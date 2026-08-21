Gensko testiranje: kako nam lahko pomaga personalizirana preventiva (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.

Vsako telo ima svojo zgodbo. Kako jo lahko bolje razumemo in zakaj se preventiva začne že veliko pred prvimi težavami, pojasnjujeta Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice, in Matjaž Petrovič, direktor prodaje v podjetju GenePlanet. Oglejte si videointervju:

Ste se kdaj vprašali, ali prehrana, ki jo vsak dan izbirate, res ustreza vašemu telesu? Bi lahko z drugačno obliko gibanja dosegli boljše počutje? Na katera zdravstvena tveganja bi morali biti posebej pozorni in kdaj je smiselno opraviti preventivni pregled?

Na ta vprašanja ni enoznačnih odgovorov. Ljudje se razlikujemo po genetskih značilnostih, življenjskih navadah, starosti, okolju in zdravstvenem stanju, zato tisto, kar koristi enemu, ni nujno najboljša izbira tudi za drugega. Prav zato sodobna preventiva vse bolj temelji na boljšem razumevanju posameznika in njegovih potreb.

»Vsak človek nosi v svoji DNK informacije, ki nam lahko pomagajo bolje razumeti določena tveganja za razvoj bolezni ter odziv telesa na prehrano, gibanje in življenjski slog. Danes lahko te informacije uporabimo za bolj osebno in pravočasno preventivo. Cilj ni napovedovati prihodnosti, temveč posamezniku omogočiti, da sprejema bolj informirane odločitve o svojem zdravju,« pojasnjuje Matjaž Petrovič, direktor prodaje v podjetju GenePlanet.

Gensko testiranje omogoča vpogled v podedovane značilnosti, ki jih s klasičnimi pregledi ne moremo prepoznati, podrobneje pa razkrije, kako lahko te informacije uporabimo v vsakdanjem življenju.

»Geni so pomemben del zgodbe, niso pa edini dejavnik. Na naše zdravje pomembno vplivajo tudi prehrana, gibanje, spanec, stres in druge življenjske navade. Gensko testiranje nam pokaže naše predispozicije in pomaga razumeti, na katerih področjih lahko z ustreznimi spremembami največ naredimo zase,« dodaja Petrovič.

Gensko testiranje omogoča vpogled v podedovane značilnosti ter pomaga razumeti, kako se telo odziva na prehrano, gibanje, stres in druge dejavnike življenjskega sloga. FOTO: GenePlanet

Takšen bolj oseben pristop k preventivi je v svojo ponudbo vključila tudi PRVA Osebna zavarovalnica. Genetsko testiranje GenePlanet je del izbranih zavarovalnih rešitev, ob njem pa zavarovancem omogočajo tudi dostop do preventivnih pregledov in drugih zdravstvenih obravnav.

»Preventiva je pomemben element učinkovitega zdravstvenega sistema družbe. Zdravstveni sistem torej ni samo izvajanje zdravstvenih storitev, ampak tudi preventiva v širšem pomenu, ki bo tudi zaradi demografskih trendov morala postati pomembno področje upravljanja z vidika vzdržnosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema,« poudarja Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice.

S preventivnim ravnanjem lahko posameznik prepreči marsikatero kronično bolezen, zgodnje odkrivanje bolezni pa praviloma pomeni krajše in uspešnejše zdravljenje ter boljši zdravstveni izid. Takšen pristop postaja vse pomembnejši zaradi staranja prebivalstva in naraščanja števila kroničnih bolezni.

Matjaž Petrovič: Gensko testiranje nam pokaže, kako naredimo več zase

Matjaž Petrovič, direktor prodaje v podjetju GenePlanet, poudarja, da poznavanje genetskih predispozicij posamezniku pomaga pri bolj premišljenih odločitvah o zdravju. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako poteka gensko testiranje – od odvzema vzorca do rezultatov?

Postopek genskega testiranja je zelo preprost. Uporabnik doma odda vzorec sline in ga pošlje v naš laboratorij. Po zaključeni analizi prejme rezultate v aplikaciji, v kateri so predstavljeni na razumljiv način skupaj s personaliziranimi priporočili. V okviru razlage rezultatov uporabnik prejme tudi konkretne smernice glede prehrane, življenjskega sloga in preventivnih ukrepov, ki jih lahko začne izvajati v vsakdanjem življenju.

Pri katerih zdravstvenih tveganjih nam gensko testiranje danes prinese največ uporabnih informacij?

Danes lahko ocenjujemo genetske predispozicije za številna pogosta kronična obolenja, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa 2, nekatere vrste raka ter določene presnovne in imunske značilnosti. Namen teh informacij ni napoved bolezni, temveč pravočasno prepoznavanje področij, kjer ima preventiva lahko največji učinek.

Ali so priporočila oblikovana samo na podlagi DNK ali pri njih upoštevate tudi starost, telesne značilnosti, življenjske navade in druge podatke posameznika?

Genetski podatki so pomembna osnova, vendar naša priporočila dopolnjujemo tudi z drugimi informacijami, kot so starost in življenjske navade. Na ta način posameznik prejme bistveno bolj uporabna in praktična priporočila za vsakdanje življenje.

»Gensko testiranje nam pokaže naše predispozicije in s tem pomaga razumeti, na katerih področjih lahko z ustreznimi spremembami največ naredimo zase. Prav zato je preventiva najbolj učinkovita, kadar je prilagojena posameznikovim potrebam.« (Matjaž Petrovič)

Naša DNK ostaja večinoma enaka, znanost pa ves čas napreduje. Ali nam lahko enkrat oddani vzorec v prihodnosti razkrije tudi kaj novega?

Da. Ker se znanstvena spoznanja nenehno razvijajo, lahko iz že analizirane DNK v prihodnosti pridobimo dodatne informacije, brez ponovnega odvzema vzorca. To pomeni, da se vrednost genetske analize s časom še povečuje, saj uporabniki prejemajo nove dodatne vpoglede, ko jih seveda omogoči znanost.

Lahko navedete konkreten primer, kako je posameznik na podlagi rezultatov spremenil življenjski slog ali preventivno ravnanje?

Takšnih primerov imamo veliko, več kot 70 % naših uporabnikov poroča, da so spremenili vsaj eno življenjsko navado. Pogosto posamezniki po rezultatih začnejo prej izvajati priporočene preventivne preglede ali pa prilagodijo prehrano in telesno aktivnost glede na svoje genetske značilnosti. Velikokrat je prav personaliziran pristop dodatna motivacija, da spremembe tudi dolgoročno ohranijo.

Nataša Hajdinjak: Zdravje je naše največje bogastvo

Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE osebne zavarovalnice, v preventivi vidi pomemben del učinkovitega in dolgoročno vzdržnega zdravstvenega sistema. FOTO: Jože Suhadolnik

Zakaj bo preventiva v prihodnje igrala vse pomembnejšo vlogo tudi pri zavarovalnicah?

Zavarovanja so most med financiranjem zdravstvene oskrbe iz prispevkov in davkov ter zdravstveno oskrbo, ki jo posamezniki plačujejo iz svojega žepa, torej samoplačništvom. V PRVI verjamemo, da je vzdržen in učinkovit zdravstveni sistem celostno urejen in zajema tako dostop in financiranje zdravstvene oskrbe, ko jo posameznik potrebuje, in zagotavljanje preventivnega ravnanja prebivalstva, ki bo tudi zaradi demografskih trendov staranja prebivalstva ključnega pomena. S preventivnim ravnanjem lahko preprečimo nastanek marsikatere kronične bolezni, ki so v porastu, z zgodnjim odkrivanjem bolezni pa boljši zdravstveni izid, krajši čas zdravljenja in na tak način tudi nižje stroške zdravstvene oskrbe.

Kako se spreminjajo pričakovanja zavarovancev glede dostopa do zdravstvenih in preventivnih storitev?

Tako kot na vseh področjih smo si tudi pri skrbi za lastno zdravje ljudje različni. Imamo posameznike, ki pretirano »skrbijo« za lastno zdravje in opravljajo zdravstvene preglede »na zalogo«, imamo pa tudi takšne, ki ob zdravstvenih težavah z obiskom zdravnika odlašajo. Preventivni pregledi niso pregledi kar tako, ampak so smiselni takrat, ko se pojavijo povišana tveganja za morebitni razvoj bolezni. Povišana tveganja pa so na primer zapisana v DNK-ju, so pogojena s starostjo, življenjskim slogom, čezmerni izpostavljenosti vplivom iz okolja … Preventivnih pregledov torej ne opravljaš kar povprek in zato, ker lahko. Tudi pretirana telesna aktivnost ali pretiravanje pri »zdravih« prehrambnih navadah ni zdravo in ni univerzalno ter nima enakega učinka pri različnih ljudeh. S pojavom različnih platform in tudi UI se tu navade ljudi spreminjajo, seveda pa so mlajši bolj dovzetni za te novosti.

»V PRVI našim zavarovancem v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje paket Nadstandard in ob sklenitvi riziko življenjskega zavarovanja PRVA Varnost omogočamo brezplačno gensko testiranje, ki pomeni personaliziran pristop do priporočil preventivnega ravnanja, v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje pa tudi sklenitev kritja preventivnih pregledov.« (Nataša Hajdinjak)

Katere preventivne storitve še omogočate svojim zavarovancem in zakaj ste se odločili za tako celovit pristop?

Celovit pristop do preventive daje možnost posamezniku za odgovorno ravnanje glede lastnega zdravja in to je temelj zdrave in uspešne družbe. Celovit pristop pomeni tako dostop do genskega testiranja, ki omogoča personaliziran pristop do preventivnega ravnanja posameznika, kot možnost sklenitve kritja preventivnih pregledov v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, ki omogoča dostop do številnih preventivnih storitev brez napotnice. Med njimi so ultrazvočni pregledi, laboratorijske preiskave in druge diagnostične storitve, s katerimi lahko morebitna tveganja za razvoj bolezni odkrijemo dovolj zgodaj.

Naš cilj je preprost: omogočiti posamezniku, da danes odgovorno ravna glede lastnega zdravja in ne šele takrat, ko se pojavijo težave, in na tak način izkaže, da je zdravje res največje bogastvo.

Kako želite ponudbo preventivnih storitev razvijati v prihodnje?

Ponudba preventivnih storitev, ki jo pri PRVI omogočamo našim zavarovancem, je po moji oceni že danes izredno kakovostna. Z genskim testiranjem in pregledi ter meritvami so nagovorjena vsa pomembna področja, in sicer preventivna ravnanja posameznika kot preventivne zdravstvene storitve, kjer so pri naši populaciji zaznana povišana tveganja. Bomo pa seveda spremljali spremembe v času in novosti na področju razvoja, ki ga omogočata tehnologija in razvoj medicine.

V prihodnje bo tako razvoj bolj v smeri nagrajevanja tistih, ki bodo odgovorno ravnali glede lastnega zdravja, in sicer da bosta tudi premija in veljavnost kritja odvisni od preventivnega ravnanja posameznika, s katerimi bo obvladoval tveganja nastanka bolezni ali poškodbe in skrbel za zgodnje odkrivanje bolezni. To se bo nanašalo predvsem na tista področja, kjer je dokazano, da s preventivnim ravnanjem lahko bistveno vplivamo na pojav bolezni in poškodbe. Namreč vzdržen in učinkovit zdravstveni sistem ni samo, ko je omogočen dostop do preventive, ampak morajo prebivalci preventivo tudi izvajati v svojem vsakdanu.

Preventiva je najbolj učinkovita, kadar upošteva posameznikove predispozicije, življenjske navade in dejavnike tveganja. FOTO: Depositphotos

Ko skrb za zdravje postane del vsakdana PRVA Zdravje omogoča hitrejši dostop do specialističnih pregledov, diagnostičnih preiskav in drugih zdravstvenih obravnav, pri paketu NADSTANDARD pa tudi do izbranih preventivnih storitev in genetskega testiranja GenePlanet MyLifestyle DNA. Zavarovanci za obravnave praviloma ne potrebujejo napotnice osebnega zdravnika, izjema so radiološke storitve, pri katerih je napotnica potrebna. Za organizacijo zdravstvene poti skrbi asistenčni center, pregled nad uporabo zavarovanja pa je na voljo v uporabniškem portalu moja PRVA. Več informacij je na voljo na brezplačni telefonski številki 080 88 08 in na naslovu info@prva.si.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.

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