    Podjetniške zvezde

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    14. 10. 2025 | 12:55
    14. 10. 2025 | 13:06
    9:10
    A+A-

    Ljubljanske mlekarne so del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis, kar njihovim zaposlenim omogoča pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj ter stalno nadgrajevanje znanja v spodbudnem in dinamičnem okolju.

    V videointervjuju spoznajte dva sodelavca, Špelo in Matevža, ki z navdušenjem pripovedujeta, kako jima delo v Ljubljanskih mlekarnah odpira vrata v svet ter širi obzorja na karierni in osebni poti:

    Karierne poti, ki rastejo znotraj podjetja

    Špela Kozolc, vodja blagovnih znamk senior. FOTO: Črt Piksi
    Špela Kozolc, vodja blagovnih znamk senior. FOTO: Črt Piksi
    Špela Kozolc se je Ljubljanskim mlekarnam pridružila konec leta 2017, ko jo je pritegnil oglas za asistentko v marketingu. »V ekipo sem prišla julija 2018 in sprva sem bila v vlogi asistentke sodelavki, ki je upravljala blagovno znamko Mu. Čez nekaj časa sem napredovala na položaj brand manager junior, potem še na delovno mesto brand managerja in sodelovala pri upravljanju blagovne znamke Alpsko, nato sem upravljala blagovno znamko Maxim Premium in obenem sodelovala pri blagovnih znamkah Planica in Alpsko mleko.« Zdaj kot vodja blagovnih znamk senior skrbi za kategorijo sladoledov (Maxim Premium, Planica in otroški sladoledi). 

    V sedmih letih je imela priložnost delati pri različnih ikoničnih blagovnih znamkah Ljubljanskih mlekarn, kar je zanjo še posebej dragoceno. »To je moja prva redna zaposlitev in vesela sem, da delam v podjetju, kjer večino delovnih mest zapolnimo z notranjim napredovanjem,« pravi.

    Matevž Popit, sistemski inženir FOTO: Črt Piksi
    Matevž Popit, sistemski inženir FOTO: Črt Piksi
    Matevž Popit je pot do Ljubljanskih mlekarn našel prek LinkedIna, ko so iskali strokovnjaka za avtomatizacijo in sisteme SCADA. »S sistemi SCADA sem se ukvarjal že več kot štiri leta, saj sem prve izkušnje dobil takoj po končani srednji šoli,« pravi. Ob zaposlitvi leta 2022 je nadaljeval študij informacijske in kibernetske varnosti, stroške pa mu je v celoti krilo podjetje. »Študij ob delu mi je bil zelo všeč, ker sem lahko dobre prakse prenašal iz študijskega okolja v LM in obratno. Vedel sem, da se bo področje kibernetske varnosti nenehno razvijalo tudi v industrijskih sistemih.«

    Po dobrem letu je iz sistemskega inženirja II napredoval v sistemskega inženirja I. Zdaj je v Ljubljanskih mlekarnah tri leta in to je njegova prva redna zaposlitev.

    Odkrijte, kako lahko tudi vi postanete del ekipe, ki združuje tradicijo, mednarodne izkušnje in inovativno razmišljanje.

    Mednarodno sodelovanje odpira vrata do novega znanja

    V globalno povezanem svetu so mednarodne izkušnje in izmenjava znanja izjemno dragocene. Povezovanje s strokovnjaki iz drugih držav omogoča prenos dobrih praks, hitrejše uvajanje inovacij in boljše razumevanje različnih trgov. Za zaposlene pa pomeni tudi osebno rast, širjenje obzorij in krepitev medkulturnih kompetenc, ki so vse bolj pomembne v sodobnem poslovnem okolju.

    Ker so Ljubljanske mlekarne del mednarodne skupine Lactalis, ki ima proizvodne obrate v petdesetih državah, imajo zaposleni dostop do znanja in izkušenj z vsega sveta. Špela poudarja, da so jo vključili v različne mednarodne treninge in projekte s tujimi kolegi, kjer izmenjujejo izkušnje in dobre prakse: »Priložnost imamo oditi tudi na izmenjave v sestrska podjetja, kar dodatno širi obzorja.«

    Matevž je bil že kmalu po prihodu vključen v program Industrial Seeds, namenjen mladim, ki se podjetju pridružijo na začetku kariere. Program je trajal dve leti in mu je omogočil obisk petih evropskih proizvodnih obratov, kjer je spoznal tehnologijo, marketinške pristope in ekonomske vidike delovanja v različnih državah. »Pozitivno je, da se primeri dobrih praks prenašajo iz podjetja v podjetje,« pravi.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Ko zaposleni postanejo inovatorji in preizkuševalci

    V podjetjih, ki želijo ostati korak pred konkurenco, je ustvarjanje prostora za ideje zaposlenih ključnega pomena. Inovativna kultura spodbuja ustvarjalno razmišljanje, hitro prilagajanje spremembam in razvoj izdelkov, ki odgovarjajo na potrebe potrošnikov. Ko so zaposleni vključeni v ta proces, aktivno prispevajo sveže zamisli ter se hkrati bolj povežejo s podjetjem in njegovim poslanstvom.

    V Ljubljanskih mlekarnah imajo zaposleni priložnost sodelovati pri razvoju izdelkov že od prvih zamisli naprej. Ob 50. obletnici sladoleda Planica so izvedli interni inovacijski hekaton, na katerem so zaposleni dobili priložnost, da s svojimi idejami soustvarijo zgodbo Planice ob pomembnem jubileju. »Zmagovalna ekipa je prispevala idejo za posebno izdajo obogatene Planice, ki se še danes prodaja in je bil lani drugi najbolj prodajan okus tega sladoleda,« pove Špela. Poleg ustvarjalnega prispevka pa imajo zaposleni pomembno vlogo tudi kot interni preizkuševalci: »Naše inno ekipe skupaj z oddelkoma marketinga in razvoja sodelujejo pri razvoju inovacij kot interni preizkuševalci.«

    Tudi Matevž poudari, da podjetje spodbuja inovativno razmišljanje v vseh oddelkih: »Zaposleni lahko predlagamo rešitve in jih nato tudi implementiramo.« Ob tem pojasni, da pri svojem delu spremlja procese in išče izboljšave, ki zmanjšujejo izgube surovin, energije in časa ter ohranjajo kakovost izdelkov.

    Matevž: »Vesel sem, da delam v stabilnem in rastočem podjetju s 70-letno tradicijo, ki dosega rekordne poslovne rezultate.«

    Embalaža je eno ključnih področij trajnosti, kjer uvajajo materiale iz recikliranih virov. FOTO: Anže Petkovšek 
    Embalaža je eno ključnih področij trajnosti, kjer uvajajo materiale iz recikliranih virov. FOTO: Anže Petkovšek 

    Trajnost v središču delovanja

    Trajnost je ena ključnih vrednot sodobnih uspešnih podjetij. Potrošniki so vedno bolj pozorni na vpliv izdelkov na okolje, poslovni partnerji in skupnosti pa pričakujejo odgovorno ravnanje in jasne cilje na področju varovanja naravnih virov. Podjetja, ki sledijo trajnostnim smernicam, ne le da krepijo svoj ugled, temveč prispevajo k dolgoročni ohranitvi okolja in kakovosti življenja.

    V skupini Lactalis in Ljubljanskih mlekarnah so si zato zastavili konkretne in merljive cilje za zmanjševanje okoljskega odtisa. Embalaža je eno ključnih področij trajnosti, kjer uvajajo materiale iz recikliranih virov, vsa embalaža pa mora biti opremljena z informacijami o ustreznem ravnanju z odpadki. »Marketing je eden od glavnih odločevalcev pri embalaži,« zato, pojasnjuje Špela, so pri tem še posebej aktivni.

    Tudi v proizvodnji se osredotočajo na varčno rabo virov in energetsko učinkovitost. »Stremimo k prihranku porabe energentov, kot je para, pa tudi vode. Kot podjetje se trudimo, da imamo čim manjši vpliv na okolje,« poudarja Matevž.

    Špela: »Vesela sem, da delam v podjetju, v katerem večino delovnih mest zapolnimo z notranjim napredovanjem.«

    V Ljubljanski mlekarnah znajo poskrbeti za dobro počutje zaposlenih. FOTO: Črt Piksi
    V Ljubljanski mlekarnah znajo poskrbeti za dobro počutje zaposlenih. FOTO: Črt Piksi

    Dobro počutje zaposlenih je osnova za vrhunsko delo

    Dobro počutje zaposlenih je vse bolj prepoznano kot ključni dejavnik uspeha podjetja. Zadovoljni in motivirani zaposleni so bolj ustvarjalni, zavzeti in pripravljeni dolgoročno prispevati k skupnim ciljem. Zato številna podjetja vlagajo v programe, ki skrbijo ne le za strokovni razvoj, temveč tudi za telesno, duševno in socialno blagostanje svojih ekip.

    Tudi Ljubljanske mlekarne se zavedajo, da so prav ljudje največja vrednost podjetja. S programom Začuti dobro počutje zaposlenim ponujajo celovit nabor aktivnosti in storitev, ki podpirajo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. »Ko se v službi dobro počutim, sem bolj motivirana in uspešna,« pravi Špela, ki pozdravlja takšne pobude. Program vključuje skrb za telesno kondicijo, spodbujanje zdravih navad, pa tudi aktivnosti za krepitev medosebnih odnosov.

    Matevž poudarja, da je za učinkovito sodelovanje ključno zaupanje in spoštovanje v ekipi: »Veliko pomeni, da so odnosi v oddelku dobri, spoštljivi in odprti, ker lahko le tako učinkovito sodelujemo. Imamo različne športne aktivnosti, brezplačno psihološko svetovanje in dogodke za zaposlene.«

    Takšna podpora zaposlenim gradi pozitivno delovno kulturo in krepi pripadnost podjetju, kar se kaže tudi v skupnih uspehih in dolgoročni stabilnosti.

    V Ljubljanskih mlekarnah se tradicija prepleta z inovacijami, mednarodnimi izkušnjami in skrbjo za zaposlene. Zgodbi Špele in Matevža dokazujeta, da lahko z vztrajnostjo, radovednostjo in odprtostjo za nove priložnosti vsak razvija svojo karierno pot, hkrati pa prispeva k uspehu podjetja.

    Postanite del ekipe, ki ustvarja izdelke, ki jih pozna in ima rada vsa Slovenija

    Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne

    Novice  |  Slovenija
    Evropska unija

    V Bruslju Sloveniji odobrili izplačilo dodatnih 440 milijonov evrov za okrevanje

    Evropska komisija je potrdila, da je Slovenija izpolnila vseh 21 mejnikov in šest ciljev, vključenih v zahtevek za izplačilo sredstev.
    14. 10. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    (So)avtorji genocida, mirovniki našega časa

    V ponedeljek so se ljudje veselili tako v Palestini, kot v Izraelu – to je nedvomno zgodovinska redkost. Toda – že danes je nov dan.
    Boštjan Videmšek 14. 10. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Izraelska vojska ubila najmanj šest Palestincev kljub prekinitvi ognja

    Zdravstvene oblasti so v Gazi potrdile smrt več ljudi dan po izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih ujetnikov.
    14. 10. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 10. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    GZS

    Podjetja že tri mesece čakajo na subvencioniranje skrajšanega delovnika

    GZS je že 14. julija na ministrstvo za delo naslovila poziv, naj v skladu začne postopek aktivacije ukrepa.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
