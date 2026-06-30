Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.

Napredek medicine, boljše življenjske razmere in večja ozaveščenost o zdravem načinu življenja so v zadnjih desetletjih pomembno podaljšali pričakovano življenjsko dobo. V Sloveniji danes živimo dlje kot kdaj prej, hkrati pa se spreminja tudi starostna struktura prebivalstva. Delež starejših od 65 let se je od začetka tisočletja občutno povečal in po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije danes zajema že več kot petino prebivalstva. (SURS, 2025)

Daljše življenje prinaša številne prednosti, odpira pa tudi pomembno vprašanje: koliko teh let preživimo zdravi, aktivni in brez omejitev, ki jih povzročajo kronične bolezni? Prav zato preventiva postaja eden najpomembnejših stebrov sodobne zdravstvene oskrbe.

Ob vse večjih obremenitvah zdravstvenih sistemov in naraščajočem deležu kroničnih bolezni postaja skrb za zdravje dolgoročna naložba. Vsak preventivni pregled, vsaka pravočasno odkrita sprememba in vsaka odločitev za bolj zdrav življenjski slog lahko pomembno vpliva na kakovost življenja v prihodnjih letih.

Vsako življenjsko obdobje prinaša druga tveganja

Velik del zdravstvenih težav, s katerimi se srečujemo danes, ne nastane čez noč. Srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, številna rakava obolenja in druge kronične bolezni se pogosto razvijajo več let, včasih celo desetletij, preden povzročijo prve opazne simptome. Prav zato strokovnjaki poudarjajo pomen zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja in rednega spremljanja zdravstvenega stanja.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ostajajo bolezni srca in ožilja najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Vsako leto zaradi njih umre približno 7500 ljudi, kar je več kot tretjina vseh smrti. Pomembno breme za posameznike in zdravstveni sistem so tudi rakava obolenja, ki so drugi najpogostejši vzrok smrti, ter sladkorna bolezen, ena najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa.

Priporočila za preventivne preglede se spreminjajo glede na starost in zdravstvena tveganja posameznika. FOTO: Depositphotos

Zdravstvena stroka zato vse več pozornosti namenja konceptu aktivnega upravljanja zdravja. Tveganja za posamezne bolezni se skozi življenje spreminjajo, zato se spreminjajo tudi priporočila glede preventivnih pregledov. Kar je pomembno pri tridesetih letih, pogosto ni več dovolj pri petdesetih ali šestdesetih.

Po 30. letu starosti strokovnjaki priporočajo redno spremljanje osnovnih zdravstvenih kazalnikov, kot so krvni tlak, raven holesterola in krvnega sladkorja. V tem obdobju se začnejo oblikovati dejavniki tveganja za številne kronične bolezni, čeprav posameznik večinoma še ne opaža zdravstvenih težav. Pomembno vlogo imajo tudi življenjske navade, povezane s prehrano, telesno dejavnostjo, spanjem in obvladovanjem stresa.

Po 40. letu se tveganje za bolezni srca in ožilja začne opazneje povečevati. Pojavljajo se lahko prve spremembe na žilah, pogostejše postajajo presnovne motnje, zato preventivni pregledi pridobivajo še večji pomen. Prav v tem obdobju lahko zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja pomembno vpliva na nadaljnji potek zdravja.

Po 50. letu starosti postajajo vse pomembnejši pregledi za zgodnje odkrivanje rakavih obolenj, spremljanje zdravja ožilja, preverjanje delovanja ščitnice ter ocena tveganja za osteoporozo in druge starostno povezane bolezni. Pri moških strokovnjaki priporočajo tudi spremljanje zdravja prostate, pri ženskah pa redne preventivne preglede v okviru presejalnih programov in drugih specialističnih obravnav.

V poznejših življenjskih obdobjih se pomen preventive še poveča. Cilj ni zgolj podaljševanje življenjske dobe, temveč ohranjanje vitalnosti, samostojnosti in kakovosti življenja. Redni pregledi omogočajo pravočasno odkrivanje sprememb, še preden vplivajo na vsakodnevne aktivnosti, ter posamezniku pomagajo sprejemati bolj informirane odločitve o svojem zdravju.

Številne kronične bolezni se razvijajo več let brez očitnih simptomov, zato imajo preventivni pregledi ključno vlogo. FOTO: Depositphotos

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Od splošnih priporočil do personalizirane preventive

Če so bila priporočila za zdrav življenjski slog v preteklosti večinoma enaka za vse, danes strokovnjaki vse več pozornosti namenjajo personalizirani preventivi. Pri tem pomembno vlogo igra genetika. Genetsko testiranje ne napoveduje prihodnosti in ne postavlja diagnoz, lahko pa posamezniku pomaga bolje razumeti nekatere prirojene značilnosti in dejavnike, ki vplivajo na njegovo zdravje. Takšen vpogled omogoča bolj informirane odločitve glede prehrane, telesne dejavnosti in drugih življenjskih navad.

Sodobni genetski testi analizirajo posameznikovo DNK in na podlagi znanstveno potrjenih povezav podajo informacije o odzivu telesa na različne vrste prehrane, presnovnih posebnostih, telesni zmogljivosti in drugih značilnostih, povezanih z življenjskim slogom.

Med takšne pristope sodi tudi GenePlanet MyLifestyle DNA test, ki posamezniku pomaga razumeti, kakšna prehrana, gibanje in življenjski slog so glede na njegove genetske značilnosti zanj najprimernejši. Rezultati testa so lahko dodatna podpora pri načrtovanju dolgoročne skrbi za zdravje in ohranjanju vitalnosti v različnih življenjskih obdobjih.

S kombinacijo preventivnih storitev in hitrejšega dostopa do zdravstvenih obravnav je lažje aktivno skrbeti za svoje zdravje. FOTO: Depositphotos

Ko skrb za zdravje postane del vsakdana

Zavedanje o pomenu preventive je prvi korak. Enako pomembno pa je, da ima posameznik možnost do preventivnih storitev tudi dejansko dostopati, ko jih potrebuje. PRVA Osebna zavarovalnica omogoča prav to, v svoje dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje je vključila tudi nabor preventivnih storitev, ki posamezniku omogočajo boljši vpogled v zdravstveno stanje in zgodnje odkrivanje morebitnih tveganj. Prek paketa PRVA Zdravje NADSTANDARD pa hkrati omogoča tudi dostop do zdravstvenih obravnav brez napotnice osebnega zdravnika, z izjemo radioloških storitev, kjer je napotnica še vedno potrebna. Posebnost paketa NADSTANDARD je tudi to, da vključuje genetsko testiranje GenePlanet MyLifestyle DNA.

Pomembna prednost zavarovanja je tudi organizacija zdravstvene poti. Zavarovanci lahko prek asistenčnega centra dostopajo do mreže izvajalcev zdravstvenih storitev in hitreje pridejo do specialističnih pregledov, diagnostičnih preiskav in drugih obravnav, kadar jih potrebujejo.

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