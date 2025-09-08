  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    »Komercialno zavarovanje ne tekmuje z javnim sistemom – ga dopolnjuje.« FOTO: Marko Feist
    »Komercialno zavarovanje ne tekmuje z javnim sistemom – ga dopolnjuje.« FOTO: Marko Feist
    Promo Delo
    8. 9. 2025 | 09:09
    8. 9. 2025 | 09:09
    5:53
    Čeprav ima kar 97 odstotkov Slovencev vsaj eno zavarovanje, se večina odloča predvsem za zaščito svojega premoženja – hiše, stanovanja, avtomobila. Zavarovanje lastnega življenja in zdravja pa pogosto ostaja v ozadju.

    Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE osebne zavarovalnice, v podkastu medijske hiše Delo opozarja, da gre pri tem za napačno razumevanje samega bistva zavarovanja. »Osebna odgovornost in razumevanje pravic iz zavarovalne pogodbe sta temelj prave finančne varnosti in odraz odgovornosti do sebe in svojih najbližjih,« poudarja.

    Za Natašo Hajdinjak zavarovalnice ne smejo biti zgolj prodajalci produktov. Morajo postati partnerji – ali, kot pravi sama, celo človekovi sopotniki –, ki gradijo zaupanje, ponujajo pregledne rešitve in vračajo skupnosti.

    V Sloveniji je zavarovanje pogosto razumljeno kot birokratska formalnost – pogodba, ki jo odložimo v predal in nanjo pomislimo šele ob nesreči ali bolezni. A po njenih besedah je tak pogled preozek in nevaren. »Zavarovanje je več kot list papirja – je dejanje odgovornosti. Gre za zavezo sebi in svojim bližnjim, ki je ne smemo jemati zlahka.«

    Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE osebne zavarovalnice. FOTO: Marko Feist
    Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE osebne zavarovalnice. FOTO: Marko Feist

    »Zavarovanje je več kot list papirja – je zaveza sebi in svojim bližnjim.«

    Sprememba miselnosti

    Sprememba odnosa do zavarovanj po njenih besedah ne pride čez noč – zahteva čas, sistemske ukrepe in izobraževanje. Ključ je razumevanje pravic in obveznosti iz zavarovalnih pogodb. »Še vedno veliko ljudi verjame, da plačevanje premije pomeni popolno zaščito, ne glede na ravnanje. A zavarovanje temelji na solidarnosti in odgovornem vedenju – vsi moramo prispevati k zmanjšanju tveganj,« je poudarila. V Prvi osebni zavarovalnici stavijo na preglednost in jasnost pogojev, saj le tako lahko gradijo dolgoročno zaupanje.

    Od prodaje produktov k reševanju potreb

    Že 25 let se Prva osebna zavarovalnica pozicionira kot »najbolj osebna zavarovalnica« na trgu, kar pomeni, da se osredotoča na življenjski slog, navade in tveganja posameznika, preden oblikuje ponudbo. »Ne prodajamo produktov – obravnavamo potrebe,« pravi sogovornica. Med njihovimi inovacijami so brezplačni DNK-testi, namenjeni preventivni skrbi za zdravje. Ti testi niso zavarovalničino orodje za ocenjevanje tveganja, ampak pomagajo posameznikom pri oblikovanju prehranskih in gibalnih navad. Poleg tega Prva osebna zavarovalnica ponuja produkt Prva zdravje, ki omogoča 24-urni dostop do zdravstvenih storitev in sodeluje z vrhunskimi izvajalci v Sloveniji in na Hrvaškem.

    Dopolnitev, ne konkurenca javnemu sistemu

    Nataša Hajdinjak poudarja, da komercialna zavarovanja niso nasprotnik javnega zdravstva. »Komercialno zavarovanje ne tekmuje z javnim sistemom – ga dopolnjuje,« pravi in nadaljuje, da »omogoča dostop do storitev, ki jih javni sistem ne more v celoti zagotoviti.« Po njenem mnenju je sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem ključno pri spopadanju s sodobnimi izzivi, od staranja prebivalstva do naraščajočih stroškov zdravljenja.

    »Komercialno zavarovanje ne tekmuje z javnim sistemom – ga dopolnjuje.« FOTO: Marko Feist
    »Komercialno zavarovanje ne tekmuje z javnim sistemom – ga dopolnjuje.« FOTO: Marko Feist

    »Prva osebna zavarovalnica ne prodaja produktov – obravnava potrebe.«

    Zaveza družbeni odgovornosti

    Poleg poslovne dejavnosti Prva osebna zavarovalnica vlaga v projekte, ki vračajo skupnosti – od učnih čebelnjakov za mlade čebelarje do sponzoriranja športnih plezalcev. »Družbena odgovornost pomeni vračati na način, ki krepi zaupanje. Obljube morajo biti več kot besede,« poudarja.

    Poletje kot čas strateškega premisleka

    Poletje je za Prvo osebno zavarovalnico priložnost za pogled naprej. Manjši vsakodnevni pritisk zaposlenim v Prvi osebni zavarovalnici omogoča načrtovanje boljših rešitev za prihodnje izzive in iskanje inovacij, ki bodo še bolj prilagojene sodobnim potrebam. Ob postopni spremembi zavarovalne kulture v Sloveniji Nataša Hajdinjak vztraja pri jasnem sporočilu, in to je: odgovornost se začne pri posamezniku, a zavarovalnice jo morajo podpreti s preglednostjo, personalizacijo in zaupanjem. V času negotovosti so to po njenem mnenju temelji prave finančne varnosti.

    Posamezniki lahko enostavno sklenejo Prvino zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje prek spletne strani zdravje.prva.si, medtem ko je za hitro in varno online sklenitev riziko življenjskega zavarovanja PRVA Varnost na voljo spletna stran zivljenje.prva.si. Za dodatne informacije o celotni ponudbi ali pomoč pri sklenitvi so vam na voljo Prvini svetovalci na brezplačni številki 080 88 08, ali pa svoje vprašanje preprosto oddate v klepetu na www.prva.si.

    Tudi podjetjem in organizacijam nudimo celovite rešitve s področja kolektivnih zavarovanj. Za pripravo prilagojene ponudbe nam lahko pošljete povpraševanje na info@prva.si, ali pa nas pokličete na 080 88 08, kjer vam bodo naši svetovalci z veseljem pomagali.

    Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.

    zavarovanjezdravstveno zavarovanjePrva osebna zavarovalnicadodatno zavarovanjepodkast supermočsupermočdpodkast
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Dan žalovanja v Milanu

    Slovo od Giorgia Armanija: za zaposlene je bil kot oče

    Na bedenju ob smrti modnega velikana se je zbralo na stotine znanih osebnosti, njegovih zaposlenih in tudi običajnih častilcev mode.
    8. 9. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    82. Beneški filmski festival

    Glas iz Gaze pretresel Benetke

    Na 82. Beneškem filmskem festivalu, ki je potekal v dneh luninega mrka, je Jim Jarmusch presenetil z Zlatim levom za intimen filmski triptih, medtem ko je Gaza z delom The Voice of Hind Rajab sprožila solze, val palestinskih zastav in rekorden aplavz. V dvoranah se je zarezala tesnoba vojne, na rdeči preprogi pa je vladal zadržan blišč – festival, kjer je empatija preglasila spektakel.
    Petra Kovič 8. 9. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Lunin mrk

    Kanec luninega mrka je bilo vendarle mogoče ujeti v Istri (FOTO)

    Pri opazovanju nebesnih pojavov, sploh pa časovno kratkotrajnih, velja nenapisano pravilo – ne čakajte, da vas obišče mrk, poiščite ga sami, pravi Rasto Snoj.
    8. 9. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Interpelacija

    Nad Maljevca zaradi dolgotrajne oskrbe; Cigler Kralj: Če ne zmore, naj gre

    »Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka,« je opozoril vodja poslanske skupine NSi.
    8. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
