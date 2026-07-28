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    Zdravje

    Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

    Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
    Dolgoživost ni zgolj filozofsko, teološko ali duhovno vprašanje, pač pa tudi finančno. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Dolgoživost ni zgolj filozofsko, teološko ali duhovno vprašanje, pač pa tudi finančno. FOTO: Shutterstock
    Lucija Mulej
    28. 7. 2026 | 17:00
    7:37
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    Tretjega septembra 2025 sta se po poročanju Reuters, CNN, Guardian in NBC News Vladimir Putin in Xi Jinping na vojaški paradi v Pekingu na poti do Tiananmena pogovarjala nekaj vizionarskega; Putin je kitajskemu predsedniku omenil, da je z nenehnim presajanjem človeških organov telo lahko večno, Xi Jinping pa je potrdil, da naj bi do konca tega stoletja živeli do 150 let.

    Kot vemo, je Rusija program podaljševanja življenja od genske terapije do 3D tiskanja organov postavila že leta 2024. Vreden je 26 milijard dolarjev. Aprila letos pa je namestnik ministra za znanost Denis Sekirinski napovedal razvoj prve genske terapije na svetu, ki cilja na receptor RAGE, ki je ključni sprožilec celičnega staranja. Prav tako je januarja 2026 ameriška FDA prvič v zgodovini odobrila klinično preizkušnjo na ljudeh, ki temelji na delnem epigenetskem reprogramiranju celic. Z uporabo treh Yamanakovih faktorjev (OSK) bodo skušali pomladiti poškodovane celice mrežnice pri bolnikih z glavkomom in t.i. očesno kapjo.

    Dolgo smo verjeli, da je staranje zgolj vprašanje časa in usode. Danes pa geroznanost razkriva nekaj precej bolj vznemirljivega: staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo. Kronično vnetje, pešanje mitohondrijev, kopičenje poškodovanih »zombi celic« in krajšanje telomerov niso le znanstveni izrazi, temveč procesi, ki odločajo o tem, kako dolgo in kako kakovostno bomo živeli. In kar je najpomembneje – nanje vsak dan vplivamo s svojimi odločitvami, od hrane na krožniku do kakovosti spanca in sposobnosti obvladovanja stresa.

    Biohacking in prašički

    Tako kot »reveža nihče ne mara«, tudi staranja in z njim povezanimi kroničnimi obolenji in boleznimi ne. Dolgoživost tako ni zgolj filozofsko, teološko ali duhovno vprašanje, pač pa finančno. Po ocenah bodo kronične bolezni svetovno gospodarstvo do leta 2030 stale 47 bilijonov dolarjev. Bolni ljudje ne stanejo le zdravstveni sistem, pač pa delodajalce (absentizem), BDP (prezentizem oziroma minimalna učinkovitost obolelih) in pokojninsko blagajno (morebitne predčasne upokojitve). Seveda pa je potrebno biti pozoren na razliko med lifespan (kako dolgo nekdo živi) in healthspan (koliko zdravo živi).

    Tako imamo dve tipični poti iskanja dolgoživosti. Prva je za bolj premožne, ki se poslužujejo npr. mlade krvi, kjer je zanimiv primer startupa Ambrosia iz ZDA. Med letom 2017 in 2019 je komercializiral transfuzijo mlade plazme za 8000 dolarjev po litru. V poslovni model je posegla FDA in prekinila s komercializacijo krvi. Redni oralni vnosi rapamicina, seniolitikov, metformina, rastnih hormonov in podobnega so neredka praksa. Tako genetik Sinclair promovira NAD+ boosterje, medtem ko zdravnik in kirurg Peter Attia zagovarja preventivno uporabo imunosupresivov, kot je rapamicin, ki naj bi podaljševali življenje. Znan je tudi Bryan Johnson, ustanovitelj podjetij Braintree in Venmo, ki je svoje tehnološko premoženje (ocenjeno na 400–500 milijonov dolarjev) pretvoril v obsesivni anti-aging »Project Blueprint«; njegov protokol za leto 2026 vključuje več kot 100 prehranskih dopolnil, zdravil in spojin dnevno ob rednem nadzoru 30 zdravnikov.

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    Živčni sistem vaše organizacije ali kako se nalezemo čustev

    Študije kažejo sicer epigenetske spremembe, a vprašanje je, ali je takšna biohacking pot edina prava? Kot opozarja Sinclair, je staranje informacijski problem naših celic, ki imajo z leti upad sposobnosti pravilnega branja lastnega genetskega zapisa - kot CD plošča, ki je postala opraskana. Tako se staranje vse bolj dojema kot medicinsko bolezen. Programi, ki vključujejo gojenje človeško kompatibilnih organov v gensko modificiranih prašičkih, pa ga naslavljajo na neposreden način.

    Srce uma, duša telesa 4 Q: biohacking za »revne«

    Druga stran pa zagovarja tako imenovane »modre cone«, (Dan Buettner), ki so dosegljive vsem smrtnikom. Vasice na Sardiniji, Kostariki, Okinawi inp. so nam pokazale, da je dolgoživost pravzaprav povezana z zmernostjo. In da številni dočakajo starost stotih let in več. Kje je njihova skrivnost?

    Poleg pretežno rastlinske hrane, majhnih porcij in zmernosti je gibanje rdeča nit teh skupnosti. Telo, torej PQ kot telesna inteligenca v sebi nosi ogromno ključnih informacij, ki podpirajo dolgoživost. Ko je gibanje vgrajeno v vsakdan, preko dela na vrtu, hoje po pašnikih (Sardinija), in ko le to postane habitus, del navad in kulture, vznikne vir trajne vitalnosti. Naučimo se poslušati lastno »notranjo« zavest in kaj hitro razumemo, kako povezovati različne inteligence med seboj, saj se stres nalaga na subtilne energijske ravni, ki jih naše telo še kako zazna. Izrazi kot so anksioznost, nespečnost, tesnobnost in podobna stanja, ki jih poimenujemo v splošnem pojmu izgorelosti, kažejo na porušeno ravnovesje 4 Q, torej racionalne, čustvene, duhovne in fizične inteligence.

    Ker smo ljudje socialna bitja, psihologi in terapevti opozarjajo na porast osamljenosti. EQ kot čustvena inteligenca skupaj z duhovno in smiselno orientacijo (SQ) doprinašata srcu kompas in duši izvor motivacije. Ko se čutimo pripadne, sprejete in spoštovane, v nas vejeta elan in moč, ki s starostjo ne upadata. Na Okinawi imajo tako koncept »moai«, kjer gre za skupino petih prijateljev, ki se oblikuje v otroštvu in ki si stoji ob strani tekom celotnega življenja. Takšne zdrave in skrbne vezi nudijo uteho in notranji občutek pripadnosti in varnosti. Kot opozarja Dan Buettner, je osamljenost v modrih conah redkost. Vsemu navedenemu lahko dodamo še smisel življenja in duh skupine, ki preveva vse ravni bivanja v skupnosti.

    Čarobnost izvora

    Morda nas prihodnost ne vodi le naprej, temveč tudi nazaj. V času umetne inteligence, genskega inženiringa in biohackinga se vse pogosteje vračamo k starim modrostim. K tišini, ki govori posebne jezike. Maori že stoletja živijo po konceptu mauri – življenjske sile, ki prežema vse živo in jo lahko krepimo ali izčrpavamo. Ko je v ravnovesju, smo v mauri ora, in življenje cveti. Morda skrivnost dolgoživosti ni le v tem, kako podaljšati življenje, temveč, kako ostati v spoštljivem odnosu do sebe, drugih in sveta, ki nas obdaja. Prav tam se srečata prihodnost in izvor. In morda tudi odgovor na vprašanje, kako živeti ne le dlje, temveč tudi celoviteje, prepojeno z živostjo.

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