Z njihovimi sistemi države varujejo meje v dolžini tretjine poti okoli sveta

Države po svetu skupaj več kot 13.000 kilometrov svojih zunanjih in infrastrukturnih meja varujejo s sistemi, ki jih izdelujejo v podjetju Dat-con s Polzele. To je približno toliko, kot znaša tretjina obsega ekvatorja oziroma kot je dolga celotna kopenska meja med Brazilijo in vsemi njenimi sosedami.

»Primarno se ukvarjamo z razvojem elektrooptičnih sistemov za varovanje kopenskih, zračnih in pomorskih meja ter kritične infrastrukture, v katere vgrajujemo napredne komponente, kot so termične kamere, dnevne kamere, rotacijske platforme in laserski daljinomeri.

Pomembna prednost podjetja je, da poleg tega, da proizvajajo in integrirajo napredne komponente, tudi opremljajo vozila. V tem so unikatni, ker ponujajo celotno rešitev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ti sistemi se potem povezujejo v naš kontrolni program Sova, ki omogoča tudi vključevanje komponent zunanjih partnerjev, kot so radarji, motilniki signalov, detektorji frekvenc ipd. Tako nastane produkt, ki omogoča celosten nadzor in kontrolo območja, ki mu je namenjen,« pojasnjuje direktorica Dat-cona Saša Rihtaršič.

V tujino 90 odstotkov prodaje

Poslujejo s posameznimi državami oziroma ministrstvi ter javnimi agencijami, ki jih ministrstva pooblastijo za varovanje meja in kritične infrastrukture. To pomeni, da je panoga, v kateri delujejo, močno regulirana, zahteva tehnološko najnaprednejše izdelke visoke kakovosti in zanesljivost.

Ob tem je nujna tudi agilnost podjetja, saj se varnostne zahteve in tudi tehnologije, ki jih uporabljajo, zelo hitro razvijajo in se je treba temu prilagajati. Iz vsega tega izhaja ena izmed prednosti sektorja, in sicer, da je zelo zahtevno vstopiti kot nov ponudnik, pravi Rihtaršičeva.

Kar pomeni, da podjetje ne gradi ključne konkurenčne prednosti na cenah, ampak se uveljavljajo kot strateški ponudnik sistemskih visokotehnoloških rešitev. »Ne ponujamo samo naprednih komponent, temveč stavimo na celostno ponudbo in integracijo različnih sistemov v končno rešitev, ki kupcu omogoča učinkovito varovanje in nadzor meja,« poudarja.

Ne gradimo ključne konkurenčne prednosti na cenah, ampak se uveljavljamo kot strateški ponudnik sistemskih visokotehnoloških rešitev, pravi Saša Rihtaršič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Več kot 90 odstotkov prihodkov od prodaje ustvarijo v tujini. Evropa je glavni trg, slovenski pa je zanje strateško pomemben predvsem kot potrditev in referenca za vstop na druge trge. Zunaj Evrope njihove sisteme uporabljajo tudi na Bližnjem vzhodu, v Aziji in severni Afriki.

Lastniška struktura – večinski lastniki so iz Savdske Arabije – jim odpira možnosti za širitev prodaje na ta trg ter za prodor v bližnje države. Zaradi tega so bili v preteklosti nekoliko omejeni, kar zadeva poslovanje v Evropi, vendar se tudi to spreminja, saj se kupci vse bolj opirajo na dobavitelje iz Evrope.

Reference odpirajo vrata novim poslom

Dat-con je bil ustanovljen leta 1992 in ima tako že skoraj 35-letno tradicijo v varnostnih in obrambnih operacijah. Leta 2006 so bili prepoznani kot najhitreje rastoče podjetje, kar direktorica poudarja kot pomemben mejnik, leta 2017 pa so zaradi prostorske stiske investirali v novo poslovno stavbo.

V zadnjem obdobju se povečujejo potrebe po mobilnih in tudi po prenosnih sistemih, ki omogočajo, da se območje varovanja meje hitro spreminja, oziroma se ne osredotočajo samo na določeno območje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Hitra rast se nadaljuje in v prihodnjih dveh letih načrtujejo novo selitev proizvodnje in administrativnega dela podjetja na lokacijo, kjer bodo imeli večje prostorske zmogljivosti, kar bo nov mejnik. V razvoj in posodabljanje ter širitev proizvodnih kapacitet sicer vlagajo ves čas, ob tem dodaja Saša Rihtaršič. Zaradi prostorske stiske trenutno poslujejo še na dveh lokacijah v bližini matične stavbe.

Kot posebno pomemben mejnik za podjetje navaja nagrado, ki jim jo je leta 2023 podelil Frontex, to je evropska agencija, ki državam članicam EU in članicam schengenskega območja pomaga pri upravljanju njihovih zunanjih meja ter zagotavljanju varnosti območja prostega gibanja. To je bila nagrada za inovativnost za sistem lynx, ki ponuja rešitev za obrambo pred brezpilotnimi letali.

Poslujejo s posameznimi državami oziroma ministrstvi ter javnimi agencijami, ki jih ministrstva pooblastijo za varovanje meja in kritične infrastrukture. FOTO: Leon Vidic/Delo

»V času, ko se celoten trg zelo osredotoča na obrambo pred nizkoletečimi predmeti, je za nas zelo pomembno, da smo v tem segmentu eden močnejših ponudnikov. To je eno od gonil našega podjetja in področje, na katerem pričakujemo veliko rast,« poudarja.

Pomemben izvor napredka in razvoja podjetja so tudi bogate reference – ki jih glede na to, da z njihovimi izdelki države varujejo več kot 13.000 kilometrov državnih in infrastrukturnih meja, zagotovo imajo. Na razpisih so reference dostikrat tudi ena temeljnih zahtev, pojasnjuje Rihtaršičeva.

Celostna rešitev jih postavi pred konkurenco

V prihodnjih treh do petih letih podjetje načrtuje podvojitev obsega poslovanja, razkriva Saša Rihtaršič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Podjetje je bilo tradicionalno usmerjeno v ponudbo stacionarnih sistemov. To so na primer opazovalni stolpi, na katere namestijo multisenzorske enote, ki s pomočjo kamer in različnih senzorjev opazujejo določeno ozemlje. Zaznavajo morebitno gibanje in podobno.

V zadnjem obdobju pa se zelo povečujejo potrebe po mobilnih in tudi po prenosnih sistemih, ki omogočajo, da se območje varovanja meje hitro spreminja, oziroma se ne osredotočajo samo na določeno območje. Podjetje vgrajuje svoje sisteme v mobilna vozila, na primer kombije, ki se premikajo glede na potrebe varovanja meja. Prenosni sistemi pa so zasnovani tako, da jih je mogoče prenašati v kovčku in jih uporabiti na kateri koli lokaciji.

»Naša pomembna prednost je, da poleg tega, da proizvajamo in integriramo napredne komponente, kot so termične kamere, tudi opremljamo mobilna vozila. V tem smo zelo unikatni, ker ponujamo celotno rešitev od razvoja ključnih komponent do sistemske (programske) integracije in nazadnje do mobilne integracije,« pojasni.

Agilnost največji adut

Rast podjetja poganja osredotočenost na razumevanje potreb strank, da znajo vnaprej predvidevati, kakšne bodo, in na podlagi tega agilno prilagajati razvoj produktov. V aktualnih geopolitičnih razmerah je agilnost pomembna tudi pri dobavah in tehnični podpori strankam.

»Naša agilnost je prednost, ker smo v primerjavi z večjimi konkurenti dosti bolj odzivni in se znamo tudi hitreje prilagajati,« Rihtaršičeva k že naštetim dejavnikom doda po njenem mnenju ključnega.

Pomembno vlogo pripisuje tudi bogati partnerski mreži pri prodaji, predvsem zunaj Evrope, pa tudi razpršitvi trgov. »Geopolitične razmere in spremembe lahko čez noč povečajo povpraševanje ali pa ga po drugi strani zmanjšajo. Zato je osredotočenost na različne trge nujna,« poudarja ter priznava, da k rasti podjetja prispeva tudi dejstvo, da se povečujejo potrebe po varnosti povsod po svetu.

S tem se povečuje tudi konkurenca na trgu, prihajajo novi igralci in tudi nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco. »Vidimo, da bomo na tem področju morali še povečati investicije v raziskave in razvoj, tako bomo ohranjali konkurenčne prednosti,« ugotavlja.

Večsenzorski elektrooptični opazovalni sistem je zasnovan predvsem za nadzor državnih meja, kritične infrastrukture in drugih večjih območij, kjer je potrebno zanesljivo neprekinjeno opazovanje podnevi in ponoči. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na strehi podjetja je nameščen večsenzorski elektrooptični opazovalni sistem dolgega dosega, ki ga sestavljajo (poleg leve kupole, ki ni Dat-conova komponenta) hlajena infrardeča termovizijska kamera za nočno opazovanje, barvna kamera za opazovanje podnevi in v mraku, laserski merilec razdalje za pridobivanje podatkov o oddaljenosti ciljev. Neposredno na sistemu je decentralizirana video procesna enota, ki skrbi za stabilizacijo in obdelavo slike, kodiranje videa ter samodejno sledenje objektom, sistem vključuje tudi Dat-conovo napredno gibalno platformo blade. »Sistem je zasnovan predvsem za nadzor državnih meja, kritične infrastrukture in drugih večjih območij, kjer je potrebno zanesljivo neprekinjeno opazovanje podnevi in ponoči. V ugodnih atmosferskih razmerah lahko termovizijska kamera zazna osebo na razdalji približno 18 kilometrov, vozilo pa na razdalji približno 24 kilometrov,« pojasni tehnični direktor podjetja Rok Andrejc.

Uspešna kadrovska politika

Zadnja tri leta je podjetje zraslo v povprečju za 30 odstotkov vsako leto, trend se nadaljuje tudi letos in vsaj enako pričakujejo tudi v prihodnjih letih. Dobičkonosnost je rasla še hitreje, znaša okvirno 40 odstotkov na leto, dodana vrednost na zaposlenega je lani že presegla 103.000 evrov.

Ob tem se hkrati z rastjo krepijo tudi kadrovsko. V zadnjem letu so število zaposlenih povečali za 30 odstotkov, tako da jih imajo zdaj že več kot 140, pretežno visokotehnoloških inženirskih kadrov in proizvodnih delavcev.

»Pomembno je, da v podjetje privabljamo kakovostne inženirje in jih nato znamo hitro in učinkovito uvesti v našo zelo specifično panogo ter naš portfelj izdelkov. Zato je nujno dolgoročno načrtovanje potreb in povezovanje s fakultetami, zbornicami in drugimi institucijami, da širimo mrežo poznanstev. To omogoča privabljanje ustreznih kadrov,« razkriva za zdaj uspešno kadrovsko politiko.

Dodana vrednost na zaposlenega v Dat-conu je lani presegla 103.000 evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ker pa bodo potrebe po novozaposlenih še naraščale, »gradimo na blagovni znamki podjetja kot delodajalca, pri čemer bomo v kadrovsko področje v prihodnje še več vlagali. Pomemben je dolgoročen strateški pristop,« še dodaja Saša Rihtaršič, sicer inženirka strojništva in elektrotehnike, ki se je Dat-conu pridružila pred nekaj meseci z jasno vizijo ter znanjem in izkušnjami, ki bodo za to potrebni.

Pogled v prihodnost

Kot pravi, ima podjetje ambicijo v treh do petih letih podvojiti obseg poslovanja. Za ta preskok so pomembna strateško načrtovanje, še bolj poglobljeno razumevanje potreb kupcev in predvidevanje tako teh potreb kot razvoja tehnologij in trgov, na podlagi tega pa potem pravočasno vlaganje v prave rešitve, v razvoj in tudi širitev zmogljivosti.

To je mogoče doseči samo z zelo tesnim in poenotenim sodelovanjem vseh organizacijskih enot podjetja, od prodaje, razvoja do proizvodnje in njenega načrtovanja. »Govorim o timskem delu, dolgoročni viziji in sistematičnem pristopu,« sklene Saša Rihtaršič.