Pravočasna diagnoza demence je boljša prognoza (VIDEO)

Po svetu naj bi bilo že več kot 55 milijonov ljudi z demenco, ki pa ni le zdravstveni problem posameznika, ampak tudi celotne družine in družbe. To so seveda le ocene, saj nimamo natančnih podatkov o številu ljudi z demenco. Po ocenah naj bi jih bilo v Sloveniji približno 47.000, vendar strokovnjaki menijo, da njihovo dejansko število presega 50.000.

Po podatkih Alzheimer's Disease International (ADI) za vsakega človeka z demenco skrbijo najmanj trije ljudje, kar pomeni, da demenca posredno ali neposredno vpliva na življenje približno 150.000 ljudi v Sloveniji, pojasnjuje Štefanija L. Zlobec, predsednica Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija, Nacionalnega strokovnega združenja za pomoč pri demenci, ki je polnopravni član svetovne Alzheimer's Disease International (ADI) in evropske organizacije Alzheimer Europe (AE).

Staranje največji dejavnik tveganja

Število ljudi z demenco pa se povečuje predvsem zaradi staranja populacije. Staranje je namreč največji dejavnik tveganja za nevrodegenerativne bolezni, kot je Alzheimerjeva demenca, pojasnjuje izr. prof. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologinja, članica Strokovnega sveta Spominčice – Alzheimer Slovenija in vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, na kateri obravnavajo ljudi z demenco in drugimi nevrodegenerativnimi boleznimi.

Dr. Milica Gregorič Kramberger opozarja, da klinična praksa kaže, da družba težave z miselnimi in živčnimi funkcijami zaradi možganskih bolezni še vedno sprejema precej drugače kot bolezni srca, pljuč ali drugih organov. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Boljše obvladovanje drugih kroničnih bolezni omogoča daljše življenje, s čimer se povečuje tudi verjetnost, da bodo ljudje doživeli starost, v kateri se demenca pogosteje pojavlja. Demenca je namreč sindrom, ki vključuje različne simptome, ki se počasi razvijajo, slabšajo in vplivajo na to, kako človek deluje.

To so, na primer, težave s spominom, orientacijo, govorom in vsakdanjimi funkcijami. Približno 15 odstotkov vzrokov za tak sindrom demence je vsaj delno ozdravljivih, kot so poškodbe, okužbe, moteno delovanje ščitnice, pomanjkanje vitaminov ali stranski učinki zdravil.

Preostalih 85 odstotkov pa jih povzročajo bolezni možganov različnih vrst, ki jim je skupno, da določeni predeli možganov v možganski skorji zaradi počasi napredujočega bolezenskega procesa propadajo in možgani ne delujejo tako kot v zdravem stanju, najpogostejša med njimi je Alzheimerjeva bolezen,« pojasnjuje dr. Milica Gregorič Kramberger.

Več kot 200 vrst demence Demenc naj bi bilo več kot dvesto različnih vrst, najpogostejša pa je demenca zaradi Alzheimerjeve bolezni, ki predstavlja dve tretjini vseh primerov. Obstajajo še druge vrste, na primer demenca z Lewyjevimi telesci, žilna demenca, frontotemporalna demenca in druge. Pri prepoznavanju demence je pomembno tudi razlikovanje med različnimi vrstami bolezni, ki demenco povzročajo, saj so simptomi glede na vrsto demence različni. »Pri nekaterih gre za spremembe čustvovanja, razpoloženja, nekateri so depresivni, nekateri ne znajo uporabljati telefona, računalnika, kolesa ali avtomobila ter ne prepoznavajo prometnih znakov, zato so na cesti nevarni. Dodatno opozarjamo, da take osebe ne smejo več voziti avtomobila, saj s tem ogrožajo sebe in druge. Zaradi vsega tega se začnejo zapirati vase in izogibati družbi, in to v težave potegne vso družino,« poudarja Štefanija L. Zlobec.

Dodaja, da je zato dobro, da oseba s simptomi zgodaj dobi ustrezen odgovor o vzroku za te simptome in pridružene bojazni ter da je seznanjena z možnostmi za zdravljenje in verjetno prognozo. Ukrepanje v zgodnjem obdobju pomeni, da so terapevtski uspehi boljši in tako je posameznik z ugotovljeno boleznijo lahko dalj časa samostojen.

Pomanjkanje natančnih podatkov in kadra

V primerjavi z evropskim povprečjem je razširjenost demence v Sloveniji podobna, saj prizadene približno dva odstotka populacije, pojasnjuje Štefanija L. Zlobec, predsednica Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija, ki bo prihodnje leto praznovalo že 30. obletnico ustanovitve. Pri tem dodaja, da je pomanjkanje natančnih podatkov eden največjih izzivov pri obvladovanju demence v Sloveniji.

Pomanjkanje natančnih podatkov je eden največjih izzivov pri obvladovanju demence v Sloveniji, nujna je vzpostavitev registra oseb z demenco, poudarja Štefanja L. Zlobec. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Ker še nimamo vzpostavljenega registra ljudi z demenco, so oteženi načrtovanje in izvajanje ustreznih zdravstvenih ter socialnih storitev, podpornih programov in financiranje. Vzpostavitev takšnega registra priporočata tako Svetovna zdravstvena organizacija kot tudi evropska nevladna organizacija Alzheimer Europe, hkrati pa je to tudi del nacionalne strategije za obvladovanje demence do leta 2030, ki jo je po dolgotrajnih prizadevanjih strokovne in laične javnosti sprejela vlada julija leta 2023, vendar še ni bila v celoti uresničena.«

Štefanija L. Zlobec je opozorila tudi na pomanjkanje kadra, specializiranega za obravnavo ljudi z demenco. »Večina ljudi z demenco živi doma, kar pomeni, da družine nosijo glavno breme skrbi. To poudarja potrebo po večji podpori družinam, ki vključuje tako zdravstveno kot socialno pomoč.

Ustanavljanje Demenci prijaznih točk po vsej državi je korak v pravo smer, saj te točke zagotavljajo informacije in podporo tako ljudem z demenco kot njihovim svojcem oskrbovalcem, lokalnim skupnostim in širše. V Sloveniji imamo že skoraj 500 Demenci prijaznih točk (DPT), prvo pa smo pred devetimi leti odprli na Uradu varuha človekovih pravic pri takratni varuhinji Vlasti Nussdorfer.«

Leta 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) prepoznala Demenci prijazne točke kot inovativni primer dobre prakse.

Pomembna je zgodnja diagnoza

Predsednica Spominčice je opozorila tudi na 14 dejavnikov tveganja za demenco, povzetih po poročilu Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet Standing Commission (glej infografiko), med katerimi so tudi fizična neaktivnost, kajenje in čezmerno uživanje alkohola. Poudarila je, da pri številnih od teh dejavnikov vsak posameznik lahko postori veliko sam z ustreznim preventivnim ravnanjem.

»Na začetku so simptomi bolezni, ki se pozneje razvije v demenco, zelo neopazni in jih je težko prepoznati tudi strokovnjakom, prav tako tudi družini in družbi. Bolezen se je v možganih lahko začela že 10–15 let pred prvimi opaznimi znaki. V možganski celici so se na primer pri Alzheimerjevi bolezni začele nabirati amiloidne beljakovine, kar je povzročilo odmiranje živčnih celic.

Kar si želimo in medicina tudi omogoča, je vzdrževati kakovost življenja v starosti s tem, da se starejšim omogoča aktivno vključenost v družbo, poudarja pravi dr. Milica Gregorič Kramberger. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na začetku se simptomi lahko pojavijo enkrat na mesec in pri vsakem posamezniku nekoliko drugače. Rahla pozabljivost je običajen del staranja, demenca pa predstavlja rezultat resne bolezni možganov, ki vpliva na spomin, mišljenje, vedenje in številne druge miselne sposobnosti.

Prvi znaki demence tako vključujejo težave s kratkoročnim spominom, izgubo stvari in orientacije, težave pri vsakodnevnih opravilih, osebnostne in vedenjske spremembe, težave pri komunikaciji in zmanjšano sposobnost presoje. Te simptome je pomembno prepoznati zgodaj, saj pravočasna diagnoza precej izboljša kakovost življenja oseb z demenco in njihovih družin,« še pravi Štefanija L. Zlobec.

Zgodnja diagnoza bolezni, ki pozroča simptome, ima več prednosti in je ključna za učinkovito obvladovanje poznejšega stanja demence, poleg tega pa bolnim osebam in njihovim družinam omogoča, da stanje bolje razumejo in se pripravijo na prihodnje izzive, poudarjata obe sogovornici.

Osebe z boleznijo lahko sprejmejo nujne ukrepe za ohranjanje svoje neodvisnosti in kakovosti življenja čim dlje. Poleg tega pravočasna diagnoza omogoča začetek zdravljenja z novimi zdravili, ki so najučinkovitejša prav v zgodnjih fazah bolezni.

Dr. Milica Gregorič Kramberger opozarja, da klinična praksa kaže, da družba težave z miselnimi in živčnimi funkcijami zaradi možganskih bolezni še vedno sprejema precej drugače kot bolezni srca, pljuč ali drugih organov. »Spremembe v vedenju, odnosih, presoji in odločanju, ki nastanejo zaradi bolezni možganov, ljudje težje razumemo in sprejmemo.

INFOGRAFIKA: Delo

Zato je pomembno, da demenco prepoznamo kot resno in enakovredno bolezen, saj možgani pomembno oblikujejo naše misli, čustva, odločitve in vedenje. Človek je celota, zato tudi možganskih bolezni ne smemo obravnavati ločeno od njegovega celotnega delovanja,« poudarja.

Diagnostična obravnava

Diagnostična obravnava je ključna za zgodnje prepoznavanje in obvladovanje bolezni, izpostavlja dr. Milica Gregorič Kramberger. Za potrditev diagnoze demence je nujna temeljita medicinska ocena, ki vključuje nevrološki pregled, psihološke teste, laboratorijske in slikovne preiskave možganov. V nekaterih primerih se lahko izvedejo tudi posebni testi, kot so analiza možganske tekočine ali krvi za biološke označevalce ali specialna možganska slikanja.

»Postopek diagnosticiranja običajno vključuje pogovor z bolnikom in njegovimi bližnjimi, saj ti pogosto opazijo spremembe, ki jih človek z demenco sam ne prepozna ali si jih ne prizna. Ta faza je še posebej pomembna, ker bližnji lahko nudijo dragocene informacije o vedenju in kognitivnih funkcijah.

Poleg temeljitega pogovora se nato glede na posameznika in njegove simptome ter pridružene bolezni sprejme odločitev o dodatnih preiskavah, kar pomaga pri določanju natančne diagnoze,« še dodaja dr. Milica Gregorič Kramberger.

Zgodnja diagnoza omogoča boljše obvladovanje bolezni in izboljšanje kakovosti življenja ljudi z demenco, saj se ustrezni terapevtski ukrepi, ki lahko upočasnijo napredovanje bolezni, začnejo zgodaj. Poleg farmakoloških pristopov je pomemben tudi individualiziran pristop k zdravljenju demence, pravi dr. Milica Gregorič Kramberger, saj je vsak posameznik edinstven, zato je prilagajanje terapije njegovim specifičnim potrebam in življenjskemu slogu ključno.

»Življenjski slog namreč zelo vpliva na potek demence. Zdrav način življenja, ki vključuje redno telesno dejavnost, uravnoteženo prehrano, kognitivno stimulacijo in socialno vključenost, lahko precej pripomore k upočasnitvi napredovanja demence.«

Pomembno je tudi, da se odpravi stigma, povezana z demenco, saj strah pred diagnozo prepreči, da bi ljudje pravočasno poiskali pomoč. Ozaveščanje javnosti o pomembnosti zgodnje diagnoze in možnosti zdravljenja je zato zelo pomembno za izboljšanje obravnave demence v družbi.

Ozaveščanje in izobraževanje družbe

V Združenju Spominčica – Alzheimer Slovenija izvajajo številne dejavnosti za ozaveščanje in izobraževanje javnosti o demenci ter zagotavljajo podporo ljudem z demenco in njihovim družinam.

Podporne dejavnosti vključujejo: osebna svetovanja, svetovalni telefon, mesečne skupine za samopomoč, usposabljanje o demenci »Ne pozabi me«, preventivne delavnice za krepitev kognitivnih sposobnosti, javna predavanja, Alzheimer cafeje, dva- do trikrat na leto izdajo glasila Spominčica, pripravo in izdajanje strokovnega gradiva, organiziranje in sodelovanje na mednarodnih strokovnih konferencah in podobno.

Na Spominčici razvijajo tudi model celovite oskrbe ljudi z demenco v lokalnem okolju, tako da povezujejo različne organizacije, društva, patronažne sestre in socialne storitve v lokalnem okolju. Ena največjih potreb posameznikov z demenco in njihovih družin pa je pomoč na domu. Trenutno je premalo podpore za družine, ki skrbijo za družinske člane z demenco doma, zato je nujno treba izboljšati dostopnost in kakovost dolgotrajne oskrbe.

Prostovoljci, zlasti družabniki, so pomembna podpora osebam z demenco, saj preprečujejo njihovo socialno izključenost, pomagajo pri ohranjanju samostojnosti in kognitivnih sposobnosti, hkrati pa njihovim družinam omogočijo krajšo razbremenitev.

Za ljudi z demenco so pomembne tudi rehabilitacijske aktivnosti in dnevni centri, v katerih se lahko vključijo v različne dejavnosti, kot so risanje, pisanje, telovadba in glasbena terapija – tak center dejavnosti ima Spominčica v ljubljanski Šiški. S tem se ne izboljšuje le kakovost življenja posameznikov z demenco, ampak se tudi razbremenijo njihovi svojci.

Ključno je, je še poudarila Štefanija L. Zlobec, da se o demenci govori na glas in se v podporo ljudem z demenco vključijo celotna družba, tudi prostovoljci, ki jih je vedno premalo.

Nujni ukrepi za prihodnost

In kaj bi morali kot družba v prihodnjih letih narediti, da bi se bolje pripravili na porast demence oziroma kaj bi bili najnujnejši ukrepi? Dr. Milica Gregorič Kramberger pravi, da bi bilo treba narediti veliko stvari, ena od prioritet je prav gotovo sprejemanje dejstva, da se vsi staramo in da starejši ljudje predstavljajo zelo pomemben delež naše družbe.

V primerjavi z evropskim povprečjem je razširjenost demence v Sloveniji podobna, saj prizadene približno dva odstotka populacije, pojasnjuje Štefanija L. Zlobec. FOTO: Leon Vidic/Delo

»In tisto, kar si želimo in medicina tudi omogoča, je vzdrževati kakovost življenja v starosti s tem, da se starejšim omogoča, da so aktivno vključeni v družbo, da imajo možnost za dejavnosti, četudi niso več delovno aktivni, da se vključujejo v miselne aktivnosti, v delavnice za zdravo življenje, da imajo dostop do zdravstvenih storitev v enakem obsegu kot mlajši.

Poleg tega je treba družbo opolnomočiti za to, da bo tudi vsak posameznik poskušal aktivno skrbeti za svoje zdravje ter da se breme skrbi za zdravje ne prenaša na družbo, na socialni sistem, ampak da je vsak od nas tudi tisti, ki skrbi in je odgovoren za svoje zdravje.«

Zdravstvo ima veliko izzivov, in če bi želeli zelo aktivno omogočiti tako obravnavo starejšim, bi bilo treba vzpostaviti tudi geriatrijo, usmerjene ambulante za preventivne preglede, za svetovanje, različne družbene oblike pomoči, kot so dnevni centri aktivnosti in podobno, svoje misli zaključuje dr. Milica Gregorič Kramberger.