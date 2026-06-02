  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
    Daria Krivonos: »Največje tveganje ni sama tehnologija ali negotovost prihodnosti, ampak nepripravljenost na spremembe.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Daria Krivonos: »Največje tveganje ni sama tehnologija ali negotovost prihodnosti, ampak nepripravljenost na spremembe.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Naročnik oglasne vsebine je Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb (FarmaForum)
    2. 6. 2026 | 13:05
    2. 6. 2026 | 13:24
    12:29
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Oglejte si video s 15. Strateške konference Vrednost inovacij in razmisleke o prihodnosti zdravstva, inovacijah ter vlogi zdravja v razvoju družbe:

    Zdravstveni sistemi ne morejo več temeljiti predvsem na zdravljenju bolezni, so se na 15. Strateški konferenci Vrednost inovacij strinjali ekonomisti, strokovnjaki za prihodnost in predstavniki zdravstva, ki so se posvetili perečemu vprašanju, kako družbo pripraviti na staranje, pritisk na javne sisteme in hitre tehnološke spremembe.

    Dr. Andreja Jaklič, prodekanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani: »Zdravje ni več element socialne politike, je osrednji steber strategij konkurenčnosti, inovativnosti in odpornosti.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Dr. Andreja Jaklič, prodekanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani: »Zdravje ni več element socialne politike, je osrednji steber strategij konkurenčnosti, inovativnosti in odpornosti.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Na letošnji že 15. Strateški konferenci Vrednost inovacij, ki jo je organiziral Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, se je pokazalo, da razprava o zdravstvu ni več omejena na bolnišnice, čakalne vrste ali vprašanje, koliko denarja gre v sistem. Govorci so se vedno znova vračali k isti misli, da zdravje postaja eno ključnih socialnih, zdravstvenih, gospodarskih, razvojnih in političnih vprašanj države. Države, ki bodo to razumele dovolj zgodaj, bodo bistveno odpornejše od drugih.

    Barbara Stegel, generalna sekretarka, Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb: »Zdravstvo je osnovna kritična infrastruktura družbe in države.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Stegel, generalna sekretarka, Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb: »Zdravstvo je osnovna kritična infrastruktura družbe in države.« FOTO: Jože Suhadolnik

    »Namen konference je preveriti, kakšne so pričakovane, realizirane in potrebne investicije v zdravje, zdravstvo in nove zdravstvene tehnologije ter kakšen je njihov donos,« je poudarila Barbara Stegel, generalna sekretarka Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb (FarmaForum). »Dokazujemo, da je ta donos pozitiven in da je zdravje ne samo naša osnovna vrednota, ampak da je zdravstvo tudi osnovna kritična infrastruktura družbe in države,« je dejala. Po njenem mnenju se vrednost inovacij pokaže predvsem takrat, ko so bolnikom dostopne pravočasno in ko diagnostični procesi tečejo dovolj hitro, da jih pacient dobi takrat, ko jih resnično potrebuje.

    Zdravstveni sistemi po mnenju govorcev na 15. Strateški konferenci Inovacije v zdravstvu ne morejo ostati predvsem sistemi za »popravilo posledic«. Večji poudarek bo moral biti na preventivi in zgodnjem odkrivanju bolezni. FOTO: Jože Suhadolnik
    Zdravstveni sistemi po mnenju govorcev na 15. Strateški konferenci Inovacije v zdravstvu ne morejo ostati predvsem sistemi za »popravilo posledic«. Večji poudarek bo moral biti na preventivi in zgodnjem odkrivanju bolezni. FOTO: Jože Suhadolnik

    »Zdravje je osrednji steber strategij konkurenčnosti, inovativnosti in odpornosti,« je opozorila dr. Andreja Jaklič, prodekanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in predstavnica Centra za diplomatske, mednarodne, ekonomske in pravne študije. Po njenem mnenju postaja vse bolj očitno, da šibak zdravstveni sistem ne pomeni samo slabše zdravstvene oskrbe, ampak tudi gospodarsko ranljivost države. Države z bolj zdravim prebivalstvom imajo praviloma bolj odporna gospodarstva, večjo sposobnost inoviranja in lažje prenašajo tehnološke ali gospodarske pretrese.

    Zdravje kot razvojna infrastruktura

    Govorci zdravje razumejo kot razvojno infrastrukturo družbe, podobno kot energetiko, promet ali izobraževanje. Od tega sistema so neposredno odvisni produktivnost, stabilnost in sposobnost države, da se prilagaja spremembam, in kot je povedala Urša Lakner, podpredsednica uprave Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, je: »zdravje ena redkih investicij, kjer se učinki hkrati pokažejo pri posamezniku, družbi in gospodarstvu«. Ob tem je opozorila, da razprava o zdravstvu ne more več ostati omejena zgolj na vprašanje omejenih virov, ampak mora govoriti predvsem o tem, kakšno vrednost sistem ustvarja za ljudi in družbo.

    Urša Lakner, podpredsednica uprave Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb: »Zdravje je ena redkih investicij, kjer se učinki hkrati pokažejo pri posamezniku, družbi in gospodarstvu.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Urša Lakner, podpredsednica uprave Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb: »Zdravje je ena redkih investicij, kjer se učinki hkrati pokažejo pri posamezniku, družbi in gospodarstvu.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel je opomnila, da razvoj medicine, zdravil in zdravstvenih tehnologij odpira vedno več možnosti zdravljenja, vendar hkrati ustvarja tudi vedno večje finančne pritiske. »Vprašanje ni samo, koliko denarja namenimo zdravstvu. Bolj pomembno je, kaj s tem denarjem naredimo,« je poudarila. Čeprav Slovenija za zdravstvo namenja nekoliko več od povprečja držav OECD, višji izdatki sami po sebi še ne pomenijo boljšega sistema, je opozorila ministrica. Ključno postaja vprašanje učinkovitosti, organizacije in dolgoročnih odločitev.

    Vsak osmi evro nemškega BDP povezan z zdravstvenim sektorjem

    Dr. Dennis Ostwald, izvršni direktor WifOR Institute: »Naložba v zdravje se splača zaradi večje produktivnosti, zmanjšanja prihodnjih stroškov in večje odpornosti družbe.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Dr. Dennis Ostwald, izvršni direktor WifOR Institute: »Naložba v zdravje se splača zaradi večje produktivnosti, zmanjšanja prihodnjih stroškov in večje odpornosti družbe.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Na širši gospodarski pomen zdravja je opozoril dr. Dennis Ostwald, izvršni direktor nemškega ekonomskega raziskovalnega inštituta WifOR Institute. Po njegovih besedah zdravstveni sektor v Nemčiji ustvari približno 12,5 odstotka BDP, vsak osmi evro nemškega BDP je povezan z zdravstvenim sektorjem. V Evropski uniji je zdravje eden največjih gospodarskih sektorjev, zato zdravstva po njegovem ne bi smeli razumeti le kot strošek, ampak kot sektor, ki ustvarja rast, zaposlovanje, inovacije in večjo odpornost družbe. »Bolezen je recesija, zdravje je rast,« je poudaril. Zato bi morale države po njegovem mnenju bolj sistematično meriti, kaj vlaganja v zdravje pomenijo za gospodarstvo, trg dela in javne finance.

    Največje tveganje: naša nepripravljenost na spremembe

    Daria Krivonos, izvršna direktorica Københavnskega inštituta za študije prihodnosti: »Prihodnost se ne prikrade nenadoma. Signale pošilja ves čas, mi pa jih ignoriramo.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Daria Krivonos, izvršna direktorica Københavnskega inštituta za študije prihodnosti: »Prihodnost se ne prikrade nenadoma. Signale pošilja ves čas, mi pa jih ignoriramo.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Medtem ko je v Nemčiji zdravstveni sektor eden ključnih gospodarskih stebrov, so govorci opozorili, da Slovenija zdravstvo še vedno prepogosto obravnava predvsem skozi stroške in proračunske obremenitve. Prav zato so pozvali k širšemu razumevanju zdravja kot investicije v produktivnost, odpornost družbe in dolgoročni razvoj države. Evropa in pogosto tudi Slovenija po mnenju strokovnjakov na konferenci še vedno preveč energije porablja za reševanje »včerajšnjih problemov«, medtem ko se razmere spreminjajo hitreje, kot se sistemom uspe prilagoditi. Daria Krivonos, izvršna direktorica Københavnskega inštituta za študije prihodnosti, je opozorila, da največje tveganje ni sama tehnologija ali negotovost prihodnosti, ampak nepripravljenost na spremembe. »Prihodnost se ne prikrade nenadoma. Signale pošilja ves čas, mi pa jih ignoriramo,« je dejala.

    »Sickcare« proti »healthcare«

    Sistemi so še vedno organizirani predvsem okoli bolezni, bistveno manj pa okoli ohranjanja zdravja, kar je Daria Krivonos opisala skoraj brutalno natančno. »Zdravstveni sistem v resnici ni 'healthcare'. Z njim pridemo v stik šele, ko smo bolni, zato je to, kar danes imenujemo 'zdravstvena oskrba', v veliki meri predvsem 'sickcare' oziroma 'bolezenska oskrba'.« Po njenem mnenju se ravno tukaj skriva eden največjih izzivov prihodnjih desetletij. Ne samo zaradi staranja prebivalstva, ampak tudi zato, ker tehnologija in podatki prvič omogočajo precej drugačen pristop k zdravju. Genetika, spremljanje zdravstvenih podatkov, razvoj personalizirane medicine in digitalna orodja vse bolj premikajo fokus iz bolnišnic v vsakdanje življenje ljudi. Poudarila je, da prihodnosti zdravstva ne bo mogoče graditi samo okoli zdravljenja posledic, ampak predvsem okoli preprečevanja bolezni in dolgoročnega upravljanja zdravja.

    Dr. Peter Wostner, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar): »Če hočemo imeti ljudi, ki bodo ustvarjali, morajo biti zdravi.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Dr. Peter Wostner, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar): »Če hočemo imeti ljudi, ki bodo ustvarjali, morajo biti zdravi.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Podobno je razmišljal tudi dr. Peter Wostner z Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) in opozoril, da je Slovenija pri kurativi pogosto zelo učinkovita, precej več težav pa ima pri preventivi in širšem razumevanju zdravja. »Ko človek pride v sistem, ga praviloma dobro oskrbimo. Problem je vse, kar se zgodi prej,« je dejal. Ob tem je opozoril, da zdravstveni sistem dolgoročno ne bo vzdržen, če bo še naprej predvsem sistem odzivanja na bolezen. »Če bomo še naprej pustili, da bodo ljudje zbolevali, potem pa jih samo pošiljali skozi sistem, smo 'gotovi',« je opozoril in poudaril, da pogosto digitaliziramo obstoječe procese, ne da bi jih zares spremenili. Tudi Daria Krivonos je opozorila, da tehnologija sama po sebi ni odgovor. Po njenem mnenju je največji problem predvsem način razmišljanja. Sistemi se še vedno prepočasi prilagajajo spremembam, čeprav so številni trendi vidni že desetletja.

    Nevarna iluzija, da se bo sistemom vedno uspelo pravočasno prilagoditi

    Med najbolj zanimivimi deli njenega predavanja je bil prav razmislek o tem, kako družbe ignorirajo signale prihodnosti. Spomnila je na tehnološki razvoj Kitajske, demografske spremembe in geopolitične premike, ki po njenem niso prišli nenadoma, ampak so bili dolgo jasno vidni. Po njenem mnenju največje tveganje danes ni negotovost sama po sebi, ampak nezmožnost, da bi si pravočasno predstavljali drugačne scenarije in se nanje pripravili. »Prav ta občutek navidezne stabilnosti v zadnjih desetletjih je ustvaril nevarno iluzijo, da se bo sistemom vedno uspelo pravočasno prilagoditi. Nikoli ne načrtujte samo za eno prihodnost,« je dejala Krivonos in večkrat poudarila, da prihodnost ni ena sama projekcija, ampak več možnih scenarijev, ki jih oblikujejo tehnologija, geopolitika, demografija, gospodarstvo in družbeni odzivi.

    Daria Krivonos: »Največje tveganje ni sama tehnologija ali negotovost prihodnosti, ampak nepripravljenost na spremembe.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Daria Krivonos: »Največje tveganje ni sama tehnologija ali negotovost prihodnosti, ampak nepripravljenost na spremembe.« FOTO: Jože Suhadolnik

    »Če hočemo imeti ljudi, ki bodo ustvarjali, morajo biti zdravi«

    Ekonomist dr. Peter Wostner z Umarja je predstavil posledice staranja prebivalstva, kaj to pomeni za delo, produktivnost in delovanje družbe kot celote. »Delovnih mest je prvič v zgodovini več kot ljudi,« je dejal in po njegovem mnenju je to eden največjih premikov, ki jih Evropa še ni zares dojela. Prav zato postaja pomemben praktično vsak posameznik. Po njegovem mnenju bomo morali bistveno bolje vključevati starejše, ljudi z omejitvami, kronične bolnike in vse skupine, ki jih je trg dela pogosto odrival na rob. Brez tega sistemi dolgoročno ne bodo več delovali.

    Opozoril je tudi na rast absentizma in dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki postajajo vse večji problem starajočih se družb. Bolj ko se prebivalstvo stara, večji pritisk nastaja na zdravstvene sisteme, socialne blagajne in podjetja. Toda, kot je poudaril Wostner, bi bilo napačno vse skupaj razumeti samo skozi prizmo daljšega dela in večje obremenjenosti ljudi. »Ne gre za to, da bomo več garali. Gre za to, da bomo morali ustvarjati drugače,« je dejal. Po njegovem mnenju bodo avtomatizacija, umetna inteligenca in digitalizacija prevzele vedno več rutinskih nalog, ljudje pa bodo ustvarjali vrednost predvsem skozi znanje, ustvarjalnost, sodelovanje in sposobnost prilagajanja. Zato zdravje postaja bistveno širše vprašanje od same zdravstvene oskrbe. »Če hočemo imeti ljudi, ki bodo ustvarjali, morajo biti zdravi,« je opozoril.

    Zdravstvo postaja vprašanje prihodnosti države

    Staranje prebivalstva in kronične bolezni bodo ena ključnih ekonomskih tem prihodnjih let, saj neposredno vplivajo na delo, produktivnost in javne finance. FOTO: Jože Suhadolnik
    Staranje prebivalstva in kronične bolezni bodo ena ključnih ekonomskih tem prihodnjih let, saj neposredno vplivajo na delo, produktivnost in javne finance. FOTO: Jože Suhadolnik

    Zdravstveni sistemi prihodnosti ne bodo več temeljili samo na zdravljenju bolezni, ampak na precej širšem razumevanju družbe, dela in kakovosti življenja. Zdravje postaja razvojna infrastruktura države in eden ključnih pogojev za produktivnost, družbeno stabilnost in dolgoročno konkurenčnost. Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel je poudarila, da bo prihodnost zdravstva v veliki meri odvisna tudi od posameznikov in njihovega odnosa do zdravja. »Odločitev je v naših rokah, zdravje pa je naše največje bogastvo,« je dejala. Morda pa je celotno razpravo še najbolje povzela Daria Krivonos z mislijo, da sedanjosti pogosto ne razumemo dovolj dobro prav zato, ker prihodnost še vedno dojemamo kot nekaj oddaljenega: »Sedanji trenutek je bil pred kratkim še nepredstavljiva prihodnost.«

    Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb (FarmaForum) združuje inovativna farmacevtska podjetja, ki v Sloveniji delujejo na področju razvoja in dostopnosti sodobnih zdravil.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Novice  |  Slovenija
    Prezgodnje slovo

    Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk

    Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
    1. 6. 2026 | 14:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Spremljali smo dogajanje

    Zaslišanih prvih osem ministrskih kandidatov, kaj so njihove prioritete

    Delovna telesa državnega zbora so zaslišala ministrske kandidate za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.
    1. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Kronika

    Za šestletnega dečka je bila usodna zadnja vožnja po toboganu

    Za varnost otrok so na dogodku skrbeli animatorji in vaditelji Plavalnega kluba Terme Ptuj.
    Boštjan Celec 2. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Sum več kot 20 korupcijskih dejanj

    Moravški župan Balažic vklenjen, kuhinjo so razdrli, odvetnik je preprečil, da bi odnesli še tlakovce

    Predkazenski postopek poteka zaradi suma jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi in dajanja daril za nezakonito posredovanje.
    1. 6. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravjezdravstveni sisteminovacije v zdravstvudigitalizacija zdravstvaprihodnost zdravstvaMednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družbFarmaForumpromozdravstvo
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Oranžno opozorilo: znova prihajajo krajevni nalivi in nevihte

    Padavine bodo zvečer začele padati na zahodu države, v sredo pa bodo zajele celo Slovenijo.
    2. 6. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Uradni Tel Aviv lahko Tonetu Kajzerju zaploska

    Kandidat za zunanjega ministra, ki po vzoru gibanja MAGA v ospredje potiska interese Slovenije, pristaja na surov realizem v zunanji politiki.
    Uroš Esih 2. 6. 2026 | 13:09
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Zvezdniška moč

    Po tekmi so si tekmeci zaželeli fotografijo ali pomenek s slavnim Brazilcem

    Panamska reprezentanca, igralci in strokovno osebje, so po pripravljalni tekmi proti Braziliji obkrožili nogometnega zvezdnika Neymarja
    2. 6. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Otrok je izbral

    Mlajši brat velikega Barceloninega zvezdnika ima raje Ronalda kot Messija

    Nogometni zvezdnik Lamine Yamal je razkril, da se je ustrašil, da bi zaradi poškodbe lahko ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu
    2. 6. 2026 | 12:35
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Zvezdniška moč

    Po tekmi so si tekmeci zaželeli fotografijo ali pomenek s slavnim Brazilcem

    Panamska reprezentanca, igralci in strokovno osebje, so po pripravljalni tekmi proti Braziliji obkrožili nogometnega zvezdnika Neymarja
    2. 6. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Otrok je izbral

    Mlajši brat velikega Barceloninega zvezdnika ima raje Ronalda kot Messija

    Nogometni zvezdnik Lamine Yamal je razkril, da se je ustrašil, da bi zaradi poškodbe lahko ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu
    2. 6. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    1. 6. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    1. 6. 2026 | 07:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Odnos kupcev se spreminja

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo