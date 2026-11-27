Leto po uradnem odprtju razdelilne transformatorske postaje (RTP) Center, ki je poskrbela za zanesljivejšo preskrbo z električno energijo v centru Ljubljane, bo začel delovati še novi RTP Bežigrad. To je še ena izmed pomembnih investicij Elektra Ljubljana, ki je bila sofinancirana s sredstvi Sklada za modernizacijo, in korak naprej pri zagotavljanju zanesljive preskrbe z električno energijo v severnem delu mesta.

Novi RTP Bežigrad je zamenjal starega, ki je bil zgrajen leta 1982 in je zaradi vse večjih potreb po močnem in zanesljivem distribucijskem omrežju potreboval posodobitev. Po dobrih štirih desetletjih obratovanja, ko je oprema že dosegla svojo pričakovano življenjsko dobo, je stari RTP Bežigrad tako svoje poslanstvo zagotavljanja zanesljive preskrbe v tem delu slovenskega glavnega mesta predal novemu. Projekt je vreden več kot 10 milijonov evrov, zanj pa bodo pridobili 40 % financiranja iz nepovratnih sredstev iz Sklada za modernizacijo Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

FOTO: Elektro Ljubljana

Za številne pomembne uporabnike

Razdelilna transformatorska postaja Bežigrad napaja 131 transformatorskih postaj oziroma 18.478 uporabnikov, med drugim Športni park Stožice, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za okolje, pokopališče Žale, Zdravstveni dom Bežigrad, mlekarne, hotel in World Trade Center. Zasnovana je na tehnologiji, ki potrebuje manj vzdrževalnih posegov kot starejši objekti s prostozračnimi stikališči.

Na novem objektu potekajo še zaključna dela, do konca letošnjega leta bo lepšo podobo dobila tudi zunanjost. Vodja Službe za vzdrževanje visokonapetostnih naprav v Elektru Ljubljana Tomaž Pungartnik je poudaril pomen novega RTP-ja: »Z izgradnjo novega RTP-ja Bežigrad smo pridobili sodoben objekt, ki zagotavlja še večjo zanesljivost obratovanja. Nova plinsko izolirana stikališča zahtevajo manj vzdrževanja in omogočajo še stabilnejše obratovanje omrežja.«

Še več novih projektov

Z novim RTP-jem Bežigrad posodabljanje distribucijskega omrežja v Ljubljani še ni končano. Med večjimi projekti in investicijami, ki jih načrtujejo v Elektru Ljubljana, sta še RTP Brdo in RTP Logistični center Ljubljana.

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