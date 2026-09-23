Če stroške iz zdravstva prenesemo drugam, bremena nismo obvladali

Osrednja govornica na konferenci, izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je predstavila učinke bolezni na delovno zmožnost in izide na trgu dela.

Uvodoma je izpostavila dva pomembna premika, ki jih na področju zdravstva opaža v zadnjih nekaj letih. Prvič, veliko več se pogovarjamo o zdravstvenih izidih, ki so pomembni za pacienta z vidika njegove kakovosti življenja. Širimo tudi pogled na zdravje iz diagnostike in zdravljenja bolezni na celotno verigo od prognoze in preventive k zdravljenju in rehabilitaciji, pa tudi k podpori, da se oseba čim prej vrne v aktivno življenje.

Druga tema, o kateri bistveno več govorimo, pa je vprašanje delovne zmožnosti. Torej, kako kako zdravstveni izidi vplivajo na izide na trgu dela, tako pri plačanem kot tudi neplačanem delu, ki ga posamezniki opravljamo. »Zdravstveni izidi so pomembni za delovno zmožnost in izide na trgu dela, vendar pa je še veliko dejavnikov, ki vplivajo na to. Na primer nezadovoljstvo na delovnem mestu, fleksibilnost trga dela, tudi to, kako pomagamo posameznikom pri vključevanju nazaj v delovni proces,« je naštela.

Razsežnosti vpliva na produktivnost

Ko govorimo o izgubi produktivnosti zaradi zdravja, veliko govorimo o dolgotrajnih bolniških, vendar pa je to samo vrh ledene gore. »Bolniški stalež je pogosto manjši del izgub produktivnosti, upoštevati je treba tudi izstope iz trga dela, prezgodnje upokojevanje, prezgodnje smrti. O teh dejavnikih se ne pogovarjamo, jih ne analiziramo dovolj, so pa ključne,« je poudarila

Pojasnila je, zakaj je nujno upoštevati tudi družbene učinke, ki jih zdravje in zdravstvo generirata zelo veliko – to so koristi ali pa škode, ki jih generiramo pri drugih, in jih nihče ne kompenzira. Veliko govorimo o dolgotrajnih bolniških, ker so to stroški ZZZS, o stroških, ki jih nosijo delodajalci, pa se pogovarjamo manj, so pa primerljivi s tistimi, ki jih ima ZZZS.

Če zunanje učinke zanemarjamo, po eni strani prerazporejamo stroške iz zdravstvenega sistema na druge deležnike – s tem bremena nismo obvladali. Po eni strani spodjedamo finančno vzdržnost zdravstvenega sistema, nastajajo pa tudi velike neenakosti v zdravju. »Če prenesemo breme iz zdravstvenega sistema na družine, ima to lahko daljnosežne posledice, ne samo na to družino, ampak tudi na širšo družbo, saj se vsi udejstvujemo v plačanem in neplačanem delu.«

Zmanjšana je lahko tudi odpornost zdravstvenega sistema, »zavedati se morajo, da je zdravstveni sistem kritična infrastruktura in potrebujemo vedno tudi nekaj presežnih kapacitet, da je lahko agilen. Če učinke presojamo ožje, potem ne investiramo v tovrstne zmogljivosti.« Pomembna sta tudi legitimnost in zaupanje.

Začarani krog odločitev pri financiranju

Dotaknila se je tudi vloge financiranja, kaj vključiti v košarico storitev. V zadnjih 20 letih smo bili vajeni breme prenašati med izvajalci. »Kadar je imel težave pri poslovanju ZZZS, so se zniževale cene in to se je preneslo na izvajalce, njihove izgube pa je nato čez nekaj let pokril proračun,« je poudarila in dodala, da so seveda proračunska sredstva za zdravstveni sistem omejena, treba je paziti, za kaj se troši.

Ampak če tega ne delamo pametno, se to lahko odrazi v slabših zdravstvenih izidih, ki se pokažejo v slabših izidih na trgu dela, s tem se zmanjša produktivnost, kar pomeni manjši bruto domači proizvod. Od tega pa je odvisno, koliko sredstev zberemo za zdravstvo, kar dolgoročno lahko prinese še večje izzive za zagotavljanje finančne vzdržnosti zdravstva, je opisala začarani krog. »Potrebujemo gospodarsko rast, da se ob financiranju ne pogovarjamo o tem, kateremu drugemu sektorju vzeti sredstva. Tudi na ta način je treba razmišljati o zdravstvu kot generatorju gospodarske rasti, ne samo kot o nekem bremenu.«