Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

Delo je od leta 2017 razglasilo enajst Delovih podjetniških zvezd. Ta podjetja so v tem času v povprečju prihodke letno povečevala za 15 odstotkov in čisti dobiček iz poslovanja (EBIT) za skoraj četrtino. Število zaposlenih so od leta 2017 do lani povečala za 70 odstotkov na 2010 zaposlenih, ob tem pa so dodano vrednost na zaposlenega skoraj podvojila na 130.220 evrov.

Delo nagrado najboljšim malim in srednje velikim podjetjem podeljuje od leta 2017, od lani pa tudi velikim podjetjem. Prva Delova podjetniška zvezda je bil Dewesoft, sledili so Polycom, Intra lighting, Metronik, XLAB, Zebra BI, RLS in lani Duol ter v kategoriji velikih podjetij Kolektor Etra. Letos seznam dopolnjujeta Unichem in NGEN. V grafiki predstavljamo poslovanje prvih devetih zmagovalcev, medtem ko o letošnjih zvezdah več pišemo na predhodnih straneh.

V zadnjih letih je najhitreje rasel NGEN, ki je bil ustanovljen šele leta 2018, poslovati je začel dve leti pozneje in po prihodkih že sodi med velika podjetja. Lani je ustvaril 81,5 milijona evrov prihodkov od prodaje. Podjetja z najvišjimi povprečnimi letnimi rastmi sta še Zebra BI (70-odstotna povprečna letna rast) ter Dewesoft in Kolektor Etra s skoraj 17-odstotno povprečno letno rastjo prihodkov. Opozorimo, da primerjamo podjetja z zelo različnimi osnovami ustvarjenih prihodkov, torej zagonska podjetja kot tudi že večja industrijska podjetja.

Enajsterica podjetij je leta 2017 imela skupaj 1181 zaposlenih (NGEN, denimo, še ni obstajal, Zebra BI pa je imela dva zaposlena), lani so imeli skupaj 2010 zaposlenih.

NGEN se lahko pohvali tudi z največjo ustvarjeno dodano vrednostjo na zaposlenega, ki je lani znašala skoraj 400.000 evrov na zaposlenega. Kolektor Etra je imel lani dodano vrednost na zaposlenega 200.000 evrov, Metronik, Dewesoft in Zebra BI pa dobrih 130.000 evrov.

Z najvišjimi povprečnimi letnimi stopnjami rasti EBIT pa izstopajo Zebra BI (81 odstotkov), Kolektor Etra (34 odstotkov) in Metronik (24 odstotkov).

Jure Knez

Jure Knez, Dewesoft V začetku podjetniške poti nagrade zame niso imele velikega pomena, ampak so bili pomembnejši projekti, stranke, priložnosti, tehnične rešitve. Sčasoma pa spoznaš, da je v slovenskem prostoru zelo pomembno, da se izpostavljajo dobre zgodbe. S tem se demistificira podjetništvo in se ga spodbuja. Z vsemi nagradami – od srednješolskih in nagrad za mlada podjetja pa do nagrad za priznana podjetja – se ustvarja kultura, s katero se ne kuje v zvezde le športnikov, ki si to gotovo zaslužijo, ampak se tudi podjetništvo označuje kot pozitivno in nujno.

Iztok Stanonik

Iztok Stanonik, Polycom Priznanje iz leta 2018 razumemo kot potrdilo trdnih temeljev ter dokaz učinkovitosti sistematičnega poslovanja, stabilne rasti in vlaganja v znanje zaposlenih. Je potrditev naše dolgoročne usmerjenosti v digitalizacijo, uspešnega delovanja na zahtevnih avtomobilskih trgih in razvoja kompetenc zaposlenih. Priznanje je rezultat celostnega delovanja podjetja, potrjuje pomen ekipnega dela, jasne organizacijske strukture ter zaupanja med vodstvom in zaposlenimi. Nagrada je povečala prepoznavnost, okrepila kredibilnost v poslovnem okolju, olajšala vzpostavljanje novih ter utrdila strateško usmerjenost v razvoj, inovativnost ter odgovorno vodenje.

Gregor Berginc

Gregor Berginc, XLAB Priznanja, kot je naslov Delova podjetniška zvezda, nam pomenijo veliko, saj potrjujejo, da razmišljamo in delamo v pravo smer. Pomagajo graditi ugled podjetja kot zanesljivega in privlačnega zaposlovalca, ki ustvarja priložnosti za rast in razvoj talentov. Hkrati povečujejo našo prepoznavnost v slovenskem prostoru ter odpirajo vrata novim partnerstvom in sodelovanjem. Predvsem pa so spodbuda za našo ekipo, ki vsak dan vlaga znanje, energijo in srce v to, kar počnemo.

Matija Novak

Matija Novak, RLS Selekcijski postopek za Delovo podjetniško zvezdo je zelo premišljen in temeljit, zato je ta nagrada zelo lepo priznanje in potrditev, da delaš prave stvari. Zmaga na Delovih podjetniških zvezdah prinese tudi večjo prepoznavnost, denimo med kandidati za zaposlitev. Včasih kandidati na razgovorih za službo omenijo, da so videli, da je podjetje dobilo nagrado in da je prepoznano kot zgleden primer. Večina naših strank je sicer zunaj Slovenije, a predstavljam si, da je ta nagrada za podjetja, ki prodajajo v Sloveniji, tudi marketing. To nagrado lahko izkoristijo pri prodaji svojim strankam in dobaviteljih. Vsi raje delajo s tistimi, ki so primer dobre prakse.

Anžej Olaj

Anžej Olaj, Duol Nagrada Delova podjetniška zvezda daje priznanje, da greš v pravo smer, zagotavlja prepoznavnost in ugled podjetju. To kaže, da tudi zunanja javnost prepoznava, da delamo dobro. Nagrada povečuje ugled pri potencialnih kadrih, saj številni kandidati pridejo k nam in pravijo, da so opazili, da smo prejeli nagrado. Povečuje pa se tudi naš ugled med drugimi podjetji. To je zelo podobno kot pri športnem tekmovanju, ko se o zmagovalcih govori pozitivno.

Tomaž Kmecl