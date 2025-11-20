  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Nenehno prilagajamo delovna mesta, spodbujamo vključujoče odnose ter zagotavljamo podporo in razvojne možnosti, saj verjamemo, da tak pristop bogati podjetje in krepi našo skupno uspešnost, pravi Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde. FOTO: Rok Peric/Cimet Studio
    Galerija
    Nenehno prilagajamo delovna mesta, spodbujamo vključujoče odnose ter zagotavljamo podporo in razvojne možnosti, saj verjamemo, da tak pristop bogati podjetje in krepi našo skupno uspešnost, pravi Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde. FOTO: Rok Peric/Cimet Studio
    Maja Južnič Sotlar
    20. 11. 2025 | 05:00
    9:02
    A+A-

    Andrej Brisco se je skupini Alpacem, osrednjemu slovenskemu proizvajalcu gradbenega materiala, pridružil pred tremi leti po letih dela v tujini in pri drugih slovenskih podjetjih. Alpacem je obogatil s svojimi izkušnjami na področju strateških preobrazb podjetij, razvoja poslovanja podjetij, operativne odličnosti, vitke organizacije in mednarodnega poslovanja.

    Trenutno med njegove številne naloge sodi tudi vodenje podjetja Alpacem Inde, hčerinskega invalidskega podjetja v skupini Alpacem. Svoje odgovornosti na področju zaposlovanja se močno zavedajo in so tako tudi eden večjih zaposlovalcev v zahodni regiji in največji v občini Kanal ob Soči.

    Zakaj ste se po letih dela v tujini in v drugih delih Slovenije odločili vrniti v svoje domače okolje, ob Sočo?

    Po več letih dela v tujini in pozneje v osrednji Sloveniji je bil primarni motiv vsekakor osebne narave. Z leti sta postali prioriteta vrnitev v domače okolje in predvsem bližina družine. Svoje mednarodne in domače izkušnje sem želel vložiti v okolje, ki je ambiciozno in usmerjeno v prihodnost. In prav tu me je skupina Alpacem pritegnila, saj je del širše globalne skupine WIG s sedežem v Celovcu.

    Pri iskanju prave priložnosti sem bil posebej pozoren na podjetja z visokotehnološko naravnanostjo. Ambiciozni cilji za preobrazbo in razvoj delovanja so me navdušili. Ključnega pomena pa je bila tudi jasna povezanost z novimi tehnologijami in tematikami, ki so danes v ospredju v glavnih industrijskih panogah. Obenem sem iskal okolje, ki ni le tehnološko napredno, ampak ponuja tudi možnosti za nadaljnji osebni in poklicni razvoj. Želel sem si dolgoročnega sodelovanja, kjer lahko svojo poslovno kariero nadgrajujem v lokalnem okolju z mednarodnimi razsežnostmi.

    Delujete v gradbeništvu, pri čemer se vrstijo svarila, da se to ohlaja. Kako vi gledate na aktualno dogajanje in prihodnost te panoge?

    Po večletni rasti, zlasti zaradi izvedbe pomembnih infrastrukturnih projektov, smo zdaj pred cikličnim in kratkoročnim ohlajanjem, predvsem zaradi vsesplošne draginje. To neizogibno vodi do počasnejšega tempa novih infrastrukturnih projektov, saj se zmanjšuje investicijska sposobnost tako javnega kot zasebnega sektorja. Vendar pa srednje- in dolgoročna pričakovanja ostajajo pozitivna, saj so strukturne potrebe po infrastrukturi in zeleni prenovi še vedno velike. Tega začasnega ohlajanja ne vidim kot krizo, ampak nanj gledam kot na fazo prenove in prilagajanja spremenjenim tržnim razmeram, ki postavljajo nova pravila tudi v gradbeništvu. Verjamem, da bo prihodnost gradbeništva opredeljena z naslednjimi ključnimi elementi, kot so trajnostna in zelena gradnja, krožno gospodarstvo in večja fleksibilnost v prilagajanju ponudbe na vedno bolj dinamičnem trgu. V tem času se torej gradi stabilnejši in odpornejši temelj za dolgoročni uspeh.

    Katere so ključne razlike med to panogo ter avtomobilsko in živilsko, v katerih ste delovali prej?

    Gradbeništvo je projektno usmerjena industrija z edinstvenimi, fiksiranimi produkti, medtem ko je proizvodnja serijska in mobilna ter v nadzorovanem okolju. Strateško se gradbeništvo nenehno na novo organizira okoli projektov in je močno odvisno od lokalne regulative in javnih dovoljenj. Proizvodne panoge pa temeljijo predvsem na stabilnih verigah preskrbe in serijski optimizaciji procesov. Spremenjene tržne razmere zahtevajo tudi v gradbeništvu nove pristope in strateška partnerstva, ki so že dalj časa prisotni v drugih industrijskih panogah.

    V tem času se gradi stabilnejši in odpornejši temelj za dolgoročni uspeh.

    Prav zaradi tega se danes tudi v gradbeništvu uvajajo spremembe na področju digitalizacije, uporabe alternativnih materialov, robotizacije in avtomatizacije procesov. Tisti, ki bodo te nove tehnologije učinkovito uvedli, bodo tudi dolgoročno uspešni. Verjamem, da bomo med njimi tudi mi.

    Kako podjetje Alpacem Inde kot del skupine Alpacem prispeva k zaposlovanju invalidnih oseb ter kakšen širši gospodarski in družbeni vpliv ima skupina na regijo?

    Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991, in sicer s ciljem ustvarjanja zaposlitvenih priložnosti za invalide. V skupini Alpacem sta poklicna in socialna vključenost slehernika za nas izredno pomembni, prav tako ustvarjanje možnosti za vsakogar na tem dinamičnem trgu dela. Tak družbeno odgovoren pristop je še posebej pomemben v okoljih, kjer primanjkuje zaposlitvenih možnosti. Ne samo za invalide, ampak za vse, ki tu živimo. Podjetje Alpacem Inde trenutno zaposluje 44 ljudi, od katerih jih ima 25 status invalida. Delujejo na področju izvajanja storitev vzdrževanja infrastrukture, čiščenja poslovnih in proizvodnih prostorov ter varovanja ljudi in premoženja.

    Skupina Alpacem je v letu 2024 neposredno zaposlovala 352 oseb, posredno pa še mnogo več. Ocena Inštituta za strateške in gospodarske raziskave pri Gospodarski zbornici Slovenije je, da eno delovno mesto v skupini Alpacem posredno v dobaviteljski verigi pripomore še k dvema oziroma kar trem dodatnim delovnim mestom v gospodarstvu. To so pomembne številke, ki prinašajo tudi veliko odgovornost do vseh deležnikov in okolja, v katerem delujemo. Cenimo in spoštujemo delo vsakega posameznika in smo ponosni, da so vsi zaposleni v podjetju Alpacem Inde enakovreden del skupine Alpacem.

    Kakšne so zdaj izkušnje v vašem podjetju z zaposlovanjem invalidov?

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde. FOTO: Rok Peric/Cimet Studio
    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde. FOTO: Rok Peric/Cimet Studio
    Izkušnje so pozitivne. Delujemo po načelu inkluzivnosti, saj si prizadevamo, da se invalidi na prilagojen način enakovredno vključijo v delovno okolje in delovni proces ter konstruktivno pripomorejo k uresničevanju skupnih ciljev. Naše sodelavke in sodelavci prispevajo k delovnemu okolju s svojo predanostjo, zanesljivostjo in zavzetostjo za delo. Res je tudi, da nenehno prilagajamo delovna mesta, spodbujamo vključujoče odnose ter zagotavljamo podporo in razvojne možnosti. Verjamemo, da tak pristop bogati podjetje in krepi našo skupno uspešnost.

    Kako je zaposlovanje invalidov izboljšalo vaše podjetje?

    Mislim, da vsak obiskovalec, ki pride v prostore skupine Alpacem, začuti srčnost naših zaposlenih, saj jih prav oni sprejmejo v recepciji. Tako odprtost in vključenost bi si želel videti tudi v vseh drugih večjih podjetjih. Nasploh si za našo družbo želim več razumevanja in spoštovanja raznolikosti ter medsebojne podpore. Menim, da vsakemu invalidu največ pomeni prav to, da je lahko enakovreden del delovnega procesa in ponosen na svoje delo.

    Ali zaposlovanje invalidov za podjetje pomeni kakršne koli prilagoditve?

    V podjetju Alpacem Inde delo in delovne razmere prilagajamo glede na omejitve posameznega invalida, kot je predvideno tudi po zakonu. Vsakega od zaposlenih spoštujemo in mu tudi poskušamo najti primerno delovno mesto glede na njegove sposobnosti in želje po zaposlitvi.

    Veliko govorimo o absentizmu; ali ga je v vašem podjetju zaradi zaposlenih invalidov več?

    Tudi pri nas se srečujemo s to težavo, ki je splošne narave in ni specifično povezana z invalidnostjo. S tem se veliko ukvarjamo; ne samo na klasičnih tako imenovanih teambuildingih, temveč nekajkrat na leto prirejamo tudi delavnice za vse zaposlene pod imenom Stopimo skupaj, na katerih obravnavamo skupne tematike, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, in predvsem prisluhnemo zaposlenim ter na podlagi tega sprejemamo prilagoditve. Merimo organizacijsko klimo, veliko vlagamo v izobraževanje in se ne nazadnje trudimo dvigovati zavest vseh zaposlenih, da je absentizma čim manj.

    S katerimi izzivi se pri zaposlovanju invalidnih oseb srečujete v vašem podjetju?

    Ključen izziv je, da ne moremo ponuditi širokega nabora različnih delovnih mest, saj smo vendarle del skupine, ki deluje v težki industriji. Vse druge interne izzive rešujemo v pogovoru, z razumevanjem in spoštovanjem. Za vsakogar poskušamo najti najboljšo možno rešitev.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Predlog Gibanja Svoboda bi lahko rešili NSi in SDS

    Pred vnovičnim glasovanjem o zakonu o psihoterapiji pozivi proti in za. Vse kaže, da bo izid tesen.
    Barbara Eržen 18. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več

    Več iz teme

    intervjuAndrej Briscopodjetje Alpacem Inde

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Na koncu koncerta so občinstvo in izvajalci eno

    Petnajst nepozabnih glasbenih nastopov v priljubljeni ljubljanski kavarni Slamič.
    Zdenko Matoz 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Adam Grant: Perfekcionizem lahko duši inovativnost

    Tako kot spreminjanja nas je lahko enako strah tudi nespreminjanja, poudarja Adam Grant, organizacijski psiholog.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Ohranjanje dediščine za prihodnje generacije

    Klara Retko preučuje, iz katerih materialov so sestavljeni predmeti kulturne dediščine.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Varnost cepiv

    Kako še izboljšati cepiva mRNA-LNP

    Varna, hitrejša in cenejša proizvodnja tehnologiji mRNA in LNP, še vedno pa slabo razumejo strukturo in stabilnost.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Adam Grant: Perfekcionizem lahko duši inovativnost

    Tako kot spreminjanja nas je lahko enako strah tudi nespreminjanja, poudarja Adam Grant, organizacijski psiholog.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Ohranjanje dediščine za prihodnje generacije

    Klara Retko preučuje, iz katerih materialov so sestavljeni predmeti kulturne dediščine.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Varnost cepiv

    Kako še izboljšati cepiva mRNA-LNP

    Varna, hitrejša in cenejša proizvodnja tehnologiji mRNA in LNP, še vedno pa slabo razumejo strukturo in stabilnost.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo