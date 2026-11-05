Z mačkom Tomom postali največji na svetu po številu prenesenih iger

Globalno podjetje Outfit7 je po številu prenesenih iger največje na svetu. Njegova zgodba se je začela z govorečim mačkom Tomom, tudi po širitvi po svetu in prodaji Kitajcem pa največji del ekipe Outfit7 ustvarja v Ljubljani.

Outfit7 sta s skupino strokovnjakov ustanovila Iza in Samo Login, ustanovitelji pa so leta 2017 družbo prodali Kitajcem. Danes ima to globalno podjetje sedež na Cipru, njegov po številu zaposlenih največji del pa je slovensko podjetje Ekipa2. V njihovih prostorih v Kristalni palači v ljubljanskem BTC dela 300 zaposlenih.

Ekipa2 je produkcijski studio, kjer nadgrajujejo obstoječe igre in razvijajo nove. »Vsi studii imajo pomembno vlogo in sestavljajo celoto Outfit7. Vendar se vse nekako steka v Ljubljano, kjer se izvaja končni produkt. Lahko bi rekel, da se tukaj zmešajo vse strateške odločitve in ideje, ki pridejo s sedeža in iz posameznih studiev. Tu izdelamo prototipe, jih testiramo in na koncu ustvarimo končni izdelek, torej igro, s katero se uporabnik zabava vsak dan,« je povedal direktor Ekipe2 in glavni operativni direktor Outfit7 Jernej Česen.

Njihove igre igra 470 milijonov uporabnikov vsak mesec, skupno so dosegle 27 milijard prenosov. To je največ med vsemi ustvarjalci iger, saj drugi največji ne dosega niti deset milijard prenosov. »Najpomembneje pa je, da imamo edini znotraj mobilnih iger blagovno znamko, ki je že deset let najmočnejša. Tako smo prišli do uporabnikov, ti nas prepoznajo in nam ostanejo zvesti.«

Strokovnjakov v Slovenijo ne privabijo s plačo, ampak z izzivi. FOTO: Blaž Samec

Tudi v digitalnem svetu omogočajo ustvarjalnost

Podjetje je po svetu znano predvsem po govorečem mačku Tomu – Govoreči Tom & prijatelji oziroma Talking Tom & Friends je njihova vodilna franšiza in najpomembnejša blagovna znamka. »Začelo se je z navadnim mačkom, ki je praskal po zaslonu in spuščal zanimive zvoke. To je bil dober začetek v pravem trenutku, ko so se začele razvijati mobilne igre. Ustanovitelji podjetja so spoznali, da morajo razmišljati zunaj okvira, in se začeli ukvarjati z blagovno znamko,« je pripovedoval Jernej Česen. Mačku Tomu so dodali različne karakterje, ki skupaj delujejo »kot nekakšen res dobro usklajen band«, s čimer so pokrili večji segment uporabnikov ter dali možnost širitvi osnovnega produkta in postavljanju trendov. »Z našo franšizo govoreči Tom & prijatelji smo se razširili ne samo v osnovno dejavnost iger, temveč na vse komplementarne produkte, tako da se celoten cikel lepo zapira, a hkrati odpira za nadaljnji razvoj.«

Govoreči Tom & prijatelji​ je njihov največji uspeh. Hkrati pa je Outfit7 danes veliko več kot ena zgodba. Franšizo so skozi leta razvijali, širili portfelj iger in ustvarjali nove blagovne znamke za različna občinstva, je povedal. Na vprašanje, kako se prilagajajo spreminjajočim se navadam uporabnikov, je sogovornik odgovoril, da se spreminjajo načini uresničevanja teh navad. »Naše poslanstvo je zagotavljati zabavo, ki jo vsi tako ali drugače iščejo. Če temu sledimo, bomo našli način, kako produkt dostaviti do uporabnika. Čas uporabe telefona se v zadnjih letih ne spreminja, kar pa ne velja za vsebine, po katerih uporabniki posegajo. Zato moramo iskati načine, da so naši produkti vedno aktualni in dostopni povsod, kjer je uporabnik.«

Ekipa2 je produkcijski studio v Ljubljani in del globalnega podjetja Outfit7. FOTO: Blaž Samec

Hkrati pa omejujejo čas, ki ga uporabnik preživi znotraj njihovih aplikacij, je poudaril Česen. Zato njihova osnovna ideja ni, da ga čim dlje zadržijo pred zaslonom, temveč da delajo kakovostno in tudi v digitalnem svetu omogočajo ustvarjalnost: »Danes ni težava narediti igre, težje je narediti takšno, s katero se bo uporabnik ukvarjal in se k njej vsak dan vračal. Družbena omrežja so platforma, kjer se pretakajo velike količine vsebin, vendar pri nobeni ne ostanemo. Pri nas pa je cilj, da uporabnik razume vsebino in se k njej naslednji dan vrne.«

Vrh med pandemijo

Industrija iger je vrh dosegla med pandemijo koronavirusne bolezni, takrat pa so se prihodki podjetij in število njihovih uporabnikov začeli zmanjševati. Pri Outfit7 se to po Česnovih besedah dogaja počasneje kot pri konkurenci, podjetje zadržuje svoj tržni delež in ga v nekaterih segmentih povečuje. »A medtem ko so konkurenti začeli optimizirati stroške, smo v drugi polovici lanskega leta izdali tri aplikacije, se močno pozicionirali kot podjetje in obrnili trende. Od druge polovice lanskega leta in letos so rezultati znova tam, kjer hočemo.«

Slovensko podjetje Ekipa2 je lani ustvarilo 52 milijonov evrov prihodkov in 17,4 milijona evrov čistega dobička. Prihodke dobijo od obvladujočega podjetja, in sicer za opravljene storitve in nadomestilo za prispevek k blagovni znamki Govoreči Tom & prijatelji.

V okviru pobude Giving Back po Sloveniji podpirajo otroška igrišča, prenove prostorov in doživetja. FOTO: Blaž Samec

Njihove igre so brezplačne, Outfit7 prihodke ustvarja z oglasi v njih. Prihodki so posledica zadovoljstva uporabnikov. Zato, kot je dejal Česen, njihov poslovni model ne temelji na ekonomiji obsega, temveč na ekonomiji lojalnosti. »Ker je konkurenca zelo velika, si prizadevamo uporabnike zadržati, denimo s komplementarnimi produkti. Z močno blagovno znamko je to dosti lažje.« Tako imajo trenutno aktivnih več kot 20 iger. Precej je starejših od deset let, kar kaže na lojalnost uporabnikov.

Jezne ptiče zamenjal za govorečega Toma

V ljubljanskem podjetju imajo sodelavce več kot 30 narodnosti. Torej nimajo težav s previsoko obdavčitvijo dela? »Strokovnjakov v Slovenijo ne privabimo s plačo, ampak ti kadri iščejo predvsem nove izzive. In te vidijo pri nas,« je pojasnil Česen. »Prav ta teden se nam je pridružil sodelavec, ki je bil prej zaposlenih v Roviu, ki izdaja igro jezni ptiči (angry birds). K nam je prišel, ker vidi ogromen potencial v razvijanju franšize govoreči Tom & prijatelji.«

Pri zaposlovanju in razvoju ljudi sta njihovi vodili zaposlovanje boljših, kot so sami, ter drznost. »Iščemo strokovno močne, radovedne ljudi z lastnim pogledom. Ljudi, ki si upajo izzvati naše razmišljanje in predlagati boljše rešitve. Ko se nam pridružijo, jim zaupamo odgovornost in prostor za rast. Na konkretnih projektih prevzemajo nove vloge, se razvijajo tudi med različnimi področji in odpirajo nove priložnosti. Ponosni smo, da se nekateri po novih izkušnjah vrnejo; to veliko pove o okolju, ki ga gradimo,« je poudaril Jernej Česen.

Zaposleni si v podjetju lahko najprej privoščijo zajtrk. FOTO: Blaž Samec

Želijo postavljati standarde

Kje vidijo priložnosti za nadaljnjo rast? »Po eni strani v nadgrajevanju obstoječega portfelja in ohranjanju uporabnikov. Po drugi strani v razvoju novih iger, a je industrija že tako zrela, da veliko novih uporabnikov ni mogoče dobiti. Tretja in najpomembnejša faza pa je, da moramo razmišljati, kje uporabniki preživljajo čas ter kako se njihovo preživljanje časa stran od zaslonov lahko prenese v digitalni svet in obratno,« je povedal Česen. »Želimo tudi postati zlati standard za vse, kar uporabniki iščejo in želijo. Naše igre so za vse uporabnike, lani pa smo začeli ločen segment, ki je namenjen predvsem otrokom. Postaviti želimo standard za vse, tudi za Google in Apple, kako delati varne igre za otroke.«

Za otroke izdelujejo tudi prava igrišča. Družbeno odgovornost razumejo kot priložnost, da znanje, čas in ustvarjalnost ekipe namenijo skupnosti, predvsem otrokom in ljudem z manj priložnostmi. »Ta zaveza sega v začetek podjetja: sodelujemo z neprofitnimi organizacijami, delimo znanje in ponujamo mentorstvo. Eden od primerov je pobuda Giving Back, v okviru katere po Sloveniji podpiramo otroška igrišča, prenove prostorov in doživetja. Letos smo k snovanju igrišča na Debelem rtiču povabili vse slovenske osnovne šole. Učenci so ideje razvijali s podporo mentorjev; izbrane zamisli so zaživele v prostoru za igro, pri postavitvi pa so sodelovali tudi naši zaposleni. Otrokom želimo pokazati, da lahko njihova ideja postane resničnost,« je sklenil Česen.