Absentizem ni le družbeni, ampak tudi že razvojni problem

Lani smo na račun bolniških odsotnosti izgubili več kot 17 milijonov delovnih dni, za kar je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) odštel 667 milijonov evrov, približno enako še delodajalci. »Zdravstvena blagajna je ena sama vreča. Če bomo več namenili za nadomestila za plače, ostane manj za medicinske pripomočke, zdravila, zdravstvene storitve, posledično so daljše čakalne dobe,« je Ana Vodičar, vodja področja za odločanje o pravicah in medicinske pripomočke na ZZZS, v podkastu Moč gospodarstva utemeljila, zakaj so v zadnjih mesecih spremenili več pravil, ki pa, kot zagotavlja, ne krnijo pravic pacientov, nalagajo pa več odgovornosti.