Zasijale bodo nove Delove podjetniške zvezde

Tudi letos bo družba Delo mediji v okviru že devetega projekta Delove podjetniške zvezde, ki tokrat poteka pod naslovom Razvojni in tržni modeli za podjetja prihodnosti, podelila prestižne kipce.

Udeležence nocojšnje gala prireditve na Brdu pri Kranju bo nagovoril podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič. Pred tem pa bo imel pozdravni nagovor odgovorni urednik Dela Bojan Budja. Prireditve se bo udeležil tudi minister za gospodarstvo turizem in šport Matjaž Han.

Že drugo leto zapored namenjamo pozornost ne samo malim in srednjim podjetjem (MSP), ampak tudi velikim. Nominirana podjetja smo izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Na prireditvi bomo tako predstavili pet nominirancev v kategoriji MSP in tri med velikimi podjetji ter razglasili zmagovalca v vsaki od kategorij in prejemnika prestižnih kipcev po izboru strokovne komisije.

Obenem bomo predstavili tudi favorita, ki so ju za svojo zvezdo v vsaki izmed kategorij izbrali bralci časopisa Delo in obiskovalci spletne strani delo.si – oba bosta prejela manjši zvezdni kipec.

Članki o nominiranih podjetjih so dostopni s klikom na posamezno podjetje v okvirčku ali na spletni strani https://www.delo.si/delov-poslovni-center/podjetniske-zvezde.

Nominirana velika podjetja po abecednem vrstnem redu: LEDINEK ENGINEERING NGEN TAB

Strokovni komisiji predseduje Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, v njej pa so še zaslužni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, vodja kabineta ministra na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport mag. Petra Culetto, predstavnica generalnega pokrovitelja Generali Investments mag. Mojca Marija Pregelj, predstavnik lanske Delove podjetniške zvezde v kategoriji velikih podjetij, dr. Tomaž Kmecl, direktor podjetja Kolektor Etra, ter predstavnik lanske zvezde v kategoriji malih in srednje velikih podjetij, Anžej Olaj, direktor Duola, ter predstavniki uredništva Dela.

Dosedanje Delove podjetniške zvezde

Lani je v kategoriji velikih podjetij to postalo podjetje Kolektor Etra, v kategoriji MSP pa podjetje Duol. Pred tem so zvezdnate kipce prejela naslednja podjetja: leta 2023 podjetje RLS iz Komende, leta 2022 podjetje Zebra BI iz Ljubljane, leta 2021 podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 podjetje Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 podjetje Polycom iz Škofje Loke in leta 2017 trboveljsko podjetje Dewesoft.

Naši bralci ste lani za svoje zvezde v kategoriji velikih podjetij izbrali podjetje Intersocks, med MSP pa podjetje Skitti. Leta 2023 so bralci za svojo zvezdo izbrali podjetje Roto, leta 2022 podjetje Kronoterm, leta 2021 podjetje Adria Dom, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea, leta 2018 podjetje Vasco in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.