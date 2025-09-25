»Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

Nika Prhaj, direktorica Službe za prodajo pri Zavarovalnici Triglav. FOTO: Črt Piksi

Že manjša tehnična okvara stroja lahko podjetju povzroči več tisoč evrov izgube – ne le zaradi stroškov popravila, temveč zaradi zastoja proizvodnje, zamud pri dobavi in posledično izgube zaupanja strank. »Ob nastopu škodnega primera po navadi zavlada panika, kako hitro odpraviti okvaro in spet zagnati proizvodnjo,« opozarja. Strojelomno zavarovanje podjetju omogoča, da v takšnih trenutkih pokrije neposredno škodo, torej stroške popravila ali zamenjave poškodovane opreme. A to je le del rešitve.

Pravi izziv se pogosto skriva v izpadu poslovanja. Ko ključni stroj obstane, podjetje običajno ne more izpolnjevati naročil, kar pomeni izgubljene prihodke, fiksne stroške brez pokritja in možnost izgube kupcev. Prav tu nastopi zavarovanje obratovalnega zastoja, ki lahko krije finančne posledice nedelovanja: izpad prihodkov, plače, najemnine in druge stalne stroške v času, ko proizvodnja stoji, zaradi okvare naprave.

Več o tem, zakaj je kombinacija teh dveh zavarovanj ključna za varno in trajnostno poslovanje, izveste v spodnjem videu.

Strojelomno zavarovanje in zavarovanje obratovalnega zastoja sta idealna kombinacija zaščite za podjetja. Kombinacija je namenjena tako srednje velikim in velikim proizvodnim podjetjem kot tudi vsem, ki so močno odvisni od specializirane opreme, na primer tiskarne, živilskopredelovalna podjetja, logistični centri, tehnološka podjetja, energetika in celo storitvena podjetja z dragimi aparati ali napravami.

Podjetja vse bolj prepoznavajo pomen te dvojne zaščite, ugotavljajo v Zavarovalnici Triglav. »Naša praksa je, da škodne primere obravnavamo prednostno, in zavedamo se, da je čas v takih primerih ključnega pomena,« pravi sogovornica in doda, da so zavarovanja uspešno pripomogla k ohranitvi poslovanja tudi v primerih, ko je bil zastoj dolg več mesecev. Zavarovanje strojeloma krije stroške popravila ali zamenjave stroja oziroma njegovega okvarjenega dela.

Zaradi nastanka strojeloma lahko nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode, zato vam priporočamo, da poleg strojelomnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma. Zavarovanje krije obratovalni zastoj, ki ga povzroči vsako uničenje ali poškodovanje zavarovanih strojev, strojnih naprav in instalacij, razen zaradi požara, direktnega udara strele, eksplozije, it d . Predmet zavarovanja so lahko poslovni stroški (stroški storitev, amortizacija, stroški dela ter drugi stroški), če je posebej dogovorjeno pa tudi dobiček iz poslovanja.

V intervjuju preberite, kdaj in komu tovrstna zavarovanja pridejo prav, kakšne so posebnosti po panogah in kako se zavarovanja prilagajajo naprednim tehnologijam in digitalizaciji proizvodnje.

Katere so najpogostejše situacije, v katerih pride do škode?

Najpogostejše so mehanske napake in okvare. Popravilo takšnih okvar ali iskanje nadomestnih delov je lahko zelo velik strošek. Strojelomno zavarovanje v kombinaciji z obratovalnim zastojem povrne stroške tako okvare stroja kot izpada poslovanja.

Ali obstajajo kakšni primeri iz prakse, ko je strojelomno zavarovanje v kombinaciji z zavarovanjem obratovalnega zastoja zaradi strojeloma ​podjetju dejansko rešilo poslovanje ali preprečilo večjo izgubo?

V praksi imamo veliko primerov povračila zelo visokih zavarovalnin. Namreč v proizvodnjah so lahko aparati zelo specifični, in ko se kakšen del pokvari in ga ni mogoče nadomestiti ali najti rezervnega dela, je treba tak del tudi izdelati. Takrat lahko proizvodnja zastane tudi za več mesecev. Povrnemo stroške popravila tega stroja in hkrati tudi izpada proizvodnje v času, ko podjetje ne more poslovati.

"Podjetja se zavedajo, da ima lahko okvara stroja resne finančne posledice." FOTO: Črt Piksi

Kako se je v zadnjih letih spremenila ozaveščenost podjetij glede zavarovanja strojev in opreme? Opazujete večje zanimanje?

V zadnjih letih opažamo, da podjetja vse bolj razumejo pomen zaščite ključne opreme in strojev. Zaradi hitrejšega tempa poslovanja, večjih naložb v sodobno tehnologijo in vse večje odvisnosti od nemotenega delovanja proizvodnje se je zanimanje za strojelomno zavarovanje povečalo. Podjetja se zavedajo, da ima lahko okvara stroja resne finančne posledice in pomeni motnje v poslovanju.

»Strojelomno zavarovanje zagotovi podjetju varnost in stabilnost poslovanja v primeru nepredvidljivih izpadov. To je naložba v varno poslovanje podjetja.«

Kakšno opremo je smiselno vključiti v strojelomno zavarovanje? Obstajajo razlike po panogah?

Zavarujejo se lahko vsi stroji, naprave in aparati, ki so ključni za poslovanje, ne glede na panogo. Največ zanimanja opažamo v kovinskopredelovalni industriji, lesni industriji, tiskarstvu, živilski proizvodnji, pa tudi v energetiki in logistiki, kjer so stroji in oprema bistveni za zanesljivo izvajanje storitev.

Kako se strojelomno zavarovanje prilagaja potrebam sodobnih podjetij, ki uporabljajo napredno tehnologijo in digitalizirane procese?

Zavarovanje se je v zadnjih letih bistveno prilagodilo. Poleg klasičnih strojev krije tudi sodobno avtomatizirano opremo, robotske linije, CNC-stroje in digitalno podprte proizvodne sisteme. Posebno pozornost namenjamo tudi programski opremi, ki je sestavni del strojev, saj lahko napake v krmilnih sistemih povzročijo enako velike škode kot mehanske okvare.

Ali lahko podjetje zavaruje tudi prenosne naprave, ki se uporabljajo na različnih lokacijah? Kako je urejeno kritje med prevozom?

Da, možno je zavarovati tudi prenosne stroje in naprave, ki se uporabljajo na različnih lokacijah. Zavarovanje lahko vključuje kritje za čas prevoza in uporabe na terenu. S tem podjetja zagotovijo celovito zaščito opreme, ki ni stalno vezana na eno lokacijo.

V zadnjih letih opažamo, da podjetja vse bolj razumejo pomen zaščite ključne opreme in strojev. FOTO: Črt Piksi

Kako strojelomno zavarovanje dopolnjuje garancijo proizvajalca? Katere škode so krite z zavarovanjem, pa jih garancija ne pokriva?

Garancija običajno krije le tovarniške napake in delovanje v določenih pogojih. Strojelomno zavarovanje pa krije nenadne in nepredvidene okvare ali poškodbe, ki nastanejo med običajno uporabo – npr. zaradi lomov, udarcev itd. Tako se podjetja zaščitijo pred škodami, ki jih proizvajalčeva garancija praviloma ne krije.

Ali lahko podjetje dodatno zavaruje infrastrukturo, kot so daljnovodi, vodovodno omrežje ali računalniški programi, vgrajeni v stroje?

Da, ob strojelomnem zavarovanju se lahko sklenejo tudi dodatna kritja, ki vključujejo infrastrukturo in podporne sisteme. Računalniški programi, ki so sestavni del strojev, so lahko zavarovani skupaj z njimi, kar je posebej pomembno v dobi digitalizacije. S tem podjetje pridobi celovito zaščito vseh komponent, ki vplivajo na nemoteno delovanje.

Kako hitro lahko podjetje pričakuje obravnavo škodnega primera in izplačilo? Kakšna je vaša praksa pri reševanju tovrstnih primerov?

FOTO: Črt Piksi

Naša praksa je, da škodne primere obravnavamo prednostno, in zavedamo se, da je čas v takih primerih ključnega pomena. Ob popolni dokumentaciji lahko podjetje pričakuje hitro obravnavo in praviloma izplačilo v nekaj dneh. Naš cilj je čim hitrejša vrnitev podjetja v normalno poslovanje.

Kakšno vlogo ima strojelomno zavarovanje pri dolgoročni stabilnosti in trajnostnem poslovanju podjetja?

Strojelomno zavarovanje podjetjem omogoča večjo finančno stabilnost in zmanjšuje tveganje nepredvidenih stroškov. Zavarovana podjetja se lažje spopadajo z okvarami in nepričakovanimi izpadi ter ohranjajo zaupanje kupcev in partnerjev. Na dolgi rok to pomeni večjo odpornost, bolj trajnostno poslovanje in večjo konkurenčnost na trgu.

Kaj bi svetovali podjetjem, ki se prvič odločajo za tovrstno zavarovanje? Na kaj naj bodo še posebej pozorna?

Podjetjem svetujemo da sklenejo zavarovanje za vse stroje in naprave ali pa ocenijo, kateri stroji so tisti, ki so najbolj pomembni, najbolj ključni za njihovo poslovanje, potem pa skupaj s prodajnim svetovalcem oblikujejo zavarovanje, ki je primerno za njihovo podjetje.

V vsaki proizvodnji ali dejavnosti, ki temelji na zanesljivem delovanju opreme, lahko že ena nepredvidena okvara povzroči velike izgube. S kombinacijo strojelomnega zavarovanja in zavarovanja obratovalnega zastoja poskrbite za celovito zaščito – od stroškov popravila do ostalih stroškov poslovanja in lahko tudi izgubo dobička. Ne čakajte na prvi zastoj. Oblikujte pravočasno strategijo zaščite vašega poslovanja. Več informacij najdete na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

