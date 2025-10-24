Vsaka kilovatna ura šteje: kako energijo spremeniti v zmagovalno strategijo

Neomejen dostop | že od 14,99€
Kako zmanjšati porabo energije, ne da bi pri tem trpela produktivnost ali kakovost? Odgovor ponuja mednarodni standard ISO 50001 (sistem upravljanja energije), ki postaja nepogrešljiv sopotnik podjetij na poti k trajnostnemu in konkurenčnemu poslovanju. Organizacije ga uporabljajo šele od leta 2011, vendar število certificiranih organizacij skokovito raste. Konec leta 2023 je bilo certificiranih že 24.924 organizacij, od teh jih je četrtina v primarni proizvodnji kovin, hrane in pijače, izdelkov iz gume in plastičnih mas, kemikalij in kemijskih izdelkov ter električne in optične opreme. (Podatek ne vključuje organizacij iz Kitajske.)
ISO 50001 je mednarodni standard za sistem upravljanja energije, ki organizacijam ne glede na velikost ali dejavnost omogoča sistematično spremljanje, analiziranje in izboljševanje energetske učinkovitosti.
Temelji na preizkušenem modelu nenehnega izboljševanja (PDCA – Plan, Do, Check, Act), podobno kot standarda ISO 9001 (kakovost) in ISO 14001 (okolje).
Z uvedbo zahtev standarda organizacije pridobijo jasen pregled nad porabo energije, lažje prepoznajo priložnosti za prihranke in zmanjšajo svoj okoljski odtis.
Energetska učinkovitost danes ni več le okoljska, temveč predvsem poslovna prednost. Organizacije, ki uvedejo zahteve standarda ISO 50001, pogosto poročajo o:
Uvedba sistema ISO 50001 ne pomeni velikih investicij. Ključna je organiziranost in zavezanost vodstva.
Postopek običajno vključuje:
Organizacije, ki razmišljajo o uvedbi zahtev standarda ISO 50001, lahko izkoristijo nepovratne finančne spodbude Eko sklada (javni poziv 113SUB-EPPO24).
Na voljo je do 50 % povračila upravičenih stroškov (največ 15.000 EUR brez DDV) za:
Certificiranje mora izvesti akreditirana organizacija, kot je SIQ Ljubljana, ki s strokovnim pristopom in dolgoletnimi izkušnjami podpira organizacije na poti k učinkovitemu sistemu upravljanju energije.
Ker ESG (okoljski, družbeni in upravljavski) kriteriji postajajo sestavni del poslovanja, ISO 50001 ponuja konkreten in merljiv okvir za doseganje okoljskih ciljev. Ne gre zgolj za certifikat, temveč za orodje spremembe miselnosti in kulture. Podjetje s tem standardom namreč ni več le porabnik energije, ampak je tudi njen aktivni upravljavec.
Z zaupanjem v strokovnost lahko tudi vaša organizacija prepozna in uresniči svoj energetski potencial.
