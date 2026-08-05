Delovno mesto kot zaveznik zdravja zaposlenih

Ljudje velik del življenja preživimo na delovnem mestu, zato imajo dober vpliv na splošno zdravje prebivalstva tudi različni preventivni programi promocije zdravja na delovnem mestu. Tokrat predstavljamo nekaj projektov velikih, srednjih, malih in mikro podjetij, ki jih je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izbral na javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu za obdobje 2025–2027.

Na razpisu ZZZS je bilo med prijavljenimi projekti izbranih 13 projektov srednjih oziroma velikih delodajalcev ter 20 projektov mikro in malih delodajalcev. Cilj predstavljenih projektov je ustvarjati zdravo, varno in spodbudno delovno okolje, v katerem lahko zaposleni dolgoročno ohranjajo svoje zdravje, delovno sposobnost in dobro počutje.

Dva ključna stebra projekta podjetja Polycom

Veliko podjetje Polycom iz Poljan nad Škofjo Loko je pri pripravi projekta najprej izvedlo celovito analizo zdravstvenega stanja zaposlenih, delovnih razmer, podatkov o bolniških odsotnostih in ergonomskih tveganj. Ugotovili so, da sta med najpomembnejšimi izzivi preprečevanje mišično-skeletnih obolenj in zmanjševanje fizičnih obremenitev pri delu.

Promocija zdravja pri delu ne sme ostati zgolj projekt, ampak mora postati del organizacijske kulture podjetja, pravijo v Polycomu. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Posebno pozornost smo namenili delovnim mestom v proizvodnji in orodjarni, kjer zaposleni pogosto dvigujejo in premeščajo bremena, delajo v prisilnih držah ali uporabljajo delovno opremo, ki ni bila optimalno prilagojena ergonomskim zahtevam. Zaznali smo tudi potrebo po dodatnem ozaveščanju zaposlenih o zdravih gibalnih navadah, pravilnem dvigovanju bremen in pomenu aktivnih odmorov. Izvedli smo vrsto delavnic s področja zdravja gibal in varnega dela. Pri pripravi projekta smo upoštevali dejstvo, da se povprečna starost zaposlenih postopoma zvišuje, zato želimo s preventivnimi ukrepi dolgoročno ohranjati njihovo delovno sposobnost in dobro počutje.«

Cilj projekta je sistematično izboljševanje delovnega okolja, zmanjševanje zdravstvenih tveganj, krepitev zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Temelji na dveh ključnih stebrih: izboljševanju delovnih razmer z ergonomskimi prilagoditvami ter izobraževanju in aktivnem vključevanju zaposlenih. Kratkoročni cilji so izboljšanje ergonomskih razmer pri delu, zmanjšanje fizičnih obremenitev zaposlenih, povečanje ozaveščenosti o zdravem življenjskem slogu ter krepitev znanja o varnem delu in pravilnem ravnanju z bremeni. Dolgoročno želijo zmanjšati delež bolniških odsotnosti in pojavnost mišično-skeletnih obolenj, izboljšati delovne razmere in zadovoljstvo zaposlenih ter ustvariti trajnostno kulturo zdravja in varnosti pri delu.

Ukrepi in meritve

Projekt je zastavljen večletno in se bo izvajal do konca leta 2027. V Polycomu bodo še naprej izboljševali ergonomsko ureditev delovnih mest z uvedbo ustrezne opreme in pripomočkov v oddelku logistike in pisarnah ter nadgrajevali že izvedene izboljšave v proizvodnji in orodjarni. Med ukrepi so uvajanje ergonomskih delovnih mest (dvižne mize in stoli, podloge za stoječe delo, ergonomske pohodne rešetke ipd.), uporaba dvižnih in transportnih pripomočkov za zmanjšanje fizičnih obremenitev (baterijski dvižni voziček z obračalno enoto, vakuumski manipulator za premeščanje vreč ipd.), prilagoditve delovne opreme in delovnih procesov (vrtljivi primeži, nastavljivi trakovi, vrtljive mize za pakiranje izdelkov ipd.), izboljšanje dostopnosti delovnih mest in organizacije dela (stopnice in podesti po meri za lažje dostopanje ipd.) ter izboljšanje delovnih razmer (ureditev odsesavanja vzdrževalnih naprav).

V podjetju Polycom so pri pripravi projekta promocije zdravja na delovnem mestu upoštevali rešitve za izzive preprečevanja mišično-skeletnih obolenj in zmanjševanja fizičnih obremenitev pri delu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na področju izobraževanja bodo izvajali delavnice za zdrav življenjski slog, programe za krepitev zdravja gibal, izobraževanja o pravilnem dvigovanju in premeščanju bremen, delavnice za obvladovanje stresa, programe za krepitev timskega sodelovanja ter delavnice za učinkovito reševanje konfliktov in izboljšanje psihosocialnih odnosov.

Posebna vrednost projekta je, da ne temelji zgolj na izobraževanju zaposlenih, temveč hkrati spreminja tudi delovno okolje in delovne procese. Na ta način nadgrajujejo dosedanje pristope, ki so bili večinoma usmerjeni v ozaveščanje, s konkretnimi organizacijskimi in tehničnimi izboljšavami.

V podjetju Polycom bodo učinke projekta spremljali z več različnimi kazalniki. Med ključnimi zdravstvenimi kazalniki so deleži bolniških odsotnosti in bolniških odsotnosti zaradi mišično-skeletnih obolenj, podatki o poškodbah pri delu in ugotovitve izvajalca medicine dela. »Pomemben del spremljanja so tudi izvedbeni kazalniki: število izvedenih ergonomskih izboljšav, število zaposlenih, vključenih v izobraževanja, stopnja udeležbe na delavnicah ter rezultati anket o zadovoljstvu zaposlenih, organizacijski klimi in delovnih razmerah. Ker smo aktivnosti začeli v drugi polovici leta 2025, bodo prvi dolgoročni učinki vidni predvsem letos in prihodnje leto, ko bodo na voljo tudi primerljivi podatki o bolniških odsotnostih in drugih zdravstvenih kazalnikih.«

Celostna ergonomska prenova v Unichemu

Srednje veliko podjetje Unichem z Vrhnike so pri pripravi projekta za celostno ergonomsko prenovo proizvodnje in režije vodile analize stanja zdravja zaposlenih, prepoznane iz rednega sprotnega in letnega spremljanja zaposlenih, rednih pregledov in izjav o oceni varnosti z oceno tveganja, poročila izvajalca medicine dela o zdravju zaposlenih na temelju rednih preventivnih pregledov, anketnih raziskav in podatkov intervjujev fokusnih skupin. Tako so lahko izpostavili več ključnih sklepov, ki kažejo na potrebo po uravnoteženem pristopu, pri katerem se upoštevajo tako fizični dejavniki, zlasti na fizično zahtevnih delovnih mestih, kakor tudi življenjski slog in psihosocialno okolje.

»Tveganja, na katera opozarja izjava o varnosti, se v praksi odražajo skozi merljive organizacijske spremenljivke (na primer povečan delež težkih bremen v proizvodnji, visoke zahteve za pisarniške delavce pri delu z računalnikom) ter zdravstvene indikatorje, ki izstopajo v poročilu izvajalca medicine dela (frekvenca endokrinih motenj in nekaj primerov mišično-skeletnih težav). Anketni in fokusni podatki potrjujejo, da so tako fizične kot psihosocialne obremenitve v resnici prisotne in da jih zaposleni zelo jasno prepoznavajo,« navajajo v Unichemu.

V podjetju Unichem poteka robotiziran prenos težkih, 25-kilogramskih vreč s proizvodnega traku na palete. FOTO: podjetje Unichem

Na podlagi dosedanjih analiz so prepoznali, da se največji izzivi skrivajo v pomanjkljivi ergonomiji delovnih mest, nezadostni rabi aktivnih odmorov ter omejenem poznavanju pravilnih gibov in nastavitve opreme. Ker so ravno mišično-skeletne obremenitve izpostavljene kot osrednja težava pri delu v proizvodnji in v pisarnah, so določili operativne cilje, ki bodo spodbujali pravilnejše gibalne vzorce, boljšo uporabo ergonomske opreme in okrepljeno skrb za zdravje skozi ves delovni dan. »Z anketami in ocenjevalnimi vprašalniki bomo sistematično merili izhodiščno stanje in kasnejši napredek pri usvajanju zdravih delovnih navad. Tako želimo povečati zadovoljstvo pri delu in zmanjšati tegobe v križu ali vratu, o katerih poročajo zaposleni.«

Operativni cilji projekta so zmanjšati poročanje o utrujajočih držah za najmanj 20 odstotkov, zmanjšati fizično obremenitev delovnih mest za deset odstotkov ter doseči 80 odstotkov ergonomsko prilagojenih delovnih mest. »Določili smo tudi dejavnosti in ukrepe v okviru projekta ergonomske prenove ter jih podrobno opisali, opredelili njihov potek in čas izvedbe ter določili izvajalce. Ti zajemajo spremembe oziroma prilagoditve delovnega okolja v proizvodnji in režijskih službah, zlasti celostno ergonomsko prenovo izbranih proizvodnih linij in vseh delovnih mest v režijskih službah. Projekt vključuje tudi izvedbo seminarja Ergonomija na delovnem mestu za vse zaposlene v pisarnah ter pripravo infografik za ozaveščanje o pravilnih ergonomskih navadah v pisarniškem in proizvodnem okolju.«

Določili so tudi metode dela na projektu s sodelovanjem vodstva in vseh zaposlenih, saj želijo, da vsak posameznik od začetka čuti soudeležbo in soodgovornost. Projekt se izvaja sočasno v vseh organizacijskih enotah, pri dejavnostih pa upoštevajo posebnosti posameznih delovnih mest.

Realizacija projekta

Realizacija projekta, ki bo trajal do konca leta 2027, poteka po že dopolnjenem načrtu, ki je zajemal usklajeno realizacijo predvidenih nalog v proizvodnji in povezavo z Unichemovo gradnjo nove proizvodne hale in specialnih prostorov za skladiščenje surovin, ki se je ravno zaključila. »Najprej sta bili na vrsti nabava in namestitev za celostno ergonomsko prenovo proizvodnih linij: ergonomske mize in stoli, robotske roke za dvigovanje in prenašanje težjih izdelkov ter ergonomsko izobraževanje za zaposlene v proizvodnji in skladiščih. Nekaj nabav za proizvodnjo bo končanih septembra, s čimer smo in bomo še dosegli zgodnejšo razbremenitev fizičnih obremenitev v proizvodnji, kar je ključno za preprečevanje KMO (kostno-mišične obremenitve/obolenja).«

Trenutno, po skoraj končani prenovi določenih proizvodnih linij, prehajajo na izvedbo celostne ergonomske prilagoditve in prenove delovnih mest v režiji (namestitev dvižnih miz, ergonomskih stolov in podlog za miške), s čimer bodo omogočili zaposlenim večjo prilagodljivost sodobnega delovnega okolja, zmanjšali obremenitve hrbtenice in sklepov ter povečali produktivnost.

Za uresničitev ciljev projekta imajo večstopenjski pristop spremljanja in evalvacije, kjer se ocenjujejo tako učinkovitost posameznih aktivnosti kot celosten napredek pri zmanjševanju KMO in izboljševanju ergonomije na delovnem mestu. Vzpostavili so še kazalnike uspešnosti, ki jim omogočajo redno in objektivno presojo, ali uresničujejo zastavljene cilje v skladu z načrtovanimi časovnimi roki.

»Pri končni evalvaciji bomo preverili, koliko so se zmanjšale bolniške odsotnosti in poškodbe glede na izhodiščno stanje, pri čemer bomo upoštevali tudi finančni vidik (na primer prihranke zaradi nižjih stroškov nadomeščanja). Na podlagi anketnih vprašalnikov bomo ovrednotili zadovoljstvo in sprejetost ukrepov med zaposlenimi, pri čemer nas bo zanimalo predvsem, ali so novo opremo (na primer dvižne mize, ergonomske stole) in naučene vaje v resnici prenesli v svojo delovno rutino. Tako bomo dobili vpogled v resnično trajnost projekta. Na podlagi zbranih dokazov in analiz bomo pripravili končno poročilo, ki bo vsebovalo predloge za nadgradnjo, podrobno predstavilo uspešne prakse in navedlo dodatne možnosti za izboljšave. Tako pričakujemo, da bo projekt skozi nenehno spremljanje in premišljeno evalvacijo uspešno dosegal zastavljene cilje ter hkrati zagotavljal koristne izkušnje za prihodnje projekte promocije zdravja,« še navajajo v podjetju Unichem.