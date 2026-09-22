Zdravstveno zavarovanje kot del paketa: ugodnost, ki je ni na plačilni listi (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.

Oglejte si, kaj hiter dostop do zdravnika pomeni zaposlenim in podjetju:

Ko zaposleni zboli in mora ostati doma, njegove odsotnosti ne občuti le sam. Delo je treba prerazporediti, sodelavci prevzamejo dodatne naloge, roki se lahko podaljšajo, podjetje pa se spopada z zahtevnejšim načrtovanjem dela in dodatnimi stroški. Če so bolniške odsotnosti daljše ali se ponavljajo, se njihov učinek hitro prenese na celotno ekipo in poslovanje.

FOTO: Blaž Samec

Ob absentizmu pa se podjetja srečujejo še z manj vidnim problemom, prezentizmom. Zaposleni je sicer na delovnem mestu, vendar zaradi zdravstvenih težav ne more delati z običajno zbranostjo in učinkovitostjo. Posledice se lahko pokažejo v nižji produktivnosti, več napakah in slabši kakovosti dela, bolezen se lahko razširi tudi med sodelavce, odlašanje z zdravljenjem pa lahko vodi v izgorelost ali nazadnje v daljšo bolniško odsotnost. Stroški so torej prisotni tudi takrat, ko zaposleni formalno sploh ni odsoten.

Hitrejši dostop do zdravstvene obravnave lahko pomeni tudi hitrejšo vrnitev zaposlenega v vsakdanje življenje in delovni proces. FOTO: Blaž Samec

Pri zdravju ima zato pomembno vlogo čas. Prej ko posameznik pride do diagnoze in ustrezne obravnave, prej se lahko začne zdravljenje in manjša je možnost, da se težava poglobi. Kaj lahko hiter dostop do zdravnika pomeni v praksi, dobro pokaže izkušnja Milana Zadravca, zaposlenega v podjetju Carthago. Ko je zaradi zdravstvenih težav potreboval ultrazvok srca in pozneje še vratnih žil, bi po redni poti na pregled čakal približno deset mesecev. Ker mu delodajalec v okviru zaposlitvenega paketa omogoča kolektivno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, je obravnavo uredil prek mreže izvajalcev zavarovanja in termin dobil v približno enem tednu.

»Ko sem potreboval specialistično obravnavo, sem prek dodatnega zavarovanja do termina prišel v enem tednu. Takrat sem zares spoznal, kaj takšna ugodnost pomeni v praksi,« je povedal. Dokler zavarovanja ni prvič potreboval, se tudi sam ni povsem zavedal, kolikšno vrednost lahko ima takšna ugodnost. Od takrat ga je izkoristil že dvakrat.

Prav konkretna uporabnost je bila tudi eno od vodil, ko so v Carthagu oblikovali širši zaposlitveni paket. Plača po besedah direktorice podjetja Sandre Županec seveda ostaja pomembna, vendar zaposleni danes vse bolj ocenjujejo celotno izkušnjo, ki jim jo ponuja delodajalec: od kakovosti delovnega okolja in možnosti razvoja do občutka varnosti ter ugodnosti, ki jim pridejo prav takrat, ko jih zares potrebujejo. »Dober zaposlitveni paket mora zaposlenemu sporočati: podjetju je pomembno, kako delaš, hkrati pa mu je pomembno tudi, kako živiš in kako se počutiš,« poudarja Sandra Županec.

Pri zdravstvenih težavah je pomemben tudi čas: zgodnejša diagnoza in zdravljenje lahko pomagata preprečiti daljšo bolniško odsotnost. FOTO: Blaž Samec

Skrb za zdravje zaposlenih pa ima tudi širši poslovni pomen. Kot poudarja Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice, zdravi in dobro podprti zaposleni lažje ohranjajo svojo delovno sposobnost, podjetja pa se lažje spoprijemajo z bolniškimi odsotnostmi, pomanjkanjem kadrov in pritiski na produktivnost. »Zdravstvenega zavarovanja ne vidimo zgolj kot dodatno ugodnost za zaposlene, temveč kot strateško naložbo v ljudi in dolgoročno uspešnost podjetja.«

Carthago je tako dober primer podjetja, ki dodatno zavarovanje razume kot konkretno podporo zaposlenim v trenutkih, ko jo najbolj potrebujejo, hkrati pa kot del širše skrbi za stabilno in dolgoročno povezano ekipo.

Milan Zadravec: Hiter dostop do zdravnika daje občutek varnosti

Milan Zadravec je prek kolektivnega zdravstvenega zavarovanja do specialističnega pregleda prišel v približno enem tednu, medtem ko bi po redni poti čakal okoli deset mesecev. FOTO: Blaž Samec

Opišite svojo izkušnjo, ko ste potrebovali zdravstveno obravnavo. Kakšne težave ste imeli in kako je potekala pot od prijave do pregleda?

Zaradi zdravstvenih težav me je osebni zdravnik z napotnico napotil na zdravstveni pregled – natančneje ultrazvok srca in pozneje še vratnih žil. Postopek prijave je bil zelo enostaven: poklical sem na njihovo telefonsko številko in dobil termin v približno enem tednu. Nekaj dni pred pregledom so me tudi prijazno opomnili na datum pregleda, da ga nisem pozabil, kar je res super. Sama obravnava je potekala strokovno, brez posebnosti ali zapletov.

Kaj vam kot zaposlenemu pomeni, da vam delodajalec poleg plače omogoča tudi takšno obliko dodatne varnosti?

Da nam delodajalec omogoča takšno obliko dodatne varnosti, pomeni, da mu je mar za ljudi. Poleg časa nam zavarovanje prihrani tudi stroške, saj nam ob potrebi po zdravstveni obravnavi ni treba posegati v lastni žep in samoplačniško iskati hitrejše poti do zdravstvenih storitev. Zato takšno zavarovanje vidim kot pomemben del celotnega zaposlitvenega paketa, saj je za zaposlenega konkretna vrednost, ne le še ena dodatna ugodnost.

Bi rekli, da vam možnost hitrega dostopa do zdravstvenih storitev daje več občutka varnosti tudi za naprej?

Vsekakor. Zdravstvene težave lahko pridejo nepričakovano, zato je pomembno vedeti, da lahko v primeru potrebe hitro pridem do ustrezne obravnave. Če lahko zdravstveno težavo rešim hitreje, se lahko tudi prej vrnem na delo, kar pomeni krajšo bolniško odsotnost in s tem tudi manjši izpad dohodka. Zavarovanje mi tako daje predvsem občutek varnosti, da lahko v primeru zdravstvenih težav hitro ukrepam in čim prej nadaljujem svoje vsakodnevno življenje in delo.

»Največji plus zame je bil, da mi na pregled ni bilo treba dolgo čakati – v redni čakalni vrsti bi čakal deset mesecev.« (Milan Zadravec)

Sandra Županec: Zaposleni cenijo ugodnosti s konkretno vrednostjo

Sandra Županec poudarja, da dober zaposlitveni paket poleg plače vključuje tudi občutek varnosti, kakovostno delovno okolje in uporabne ugodnosti. FOTO: Blaž Samec

Kaj danes po vašem mnenju sestavlja dober zaposlitveni paket in kako se pri tem spreminjajo pričakovanja zaposlenih?

Plača seveda ostaja pomemben del zaposlitvenega paketa, vendar danes sama po sebi ni več dovolj. Zaposleni vse bolj ocenjujejo celotno izkušnjo, ki jim jo ponuja delodajalec – od kakovosti delovnega okolja in odnosov do možnosti razvoja, občutka varnosti, ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter dodatnih ugodnosti. Opažamo predvsem, da zaposleni cenijo ugodnosti, ki imajo zanje konkretno in uporabno vrednost. Zdravstvena zavarovanja so dober primer, saj lahko zaposlenemu v trenutku, ko zdravstveno storitev dejansko potrebuje, bistveno olajšajo pot do ustrezne obravnave.

Zato želimo v Carthagu graditi zaposlitveni paket, ki ni zgolj seznam dodatnih ugodnosti, ampak je dejanska podpora zaposlenemu v različnih življenjskih situacijah. Dober zaposlitveni paket mora po našem mnenju zaposlenemu sporočati: podjetju je pomembno, kako delaš, hkrati pa tudi, kako živiš in kako se počutiš.

Kako ste v Carthagu pristopili k uvedbi kolektivnih zavarovanj za zaposlene in zakaj se vam je to zdelo pomembno?

Pri uvedbi kolektivnih zavarovanj smo skupaj s Prvo izhajali predvsem iz dejanskih potreb zaposlenih. Želeli smo jim zagotoviti večjo varnost ter predvsem hitrejši in enostavnejši dostop do zdravstvenih storitev. Danes je pravočasen dostop do zdravstvene obravnave za marsikoga velik izziv. Možnost, da zaposleni hitreje pride do specialista, zato razumemo kot zelo konkretno in pomembno ugodnost. Zaposlenim omogoča, da pravočasno poskrbijo za svoje zdravje, zmanjša negotovost in se lahko čim prej vrne k svojim vsakodnevnim obveznostim. S tem zaposlenim tudi jasno sporočamo, da njihovega zdravja in dobrega počutja ne razumemo zgolj kot zasebno vprašanje, ampak kot področje, pri katerem jim želimo kot odgovoren delodajalec stati ob strani.

Kako takšna zavarovanja po vašem vplivajo na odnos zaposlenih do podjetja in na njihovo dolgoročno pripadnost?

Naš cilj ni zgolj ponuditi še ene ugodnosti. Želimo ustvarjati delovno okolje, v katerem se zaposleni počutijo cenjeni, varni in podprti. Ko zaposleni vidi, da podjetje dolgoročno vlaga v njegovo zdravje in dobro počutje, se s tem krepita tudi zaupanje in pripadnost podjetju.

V Carthagu zato kolektivna zavarovanja razumemo tudi kot del strateškega nagrajevanja lojalnosti. Sistem smo zasnovali tako, da se obseg določenih kritij povečuje z delovno dobo zaposlenega v podjetju. Na ta način želimo zaposlenim pokazati, da cenimo njihovo zvestobo, znanje in dolgoletni prispevek. Verjamemo, da mora dolgoročno sodelovanje prinašati tudi dodatno vrednost za zaposlenega. Gre torej za vzajemen odnos: zaposleni s svojim znanjem in predanostjo prispevajo k uspehu podjetja, podjetje pa želi njihovo dolgoročno pripadnost prepoznati in tudi konkretno nagraditi.

Ker zaposlujete tudi veliko hrvaških državljanov, kako pomembno je bilo pri izbiri zdravstvenega zavarovanja, da lahko zaposleni storitve uporabijo tudi na Hrvaškem?

To je bil za nas zelo pomemben vidik. Ker smo neposredno ob hrvaški meji, je med našimi sodelavci veliko hrvaških državljanov. Pri izbiri rešitve smo zato želeli izhajati iz realnega življenja naših zaposlenih, ne zgolj iz lokacije njihovega delovnega mesta. Možnost uporabe zdravstvenih storitev tako v Sloveniji kot na Hrvaškem zaposlenim prinaša bistveno večjo fleksibilnost. Pomembno je, da jim zavarovanje omogoča praktičen dostop do zdravstvene oskrbe tudi na lokaciji, kjer živijo. Pri izbiri partnerja je bilo zato eno ključnih meril, da lahko ponudimo rešitev, ki je uporabna in dostopna za celotno ekipo. Naš cilj je namreč enak za vse zaposlene: ne glede na to, s katere strani meje prihajajo na delo, želimo, da imajo občutek enake varnosti in enakovredne podpore.

»V Carthagu pogosto poudarjamo, da so zaposleni srce našega podjetja. Zato želimo tudi pri oblikovanju ugodnosti iskati rešitve, ki imajo za naše sodelavce konkretno vrednost in jim nekaj prinašajo tudi zunaj delovnega okolja.« (Sandra Županec)

Nataša Hajdinjak: Vlaganje v zdravje zaposlenih je dolgoročna naložba

Nataša Hajdinjak zdravstveno zavarovanje vidi kot dolgoročno naložbo v ljudi, stabilnost ekipe in uspešnost podjetja. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako se absentizem in prezentizem danes odražata v podjetjih in zakaj je pomembno, da delodajalci razmišljajo o obeh pojavih?

Absentizem in prezentizem sta dva pojava, ki pomembno vplivata na delovanje podjetij. Pri absentizmu gre za odsotnost zaposlenega z dela zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih razlogov, pri prezentizmu pa je zaposleni sicer prisoten na delovnem mestu, vendar zaradi zdravstvenih težav ne more delati z enako učinkovitostjo. Za delodajalce je pomembno, da razmišljajo o obeh pojavih in ne le o absentizmu, ki ga je enostavneje zaznati preko številk odsotnosti z dela. Pri prezentizmu se je treba zavedati, da bo v primeru resnih zdravstvenih težav do odsotnosti zagotovo prišlo in bo po vsej verjetnosti tudi daljša, izidi zdravljenja pa so lahko slabši. Dodatna zdravstvena zavarovanja obravnavajo prav te situacije. Namen ni, da bi ljudje dlje vztrajali bolni na delovnem mestu, ampak da bi bili prej obravnavani in se ustrezno zdravili ter se tudi potem hitreje vrnili v delovni proces. Zato je vlaganje v zdravje zaposlenih predvsem dolgoročna naložba v stabilnost in uspešnost podjetja.

Kako lahko hiter dostop do diagnoze in zdravljenja vpliva na dolžino bolniške odsotnosti oziroma celo prepreči daljšo odsotnost?

Hiter dostop do ustrezne zdravstvene obravnave lahko pomembno prispeva k temu, da se zdravstvena težava prepozna in začne obravnavati pravočasno. Ko zaposleni do specialista, diagnostike ali rehabilitacije pride prej, se lahko tudi ustrezno zdravljenje začne prej, kar lahko v določenih primerih pomeni krajšo bolniško odsotnost. Še pomembneje pa je, da pravočasna obravnava lahko pomaga preprečiti, da bi se zdravstvena težava poglobila in prerasla v dolgotrajnejšo odsotnost z dela. Ob tem dodatno zdravstveno zavarovanje zaposlenemu omogoča dostop do teh storitev brez neposrednega samoplačniškega stroška, zato ima zanj tudi konkretno finančno vrednost in ga je smiselno razumeti kot pomemben del celotnega zaposlitvenega paketa, ne zgolj kot dodatno ugodnost.

Kako lahko podjetje zdravstveno zavarovanje prilagodi potrebam svojih zaposlenih in svoji kadrovski strategiji?

Podjetje lahko sklenjena zavarovanja prilagodi tako, da jih poveže s kadrovskimi cilji in potrebami zaposlenih. Carthago je odličen primer podjetja, ki zdravstveno in pokojninsko zavarovanje razume kot del dolgoročne skrbi za zaposlene in ne zgolj kot dodatno ugodnost. Obseg oziroma vrednost teh ugodnosti se z leti zaposlitve povečuje, s čimer podjetje sistemsko nagrajuje lojalnost in zaposlenim daje jasen signal, da ceni njihov dolgoročni prispevek. Takšen pristop pa hkrati krepi pripadnost zaposlenih in pomaga podjetju graditi stabilno in dolgoročno ekipo.

Katere konkretne možnosti zaposlenim ponuja PRVA Zdravje, ko zdravstveno obravnavo dejansko potrebujejo?

PRVA Zdravje zaposlenim omogoča hiter dostop do širokega nabora zdravstvenih storitev, pri čemer za obisk specialista ob sklenjenem paketu Nadstandard NE potrebujejo napotnice osebnega zdravnika. V okviru zavarovanja lahko dostopajo do specialističnih pregledov, diagnostike, operativnih posegov, drugega zdravniškega mnenja, preventivnih pregledov in pa tudi do storitev s področja rehabilitacije in psihološke pomoči.

Pomembna prednost je tudi organizacija zdravstvene obravnave, saj zavarovanje omogoča, da zaposleni do potrebne storitve pridejo bistveno hitreje, kot bi lahko v javnem zdravstvenem sistemu. Naša zagotovljena čakalna doba na pregled je največ deset delovnih dni. Hkrati pa je tudi način naročanja prek TOČKA PRVA Zdravje zelo prijazen za uporabnika, brez izpolnjevanja nepotrebnih dokumentov in obrazcev, vse lahko opravijo s preprostim telefonskim klicem ali z izpolnitvijo spletnega obrazca. Tako lahko za svoje zdravje poskrbijo pravočasno, še preden manjša težava preraste v večji zdravstveni problem.

»Zdravstvenega zavarovanja ne vidimo zgolj kot dodatno ugodnost za zaposlene, temveč kot strateško naložbo v ljudi in dolgoročno uspešnost podjetja.« (Nataša Hajdinjak)

Poskrbite za zdravje zaposlenih S kolektivnim zdravstvenim zavarovanjem PRVA Zdravje lahko podjetje zaposlenim omogoči hitrejši dostop do zdravstvene obravnave in zavarovanje prilagodi potrebam svojega kolektiva. Organizacija termina v največ 10 delovnih dneh znotraj mreže izvajalcev PRVA Zdravje.

Naročanje na zdravstvene storitve 24 ur na dan, vse dni v letu.

Izbirati je mogoče med različnimi kritji, med drugim za specialistične preglede in diagnostiko, operativne posege, rehabilitacijo, psihološko pomoč in drugo zdravniško mnenje.

Paket Specialisti Nadstandard omogoča dostop do storitev tudi brez napotnice in vključuje tudi preventivne preglede.

V zavarovanje se lahko vključijo tudi ožji družinski člani zaposlenega. Preverite možnosti kolektivnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje in pridobite ponudbo, prilagojeno vašemu podjetju.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.

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