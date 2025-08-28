Projekcija velikih investicij za doseganje ogljične nevtralnosti v cementni industriji za prihodnjih deset let kaže na dvig multiplikatorjev tako pri prodaji kot pri dodani vrednosti ter zaposlenosti, je v intervjuju med drugim povedal Bojan Ivanc, glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Sogovornik, sicer tudi avtor analitične študije o ekonomskem pomenu skupine Alpacem v Sloveniji v letu 2024, je še poudaril, da je glede na celotne davčne prihodke države znašal pomen skupine 0,13 odstotka celotnih prihodkov, kar je zgodovinsko najvišja vrednost.

Strateško pomembna za Evropo in svet je tudi cementna industrija. Kakšen je njen pomen za gospodarstvo?

Letna proizvodnja cementa na svetu znaša okoli štiri milijarde ton. V ZDA ga na leto proizvedejo 90 milijonov ton, na Kitajskem 2000 milijonov ton, v Indiji 420 milijonov ton in v EU okoli 160 milijonov ton. Delež EU v svetovni proizvodnji je 4,4 odstotka.

Proizvodnja cementa v EU-27 je za 10 milijonov ton večja od porabe. Je pa bila poraba v EU majhna v času evrske krize, med letoma 2023 in 2025, ko je znašala 140 milijonov ton. Leta 2021, na primer, je bila poraba 180 milijonov ton, potem se je spet znižala na 150 milijonov ton.

V evropski cementni industriji je trenutno zaposlenih okoli 36.000 ljudi.

Katera pomembna dejstva je še treba upoštevati pri industriji cementa?

Za to industrijo je značilna visoka kapitalska intenzivnost. Stroški postavitve cementarne so običajno vsaj 150 milijonov evrov na milijon ton letne zmogljivosti pridelave cementa, s čimer se cementna industrija uvršča med najbolj kapitalsko intenzivne panoge.

Ne smemo zanemariti niti stroškov transporta. Stroški kopenskega prevoza so namreč pomemben dejavnik končne cene za kupca. Včasih je veljalo, da cementa ni mogoče ekonomsko upravičeno prevažati na razdalje, daljše od 200 do 300 kilometrov. To je spremenila rast ladijskega pretovora v razsutem stanju, danes je namreč ceneje prepeljati 35.000 ton tovora čez Atlantski ocean kot pa s tovornjakom 300 kilometrov daleč.

Investicije vplivajo na dvig multiplikatorja prodaje: en ustvarjen evro prodaje skupine Alpacem prispeva k enemu dodatnemu ustvarjenemu evru prodaje pri dobaviteljih. FOTO: Matej Družnik/Delo

Pomembna je tudi energetska intenzivnost, kajti za vsako tono proizvedenega cementa je potrebnih do 130 kilogramov ekvivalentne energije nafte in okoli 110 kWh električne energije. Potencial tega sektorja za razogljičenje je velik, saj proizvodnja cementa predstavlja 7 odstotkov globalnih emisij CO 2 .

Kakšen pa je pomen cementne industrije za slovensko gospodarstvo?

Leta 2024 je skupina Alpacem neposredno ustvarila 61 milijonov evrov dodane vrednosti, posredno pa še 51 milijonov evrov in inducirano še 3,4 milijona evrov, torej skupaj 115 milijonov evrov. To je kar 128 odstotkov več kot leta 2012.

Poleg tega so lani neposredno zaposlovali 352 ljudi, posredno pa še 563 pri dobaviteljih in 53 v trgovini, so pokazali inducirani učinki. Skupni učinek na zaposlenost je bil torej skoraj tisoč delovnih mest.

Ožji multiplikator zaposlenosti je bil lani 2,6, kar pomeni, da je eno delovno mesto v skupini Alpacem posredno v dobaviteljski verigi prispevalo še k 1,6 dodatnega delovnega mesta v slovenskem gospodarstvu. Širši multiplikator pa je bil 2,75, torej je eno delovno mesto v skupini prispevalo širše še k 1,75 dodatnega delovnega mesta.

Poleg tega je skupina Alpacem lani obračunala za 31,1 milijona evrov davkov in dajatev, kar je za 22,7 milijona evrov ali 268 odstotkov več kot leta 2018. Ta znesek tudi predstavlja več kot trikratnik celotnih prihodkov občine Kanal ob Soči.

Samo v enem letu (torej lani glede na leto 2023) se je obseg plačanih javnofinančnih davkov in dajatev skupine povečal za 10,1 milijona evrov oziroma za skoraj 50 odstotkov. Glede na celotne davčne prihodke države je znašal pomen skupine 0,13 odstotka celotnih prihodkov, kar je zgodovinsko najvišja vrednost!

Podatki evropskega združenja cementne industrije (Cembureau) kažejo, da vsak evro, ki ga ustvarita panogi cementa in klinkerja, ustvari še 2,8 evra drugje v gospodarstvu. Kakšni pa so podatki za Slovenijo?

Leta 2024 je skupina Alpacem že tretje leto zapored proizvedla več kot milijon ton cementa in veziva. Od tega je proizvedla 900.000 ton klinkerja, kar je 60 odstotkov več kot leta 2012. Prihodki od prodaje so lani znašali 158 milijonov evrov, dodana vrednost pa 61 milijonov evrov.

Lani je bil ožji multiplikator dodane vrednosti 1,82 – to pomeni, da je milijon evrov dodane vrednosti v skupini Alpacem posredno v dobaviteljski verigi prispeval še k 0,82 milijona evrov dodatno ustvarjene dodane vrednosti. Širši multiplikator pa je bil 1,88, kar pomeni, da je milijon evrov dodane vrednosti prispeval še k 0,88 milijona evrov dodatne dodane vrednosti v širših dejavnostih.

Pomen družbe Alpacem Cement v proizvodnji cementa, apna in mavca je izjemno velik, saj ustvari 89 odstotkov prodaje in 92 odstotkov dodane vrednosti ter zaposluje 82 odstotkov ljudi v tej dejavnosti. Družba ustvari 94 odstotkov EBITDA in 91 odstotkov neto dobička. Lani je izvedla tri četrtine vseh investicij, produktivnost je bila za 11 odstotkov višja kot v skupini dejavnosti.

Letna proizvodnja cementa na svetu znaša okoli štiri milijarde ton, delež EU je 4,4 odstotka. FOTO: Črt Piksi/Delo

Če pogledamo goriško statistično regijo, skupina Alpacem ustvari okoli 2,5 odstotka letne prodaje vseh gospodarskih družb (2,2 odstotka celotnega zasebnega sektorja) in 3,8 odstotka dodane vrednosti (3,3 odstotka celotnega zasebnega sektorja). V skupini je delalo 1,3 odstotka zaposlenih v družbah s sedežem v regiji, obenem pa so realizirali 2,3 odstotka investicij v regiji. Povprečna bruto plača v skupini je bila za 27 odstotkov višja kot v družbah s sedežem v regiji oziroma za 24 odstotkov glede na vse zaposlene v regiji.

Kako pa investicije vplivajo na multiplikatorje?

V zadnjih osmih letih je skupina Alpacem za celotne investicije namenila okoli 8,2 milijona evrov na leto oziroma skupaj 66 milijonov evrov, kar potrjuje, da gre za investicijsko intenzivno panogo. Tudi v prihodnjem desetletju družba načrtuje za investicije nameniti 88 milijonov evrov.

Če bosta EU in država ustvarili ustrezne zakonske, infrastrukturne in podporne pogoje, pa je priložnost, da bi Alpacem za investicije v zeleni prehod namenil veliko več, in sicer dodatnih 150 milijonov evrov za doseganje ogljične nevtralnosti.

Investicije za doseganje ogljične nevtralnosti imajo tudi pozitivne učinke na prihodnje gibanje ožjega in širšega multiplikatorja prodaje, dodane vrednosti in zaposlenosti. Investicije namreč pomenijo tudi prihodke za subjekte, ki skupini Alpacem zagotavljajo blago oziroma storitve za doseganje ogljične nevtralnosti.

Izračun ožjih in širših multiplikatorjev v obdobju povečanih investicij kaže, da visoke investicije vplivajo na dvig širšega multiplikatorja prodaje na več kot 2. To pomeni, da en ustvarjen evro prodaje skupine Alpacem prispeva k enemu dodatnemu ustvarjenemu evru prodaje pri dobaviteljih.

Pri dodani vrednosti je pomen še nekoliko večji, saj en evro dodane vrednosti v skupini Alpacem ustvari še 1,1 evra dodane vrednosti pri dobaviteljih. Najbolj izrazit pa je pri zaposlenosti, saj eno delovno mesto v omenjeni skupini vpliva na dve delovni mesti pri dobaviteljih v prvem obdobju in na skoraj tri delovna mesta v drugem obdobju.

V sedmih letih povečanih investicij v zeleno transformacijo tako pri dobaviteljih nastane v povprečju 76 delovnih mest na leto in 10 milijonov evrov dodane vrednosti, ki ne bi nastali, če skupina Alpacem teh investicij ne bi izvedla. To kaže na velik pomen teh investicij za dobavitelje.