekipa, ki sama uporablja prezračevalne sisteme, dobro pozna in opaža razliko. Številni naši kupci se vračajo z izjemno pozitivnimi povratnimi informacijami – po vgradnji sistemov nam pogosto poročajo, da bolje spijo, lažje dihajo, da imajo več energije ter da so se rešili alergij in pogostih prehladov. Z vgradnjo mehanskih prezračevalnih sistemov se resnično izboljša kakovost bivanja, objekti pa postanejo bolj udobni in primerni za zdravo življenje.

Kako lahko prezračevanje pomaga pri zmanjševanju alergenov, plesni in čezmernega CO 2 v prostoru?

Z vgradnjo decentraliziranih prezračevalnih sistemov zagotovimo, da je bivalna klima v objektih, stanovanjih in hišah bistveno bolj primerna za življenje. Naši sistemi omogočajo kontinuiran pretok zraka, kar preprečuje zastajanje vlage in povečuje kakovost zraka v prostoru. S pomočjo vgrajenih senzorjev naprave zaznavajo povišane koncentracije CO 2 in ob tem povečajo dotok svežega, čistega zraka, bogatega s kisikom, kar je ključnega pomena za zdravje in dobro počutje. Vgrajeni filtri učinkovito preprečujejo vdor onesnaževalcev, kot so prah, cvetni prah in drugi alergeni, ter tako pripomorejo k čistemu in zdravemu okolju. S tem ne le izboljšamo bivalno udobje, temveč tudi zdravje ljudi, ki živijo v objektih, opremljenih s sodobnimi decentraliziranimi prezračevalnimi sistemi.

Del prodajne ekipe podjetja LUNOS z direktorjem, Urošem Fonovičem. FOTO: Blaž Samec

Zakaj je čist zrak tako pomemben za zdravje in kako ga LUNOSOVI sistemi uravnavajo?

Čist in svež zrak je osnova za življenje. Brez hrane lahko preživimo 14 dni, brez vode 3–4 dni, brez zraka pa ne več kot 2–3 minute. To pomeni, da je zrak najpomembnejša komponenta zdravega načina bivanja in življenja nasploh. Z mehanskimi prezračevalnimi sistemi, vgrajenimi v prostore, dvigujemo raven bivalnega udobja in zagotavljamo, kar je nujno za zdravje. Naš cilj je, da objekti postanejo trajnostni in primernejši za bivanje.

V preteklosti je bilo prezračevanje omejeno na odpiranje oken, vendar to ni več dovolj. V današnjem času je to trend, ki mora iti v pozabo. Z vgradnjo sodobnih prezračevalnih sistemov omogočimo kontinuiran dovod svežega zraka v vse prostore, kar dvigne kakovost bivalnega okolja in zagotovi trajnostno delovanje objekta. Energetsko sanirani objekti, ki so dobro zatesnjeni z ovojem in sodobnim stavbnim pohištvom, so sicer učinkoviti, vendar brez ustreznega prezračevanja v njih preprosto ni dovolj svežega zraka. Zato je nujno, da v vse hiše in stanovanja vgradimo sisteme, ki omogočajo stalni pretok svežega zraka, in s tem zagotovimo zdravo in udobno bivalno okolje.

Katere so glavne razlike med naravnim in mehanskim prezračevanjem, če gledamo skozi oči stanovalcev? Torej, prednosti in slabosti. Katere prednosti prinaša prezračevanje LUNOS v primerjavi z naravnim odpiranjem oken?

Primerjava med klasičnim prezračevanjem z odpiranjem oken in vgrajenim decentraliziranim prezračevalnim sistemom je ključna. Pri naravnem prezračevanju z odpiranjem oken je treba ta odpreti vsako uro, kar je izvedljivo, če smo doma in če so zunanje razmere (temperatura med 18 in 24 stopinjami) primerne. Vendar pa to ni vedno možno – še posebej ko nas ni doma, ko so temperature zunaj previsoke ali prenizke ali kadar ni smiselno odpirati oken zaradi hrupa ali onesnaženosti zraka. V teh primerih je vgrajen decentralizirani prezračevalni sistem edina prava rešitev.

Sistem LUNOS zagotavlja stalni pretok svežega zraka ne glede na to, ali smo doma ali ne, ter ne glede na zunanje vremenske razmere. Poleg tega ne povzroča prepiha, ni odvisen od naše prisotnosti v prostoru in je izredno energetsko učinkovit. S sistemom LUNOS se izognemo težavam, kot je čezmerno hlajenje ali segrevanje prostora, ki sta lahko posledica odpiranja oken v ekstremnih vremenskih razmerah. Prezračevalni sistemi LUNOS prav tako učinkovito filtrirajo zunanji zrak, kar zmanjša vdor prahu, alergenov in onesnaževalcev, ki jih naravno prezračevanje ne more obvladati.

FOTO: LUNOS

Veliko ljudi skrbi hrup. So vaši sistemi glasni ali ne?

Pri naših sistemih je hrup eden ključnih vidikov, ki ga zelo uspešno obvladujemo. Hrup, ki ga povzročajo naše naprave, je minimalen – le tri decibele na razdalji treh metrov, kar je praktično neslišno. Za primerjavo, človeški šepet doseže približno deset decibelov. Poleg tega prezračevalni sistemi LUNOS učinkovito preprečujejo vdor zunanjega hrupa, kar je celo na višji ravni, kot to omogočajo najsodobnejša okna. Najsodobnejša okna običajno tesnijo do 50 ali 55 decibelov, prezračevalni sistemi LUNOS pa učinkovito zadržijo več kot 60 decibelov. To pomeni, da šibki člen v stavbah niso prezračevalni sistemi, ampak drugi gradbeni elementi, ki omogočajo vdor zvoka.

Kako se lahko prezračevalni sistemi povežejo z drugimi pametnimi tehnologijami v stavbah, kot so ogrevanje, hlajenje, osvetlitev?

Prezračevalni sistemi LUNOS so zasnovani tako, da se brez težav povežejo z drugimi pametnimi tehnologijami v stavbah. Naši sistemi so že vnaprej opremljeni s tehničnimi rešitvami, ki omogočajo enostavno integracijo v različne sisteme pametnih hiš. To pomeni, da se lahko povežejo s sistemi, kot so KNX, EnOcean in drugi, ter se uskladijo z ogrevanjem, hlajenjem in osvetlitvijo. Na ta način omogočamo popolno avtomatizacijo, kjer prezračevanje, ogrevanje in hlajenje delujejo usklajeno za še večje udobje, energetsko učinkovitost in optimizacijo porabe energije v stavbah.

FOTO: LUNOS

Zakaj je pomembno, da so prezračevalne rešitve vključene že v fazi načrtovanja novogradenj in prenov?

Prezračevalne sisteme je zelo smiselno in koristno načrtovati že v fazi projektiranja, saj je takrat vgradnja najlažja. Ob načrtovanju je mogoče predvideti najbolj optimalne rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito delovanje sistema v prihodnosti. Seveda pa to ni ovira, mi vgrajujemo decentralizirane prezračevalne sisteme, ki nimajo cevi in so brezžični, tudi v objekte, ki so že v fazi bivanja in uporabe. Naši sistemi se preprosto vključijo v vse vrste objektov, od stanovanj, pisarn in zdravstvenih domov do drugih prostorov, kjer ljudje potrebujejo svež in zdrav zrak. Čeprav je najbolj priporočljivo, da se prezračevanje vključi že pri načrtovanju, je vgradnja možna tudi pozneje, brez večjih težav.

Kako ocenjujete ozaveščenost ljudi o vplivu zraka na zdravje in kakovost bivanja?

V Sloveniji je ozaveščenost o kakovosti zraka na zelo visoki ravni, o tem, da je rešitev za izboljšanje kakovosti bivanja v objektih vgradnja decentraliziranih prezračevalnih sistemov, pa še nekoliko slabša. Potencial na tem področju je v Sloveniji ogromen.

Ocenjujemo, da je manj kot 5 % od približno milijona stavbnih objektov, ki so energetsko učinkovito sanirani in opremljeni s prezračevalnimi sistemi, primernih za trajnostno bivanje. Zavedanje o tem, kako pomembno je poskrbeti za kakovost zraka v prostorih, se počasi povečuje, vendar je pred nami še dolga pot, da dosežemo zadovoljivo stopnjo saniranosti objektov in zagotovimo kakovostne bivalne razmere za vse.

Kako dostopne so kakovostne prezračevalne rešitve širši družbi? Se pravi s cenovnega in tudi socialnega vidika.

Sodobni decentralizirani prezračevalni sistemi so dostopni širokemu krogu ljudi. Ena izmed ključnih prednosti decentraliziranih sistemov je njihova fleksibilnost. Omogočajo postopno vgradnjo, kar pomeni, da se lahko stranke na začetku odločijo za osnovni sistem, ki ga pozneje nadgradijo z dodatnimi elementi in funkcionalnostmi, kot to omogoča njihov proračun. Tak pristop omogoča, da prezračevalni sistem doseže tehnično optimalno raven skozi čas, kar je velika prednost pri prilagajanju investicije posameznim potrebam.

V Sloveniji pa so za vgradnjo prezračevalnih sistemov na voljo tudi subvencije, ki jih ponuja Eko sklad. Ta zagotavlja povračilo 30 % naložbe za vgrajene sisteme, kar pomeni dodatno spodbudo za ljudi, ki si sicer morda ne bi mogli privoščiti tovrstnih rešitev. Subvencije so na voljo za sisteme za rekuperacijo toplote in energije, kar dodatno pripomore k zmanjšanju stroškov in večji dostopnosti teh rešitev za širšo družbo.

FOTO: LUNOS

Katera izkušnja iz prakse vam je potrdila, da je vaše delo pomembno za zdravje in dobro počutje ljudi?

Največje zadovoljstvo črpamo iz pozitivnih odzivov naših strank, ki so po vgradnji naših prezračevalnih sistemov opazile izboljšanje svojega življenja. Dnevno se na nas obračajo, izražajo hvaležnost in nam sporočajo, kako jim je naša rešitev pomagala pri izboljšanju bivalnega udobja, boljši kakovosti zraka in boljšem počutju. Takšni odzivi nas navdihujejo in dajejo dodatno motivacijo za nadaljnje delo.

Tako da če tudi vi razmišljate o izboljšanju kakovosti zraka v svojem domu ali prostoru, se oglasite pri nas. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali najti najboljšo rešitev za vaše potrebe.

Predstavimo bralcem še podjetje LUNOS. Kdo ste, kakšna je vaša zgodovina in kdaj ste začeli delovati?

Podjetje LUNOS je hčerinsko podjetje nemškega matičnega podjetja Lunos GmbH iz Berlina. V Sloveniji smo začeli delovati kot hčerinsko podjetje leta 2023, pred tem pa smo v zadnjih 15 letih delovali preko lokalnega distributerja. V Sloveniji smo več kot 15 let, v tem času pa smo vgradili več kot 200.000 naprav LUNOS in pridobili številne zadovoljne stranke, ki so prejele originalne sisteme LUNOS.

Kako poslujete na slovenskem in mednarodnem trgu?

Na slovenskem in mednarodnem trgu poslujemo s poudarkom na lokalni prisotnosti. V Sloveniji imamo pisarne v Ljubljani, Mariboru, Kopru, manjšo pisarno v Rogaški Slatini in Polzeli, vse zato, da smo bližje našim strankam, dostopni in da jim lahko ponudimo vse potrebne informacije, razlage in navodila. Na mednarodnem trgu sodelujemo z lokalnimi partnerji v Bosni in Črni gori, na Hrvaškem pa smo odprli hčerinsko podjetje v sodelovanju z matičnim podjetjem iz Berlina, v solastništvu z lokalnim partnerjem.

Katere vrednote in vizijo podjetje LUNOS najbolj poudarja pri svojem delu?

Podjetje LUNOS ima vizijo zagotavljati zdrav življenjski prostor, zdrave bivalne razmere in graditi trajnostne objekte. Torej, ne samo energetsko učinkovite objekte, ampak objekte, v katerih je prijetno bivati in so namenjeni udobju in kakovosti življenja.

FOTO: LUNOS

Kako pomembna je za vas lokalna skupnost in ali sodelujete v kakšnih družbeno odgovornih projektih?

Za podjetje LUNOS je lokalna skupnost celica, matica naše dejavnosti. Z lokalno skupnostjo gradimo vse, kar počnemo, zato se z veseljem vračamo tisto, kar nam ta skupnost daje. Smo aktivni udeleženci na večjih prireditvah, radi se odzovemo na povabila občin, turističnih organizacij in lokalnih društev. Poleg tega doniramo in sponzoriramo različne projekte ter skušamo čim bolj približati LUNOS ljudem, ki potrebujejo naše rešitve.

Kakšne načrte imate za prihodnost v smislu trajnosti, razvoja novih tehnologij ali širjenja na druge trge?

Podjetje LUNOS ima smele načrte za prihodnost, tako v smislu razvoja kot širjenja prisotnosti na drugih trgih. LUNOS Slovenija nastopa kot lokalno podjetje z namenom širjenja na trgih Slovenije, Hrvaške, Balkana ter v sosednjih državah, predvsem na Madžarskem, v Avstriji in Italiji. Kot vodilni partner v regiji bo LUNOS Slovenija skupaj z nemškim LUNOSOM poskrbel za še boljšo in kakovostnejšo ponudbo prezračevalnih sistemov LUNOS. Kar zadeva trajnost, podjetje LUNOS v sodelovanju s svojo tehnično ekipo v Berlinu nenehno išče nove in boljše rešitve na področju decentraliziranega prezračevanja.

FOTO: LUNOS

Tako podjetje LUNOS uvaja tudi nove tehnologije. Z razvojem seveda sledi vsem novim, modernim trendom. Bistveno in zelo pomembno je, da je podjetje LUNOS eno izmed prvih na področju prezračevanja, ki uvaja v svoje procese prodaje, servisa in razvoja seveda tudi umetno inteligenco.

V Sloveniji je LUNOS na več lokacijah. Glavne pisarne so v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Vse stranke, ki so zainteresirane za še bolj poglobljeno razlago, vabimo k nam. Seveda pa so naši komercialisti na voljo za pojasnila in razlage vsepovsod na terenu pri vseh strankah, ki si želijo dodatnih informacij.

Naročnik oglasne vsebine je LUNOS