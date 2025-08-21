  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Ustanovitelji podjetij čutijo odgovornost tudi za družine svojih zaposlenih, zato se morajo za uspešno poslovanje pravilno sestaviti vsi delčki v mozaiku. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Ustanovitelji podjetij čutijo odgovornost tudi za družine svojih zaposlenih, zato se morajo za uspešno poslovanje pravilno sestaviti vsi delčki v mozaiku. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    21. 8. 2025 | 06:00
    7:44
    A+A-

    »Čez 14 dni moram zaposlenim izplačati plačo, pa nimam denarja, ker kupec ni poravnal obveznosti. Nujno moram prodati stanovanje, ki ga ima moje podjetje v lasti. Dam 20 odstotkov popusta,« je na začetku finančne krize, ko je bilo na trgu veliko več stanovanj kot kupcev, moral sprejeti odločitev podjetnik s 15 zaposlenimi. Ustanovitelji podjetij čutijo odgovornost tudi za družine svojih zaposlenih.

    Podjetništvo je zelo stresno in naporno, povezano z negotovostjo, sprejemanjem tveganih odločitev in dolgimi delovniki ter s tem povezanim pomanjkanjem spanja, kar vpliva na podjetnikovo dobro počutje. In kot kažejo nekatere raziskave, tudi na zdravje. Vendar konsenza o tem ni, saj druge raziskave – bilo naj bi jih več – dokazujejo, da podjetniško življenje pozitivno vpliva na posameznika, na njegovo zadovoljstvo, in tudi, da imajo podjetniki manj pogosto kronične bolezni, da so nasploh bolj zdravi. Poleg tega naj bi bila življenjska doba podjetnika daljša, a o tem prav tako obstajajo drugačni dokazi.

    image_alt
    Mednarodni razpis za inovativna podjetja

    Kot ugotavljajo znanstveniki z univerze Montpellier, pa si raziskave niso tako nasprotujoče, kot se zdi, bolj kažejo na močno povezanost, ki jo podjetniki vzpostavijo s svojim delom in predvsem s svojim podjetjem. »Pomeni, da se podjetnik zaveda odgovornosti za svojo usodo, za svoja dejanja, in se svobodno odloča o vrednotah in standardih, ki ga vodijo,« navajajo. Njihove raziskave v zadnjih 15 letih so pokazale, da podjetniki čutijo eksistencialno odvisnost od svojih podjetij, zaradi česar dajejo poslu prednost pred zdravjem, podjetje je ves čas v središču njihove pozornosti tako intelektualno kot čustveno, pri sprejemanju odločitev v življenju se ozirajo na razmere v podjetju.

    Posel pred zdravjem

    »Številne raziskave kažejo, da direktorji nimajo časa biti bolni, kadar zbolijo, vseeno delajo, prav tako ni redkost, da delajo iz bolniške postelje, manj spijo, manj počivajo konec tedna, redkeje gredo na počitnice, podjetnice se hitreje vrnejo na delo po rojstvu otroka. Podjetniki govorijo o pozitivnem in negativnem stresu ter da je pozitiven dober. Deloma res dobro vpliva na učinkovitost, a je zelo slab za zdravje. Posel je vedno pred zdravjem,« ugotavljajo na univerzi Montpellier. Poudarjajo, da se tudi raziskave redkeje kot na trpljenje podjetnikov, ki med drugim vodi v izgorelost in lahko celo v najhujše, usmerjajo predvsem na njihov uspeh. Pozivajo, da bi drugi plati podjetništva prav tako morali namenili več pozornosti, zavzemajo se za več podpornih programov.

    Kajti podjetja so močno odvisna, pogosto eksistencialno, od njihovih ustanoviteljev. V reviji Oxfordske univerze so objavili strokovni članek o tem na podlagi analize poslovanja norveških podjetij, nastalih med letoma 1999 in 2015. Teh je bilo 73.500 in med njimi se jih je 1500 soočilo s smrtjo lastnika (najmanj 10-odstotni delež). Majhnim start-upom ob smrti lastnika najpogosteje grozi propad – v primerjavi s podjetji brez tragičnega dogodka imajo za 20 odstotkov manjšo možnost preživetja v naslednjih dveh letih. Pri večjih je prodaja v povprečju manjša za 60 odstotkov, število zaposlenih pa je za 17 odstotkov manjše.

    Zadolževanje in zaščita

    Zaradi takšnega vpliva na poslovanje izguba lastnika podjetje še dodatno prizadene, če je zadolženo. »V praksi smrt ni edina – niti najpogostejša – grožnja za poslovno kontinuiteto. Zelo pomembno tveganje sta tudi dolgotrajna bolezen, ki onemogoči delo, in trajna invalidnost,« pa poudarjajo v naši največji zavarovalnici Zavarovalnici Triglav, kjer so prepoznali potrebo podjetniškega sektorja po zavarovalnem produktu, ki bi v primeru smrti, hujše bolezni ali invalidnosti ključne osebe kril posojilne obveznosti podjetja in mu s tem pomagal premostiti težko obdobje.

    »Gre za življenjsko zavarovanje Varnost uspešnih, ki ga podjetje lahko sklene ob najemu poslovnega kredita, praviloma za čas njegovega odplačevanja ter za zavarovalno vsoto, enako vrednosti posojila. Zavarovanje je v prvi vrsti namenjeno zaščiti malih in srednjih podjetij ter samostojnih podjetnikov ob najemu posojila. Prav tako pa prinaša dodatno varnost banki, saj zagotavlja poplačilo kredita tudi v najtežjih okoliščinah. Zavarovalnica v primeru smrti izplača zavarovalno vsoto neposredno banki. Gre za obojestransko korist – podjetje se izogne tveganju, da bi dolgovi po nepredvidenem dogodku postali breme za poslovanje, banka pa pridobi zagotovilo, da bodo odobrena sredstva poplačana tudi ob najhujših scenarijih,« pojasnjuje Mila Markovska, direktorica razvoja osebnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav.

    Poleg osnovnega kritja smrti je mogoče vključiti še kritje za hude bolezni in za invalidnost. Prvo omogoča izplačilo ob diagnozi, da podjetnik oziroma podjetje lahko nemudoma financira zdravljenje, nadomesti prihodke ali zagotovi začasno nadomestitev za nemoteno izvajanje dela. Kritje za invalidnost pa pomaga financirati prilagoditve ali celo izplačilo dolga, če podjetje ni več sposobno poslovati. »S tem se zmanjša finančni pritisk na družino, sodelavce in poslovne partnerje, saj podjetje ni več v celoti odvisno od sposobnosti posameznika za delo,« poudarja sogovornica.

    Kolektivni zavarovanji del strategije

    Sklenitev tega zavarovanja je, kot dodaja, možna tudi, če ima podjetje že sklenjeno kolektivno življenjsko zavarovanje za zaposlene. Za zadnje, ki mu je ob kritju za primer smrti prav tako možno dodati zaščito za primer nezgode ali hude bolezni, se sicer odločajo v čedalje več podjetjih kot pomemben del kadrovske strategije, ki prispeva h krepitvi lojalnosti in motivacije zaposlenih.

    Ob tem pa Mila Markovska dodaja, da podjetja v določenih primerih kot upravičenca za izplačilo v primeru škodnega dogodka določijo sebe. »Predvsem to velja v manjših podjetjih, kjer je poslovanje odvisno od posameznikov. V primeru smrti ključnega zaposlenega lahko podjetje z izplačano zavarovalnino pokrije izgube v poslovanju ali sredstva nameni iskanju in usposabljanju novega kadra. Večinoma pa kot upravičence določijo svojce zaposlenega, s čimer jim pomagajo prebroditi finančno stisko ob izgubi bližnjega,« pojasnjuje.

    Podjetja sicer kot del širšega paketa ugodnosti za zaposlene že tradicionalno sklepajo tudi kolektivna nezgodna zavarovanja za svoje zaposlene. To posamezniku daje finančno varnost v primeru nezgode – tako manjše poškodbe kot hujše posledice, kot sta trajna invalidnost ali celo smrt (manjša vsota, za kritje pogrebnih stroškov). »Višina zavarovalnih vsot, za katere se podjetja odločajo, je pogosto odvisna od dejavnosti, velikosti podjetja in profila zaposlenih. V številnih primerih so ustrezne in omogočajo učinkovito zaščito, vendar pa je to smiselno preveriti in po potrebi zavarovanje dopolniti z individualnim,« še svetuje Mila Markovska.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Slovensko gospodarstvo:

    Kje je za slovensko gospodarstvo zasvetila luč na koncu predora

    Od presenetljive padca BDP in krčenja industrijske proizvodnje do opaznih premikov na trgu dela in padca investicij.
    Nejc Gole 26. 6. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Lani so podjetja ustvarila tretjino prihodkov s prodajo v EU

    Glede na podatke iz lanskih poročil o poslovanju se podjetja lahko prilagajajo spremenjenim okoliščinam na trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 6. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Zaposleni morajo razumeti, da zaradi UI ne bodo ostali brez službe

    Pri uvajanju UI se morajo podjetja zavedati ravni znanj zaposlenih in prepoznati, kateri postopki potrebujejo človeški nadzor.
    Milka Bizovičar 17. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Europol

    Europolov seznam: prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

    Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic.
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Odločitev sodišča

    Mladoletnico kljub maminemu nasprotovanju poslali v prevzgojni dom

    Najstnica se nikakor ni hotela podrediti družbenim normam in je prišla tudi navzkriž z zakonom.
    20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več

    Več iz teme

    DPZ 2025podjetjazavarovanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Okolje
    Vremenska ujma

    Pri Umagu močno neurje s točo, za Primorsko oranžno opozorilo (VIDEO)

    Za Primorsko je za danes v drugem delu noči in do popoldneva izdano oranžno vremensko opozorilo.
    21. 8. 2025 | 06:43
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Festival Grounded

    Za uvod v letošnji Grounded razprava o nekaznovanosti za genocid

    Na festivalu se bodo med drugim posvetili tudi odporu žensk v Iranu kot tudi odporu ljudi z zaprtih oddelkov socialnih ustanov.
    21. 8. 2025 | 06:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dilema

    Izraelski odgovor na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja je množična mobilizacija.
    Marko Kočevar 21. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dilema

    Izraelski odgovor na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja je množična mobilizacija.
    Marko Kočevar 21. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo