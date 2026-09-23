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    Zdravje

    Če skrbite zase, je velika možnost, da živite dlje

    Osnovni problem je naš odnos do telesa, ki je eno samo od rojstva do smrti, pomoč pa poiščemo šele takrat, ko zbolimo.
    Konferenca Zdravje 2026. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
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    Konferenca Zdravje 2026. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
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    23. 9. 2026 | 15:03
    9:24
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    Tretja okrogla miza je bila na temo aktivnega življenja in kakovostni dolgoživosti. Sogovorniki moderatorke Tjaše Zajc, mednarodno priznane strokovnjakinje na področju digitalnega zdravja in zagovornice pacientov, so bili dr. Željko Ćurić dr. med., spec. psihiater, izr. prof. dr. Lucija Mulej, direktorica podjetja Budnjani, Budne rešitve, prof. dr. Uroš Ahčan, Juventina Clinic, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, ter prof. dr. Tadej Strojnik, dr. med., specialist nevrokirurg iz Nevrokirurgije Strojnik.

    Letos je prišla ven študija, ki celo kaže, da ob tem, ko se življenjska doba viša, se v bistvu razlika med dobrimi pa slabimi leti povečuje, kar pomeni, da živimo dlje, ampak tudi več let slabše. In ta slaba leta življenja niso več skoncentrirana v zadnjih 10, 20 odstotkih življenja, ampak so razporejena skozi celotno odraslo obdobje, je uvodoma predstavila Tjaša Zajc. »Večinoma, v okoli 60%, pa se nezdrava leta pripisujejo težavam z mišično-skeletnimi težavami in pa duševnimi motnjami.« Z digitalizacijo zdravstva pa imamo še težavo z digitalnimi determinantami zdravja, kar se nanaša na to, kako uporabljamo tehnologijo, zato da si zdravje izboljšamo, pa seveda tudi na to, kako dostopamo do storitev, ko se stvari digitalizirajo.

    In na tej točki tega osebnega vpliva pridemo do tega, kaj lahko dejansko naredimo in tukaj pride področje dolgoživosti, ki je zelo široko. Ukvarja se z raziskavami od prehranskih dopolnil, življenjskega stila, diagnostike in pa seveda eksperimentalnih tehnologij. Okvir dolgoživosti se nanaša na pet ključnih stebrov: prehrana, gibanje, spanje, stres in zadnje čase vedno bolj pomemben duševni vidik in vidik tega, kakšen je naš socialni krog.

    Koncept zdravega življenja

    Na vprašanje, kaj je mislil s tem, da ne verjame v koncept zdravega življenja, je Željko Ćurić dejal, da je mislil pri tem na individualizacijo. »To, kar je meni zdravo, je drugim škodljivo ali obratno. Srečal sem številne paciente, ki so opisali svoje navade za ohranjanje zdravega življenjskega sloga; in te iste navade pri drugih lahko naredijo veliko škodo. Ljudi je treba pogledati kot somatski sistem, kot zdravniki ponavadi počnemo. In psihosomatika je edina oblika, ki je prišla v znanstveno medicino. Pozabljamo pa tudi na duševni del človeka. Jaz svoje paciente v stiski pošljem k župnik k spovedi, druge pošiljam k nutricionistu ali pa nevrologu. Naučil sem se, da ne obstaja univerzalno zdravje. Obstaja individualni sistem, ki je zate zdrav. Jaz vedno poskušam človeka doživeti v celoti in razumeti njega in ne sebe, kaj mislim o njem, saj smo ljudje med seboj precej različni.«

    Lucija Mulej je tudi poudarila, da je pomembno razumeti individualni sistem, saj je vsak človek drugačen. »S 4Q poskušam povezati ravni, ki so razumske, preproste. V sistemih organizacijah ocenim te štiri ravni inteligenc: racionalno, čustveno, duhovno in fizično. Gre za zelo zdrav razumski sistem, vendar se v praksi pokaže, da smo polni podatkov.«

    Osnovni problem je naš odnos do telesa

    Prof. dr. Uroš Ahčan pravi, da je osnovni problem naš odnos do telesa, ki je eno samo od rojstva do smrti. »In osnovna primerjava z osebnim vozilom je, da ima osebno vozilo polno nekih senzorjev, ki stalno opozarjajo, kaj je vse narobe, in če ena lučka zasveti, ga že peljemo na servis. Peljemo ga tudi na redni servis vsako leto. Točimo pravo gorivo, zamenjujemo olje, pnevmatike in vse ostalo. In tudi avto peljemo vsako leto na tehnični pregled.«

    Kaj pa se zgodi s človeškim telesom? Kot pravi Ahčan, prav nič, nobene preventive, nobenih senzorjev. Pomoč poiščemo šele takrat, ko zbolimo, tj. se pravi, v prenesenem pomenu, ko se avto pokvari. »Zdaj si pa zamislite, da pokvarjen avto pelješ na servis in ti rečejo, da so ga uvrstili v čakalno vrsto in da lahko računaš na popravilo čez dve do tri leta. Nepredstavljivo!« Kaj pa 

    Skratka, ko dobimo diagnozo, vstopimo v sistem, se uvrstimo v čakalno vrsto in čakamo na samo rešitev problema. »Čakalna doba je različno dolga in je tudi enkratna priložnost, da se na zdravljenje pripravimo. Sam vsakič tistemu, ki je pred večjim posegom, npr. rekonstrukcijo dojk pri ženskah z rakom dojke, povem, da je treba to čakalno vrsto -, čeprav je pri raku dojke kratka -, izkoristiti za psihofizično pripravo. Enako kot vrhunski športniki na nastop na olimpijadi; se pravi dihalne vaje, gibanje, ustrezna prehrana, druženje. Poleg tega je treba najti v svojem okolju zaveznike, ki ti bodo psihološko pomagali na tej poti premagovanja bolezni. In v tem sklopu govorimo o tako imenovani prehabilitaciji, kjer so znanstveni članki že pokazali, da je s tako pripravo izid zdravljenja boljši, trajanje hospitalizacije krajše, zdravljenje cenejše, poleg tega pa tudi hitrejša vrnitev v delovno in domače okolje.«

    Na vprašanje, kaj se zgodi s priporočili zdravnikov po zdravljenju, pa Ahčan odgovarja, da je za zelo pomembno stvar, kot je zdravje, treba upoštevati navodila zdravnikov. »Sam večkrat tudi bolnikom rečem: smo na istem čolnu, vsi bi radi čim prej prišli do cilja in če bi vsi veslali v isto smer, bomo hitreje prišli do otočka na Blejskem jezeru. Če bo pa pacient veslal proti, pa ni pričakovati, da bo rešitev idealna. Govorim zlasti recimo o kajenju, o gibanju in drugih razvadah, ki jih imamo.«

    Vedno pomaga dobra psihofizična sposobnost

    Dr. Strojnik pravi, da se nevrokirurgi ukvarjajjo s stanji, ki nastanejo od danes na jutri -  na primer možganska krvavitev, nenadno nastala paraplegija ali pa velik možganski tumor -, jim pa pomaga, če je bolnik v dobri psihofizični sposobnosti, ne moremo pa pri tem govoriti o prehabilitaciji. Imajo pa, kot pravi, kolegi anesteziologi to dobro razdelano, saj pred zlasti nekimi večjimi posegi vse ocenijo, naredijo preiskave in jih nato predoperativno pripravijo. In sicer z raznimi dihalnimi vajami in s pregledi pri ostalih specialistih, da so optimalno za poseg pripravljeni. »Ampak vedno si tega luksuza ne moremo privoščiti. Seveda smo veseli, če ljudje torej skrbijo za svoje zdravje, in mislim, da je v zadnjem času tega ozaveščanja o tem zelo veliko.«

    In kaj opaža dr. Ćurić glede razlogov, zakaj ljudje ne upoštevajo nekih smernic? »Kolege vedno opozarjam, da je prvi korak pri prejemu diagnoze zanikanje realnosti. Zanikanje realnosti je strup, ki mori diabetologe, psihiatre, nevrologe, saj pacient ob prejemu  informacije glede zdravstvenega stanja doživi šok in potem se začne pubertetsko obnašati. Kaj to pomeni - da poskuša za vsako ceno dokazati, da je njegova diagnoza vprašljiva in da se je sosed pozdravil s čajčki. Je pa veliko ljudi zaradi zanikanja realnosti končalo v diabetični komi. Odgovor na rešitev teh težav pa je dal že Aristotel, da je v tej fazi človeka zdravo in dobro pustiti, da se parkrat zaleti z glavo v zid. Ker, je še dejal, bolj inteligentni se zaletijo enkrat in ugotovijo, da tako ne gre več; manj inteligentni pa se zaletavajo štirikrat, petkrat, do tudi fatalnega rezultata, ki je tudi možen. In stari Grki so tej skupini rekli idioti - vendar v stari Grčiji niso definirali idiote kot obliko prizadetosti, ampak je to pomenilo, da gre za 'neučljivo osebo'. In neučljiva oseba je oseba, ki ne ve, da ne ve. In zato je ključna naloga zdravniđkega osebja, da gredo s pacientom skupaj skozi to fazo in da končno ugotovi, da ve, da ne ve. In šele takrat je možnost, da se nasveti upoštevajo in šele takrat nas čakajo treningi, mentoriranje, supervizija, da pride do finalizacije, in da človek postane avtonomen zase skrbeč pacient.«

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    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
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    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Nevarnost, na katero sploh ne pomislimo

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    11. 9. 2026 | 09:45
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

    Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
    21. 9. 2026 | 15:10
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    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    21. 9. 2026 | 08:36
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    Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
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    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
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    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 15:04
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    Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
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