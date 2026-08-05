  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Delovno mesto kot zaveznik zdravja zaposlenih

    Polycom in Unichem z ergonomskimi prilagoditvami, izobraževanjem in preventivnimi programi ustvarjata varnejše delovno okolje.
    V proizvodnji podjetja Unichem uporabljajo robotske roke za dvigovanje desetkilogramskih kartonov in njihov prenos na paleto. FOTO: podjetje Unichem
    Galerija
    V proizvodnji podjetja Unichem uporabljajo robotske roke za dvigovanje desetkilogramskih kartonov in njihov prenos na paleto. FOTO: podjetje Unichem
    Marjana Kristan Fazarinc
    5. 8. 2026 | 06:00
    10:42
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ljudje velik del življenja preživimo na delovnem mestu, zato imajo dober vpliv na splošno zdravje prebivalstva tudi različni preventivni programi promocije zdravja na delovnem mestu. Tokrat predstavljamo nekaj projektov velikih, srednjih, malih in mikro podjetij, ki jih je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izbral na javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu za obdobje 2025–2027.

    Na razpisu ZZZS je bilo med prijavljenimi projekti izbranih 13 projektov srednjih oziroma velikih delodajalcev ter 20 projektov mikro in malih delodajalcev. Cilj predstavljenih projektov je ustvarjati zdravo, varno in spodbudno delovno okolje, v katerem lahko zaposleni dolgoročno ohranjajo svoje zdravje, delovno sposobnost in dobro počutje.

    Dva ključna stebra projekta podjetja Polycom

    Veliko podjetje Polycom iz Poljan nad Škofjo Loko je pri pripravi projekta najprej izvedlo celovito analizo zdravstvenega stanja zaposlenih, delovnih razmer, podatkov o bolniških odsotnostih in ergonomskih tveganj. Ugotovili so, da sta med najpomembnejšimi izzivi preprečevanje mišično-skeletnih obolenj in zmanjševanje fizičnih obremenitev pri delu.

    image_alt
    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja pri delu ne sme ostati zgolj projekt, ampak mora postati del organizacijske kulture podjetja, pravijo v Polycomu. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Promocija zdravja pri delu ne sme ostati zgolj projekt, ampak mora postati del organizacijske kulture podjetja, pravijo v Polycomu. FOTO: Leon Vidic/Delo
    »Posebno pozornost smo namenili delovnim mestom v proizvodnji in orodjarni, kjer zaposleni pogosto dvigujejo in premeščajo bremena, delajo v prisilnih držah ali uporabljajo delovno opremo, ki ni bila optimalno prilagojena ergonomskim zahtevam. Zaznali smo tudi potrebo po dodatnem ozaveščanju zaposlenih o zdravih gibalnih navadah, pravilnem dvigovanju bremen in pomenu aktivnih odmorov. Izvedli smo vrsto delavnic s področja zdravja gibal in varnega dela. Pri pripravi projekta smo upoštevali dejstvo, da se povprečna starost zaposlenih postopoma zvišuje, zato želimo s preventivnimi ukrepi dolgoročno ohranjati njihovo delovno sposobnost in dobro počutje.«

    Cilj projekta je sistematično izboljševanje delovnega okolja, zmanjševanje zdravstvenih tveganj, krepitev zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Temelji na dveh ključnih stebrih: izboljševanju delovnih razmer z ergonomskimi prilagoditvami ter izobraževanju in aktivnem vključevanju zaposlenih. Kratkoročni cilji so izboljšanje ergonomskih razmer pri delu, zmanjšanje fizičnih obremenitev zaposlenih, povečanje ozaveščenosti o zdravem življenjskem slogu ter krepitev znanja o varnem delu in pravilnem ravnanju z bremeni. Dolgoročno želijo zmanjšati delež bolniških odsotnosti in pojavnost mišično-skeletnih obolenj, izboljšati delovne razmere in zadovoljstvo zaposlenih ter ustvariti trajnostno kulturo zdravja in varnosti pri delu.

    Ukrepi in meritve

    Projekt je zastavljen večletno in se bo izvajal do konca leta 2027. V Polycomu bodo še naprej izboljševali ergonomsko ureditev delovnih mest z uvedbo ustrezne opreme in pripomočkov v oddelku logistike in pisarnah ter nadgrajevali že izvedene izboljšave v proizvodnji in orodjarni. Med ukrepi so uvajanje ergonomskih delovnih mest (dvižne mize in stoli, podloge za stoječe delo, ergonomske pohodne rešetke ipd.), uporaba dvižnih in transportnih pripomočkov za zmanjšanje fizičnih obremenitev (baterijski dvižni voziček z obračalno enoto, vakuumski manipulator za premeščanje vreč ipd.), prilagoditve delovne opreme in delovnih procesov (vrtljivi primeži, nastavljivi trakovi, vrtljive mize za pakiranje izdelkov ipd.), izboljšanje dostopnosti delovnih mest in organizacije dela (stopnice in podesti po meri za lažje dostopanje ipd.) ter izboljšanje delovnih razmer (ureditev odsesavanja vzdrževalnih naprav).

    V podjetju Polycom so pri pripravi projekta promocije zdravja na delovnem mestu upoštevali rešitve za izzive preprečevanja mišično-skeletnih obolenj in zmanjševanja fizičnih obremenitev pri delu. FOTO: Leon Vidic/Delo
    V podjetju Polycom so pri pripravi projekta promocije zdravja na delovnem mestu upoštevali rešitve za izzive preprečevanja mišično-skeletnih obolenj in zmanjševanja fizičnih obremenitev pri delu. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Na področju izobraževanja bodo izvajali delavnice za zdrav življenjski slog, programe za krepitev zdravja gibal, izobraževanja o pravilnem dvigovanju in premeščanju bremen, delavnice za obvladovanje stresa, programe za krepitev timskega sodelovanja ter delavnice za učinkovito reševanje konfliktov in izboljšanje psihosocialnih odnosov.

    Posebna vrednost projekta je, da ne temelji zgolj na izobraževanju zaposlenih, temveč hkrati spreminja tudi delovno okolje in delovne procese. Na ta način nadgrajujejo dosedanje pristope, ki so bili večinoma usmerjeni v ozaveščanje, s konkretnimi organizacijskimi in tehničnimi izboljšavami.

    V podjetju Polycom bodo učinke projekta spremljali z več različnimi kazalniki. Med ključnimi zdravstvenimi kazalniki so deleži bolniških odsotnosti in bolniških odsotnosti zaradi mišično-skeletnih obolenj, podatki o poškodbah pri delu in ugotovitve izvajalca medicine dela. »Pomemben del spremljanja so tudi izvedbeni kazalniki: število izvedenih ergonomskih izboljšav, število zaposlenih, vključenih v izobraževanja, stopnja udeležbe na delavnicah ter rezultati anket o zadovoljstvu zaposlenih, organizacijski klimi in delovnih razmerah. Ker smo aktivnosti začeli v drugi polovici leta 2025, bodo prvi dolgoročni učinki vidni predvsem letos in prihodnje leto, ko bodo na voljo tudi primerljivi podatki o bolniških odsotnostih in drugih zdravstvenih kazalnikih.«

    image_alt
    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Celostna ergonomska prenova v Unichemu

    Srednje veliko podjetje Unichem z Vrhnike so pri pripravi projekta za celostno ergonomsko prenovo proizvodnje in režije vodile analize stanja zdravja zaposlenih, prepoznane iz rednega sprotnega in letnega spremljanja zaposlenih, rednih pregledov in izjav o oceni varnosti z oceno tveganja, poročila izvajalca medicine dela o zdravju zaposlenih na temelju rednih preventivnih pregledov, anketnih raziskav in podatkov intervjujev fokusnih skupin. Tako so lahko izpostavili več ključnih sklepov, ki kažejo na potrebo po uravnoteženem pristopu, pri katerem se upoštevajo tako fizični dejavniki, zlasti na fizično zahtevnih delovnih mestih, kakor tudi življenjski slog in psihosocialno okolje.

    »Tveganja, na katera opozarja izjava o varnosti, se v praksi odražajo skozi merljive organizacijske spremenljivke (na primer povečan delež težkih bremen v proizvodnji, visoke zahteve za pisarniške delavce pri delu z računalnikom) ter zdravstvene indikatorje, ki izstopajo v poročilu izvajalca medicine dela (frekvenca endokrinih motenj in nekaj primerov mišično-skeletnih težav). Anketni in fokusni podatki potrjujejo, da so tako fizične kot psihosocialne obremenitve v resnici prisotne in da jih zaposleni zelo jasno prepoznavajo,« navajajo v Unichemu.

    V podjetju Unichem poteka robotiziran prenos težkih, 25-kilogramskih vreč s proizvodnega traku na palete. FOTO: podjetje Unichem
    V podjetju Unichem poteka robotiziran prenos težkih, 25-kilogramskih vreč s proizvodnega traku na palete. FOTO: podjetje Unichem
    Na podlagi dosedanjih analiz so prepoznali, da se največji izzivi skrivajo v pomanjkljivi ergonomiji delovnih mest, nezadostni rabi aktivnih odmorov ter omejenem poznavanju pravilnih gibov in nastavitve opreme. Ker so ravno mišično-skeletne obremenitve izpostavljene kot osrednja težava pri delu v proizvodnji in v pisarnah, so določili operativne cilje, ki bodo spodbujali pravilnejše gibalne vzorce, boljšo uporabo ergonomske opreme in okrepljeno skrb za zdravje skozi ves delovni dan. »Z anketami in ocenjevalnimi vprašalniki bomo sistematično merili izhodiščno stanje in kasnejši napredek pri usvajanju zdravih delovnih navad. Tako želimo povečati zadovoljstvo pri delu in zmanjšati tegobe v križu ali vratu, o katerih poročajo zaposleni.«

    Operativni cilji projekta so zmanjšati poročanje o utrujajočih držah za najmanj 20 odstotkov, zmanjšati fizično obremenitev delovnih mest za deset odstotkov ter doseči 80 odstotkov ergonomsko prilagojenih delovnih mest. »Določili smo tudi dejavnosti in ukrepe v okviru projekta ergonomske prenove ter jih podrobno opisali, opredelili njihov potek in čas izvedbe ter določili izvajalce. Ti zajemajo spremembe oziroma prilagoditve delovnega okolja v proizvodnji in režijskih službah, zlasti celostno ergonomsko prenovo izbranih proizvodnih linij in vseh delovnih mest v režijskih službah. Projekt vključuje tudi izvedbo seminarja Ergonomija na delovnem mestu za vse zaposlene v pisarnah ter pripravo infografik za ozaveščanje o pravilnih ergonomskih navadah v pisarniškem in proizvodnem okolju.«

    Določili so tudi metode dela na projektu s sodelovanjem vodstva in vseh zaposlenih, saj želijo, da vsak posameznik od začetka čuti soudeležbo in soodgovornost. Projekt se izvaja sočasno v vseh organizacijskih enotah, pri dejavnostih pa upoštevajo posebnosti posameznih delovnih mest.

    Realizacija projekta

    Realizacija projekta, ki bo trajal do konca leta 2027, poteka po že dopolnjenem načrtu, ki je zajemal usklajeno realizacijo predvidenih nalog v proizvodnji in povezavo z Unichemovo gradnjo nove proizvodne hale in specialnih prostorov za skladiščenje surovin, ki se je ravno zaključila. »Najprej sta bili na vrsti nabava in namestitev za celostno ergonomsko prenovo proizvodnih linij: ergonomske mize in stoli, robotske roke za dvigovanje in prenašanje težjih izdelkov ter ergonomsko izobraževanje za zaposlene v proizvodnji in skladiščih. Nekaj nabav za proizvodnjo bo končanih septembra, s čimer smo in bomo še dosegli zgodnejšo razbremenitev fizičnih obremenitev v proizvodnji, kar je ključno za preprečevanje KMO (kostno-mišične obremenitve/obolenja).«

    Trenutno, po skoraj končani prenovi določenih proizvodnih linij, prehajajo na izvedbo celostne ergonomske prilagoditve in prenove delovnih mest v režiji (namestitev dvižnih miz, ergonomskih stolov in podlog za miške), s čimer bodo omogočili zaposlenim večjo prilagodljivost sodobnega delovnega okolja, zmanjšali obremenitve hrbtenice in sklepov ter povečali produktivnost.

    image_alt
    Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

    Za uresničitev ciljev projekta imajo večstopenjski pristop spremljanja in evalvacije, kjer se ocenjujejo tako učinkovitost posameznih aktivnosti kot celosten napredek pri zmanjševanju KMO in izboljševanju ergonomije na delovnem mestu. Vzpostavili so še kazalnike uspešnosti, ki jim omogočajo redno in objektivno presojo, ali uresničujejo zastavljene cilje v skladu z načrtovanimi časovnimi roki.

    »Pri končni evalvaciji bomo preverili, koliko so se zmanjšale bolniške odsotnosti in poškodbe glede na izhodiščno stanje, pri čemer bomo upoštevali tudi finančni vidik (na primer prihranke zaradi nižjih stroškov nadomeščanja). Na podlagi anketnih vprašalnikov bomo ovrednotili zadovoljstvo in sprejetost ukrepov med zaposlenimi, pri čemer nas bo zanimalo predvsem, ali so novo opremo (na primer dvižne mize, ergonomske stole) in naučene vaje v resnici prenesli v svojo delovno rutino. Tako bomo dobili vpogled v resnično trajnost projekta. Na podlagi zbranih dokazov in analiz bomo pripravili končno poročilo, ki bo vsebovalo predloge za nadgradnjo, podrobno predstavilo uspešne prakse in navedlo dodatne možnosti za izboljšave. Tako pričakujemo, da bo projekt skozi nenehno spremljanje in premišljeno evalvacijo uspešno dosegal zastavljene cilje ter hkrati zagotavljal koristne izkušnje za prihodnje projekte promocije zdravja,« še navajajo v podjetju Unichem.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Bolniške odsotnosti

    Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

    Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
    Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

    Zavarovancem bodo navodila avtomatično na voljo na portalu zVem. Kdor ga nima, bo moral sam poskrbeti za obveščenost.
    Barbara Hočevar 1. 7. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    ZZZS je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Tea v ZDA

    Konzilij zdravnikov meni, da z zdravljenjem ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve slabšanja zdravstvenega stanja.
    4. 8. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolumna Nejca Grilca

    Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

    Kolumna Nejca Grilca: Na tridnevnem prazniku v Komendi je Tadej Pogačar pokazal, kako velik šampion je. Pomembno je le, da na kolesu ohrani nasmeh.
    Nejc Grilc 4. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Blejska koča

    Modras ugriznil dve osebi

    Po tem, ko je kača na območju Blejske koče že včeraj ugriznila eno osebo, sta jo danes na isti lokaciji skupili še dve.
    3. 8. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Barbara Plavec Brodnjak

    Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

    Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
    Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOSTAVA

    Pošta Slovenije spreminja pravila igre

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    4. 8. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več

    Več iz teme

    Zdravje 2026zdravje na delovnem mestupodjetjaZZZS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Gospodarstvo  |  Novice
    Supermoč

    Človek proti humanoidnemu robotu: kdo bo ostal brez službe?

    V podkast Supermoč je vstopil robot Jože. Govori 60 jezikov, si zapomni ljudi – in nekoč bi lahko prevzel vaše delo. Morda tudi od njegovega ustvarjalca, Luke Slapnika iz podjetja Vandri Robotics.
    Petra Kovič 6. 8. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Wembanyama po vzoru Dončića v Franciji gosti soigralce

    Francoskemu košarkarju Victorju Wembanyami so se na pripravah v Franciji pridružili soigralci. Priprave Jezernikov v Sloveniji bo izpustil le en igralec.
    5. 8. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Cesta v Koper

    Bertoško vpadnico začeli graditi, srminsko končujejo

    Bertoško vpadnico, dolgo 1,6 kilometra, bodo gradili 20 mesecev, zanjo pa bodo namenili 24 milijonov evrov.
    Boris Šuligoj 5. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Loterijska srečka

    Smetarji v Apuliji iz odpadkov rešili srečko za milijon evrov

    Dobitnica je listič po pomoti odvrgla, delavci pa so ga po več kot dnevu iskanja našli nepoškodovanega.
    5. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Neplodnost je tudi žalovanje za prihodnostjo, ki je morda ne bo

    Težave z zanositvijo lahko zamajejo odnos do telesa, partnerja in prihodnosti. Estera G. Puh opozarja, da gre pogosto tudi za neizrečeno žalovanje.
    5. 8. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Cesta v Koper

    Bertoško vpadnico začeli graditi, srminsko končujejo

    Bertoško vpadnico, dolgo 1,6 kilometra, bodo gradili 20 mesecev, zanjo pa bodo namenili 24 milijonov evrov.
    Boris Šuligoj 5. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Loterijska srečka

    Smetarji v Apuliji iz odpadkov rešili srečko za milijon evrov

    Dobitnica je listič po pomoti odvrgla, delavci pa so ga po več kot dnevu iskanja našli nepoškodovanega.
    5. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Neplodnost je tudi žalovanje za prihodnostjo, ki je morda ne bo

    Težave z zanositvijo lahko zamajejo odnos do telesa, partnerja in prihodnosti. Estera G. Puh opozarja, da gre pogosto tudi za neizrečeno žalovanje.
    5. 8. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Prednaročila sprejemajo še dva dni

    Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 07:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo