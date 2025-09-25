  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Nika Prhaj, direktorica Službe za prodajo pri Zavarovalnici Triglav. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Nika Prhaj, direktorica Službe za prodajo pri Zavarovalnici Triglav. FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    25. 9. 2025 | 11:52
    25. 9. 2025 | 11:52
    7:16
    A+A-

    Nika Prhaj, direktorica Službe za prodajo pri Zavarovalnici Triglav. FOTO: Črt Piksi
    Nika Prhaj, direktorica Službe za prodajo pri Zavarovalnici Triglav. FOTO: Črt Piksi
    Že manjša tehnična okvara stroja lahko podjetju povzroči več tisoč evrov izgube – ne le zaradi stroškov popravila, temveč zaradi zastoja proizvodnje, zamud pri dobavi in posledično izgube zaupanja strank. »Ob nastopu škodnega primera po navadi zavlada panika, kako hitro odpraviti okvaro in spet zagnati proizvodnjo,« opozarja Nika Prhaj, direktorica Službe za prodajo pri Zavarovalnici Triglav. Strojelomno zavarovanje podjetju omogoča, da v takšnih trenutkih pokrije neposredno škodo, torej stroške popravila ali zamenjave poškodovane opreme. A to je le del rešitve.

    Pravi izziv se pogosto skriva v izpadu poslovanja. Ko ključni stroj obstane, podjetje običajno ne more izpolnjevati naročil, kar pomeni izgubljene prihodke, fiksne stroške brez pokritja in možnost izgube kupcev. Prav tu nastopi zavarovanje obratovalnega zastoja, ki lahko krije finančne posledice nedelovanja: izpad prihodkov, plače, najemnine in druge stalne stroške v času, ko proizvodnja stoji, zaradi okvare naprave.

    Več o tem, zakaj je kombinacija teh dveh zavarovanj ključna za varno in trajnostno poslovanje, izveste v spodnjem videu.

    Strojelomno zavarovanje in zavarovanje obratovalnega zastoja sta idealna kombinacija zaščite za podjetja. Kombinacija je namenjena tako srednje velikim in velikim proizvodnim podjetjem kot tudi vsem, ki so močno odvisni od specializirane opreme, na primer tiskarne, živilskopredelovalna podjetja, logistični centri, tehnološka podjetja, energetika in celo storitvena podjetja z dragimi aparati ali napravami.

    Preverite, kako lahko tudi vaše podjetje zaščitite pred nepredvidenimi izpadi.

    Podjetja vse bolj prepoznavajo pomen te dvojne zaščite, ugotavljajo v Zavarovalnici Triglav. »Naša praksa je, da škodne primere obravnavamo prednostno, in zavedamo se, da je čas v takih primerih ključnega pomena,« pravi sogovornica in doda, da so zavarovanja uspešno pripomogla k ohranitvi poslovanja tudi v primerih, ko je bil zastoj dolg več mesecev. Zavarovanje strojeloma krije stroške popravila ali zamenjave stroja oziroma njegovega okvarjenega dela.

    Zaradi nastanka strojeloma lahko nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode, zato vam priporočamo, da poleg strojelomnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma. Zavarovanje krije obratovalni zastoj, ki ga povzroči vsako uničenje ali poškodovanje zavarovanih strojev, strojnih naprav in instalacij, razen zaradi požara, direktnega udara strele, eksplozije, itd. Predmet zavarovanja so lahko poslovni stroški (stroški storitev, amortizacija, stroški dela ter drugi stroški), če je posebej dogovorjeno pa tudi dobiček iz poslovanja.

    V intervjuju preberite, kdaj in komu tovrstna zavarovanja pridejo prav, kakšne so posebnosti po panogah in kako se zavarovanja prilagajajo naprednim tehnologijam in digitalizaciji proizvodnje.

    Katere so najpogostejše situacije, v katerih pride do škode?

    Najpogostejše so mehanske napake in okvare. Popravilo takšnih okvar ali iskanje nadomestnih delov je lahko zelo velik strošek. Strojelomno zavarovanje v kombinaciji z obratovalnim zastojem povrne stroške tako okvare stroja kot izpada poslovanja.

    Ali obstajajo kakšni primeri iz prakse, ko je strojelomno zavarovanje v kombinaciji z zavarovanjem obratovalnega zastoja zaradi strojeloma ​podjetju dejansko rešilo poslovanje ali preprečilo večjo izgubo?

    V praksi imamo veliko primerov povračila zelo visokih zavarovalnin. Namreč v proizvodnjah so lahko aparati zelo specifični, in ko se kakšen del pokvari in ga ni mogoče nadomestiti ali najti rezervnega dela, je treba tak del tudi izdelati. Takrat lahko proizvodnja zastane tudi za več mesecev. Povrnemo stroške popravila tega stroja in hkrati tudi izpada proizvodnje v času, ko podjetje ne more poslovati.

    "Podjetja se zavedajo, da ima lahko okvara stroja resne finančne posledice." FOTO: Črt Piksi

    Kako se je v zadnjih letih spremenila ozaveščenost podjetij glede zavarovanja strojev in opreme? Opazujete večje zanimanje?

    V zadnjih letih opažamo, da podjetja vse bolj razumejo pomen zaščite ključne opreme in strojev. Zaradi hitrejšega tempa poslovanja, večjih naložb v sodobno tehnologijo in vse večje odvisnosti od nemotenega delovanja proizvodnje se je zanimanje za strojelomno zavarovanje povečalo. Podjetja se zavedajo, da ima lahko okvara stroja resne finančne posledice in pomeni motnje v poslovanju.

    »Strojelomno zavarovanje zagotovi podjetju varnost in stabilnost poslovanja v primeru nepredvidljivih izpadov. To je naložba v varno poslovanje podjetja.«

    Kakšno opremo je smiselno vključiti v strojelomno zavarovanje? Obstajajo razlike po panogah?

    Zavarujejo se lahko vsi stroji, naprave in aparati, ki so ključni za poslovanje, ne glede na panogo. Največ zanimanja opažamo v kovinskopredelovalni industriji, lesni industriji, tiskarstvu, živilski proizvodnji, pa tudi v energetiki in logistiki, kjer so stroji in oprema bistveni za zanesljivo izvajanje storitev.

    Kako se strojelomno zavarovanje prilagaja potrebam sodobnih podjetij, ki uporabljajo napredno tehnologijo in digitalizirane procese?

    Zavarovanje se je v zadnjih letih bistveno prilagodilo. Poleg klasičnih strojev krije tudi sodobno avtomatizirano opremo, robotske linije, CNC-stroje in digitalno podprte proizvodne sisteme. Posebno pozornost namenjamo tudi programski opremi, ki je sestavni del strojev, saj lahko napake v krmilnih sistemih povzročijo enako velike škode kot mehanske okvare.

    Ali lahko podjetje zavaruje tudi prenosne naprave, ki se uporabljajo na različnih lokacijah? Kako je urejeno kritje med prevozom?

    Da, možno je zavarovati tudi prenosne stroje in naprave, ki se uporabljajo na različnih lokacijah. Zavarovanje lahko vključuje kritje za čas prevoza  in uporabe na terenu. S tem podjetja zagotovijo celovito zaščito opreme, ki ni stalno vezana na eno lokacijo.

    V zadnjih letih opažamo, da podjetja vse bolj razumejo pomen zaščite ključne opreme in strojev. FOTO: Črt Piksi
    V zadnjih letih opažamo, da podjetja vse bolj razumejo pomen zaščite ključne opreme in strojev. FOTO: Črt Piksi

    Kako strojelomno zavarovanje dopolnjuje garancijo proizvajalca? Katere škode so krite z zavarovanjem, pa jih garancija ne pokriva?

    Garancija običajno krije le tovarniške napake in delovanje v določenih pogojih. Strojelomno zavarovanje pa krije nenadne in nepredvidene okvare ali poškodbe, ki nastanejo med običajno uporabo – npr. zaradi lomov, udarcev itd. Tako se podjetja zaščitijo pred škodami, ki jih proizvajalčeva garancija praviloma ne krije.

    Ali lahko podjetje dodatno zavaruje infrastrukturo, kot so daljnovodi, vodovodno omrežje ali računalniški programi, vgrajeni v stroje?

    Da, ob strojelomnem zavarovanju se lahko sklenejo tudi dodatna kritja, ki vključujejo infrastrukturo in podporne sisteme. Računalniški programi, ki so sestavni del strojev, so lahko zavarovani skupaj z njimi, kar je posebej pomembno v dobi digitalizacije. S tem podjetje pridobi celovito zaščito vseh komponent, ki vplivajo na nemoteno delovanje.

    Kako hitro lahko podjetje pričakuje obravnavo škodnega primera in izplačilo? Kakšna je vaša praksa pri reševanju tovrstnih primerov?

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi
    Naša praksa je, da škodne primere obravnavamo prednostno, in zavedamo se, da je čas v takih primerih ključnega pomena. Ob popolni dokumentaciji lahko podjetje pričakuje hitro obravnavo in praviloma izplačilo v nekaj dneh. Naš cilj je čim hitrejša vrnitev podjetja v normalno poslovanje.

    Kakšno vlogo ima strojelomno zavarovanje pri dolgoročni stabilnosti in trajnostnem poslovanju podjetja?

    Strojelomno zavarovanje podjetjem omogoča večjo finančno stabilnost in zmanjšuje tveganje nepredvidenih stroškov. Zavarovana podjetja se lažje spopadajo z okvarami in nepričakovanimi izpadi ter ohranjajo zaupanje kupcev in partnerjev. Na dolgi rok to pomeni večjo odpornost, bolj trajnostno poslovanje in večjo konkurenčnost na trgu.

    Kaj bi svetovali podjetjem, ki se prvič odločajo za tovrstno zavarovanje? Na kaj naj bodo še posebej pozorna?

    Podjetjem svetujemo da sklenejo zavarovanje za vse stroje in naprave ali pa ocenijo, kateri stroji so tisti, ki so najbolj pomembni, najbolj ključni za njihovo poslovanje, potem pa skupaj s prodajnim svetovalcem oblikujejo zavarovanje, ki je primerno za njihovo podjetje.

    V vsaki proizvodnji ali dejavnosti, ki temelji na zanesljivem delovanju opreme, lahko že ena nepredvidena okvara povzroči velike izgube. S kombinacijo strojelomnega zavarovanja in zavarovanja obratovalnega zastoja poskrbite za celovito zaščito – od stroškov popravila do ostalih stroškov poslovanja in lahko tudi izgubo dobička. Ne čakajte na prvi zastoj. Oblikujte pravočasno strategijo zaščite vašega poslovanja.

    Več informacij najdete na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

    Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gradnja stanovanj

    Državni DSU prodaja več nepremičnin, tudi eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč na Obali

    Kupnine od prodaj bodo pretežno namenjene razvoju projekta javnih dostopnih najemnih stanovanj.
    Maja Grgič 24. 9. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Dihajte svež zrak 24/7 – brez odpiranja oken in izgub toplote

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več

    Več iz teme

    zavarovanjeZavarovalnica Triglavstrojelomno zavarovanjezavarovanje obratovalnega zastoja
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Victor Wembanyama

    Čudno poletje zvezdnika: kung fu v veganskem templju, obrita glava in Mao Zedong

    Številni ljubitelji košarke komaj čakajo na novo sezono Victorja Wembanyame, ki je po težavah s strdki znova zdrav.
    Nejc Grilc 25. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (26. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 25. 9. 2025 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Gajser skrivnosten: Lahko povem samo to

    Tim Gajser je med vrsticami potrdil, da bo po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Veseli se nastopa na pokalu narodov v ZDA. Poroka prihodnje leto.
    Peter Zalokar 25. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Trije zlovešči dogodki

    Trump obtožuje Združene narode trojne sabotaže

    Ameriški predsednik je po torkovem nastopu na generalni skupščini ZN zahteval posebno preiskavo.
    25. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Bela hiša

    Trump jo je zagodel Bidnu

    Na mestu, kjer naj bi v pozlačenem okvirju visela črno-bela fotografija Trumpovega predhodnika, je fotografija naprave za mehanične podpise.
    25. 9. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Gajser skrivnosten: Lahko povem samo to

    Tim Gajser je med vrsticami potrdil, da bo po enajstih letih končal sodelovanje s Hondo. Veseli se nastopa na pokalu narodov v ZDA. Poroka prihodnje leto.
    Peter Zalokar 25. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Trije zlovešči dogodki

    Trump obtožuje Združene narode trojne sabotaže

    Ameriški predsednik je po torkovem nastopu na generalni skupščini ZN zahteval posebno preiskavo.
    25. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Bela hiša

    Trump jo je zagodel Bidnu

    Na mestu, kjer naj bi v pozlačenem okvirju visela črno-bela fotografija Trumpovega predhodnika, je fotografija naprave za mehanične podpise.
    25. 9. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    DODATNO ZAVAROVANJE

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo