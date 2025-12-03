Zakaj odlašate? Izgovori vas stanejo več kot naložbe

Številnim se zdi vstop v svet naložb zapleten ali zastrašujoč, saj nimajo dovolj znanja o delovanju borze in drugih naložbenih možnostih. Prav pomanjkanje informacij in negotovost glede tveganj sta pogosto največja ovira pri odločitvi, da bi svoj denar začeli vlagati.

Obstaja več razlogov, zakaj ljudje ne vlagajo, in čeprav so nekateri od njih utemeljeni, mnogi temeljijo na zmotnih predstavah in logiki, ki nima smisla, kar je lahko posledica pomanjkanja znanja in razumevanja. Veliko vlogo igrajo tudi čustva, pri čemer je strah najpomembnejši.

Menite, da je gotovina oziroma denar na osebnem računu najboljša strategija? Nimate prihrankov? Ne razumete tveganja? Kateri izgovor vas še vedno zadržuje pri vlaganju v svojo prihodnost?

Preverite najbolj pogoste izgovore in odkrijte odgovore, ki vam bodo pomagali zgraditi stabilnejšo finančno prihodnost. Še lažje pa bo začeti, če imate pravo orodje. Mobilna aplikacija Generali Investments vam omogoča enostaven, pregleden in dostopen vstop v svet investiranja – kjer koli in kadar koli.

PREPRIČANJE: Nimam dovolj denarja

ODGOVOR: Prepričanje, da je za začetek investiranja potrebna večja količina denarja, je eden najpogostejših razlogov, zakaj ljudje odlašajo. A v resnici gre pogosto zgolj za napačno predstavo o tem, kako naložbe sploh delujejo.

Investiranje ni rezervirano za posameznike z visokimi prihodki ali velikimi prihranki. Pri rasti premoženja ima čas največjo vlogo. Ko enkrat začnete, tudi z majhnimi zneski, lahko izkoristite moč obrestnoobrestnega računa.

Pomembna je disciplina in ne višina prve vplačane vsote. Tudi tisti, ki mesečno namenijo skromen del dohodka, lahko sčasoma dosežejo dobre rezultate, saj se vložki nalagajo, donos pa multiplicira.

Namesto čakanja je bolj smiselno vzpostaviti rutino in se odločiti za avtomatsko mesečno vplačilo, ki ne obremenjuje proračuna, a gradi dolgoročno varnost. Z mobilno aplikacijo Generali Investments lahko investirate že od 30 EUR na mesec. Za lažji začetek vam Generali Investments podari bon v vrednosti 30 evrov.

Mnogi odlašajo z vlaganjem, ker verjamejo, da nimajo dovolj denarja, a tudi majhni zneski lahko dolgoročno prinesejo stabilno rast. FOTO: Shutterstock

PREPRIČANJE: Denar imam raje v nogavici.

ODGOVOR: Zelo razširjena ideja, da je denar najvarnejši doma ali kje na varnem, je ena najstarejših in najtrdovratnejših finančnih zmot.

Mnogi verjamejo, da je fizični nadzor nad prihranki bolj zanesljiv kot vsakršna naložba. A težava je v tem, da denar v »nogavici« zaradi inflacije iz leta v leto izgublja svojo kupno moč. Z majhnimi, postopnimi vložki lahko ustvarimo določeno vsoto, saj se kapital sčasoma kopiči. Pomembno je, da začnemo, tudi če je prvi korak majhen.

PREPRIČANJE: Ne da se mi v poslovalnico

ODGOVOR: Mnoge od vlaganja odvrne prepričanje, da je za vsak korak, od prvega posveta do podpisa dokumentacije, treba obiskati poslovalnico. Sodobno investiranje je že popolnoma digitalizirano in tako poenostavljeno, da lahko večino postopkov uredimo brez papirjev, brez čakanja in brez obiska poslovalnice.

Preverjanje stanja, prilagajanje vplačil in nove naložbe lahko opravite kar doma ali na poti. Mobilna aplikacija Generali Investments omogoča hiter dostop do vaših podatkov, enostavno vplačevanje in popoln nadzor nad naložbami.

Investiranje ni kot igra na srečo

PREPRIČANJE: Strah me je, da vse izgubim.

ODGOVOR: Strah pred izgubo denarja ljudi velikokrat odvrne od investiranja, saj si številni predstavljajo, da je vlaganje kot igranje na srečo, kjer lahko v trenutku ostaneš brez vsega. A resnica je precej bolj umirjena in predvidljiva, še posebej če sredstva razporedimo premišljeno in vlagamo z dolgoročnim pristopom. Ključ do zmanjšanja tveganj je namreč razpršenost in vztrajanje. Dolgoročni vlagatelji praviloma dosežejo boljše rezultate kot tisti, ki poskušajo loviti najboljše razmere.

Pomembno je tudi razumevanje, da vrednost naložb kratkoročno lahko niha, vendar se dolgoročno pogosto stabilizira in raste. Ko enkrat sprejmemo, da je vlaganje proces, postane pot veliko manj zastrašujoča. Za varnejši začetek poskrbite z razpršeno in dolgoročno strategijo in začnite vlagati že danes.

Veliko ljudi ne začne vlagati, ker ne vedo, kje začeti. Pogovor s strokovnjakom in osnovno razumevanje ciljev sta ključna za varnejše in samozavestnejše prve korake. FOTO: Depositphotos

PREPRIČANJE: Investiranje je preveč tvegano.

ODGOVOR: Mnogi investiranje povezujejo z visoko stopnjo tveganja, kot da je vsak korak na kapitalske trge skok v neznano. Res je, tveganju se ne moremo izogniti, lahko pa ga upravljamo. Obstajajo konservativne, uravnotežene in bolj dinamične naložbene strategije, med katerimi lahko izberete tisto, ki najbolje ustreza vašim ciljem in finančnim zmožnostim.

Eden najpomembnejših načinov za obvladovanje tveganja je razpršenost in dolgoročnost. Z ustrezno stopnjo tveganja lahko vlagamo premišljeno in varno. Prenesite aplikacijo Generali Investments in določite stopnjo tveganja svojih naložb.

PREPRIČANJE: Ne vem, ali je pravi trenutek.

ODGOVOR: Eden najpogostejših razlogov, zakaj ljudje odlašajo z investiranjem, je občutek, da trg ni ugoden ali da bi se bilo pametneje odločiti malo kasneje. Ko lovimo pravi trenutek, se praviloma izkaže, da je to napačna strategija, saj tudi izkušeni vlagatelji težko napovejo rasti ali padce. Redno investiranje in vztrajnost imata najboljše dolgoročne rezultate. Če začnemo prej, ima denar več časa za rast. Namesto čakanja na popolne razmere raje vzpostavite rutino z manjšimi zneski. S tem zmanjšate vpliv trenutnih gibanj trga in zgradite trdnejši portfelj, ki ni odvisen od enega samega trenutka.

PREPRIČANJE: Ne vem, kje začeti.

ODGOVOR: Občutek zmedenosti ob prvem srečanju z investiranjem je popolnoma normalen. Svet naložb ponuja veliko možnosti. Katere sklade izbrati, kako razporediti sredstva, kaj sploh pomeni tveganje in kako določiti pravi cilj? Zaradi teh vprašanj mnogi raje ostanejo pri neaktivnih prihrankih, čeprav bi jim investiranje lahko prineslo višjo finančno varnost.

Z mobilno aplikacijo Generali investments je vlaganje preprosto, pregledno in varno. FOTO: Generali Investments

