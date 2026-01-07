Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

Leto 2025 je bilo za kapitalske trge zelo dinamično in uspešno, čeprav na neki način tudi zahtevno, je v intervjuju ocenila Melita Rajgelj Ozebek, predsednica uprave Generalija Investments. Tudi pri njih bodo ponudili individualne naložbene račune (INR), ki jih vidijo kot odličen pospešek za slovenski kapitalski trg in tudi orodje za pospešitev finančnega opismenjevanja malih vlagateljev.

Kako bi z eno besedo opisali lansko leto na kapitalskih trgih?

Pestro oziroma dinamično. Bilo je zelo zanimivo leto, še posebno če ga primerjamo z letom 2024.

Po izjemnem letu 2024 je leto 2025 pustilo nekaj prask. Kako ga ocenjujete tudi po posameznih naložbenih razredih?

Leto 2024 je bilo izjemno in je letvico postavilo zelo visoko. Lansko leto je bilo solidno, hkrati pa na neki način zelo zahtevno. Volatilnost ni bila enakomerna, niti med posameznimi segmenti niti med regijami in panogami. Prav ta dinamičnost nam je ponudila dragocene izkušnje. Še vedno je to okolje, kjer dolgoročnost, potrpežljivost, disciplina in aktivno upravljanje prinašajo rezultate. Ocenjujem, da je bilo tudi lansko leto uspešno in moramo biti z njim zadovoljni.

Pri naložbenih razredih so gotovo izstopali delniški trgi. Če pogledamo ZDA, so vrednotenja že relativno visoka, pri tem pa vlada precejšnja negotovost, zato so občasne korekcije nekaj običajnega. Evropa omogoča nekoliko ugodnejše razmere – po donosih sicer zaostajamo, a so vrednotenja ugodnejša, kar omogoča stabilno zatočišče za vlagatelje.

Trudimo se čim več stvari avtomatizirati, pri čemer nam UI lahko pomaga, da hitreje dosežemo rezultate. Še vedno pa bo na koncu človek tisti, ki bo presodil in odločil. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V letošnjem letu so obveznice počasi pridobivale vrednost in spet prevzele klasično vlogo uteži v portfelju. Alternativni naložbeni razredi – predvsem nepremičnine in zasebni kapital – še vedno delujejo kot instrument za razpršitev portfelja in nekakšen ščit pred inflacijo, kar je zelo pozitivno. Denarni trg pa je predvsem ohranjevalec vrednosti, vendar s tem naložbenim razredom ne moremo pokriti inflacije. Zato, če pogledamo vse omenjeno kot celoto, je bilo leto 2025 solidno leto, s katerim moramo biti zadovoljni, čeprav ni bilo tako nadpovprečno kot leto 2024.

Kateri pa so ključni dejavniki, ki so vplivali na dogajanje na borzah?

Teh dejavnikov je vse več, pa tudi med seboj so povezani. Eden izmed njih je denarna politika, kjer so pričakovanja glede rezov vplivala na trge. Poleg tega pa še geopolitika, od vplivov na dobavne verige do politične nestabilnosti s predsednikom Donaldom Trumpom, pa seveda tudi tehnologija. Tehnološki preboj z umetno inteligenco (UI), kjer smo zdaj, kot kaže, šele na začetku, močno vpliva in bo tudi v prihodnje vplival na kapitalske trge.

Slovenski borzni trg že nekaj let dosega res izjemne rezultate. In za to je več dejavnikov: privlačna dividendna donosnost, ugodna vrednotenja ter stabilne bilance podjetij, ki zelo dobro poslujejo.

Pa je lansko leto že prineslo zadoščenje vlagateljem na področju umetne inteligence?

Po moji oceni še ne. Pričakuje se, da bo to kot neka industrijska revolucija, ki pa je še vedno na začetku. Tudi tehnološke delnice so že relativno visoko vrednotene, a vsa infrastruktura, ki jo bomo pri tem potrebovali, ter preskok, ko bo vse to vplivalo na zdravstvo in naše življenje, še nista dosegla polnega potenciala uporabe UI. In to še pride, zato bo naš svet čez pet let gotovo precej drugačen.

Koliko pa v vašem podjetju uporabljate UI?

Se zelo trudimo in poskušamo UI vgrajevati v vse segmente našega dela, seveda z upoštevanjem morebitnih tveganj. Naši zaposleni imajo na voljo orodja, kot je copilot, ki jim olajša nekatere procese in je tudi z vidika varnosti boljši. Seveda pa pri vsem tem upoštevamo regulatorne zadržke do varstva podatkov in zaupnosti informacij.

Zgodovina nas uči, da so globalni delniški trgi najboljša protiutež, ko želimo ohraniti vrednost denarja. Zato gledamo na leto 2026 optimistično. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Želimo si, da bomo v določenih segmentih UI lahko še bolj uporabljali, na primer pri določanju trendov in podobno. Hkrati se trudimo čim več stvari avtomatizirati, pri čemer nam UI lahko pomaga, da hitreje dosežemo rezultate. Še vedno pa bo na koncu človek tisti, ki bo presodil in odločil. Pred kratkim smo tako lansirali orodje, ki omogoča samoidentifikacijo za prepoznavo na daljavo (tako imenovani self-ID). Leta 2027 bo prišla denarnica za digitalno identiteto (tako imenovani e-wallet) tudi za zasebni sektor, zato se vse zelo pospešuje.

Slovenski borzni trg je bil lani zgodba o uspehu, saj je po donosnosti v svetovnem vrhu – zakaj? In kako bi ob tem komentirali paradoks, da v Sloveniji marsikdo meni, da je bilo leto slabo?

Slovenski borzni trg ima že nekaj let res izjemne rezultate. In za to je več dejavnikov: privlačna dividendna donosnost, ugodna vrednotenja ter stabilne bilance podjetij, ki zelo dobro poslujejo. Poleg tega pa še relativna majhnost in s tem zaščitenost trga pred tehnološkimi ali svetovnimi trendi – ko se korekcija zgodi, na našem trgu niti ni tako opazna, ker je majhen. Bomo pa videli, kakšen pospešek bodo dale nove rešitve, kot je INR.

Če pa gledamo skozi prizmo običajnega vlagatelja, ki trg presoja skozi svojo denarnico in ga dogajanje na finančnih trgih niti ne zanima, ne moremo mimo tega, da je paradoks v tem, da ima zaradi inflacije tudi občutek draginje, saj za svoj denar v trgovini dobi manj.

Trudimo se čim več stvari avtomatizirati, pri čemer nam UI lahko pomaga, da hitreje dosežemo rezultate. Še vedno pa bo na koncu človek tisti, ki bo presodil in odločil. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Poleg tega večina Slovencev še vedno najbolj zaupa bankam in bančnim depozitom, kjer pa njihov denar niti ne ohranja vrednosti. In to na koncu ustvarja slab občutek, da leto mogoče ni bilo tako dobro. Pri tem lahko obžalujemo, da nismo z večjim finančnim opismenjevanjem še več ljudem prikazali tudi druge naložbene možnosti, da bi bilo tega slabega občutka čim manj.

Če se vrnemo na globalne trge – kako nepredvidljivost odločitev ameriškega predsednika vpliva na vlagatelje in kaj to pomeni za upravljavce?

Gotovo so odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa prinesle kratkoročna nihanja, ki pri vlagateljih včasih vzbujajo tudi slab občutek. Pri tem je ključno, da vlagatelj ločuje med kratkoročnimi političnimi šoki in med določenimi reakcijami, ki predstavljajo ekonomske trende oziroma se prevedejo v ekonomske kazalnike. Z vidika profesionalnega upravljavca je torej ključno, da upoštevaš svoje začrtane strategije in imaš čim bolj razpršen portfelj.

Treba je imeti tako robusten portfelj, da je primeren za vsako, tudi bolj nepredvidljivo situacijo.

Z vidika scenarijev se je s predsednikom Donaldom Trumpom uvedel samo še kakšen dodaten scenarij, ki prej niti ni bil na paleti, zato zdaj ni samo A in B, ampak še C, D in E. Imeti moraš tako robusten portfelj, da je primeren za vsak, tudi bolj nepredvidljiv dogodek.

Kako vaši upravljavci obvladujejo to volatilnost na kapitalskih trgih?

Volatilnost ni sovražnik. Treba jo je pričakovati, ker je to normalen del dogajanja, in izpolnjevati svoj dolgoročni cilj. Z ustrezno strukturo portfelja, diverzifikacijo naložb in upravljanjem tveganj z vsemi orodji, ki jih imaš na razpolago, poskusiš vse omenjeno minimizirati in tudi izkoristiti v svoj prid. Zato svoje vlagatelje učimo, naj bodo tudi v takšnih razmerah mirni in naj sledijo začrtani strategiji.

Kaj je po vaših zaznavanjih največji izziv za vlagatelje?

Po moji oceni je to gotovo psihologija. Želimo si, da bi vlagatelji razmišljali podobno kot pri športu – dolgoročno, potrpežljivo, z jasno strategijo, ne da bi jih zmedli nepričakovani šoki.

Volatilnost ni sovražnik. Treba jo je pričakovati, ker je to normalen del dogajanja, in slediti svojemu dolgoročnemu cilju, pravi Melita Rajgelj Ozebek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, a ključno je, da obvladuješ svoja čustva. To je nekako ključni recept: razumeti, zakaj si se odločil, potem pa je treba temu slediti. Psihologijo in čustva – da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu – je včasih težko obvladati, ampak dolgoročno se po vsaki krizi vse izravna, pri čemer je čas ključna komponenta, ki jo je treba tudi vgraditi v svoj portfelj.

Ali sta Evropa in Slovenija naredili korak naprej h krepitvi evropskega trga kapitala in večji prisotnosti malih vlagateljev?

Tako Evropa kot mi smo gotovo naredili korak naprej, a za zdaj še ne gre za kaj prelomnega – Evropa s kapitalsko unijo, Slovenija pa z uvedbo individualnih naložbenih računov. Poleg tega se zdaj veliko govori o finančnem opismenjevanju, kar so nedvomno koraki v pravo smer, a implementacija je še vedno pred nami.

Dejstvo je, da mali vlagatelji še vedno najbolj zaupajo bančnim depozitom. Kot narod bi si morali želeti boljšega poznavanja možnosti vlaganj na kapitalske trge.

To so zametki, saj še vedno premalo ljudi pozna te naložbene načine in se zanje tudi odloča. Dejstvo je, da mali vlagatelji še vedno najbolj zaupajo bančnim depozitom. Kot narod bi si morali želeti boljšega poznavanja možnosti vlaganj na kapitalske trge. V ZDA je drugače, saj se že od otroštva navajaš na delovanje delnice, ki jo dobiš za darilo in nato spremljaš, kaj se z njo dogaja ter se že kot otrok odločaš, ali bi jo prodal in si kupil igračo ali bi jo raje obdržal.

Omenili ste že individualne naložbene račune, ki bodo na voljo od marca leta 2026. Ali ga boste tudi vi ponudili?

Seveda, tudi mi ga bomo ponudili. Po moji oceni je to lahko odlično orodje za pospešitev finančnega opismenjevanja malih vlagateljev in s tem tudi vlaganj. V primeru INR gre za davčno bolj privlačen način investiranja, želeli pa bi si, da bi bil še bolj privlačen. Menim, da bo to za družbe za upravljanje in za vse ponudnike pomenilo še večjo konkurenco ter hkrati še večjo možnost predstavitve različnih produktov vlagateljem. Pričakujem tudi inovacije na tem področju.

INR se nam zdi odličen pospešek tudi za slovenski kapitalski trg. Gotovo bo preteklo kar nekaj časa za implementacijo – kot nas učijo izkušnje drugih evropskih držav – saj je treba ljudi prepričati, da se za to odločijo. Najverjetneje bomo še veliko razpravljali o tem, kaj je še mogoče narediti za pospešitev.

Ali obstajajo specifični trendi, priložnosti ali pasti, na katere bi morali biti vlagatelji letos pozorni?

Na kapitalskih trgih so vedno priložnosti, a tudi pasti. Priložnost predstavljajo vse naložbe, povezane s tehnologijo, UI oziroma infrastrukturo, ki to tehnologijo podpira. Tudi v prihodnje naj bi, tako kot do zdaj, naravnanost na delniške globalne trge dolgoročno prinesla opazne rezultate. Perspektivno je še vedno tudi zdravstvo, kjer se UI do zdaj še ni toliko izrazila ter tudi nepremičnine. Prav tako so priložnost tudi obveznice.

Vedno so in bodo priložnosti, vendar jih je treba v portfelju upravljati dolgoročno in potrpežljivo ter tvegati le toliko, da lahko mirno spiš. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zelo smo ponosni, da smo lani uspešno pripeljali do konca prvi slovenski nepremičninski sklad Generali Adriatic Value Fund, ki je dosegel odlične rezultate. Na tem uspehu zdaj začenjamo novo poglavje z alternativnim nepremičninskim skladom Generali Adriatic Value Fund II. Če ne bi verjeli, da nepremičnine ostajajo zanimiv naložbeni razred, ki vlagateljem zagotavlja odpornost in dodatno razpršitev, tega koraka seveda ne bi naredili.

Pri vsem tem je ključna tudi razpršitev sredstev. Če je portfelj denimo izpostavljen samo sedmim tehnološkim delnicam, je to lahko tudi tveganje oziroma past. Tveganji sta tudi inflacija in geopolitika, ki sta nepredvidljivi.

Na kapitalskih trgih so vedno priložnosti in tudi pasti. Priložnost predstavljajo vse naložbe, povezane s tehnologijo, UI oziroma infrastrukturo, ki to tehnologijo podpira.

Vedno so in bodo priložnosti, vendar jih je treba v portfelju upravljati dolgoročno in potrpežljivo ter tvegati le toliko, da na koncu lahko mirno spiš.

Kaj letos pričakujete od kapitalskih trgov?

Pričakujem dinamično, zahtevno, tudi pestro in pozitivno leto, ki bo prineslo zmerne donose. Morda bodo globalni delniški trgi malo manj donosni, a še vedno bo to pozitivna zgodba z zmerno rastjo. Taka leta, kot je bilo leto 2024, pač ne bodo vedno.

Vem, da obstajajo tudi bolj črnogledi pogledi, a zgodovina nas uči, da so globalni delniški trgi najboljša protiutež, ko želimo ohraniti vrednost denarja. Zato gledamo na leto 2026 optimistično.