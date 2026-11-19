Družba XLAB je postala Delova podjetniška zvezda leta 2021. Koronska kriza jim je kot tehnološkemu podjetju dala še dodatni pospešek pri rasti. S svojimi produkti so namreč ponujali odgovor na povečano delo od doma, in sicer s programsko rešitvijo ISL Online za dostop do oddaljenih naprav, ki je bila tega leta tudi najbolje ocenjeno orodje za oddaljeni dostop.

Drugo področje pa so bile storitve v odgovor na digitalizacijo v podjetjih, kjer so velikim podjetjem, kot so denimo banke, zavarovalnice, telekomunikacijska podjetja s svojimi rešitvami pomagali pri optimizaciji svojih poslovnih procesov.

V zadnjih petih letih so naredili pomemben korak k večji produktni osredotočenosti in mednarodni prisotnosti. Ključni mejnik v zgodovini podjetja je po besedah direktorja Gregorja Berginca odcepitev ISL Online, ki ga je leta 2025 prevzelo ameriško podjetje PDQ, globalni ponudnik rešitev za upravljanje IT okolij.

»Programska rešitev za oddaljeni dostop, ki se je iz enega ključnih produktov našega podjetja razvila v globalno uveljavljeno blagovno znamko z vodilnim tržnim deležem na Japonskem in močno prisotnostjo v Evropi, je s strateškim prevzemom dosegla pomemben mejnik. To je veliko priznanje našemu delu in kakovosti tehnologije, ki jo razvijamo,« je dejal.

Nova paradna rešitev

Osrednji produkt podjetja je zdaj Steampunk Spotter, ki se je v tem času razvil od specializiranega orodja za analizo avtomatizacije v celovito platformo za upravljanje kakovosti, varnosti in skladnosti kode.

Berginc o priznanju Delova podjetniška zvezda Za nas ima priznanje ogromen pomen, saj potrjuje, da razmišljamo in delamo v pravo smer. Prineslo nam je večjo prepoznavnost v slovenskem poslovnem prostoru, dodatno zaupanje domačih partnerjev in okrepilo ugled podjetja kot zaposlovalca, ki ustvarja priložnosti za razvoj znanja in delo na tehnološko zahtevnih mednarodnih projektih. Predvsem pa ga razumemo kot priznanje celotni ekipi, ki s svojim znanjem, energijo in predanostjo soustvarja podjetje, ter kot spodbudo za nadaljnje delo.

»Z razmahom umetne inteligence je njegova vloga še pomembnejša, saj podjetjem pomaga zagotoviti, da je tudi koda, ki jo ustvari umetna inteligenca, varna, zanesljiva in skladna z internimi standardi,« je pojasnil Berginc.

Njihove IT-rešitve za avtomatizacijo uporabljajo globalna podjetja s seznama Fortune 100, še vedno pa so najbolj prisotni v finančnih storitvah, zavarovalništvu in telekomunikacijah, kjer so zahteve po varnosti in skladnosti še posebej visoke.

Razglasitev Delove podjetniške zvezde 2021. Desno direktor Gregor Berginc, levo soustanovitelj in takratni direktor Jure Pompe. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Posebej ponosni smo na sodelovanje s podjetjem Swift, ki povezuje banke in finančne institucije po vsem svetu. Rezultate našega sodelovanja smo predstavili na letošnjem Red Hat Summitu, enem najpomembnejših globalnih dogodkov na področju odprtokodnih tehnologij in IT-avtomatizacije. To dokazuje, da lahko kot tehnološki partner stojimo ob boku največjim imenom v industriji,« je zadovoljen Berginc.

Drugi steber podjetja je usmerjen v raziskave. Sodelujejo v evropskem raziskovalnem programu Obzorje Evropa, osredotočajo pa se na področja umetne inteligence, kibernetske varnosti in druge tehnologije prihodnosti.

Umetna inteligenca del njihovih produktov

Podjetje, s pomočjo lokalnih partnerjev vstopa tudi na nove trge, se je v petih letih od prejema naziva Delova podjetniška zvezda sicer v marsičem spremenilo, kar je odgovor na potrebe strank in razmere na trgu, vendar pa temelji ostajajo enaki. Stavijo na partnerski odnos in dolgoročna sodelovanja, veliko vlagajo v raziskave in razvoj ter nenehno nadgrajujejo svoje strokovno znanje.

Umetno inteligenco, ki je največji tehnološki premik zadnjih let, aktivno vključujejo v svoje produkte in optimizacijo lastnih procesov.

»Pri tem nam veliko pomaga raziskovalno ozadje, saj nam omogoča, da smo pri razumevanju novih tehnologij pogosto korak pred trgom. Spotter odgovarja na enega ključnih izzivov novega obdobja: kako ohraniti kakovost, varnost in nadzor nad avtomatizacijo in umetno inteligenco tudi, ko kodo ustvarja sama umetna inteligenca,« je še povedal Gregor Berginc.