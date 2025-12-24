  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    24. 12. 2025 | 09:57
    18:12
    A+A-

    V ospredju ostajajo strah pred zlorabo kartice, nezaupanje do spletnih trgovin in skrb glede dolgotrajnih postopkov reševanja težav. Kaj ti premiki pomenijo za trgovce, banke in ponudnike plačilnih tehnologij ter kako biometrija in mobilne denarnice spreminjajo plačilno izkušnjo, v intervjuju pojasnjuje Luka Gabrovšek, Country Manager v družbi Mastercard Slovenija.

    Kako bi povzeli trenutno raven zaupanja slovenskih potrošnikov v spletno nakupovanje?

    Po nedavni raziskavi Masterindex (oktober 2025) je zaupanje slovenskih potrošnikov v spletno nakupovanje razmeroma visoko, sam pa opažam, da na tem področju ostaja še nekaj rezerve. Več kot tri četrtine prebivalcev (78 %) meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, dodatnih 5 % ga ocenjuje kot »zelo varnega«. Kljub temu zaznavamo rahel padec deleža tistih, ki spletno nakupovanje ocenjujejo kot »zelo varno«, ob hkratnem povečanju deleža potrošnikov, ki menijo, da je nevarno. Najbolj izstopa strah pred zlorabo kartice (69 %), dva od petih (39 %) ne zaupata spletnim trgovinam, izrazito se je povečala tudi skrb glede dolgotrajnih postopkov reševanja težav (36 %). Skoraj četrtina (25 %) še vedno ne zaupa spletnemu plačevanju, predvsem zaradi skrbi glede reševanja sporov in zlorab.

    Tu je še prostor za napredek. Za potrošnika mora plačilni proces potekati tekoče, brez nepotrebnih prekinitev in z občutkom varnosti. Sam rad uporabim primer nogometne tekme: najboljša je tista, ki teče nemoteno, sodniki pa so prisotni predvsem kot nadzorniki, tekma pa se odvija nemoteno.

    "Zadnji trend, ki se šele kaže, ampak verjetno bo to res velika zadeva, je tako imenovana uporaba umetne inteligence oziroma agentov umetne inteligence v poslovanju." FOTO: Jože Suhadolnik

    Kako pomemben je občutek varnosti pri tem, da se potrošniki odločijo za spletni nakup, in kako se to odraža v njihovih nakupnih navadah?

    Občutek varnosti igra pomembno vlogo pri odločanju potrošnikov za spletni nakup. Več kot polovica vprašanih (56 %) kot najpomembnejše merilo v celotnem procesu plačevanja navaja varnost plačila. Ta visoka prioriteta varnosti se neposredno odraža v nakupnih navadah, saj so potrošniki precej previdni glede zaupanja v shranjevanje svojih podatkov. Le polovica vprašanih namreč zaupa, da so podrobnosti njihove plačilne kartice varno shranjene pri ponudniku, dobra tretjina (37 %) je glede tega negotova, približno eden od osmih (13 %) pa varnosti shranjevanja podatkov ne zaupa.

    "Pri tistih, ki izražajo nezaupanje, prevladuje strah pred konkretnimi finančnimi posledicami: skoraj dve tretjini (65 %) skrbi zloraba kartice, več kot polovico (56 %) pa nepooblaščen dostop do osebnega računa. Varnost vpliva tudi na izbiro načinov potrjevanja plačil: varnost bančnega računa je najpomembnejši dejavnik za več kot polovico (54 %) potrošnikov, skoraj četrtina (23 %) pa na prvo mesto postavlja varnost osebnih podatkov, kot je denimo prstni odtis."

    Zanimivo je, da tehnične težave z varnostnimi postopki niso pogost razlog za opustitev nakupa – težave v procesu avtentikacije in avtorizacije so med redkejšimi razlogi za neuspešen zaključek spletnega nakupa.

    V raziskavi Masterindex 80 % Slovencev ocenjuje spletne nakupe kot pretežno varne, a je zaznati rahlo znižanje zaupanja. Kaj po vašem mnenju vpliva na ta premik?

    Rahlo znižanje zaupanja v varnost spletnega nakupovanja je večplasten pojav, na katerega vpliva kombinacija zaznanih tveganj in izkušenj potrošnikov. Čeprav prevladuje prepričanje, da je spletno nakupovanje varno, določeni dejavniki spodbujajo previdnost in vplivajo na ta premik.

    FOTO: Mastercard
    FOTO: Mastercard

    Najmočnejši med njimi je strah pred zlorabo plačilne kartice, ki se v zadnjem času še krepi. Prevaranti so prebrisani, a obstajajo načini, kako poskrbeti za varnost tudi v primeru suma zlorabe kartice. Pomembno je, da čim prej kontaktirate z izdajateljem kartice (banko ali kartičnim sistemom) in kartico prekličete, nato pa sodelujete z njimi pri reševanju svoje težave. Kartic nikoli ne puščajte brez nadzora; kadar je shranjena v vašem pametnem telefonu, pa pazite, da z njim ravnate vestno. Podobno močno je tudi nezaupanje v spletne trgovine kot take. Tudi tu se lahko zaščite s tremi preprostimi koraki – preverite varnost povezave in nakupujte pri spletnih trgovcih, ki uporabljajo najnovejše standarde overitve EMV® 3-D Secure, kot je denimo Mastercard Identity Check, aktivirajte SMS-obveščanje pri svojih izdajateljih ob vsaki transakciji, redno spremljajte svojo porabo …

    Morda ni nenavadno, da se je v zadnjem letu izrazito okrepila tudi zaskrbljenost glede dolgotrajnih in zapletenih postopkov reševanja težav, ki je najvišja do zdaj. Tudi če do zlorabe ne pride, lahko dolgotrajno reševanje sporov ali reklamacij pomembno zmanjša občutek varnosti.

    Ne nazadnje ostaja prisoten skepticizem glede varnega shranjevanja podatkov: le polovica potrošnikov zaupa, da so podatki kartice varno shranjeni, pri delu pa prevladuje bojazen pred nepooblaščenim dostopom ali zlorabo, kar ustvarja splošno vzdušje previdnosti. Glavni vir te bojazni je skrb, da bi bili podatki razkriti nepooblaščenim osebam ali da bi bila kartica zlorabljena. Letos konec leta je Mastercard predstavil nadgradnjo tehnologije Mastercard Secure Card on File, ki omogoča varno shranjevanje podatkov kartice pri trgovcih ali na spletnih platformah z uporabo tokenizacije, tako da jih potrošniku ni treba znova vnašati ob vsakem nakupu. S tem se bistveno zmanjša tveganje za nepooblaščen dostop in zlorabo podatkov. Hkrati potrošnikom omogoča hitrejše in bolj enostavno spletno plačevanje ter povečuje zaupanje v digitalne nakupe.

    Skupaj ti dejavniki – okrepljen strah pred zlorabo kartic in izpostavljenostjo podatkov, skupaj z občutkom nemoči zaradi dolgih postopkov reševanja težav – ustvarjajo pritisk na splošno dojemanje varnosti in povzročajo to minimalno, a pomembno znižanje zaupanja v spletne nakupe.

    Kako po vaših opažanjih iz raziskave potrošniki ocenjujejo razliko med domačimi in tujimi spletnimi trgovci – obstajajo posebnosti v zaupanju, percepciji kakovosti ali občutku varnosti?

    Zanimivo je, da se percepcija slovenskih potrošnikov glede nakupovanja v domačih in tujih spletnih trgovinah skozi leta spreminja, kar je jasno razvidno iz naših ugotovitev.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Največji delež spletnih kupcev (38 %) še vedno nakupuje tako v slovenskih kot v tujih spletnih trgovinah. V letu 2025 pa zaznavamo premik: nekoliko več kupcev nakupuje v tujih spletnih trgovinah (33 %) kot v slovenskih (28 %). To pomeni, da se je trend obrnil v primerjavi z letom 2024 (slovenske: 32 %, tuje: 30 %) ter kaže na večjo odprtost in zaupanje v mednarodne ponudnike.

    Pri nakupih v slovenskih spletnih trgovinah je plačilna kartica še vedno najpogosteje uporabljena metoda (55 %). Ob tem pa mobilne rešitve hitro pridobivajo: z mobilno denarnico plača 21 % kupcev, Apple Pay in Google Pay pa skupaj uporablja 22 % kupcev. To potrjuje rast zaupanja v priročnost in enostavnost mobilnih plačil. Pri nakupih v tujih spletnih trgovinah so potrošniki praviloma še bolj naklonjeni digitalnim rešitvam. Plačilna kartica ostaja najpogostejša izbira (50 %), zelo priljubljen pa je tudi PayPal (29 %). Poleg tega se v tujih spletnih trgovinah opazno povečuje uporaba Apple Pay in Google Pay. Razlika v plačilnih navadah kaže, da se potrošniki pri tujih nakupih hitreje naslonijo na uveljavljene globalne digitalne plačilne mehanizme, verjetno tudi zaradi njihove razširjenosti in preproste uporabe.

    Strah pred zlorabo kartice ostaja najpogostejši razlog za nelagodje. Kako se Mastercard konkretno loteva teh skrbi?

    Mastercard kot tehnološko podjetje obravnava varnost z različnimi pristopi. Med pomembnejšimi usmeritvami je spodbujanje biometrične avtentikacije. Raziskava Masterindex kaže, da potrošniki metode, kot sta prstni odtis in prepoznava obraza, ocenjujejo kot varne. Avtentikacija prek aplikacije mobilne banke ali mobilne denarnice (pogosto z biometrijo) je trenutno najpogosteje uporabljena metoda pri spletnem plačevanju. Uporaba prstnega odtisa (15 %) in prepoznave obraza (12 %) narašča, kar postopno zmanjšuje odvisnost od tradicionalnih metod, kot sta PIN- in SMS-koda. Kar 73 % vprašanih meni, da je prstni odtis varna ali popolnoma varna metoda.

     

    FOTO: Mastercard
    FOTO: Mastercard

    Rešitev Click to Pay, ki prihaja v prihodnjem letu, prav tako izboljšuje nakupovalno izkušnjo, saj združuje varnost in udobje potrošnika na enem mestu. Podatki o kartici so varno shranjeni pri izdajatelju in jih ni treba vnašati pri vsakem nakupu, nadzor nad upravljanjem pa še vedno ostane potrošniku samemu. Enako velja za mobilne denarnice, ki omogočajo potrditve nakupa prek vnosa gesla PIN ali s prepoznavo obraza.

    Občutek varnosti je za potrošnika pomemben, plačilni proces pa mora biti enostaven, hiter in varen. Temu sledimo tudi v družbi Mastercard.

    "Sprejemanje biometričnih metod in mobilnih plačil se povečuje, saj skoraj polovica (49 %) Slovencev uporablja biometrijo povsod, kjer je to mogoče." FOTO: Jože Suhadolnik

    Dve petini Slovencev ne zaupata spletni trgovinski infrastrukturi. Kje vidite ključne razloge in kako lahko trgovci to izboljšajo?

    To kaže na nelagodje, ki presega zgolj plačilne mehanizme. Med razlogi izstopajo: strah pred zlorabo kartice, skrb glede dolgotrajnih postopkov reševanja težav (najvišje doslej) in nezaupanje v spletno ponudbo – skoraj tretjina (31 %) ne zaupa opisom izdelkov na spletu, kar na koncu zmanjšuje še verodostojnost ponudbe trgovcev. Kako zvišati to zaupanje? Trgovci naj omogočajo pregledno in varno uporabniško izkušnjo z uvajanjem sodobnih varnostnih rešitev (npr. biometrija, Click to Pay), s hitrejšim, jasnejšim in manj zapletenim procesom reklamacij in vračil ter z uporabo bolj verodostojne vsebine (kakovostne fotografije, jasni opisi, transparentni pogoji).

    Ali opažate razlike med generacijami glede zaupanja v spletna plačila in sprejemanje biometrije? Kje so največje vrzeli in kako jih je po vašem mogoče zapolniti?

    Sprejemanje biometričnih metod in mobilnih plačil se povečuje, saj skoraj polovica (49 %) Slovencev uporablja biometrijo povsod, kjer je to mogoče. Avtentikacija prek aplikacije mobilne banke ali mobilne denarnice prevladuje (28 %), prstni odtis je med najbolj priljubljenimi izbirami (20 %). Ker so te rešitve tesno povezane z mobilnimi telefoni, so mlajše generacije praviloma hitrejše pri sprejemanju.

    Vrzel zaznavamo pri delu uporabnikov, za katere je prehod na nove načine potrjevanja plačil še vedno izziv: za približno 14 % je uporaba mobilne aplikacije za potrditev plačila zapletena. To kaže, da starejše generacije pogosto potrebujejo več podpore pri spoznavanju, razumevanju in učenju uporabe sodobnejših metod. Zmanjšujemo jih lahko z izobraževanjem, jasno komunikacijo, a navade se spreminjajo najbolj počasi.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Enkratnemu geslu še vedno zaupa skoraj 80 % vprašanih. Zakaj po vašem mnenju ta metoda ostaja tako visoko ocenjena?

    Razlogov je več. Prvič, enkratno geslo je dolgo veljalo za standard in je zato močno ukoreninjeno kot »preverjena« praksa pri zagotavljanju varnosti. Drugič, potrošniki ga dojemajo kot »fizično« ločeno od osebnih biometričnih podatkov, zato se jim lahko zdi manj tvegano. Čeprav je prstni odtis dejansko zelo varna metoda in ji zaupa tri četrtine vprašanih, potrošniki osebne biometrične podatke še vedno povezujejo z večjim tveganjem, če bi ti kdaj prišli v napačne roke. Enkratno geslo pa temelji na kodi, ki se po uporabi izniči.

    Ob tem pa se trendi spreminjajo: uporaba PIN-kode in SMS-kode je v upadanju in je približno prepolovljena v primerjavi z letom 2021. To nakazuje, da bo z rastjo mobilne avtentikacije in biometrije tudi percepcija varnosti postopno prešla na nove metode. Trenutno je to visoko zaupanje predvsem odraz že uveljavljene navade.

    Tudi biometrija vse bolj postaja standard, prstni odtis in prepoznavanje obraza uporablja že pomemben delež potrošnikov. Zakaj se po vašem mnenju uporaba biometrije tako hitro povečuje?

    Uporaba biometrije za potrjevanje nakupov se hitro povečuje zgolj zaradi dejstva, da je na voljo v vsakem žepu; torej, vsak mobilni telefon zdaj to že omogoča. Približno tako, kot so se transformirale nekatere druge storitve v preteklosti, na primer komuniciranje je prešlo s stacionarnega na mobilni telefon, navigacija s papirnega zemljevida na mobilni telefon in še marsikaj, tako se tudi plačevanje seli z drugih metod na mobilni telefon. Hkrati pa je biometrija za uporabnika praviloma bolj intuitivna in hitrejša od vnašanja kod.

    "Treba je poudariti, da je zaupanje v biometrijo visoko: 73 % vprašanih ocenjuje prstni odtis kot varno ali popolnoma varno metodo. Hkrati starejše metode upadajo, prepoznava obraza pa se je od leta 2021 več kot podvojila. Ti podatki kažejo na digitalno zrelost Slovencev." Luka Gabrovšek, Country Manager v družbi Mastercard Slovenija

    Kako Mastercard zagotavlja, da so biometrične metode, ki jih ljudje vedno bolj uporabljajo, resnično varne in skladne z najvišjimi standardi?

    Varnost temelji na upoštevanju regulative in standardov v okviru plačilne sheme, ki veljajo po vsem svetu. PSD2 zahteva močno avtentikacijo strank (Strong Customer Authentication – SCA), ki vključuje vsaj dva neodvisna elementa za preverjanje identitete: znanje (npr. geslo), lastništvo (npr. mobilni telefon) in prirojenost (npr. biometrija). Biometrija spada med najmočnejše dejavnike avtentikacije, kar se kaže tudi pri visoki uporabi teh metod. Mastercard denimo aktivno vlaga v tehnologije, kot je Device Binding, ki omogoča, da je potrditev vezana na uporabnikovo napravo.

    FOTO: Pexels
    FOTO: Pexels

    Z upoštevanjem globalnih standardov in lastnim razvojem Mastercard zagotavlja, da so vse rešitve, ki uporabljajo biometrijo (kot so potrjevanje plačil prek mobilne banke/denarnice), pod stalnim nadzorom in nenehnim testiranjem, kar omogoča, da so sodobne metode varne, zanesljive in pripravljene na širšo uporabo.

    Kako Mastercard v Sloveniji aktivno gradi zaupanje v digitalno okolje ter sodeluje s trgovci in bankami pri uvajanju naprednih varnostnih rešitev?

    Mastercard si lahko predstavljate kot nabor franšiznih pravil, ki določa standard v okolju, kjer delujemo, in zato je potrebne kar precej komunikacije s trgovci, z bankami, vsemi udeleženci v sistemu. Pomembno je, da so ta pravila enaka in da sistem deluje vedno in povsod. Tako zagotavlja tudi enovito uporabniško izkušnjo, ne glede na to, katera banka vam je izdala kartico oziroma pri katerem trgovcu želite s to kartico opraviti nakup. Poudaril pa bi še naslednje pomembne točke, s katerimi Mastercard gradi zaupanje:

    1. Varnost kot ključna vrednota

    • Mastercard je med vsemi ponudniki plačilnih storitev v Sloveniji najbolj povezan z vrednoto varnosti (58 %) in inovativnostjo (44 %), kar kaže, da ga potrošniki dojemajo kot blagovno znamko, ki prinaša napredne in varne digitalne rešitve.


    2. Spodbujanje naprednih varnostnih rešitev

    • Tokenizacija v mobilnih denarnicah preprečuje izpostavljenost občutljivih podatkov kartice, kar se neposredno loteva nezaupanja v spletno trgovinsko infrastrukturo.


    3. Sodelovanje z bankami in trgovci

    • Deluje s partnerji (bankami in finteh podjetji) pri uvajanju in zagotavljanju globalnih standardov.
    • Ker so dolgi postopki preverjanja in nedelovanje aplikacij razlogi za opustitev nakupa, Mastercard spodbuja trgovce in banke k optimizaciji postopkov za varno in hitro potrditev nakupa.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kakšne trende pričakujete v prihodnjih letih – tako pri zaupanju v spletno nakupovanje kot pri razvoju varnostnih tehnologij?

    Trendi, ki bi jih lahko omenil, je vedno več plačil na daljavo. A v primerjavi z Evropo je Slovenija tukaj še malo zadaj in pričakujemo, da se bo delež plačil na daljavo, torej na spletu, povečal. Trend, ki bi ga veljalo še omeniti, so tako imenovana hibridna plačila. To so plačila, storitve, ki se izvajajo še vedno tako, kot smo vajeni; samo plačevanje in naročilo ter drugi elementi se izvedejo po spletu, na primer naročanje hrane preko aplikacije ali taksi prevoza, kjer plačilo steče z aplikacijo, vendar je storitev še vedno konzumirana v fizični obliki.

    Tretja stvar je vedno večji delež avtomatiziranih plačil, torej, da shranimo storitev in plačilne informacije, plačila pa tečejo nemoteno; na takšen način delujejo »streaming« platforme in v zadnjem času zelo priljubljeno naročilo storitev s pomočjo umetne inteligence.

    In morda še zadnji trend, ki se šele kaže, ampak verjetno bo to res velika zadeva, je tako imenovana uporaba umetne inteligence oziroma agentov umetne inteligence v poslovanju. To pomeni razvoj agentov, ki bodo namesto nas opravljali življenjske procese, od vsakodnevnih nakupov, rezervacije počitnic do večjih nakupov ipd. Torej, agent se bo v našem imenu odločal in opravljal nakupe, seveda z nekim pooblastilom, ki mu ga bomo mi vnaprej dali.

    Naročnik oglasne vsebine je Mastercard Slovenija

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nacionalni stanovanjski program

    Dajatve tudi na prazna stanovanja

    V javno obravnavo gre nov dokument, o različnih ukrepih bo potekala razprava.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izraelski analitik: Ubili smo tisoče otrok in ustvarili tisoče in tisoče sirot

    Nekdanji častnik Jehuda Šaul o slabostih Trumpovega mirovnega načrta in razlogih, zakaj groze v Gazi še zdaleč ni konec.
    Boštjan Videmšek 22. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več

    Več iz teme

    Mastercardluka gabrovšekspletno in mobilno bančništvobrezgotovinsko plačevanje
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Napoved meteorologov: sneženje se šele dobro začenja

    Sneženje se je najprej začelo v višjih predelih, sedaj pa je doseglo tudi nižine.
    24. 12. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Eksplozija bombe v Moskvi zahtevala tri življenja

    Najnovejša različica načrta za končanje ruske invazije predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.
    24. 12. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zdravstvo

    Revolucija za bolnike z debelostjo: tableta prinaša enake učinke kot injekcije

    Tablete delujejo kot pogosto uporabljena injekcijska zdravila, ki posnemajo naravni hormon, ki nadzoruje apetit in občutek polnosti.
    24. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odlična okrepitev

    Prišla je prva milijarderka, krivec pa tudi odlični slovenski reprezentant

    Slavna Martha Stewart se je pridružila znanim osebnostim v lastniški strukturi valižanskega kluba, za katerega gole zabija Konjičan Žan Vipotnik.
    24. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Glasbenik

    Gregor Ravnik: Najlepši prazniki so tisti, ki jih preživimo skupaj

    Glasbenik razkriva, zakaj je december zanj eden najlepših mesecev v letu.
    Melita Meršol 24. 12. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zdravstvo

    Revolucija za bolnike z debelostjo: tableta prinaša enake učinke kot injekcije

    Tablete delujejo kot pogosto uporabljena injekcijska zdravila, ki posnemajo naravni hormon, ki nadzoruje apetit in občutek polnosti.
    24. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odlična okrepitev

    Prišla je prva milijarderka, krivec pa tudi odlični slovenski reprezentant

    Slavna Martha Stewart se je pridružila znanim osebnostim v lastniški strukturi valižanskega kluba, za katerega gole zabija Konjičan Žan Vipotnik.
    24. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Glasbenik

    Gregor Ravnik: Najlepši prazniki so tisti, ki jih preživimo skupaj

    Glasbenik razkriva, zakaj je december zanj eden najlepših mesecev v letu.
    Melita Meršol 24. 12. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo