  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zdravje

    Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

    Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
    Prednosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja se pokažejo zlasti takrat, ko posameznik potrebuje več zaporednih zdravstvenih storitev. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Prednosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja se pokažejo zlasti takrat, ko posameznik potrebuje več zaporednih zdravstvenih storitev. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    15. 7. 2026 | 06:00
    12:33
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nihanje števila in vrste nezgod ter poškodb po mesecih ni naključno, ampak sledi vzorcem, ki so odvisni od vremenskih razmer, števila ur dnevne svetlobe in naših aktivnosti. Poletni meseci izstopajo po eni strani zaradi več športnih aktivnosti in počitniškega obdobja, pogosteje smo udeleženi tudi v prometu, v nekaterih poklicih pa zaradi narave dela, saj vročina vpliva na našo pozornost.

    Kaj kažejo analize iz tujine?

    Analiza prvih sprejemov na travmatoloških oddelkih v Veliki Britaniji v obdobju 2009–2018 je pokazala, da je teh sprejemov največ v polet­nih mesecih, pacienti so v povprečju mlajši in nekoliko manj pogosto potrebujejo operacijo. Prav tako redkeje ostanejo v bolnišnici, če pa že, je to pogosto le en dan, med drugim navajajo avtorji članka, objavljenega na platformi ScienceDirect.

    V eni od danskih univerzitetnih bolnišnic pa so z analizo zlomov pri otrocih do 14. leta starosti v obdobju 1996–2019 zaznali bistveno povečanje pojavnosti v pomladnih in poletnih mesecih, razen julija. V juniju so v urgentnih centrih obravnavali 404 zlome na 10.000 dečkov in v maju 317 na 10.000 deklic, decembra pa 206 pri dečkih oziroma 156 pri deklicah, je bilo objavljeno v Danish Medical Journal.

    image_alt
    Vsi smo pacienti jutrišnjega dne

    Podobna študija o zlomih dolgih kosti na Švedskem je zajela otroke do 16. leta v obdobju 2015–2023, podatke pa so črpali iz nacionalnega registra zlomov. Kot je navedeno v članku, objavljenem v Journal of Pediatric Orthopaedics, je bila povprečna mesečna incidenca teh zlomov 133 na 10.000 otrok, največja pa maja in junija ter avgusta in septembra.

    Sezonsko tudi v Sloveniji

    Določeni sezonski vzorci so značilni tudi v Sloveniji, se strinjajo v treh slovenskih zavarovalnicah, ki ponujajo dodatna zdravstvena zavarovanja in smo jih zajeli v članek; to so Zavarovalnica Triglav, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica in Prva Osebna zavarovalnica.

    »V poletnih mesecih je običajno več gibanja na prostem, šport­nih in rekreativnih dejavnosti ter potovanj, zato je lahko tudi več poškodb, zaradi katerih posamez­niki potrebujejo specialistične preglede, diagnostične preiskave ali rehabilitacijo. Ljudje pri zdrav­stvenih težavah iščejo predvsem hitro pot do diagnoze in ustreznega zdravljenja,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav.

    V Prvi Osebni zavarovalnici pa v poletnih mesecih opažajo več povpraševanja za koriščenje zdravstvenih storitev predvsem na področju dermatologije, pravi Nataša Hajdinjak, predsednica uprave Prve.

    »Zaradi večje izpostavljenosti soncu in večje ozaveščenosti o preventivi kožnega raka izstopajo predvsem dermatološki pregledi. K večjemu povpraševanju po dermatologiji pa prispevajo tudi zelo dolge čakalne dobe za to medicinsko področje v javnem zdravstvu.«

    Ob tem so pomembna kritja tudi za področji ortopedije in rehabilitacije, na katerih je povpraševanje podobno vse leto, »rehabilitacije ostajajo aktualne predvsem zaradi sedečega načina življenja in kroničnih bolečin«, pojasnjujejo v Prvi.

    image_alt
    Previdno na soncu – 90 odstotkov kožnega raka je mogoče preprečiti

    V Vzajemni zdravstveni zavarovalnici medtem ugotavljajo, da koriščenje storitev v okviru dodat­nega zdravstvenega zavarovanja v poletnih mesecih malo upade, s septembrom pa se spet okrepi. Med storitvami, ki jih zavarovanci tudi poleti najpogosteje koristijo, ostajajo diagnostične preiskave – predvsem magnetna resonanca, specialistični pregledi in fizioterapije –, operativni posegi pa se bolj izvajajo po koncu dopustov.

    Kot še dodajajo, »poletnega porasta koriščenja zaradi prometnih nesreč ali drugih akutnih poškodb ne zaznavamo, saj urgentna stanja praviloma niso predmet dodatnih zdravstvenih zavarovanj. V tem obdobju je bolj aktualno zdrav­stveno zavarovanje za tujino.«

    Ključna prednost je dostopnost do obravnave

    Ne glede na letni čas koriščenja dodatnih zdravstvenih zavarovanj ostaja njihova ključna prednost možnost hitrega dostopa do zdrav­stvene obravnave brez dolgotrajnega čakanja, poudarjajo v zavarovalnicah.

    V poletnih mesecih je običajno več gibanja na prostem, šport­nih in rekreativnih dejavnosti ter potovanj, zato je lahko tudi več poškodb. FOTO: Blaž Samec/Delo
    V poletnih mesecih je običajno več gibanja na prostem, šport­nih in rekreativnih dejavnosti ter potovanj, zato je lahko tudi več poškodb. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Pri Zavarovalnici Triglav dodatno zavarovanje krije specialistično obravnavo, diagnostiko in zdravila, njegova nadgradnja poleg naštetega omogoča še kritje posegov in ambulantne rehabilitacije, skleniti pa je mogoče tudi dodatno zdravstveno zavarovanje za primer nezgode, v katero so vključena kritja, ki omogočajo hitro specialistično obravnavo, diagnostiko ter ambulantno rehabilitacijo z višjo zavarovalno vsoto v primeru nezgode.

    »Podjetja lahko za zapos­lene sklenejo kolektivno obliko zavarovanja, s čimer jim v primeru novonastalih zdravstvenih težav omogočijo hiter dostop do specialista, zdravljenja in rehabilitacije,« so pojasnili.

    Ko je diagnoz več

    Prednosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja se še zlasti pokažejo takrat, ko posameznik potrebuje več zaporednih zdravstvenih storitev, se strinjajo v zavarovalnicah.

    Pri tem ni ključna le hitrost, pravijo v Zavarovalnici Triglav, ampak tudi podpora – da nekdo pomaga organizirati celoten proces, od prvega pregleda do morebitnih kompleksnejših diagnoz, ko je za zdravljenje potrebno povezovanje strokovnjakov različnih specialnosti. »Prek Zdravstvene točke zavarovancu pomagamo pri naročanju pregledov, diagnostike in nadaljnjih obravnav ter koordiniramo potek zdravljenja. To mu prihrani čas in zmanjšuje negotovost v obdobju, ko ima zdravstvene težave.«

    V času, ko so čakalne dobe v javnem sistemu lahko zelo dolge, dodatno zavarovanje omogoča hitrejši začetek terapij, kar pomembno vpliva na uspešnost okrevanja.

    Tudi v Prvi Osebni zavarovalnici izpostavljajo pomen hitrega in usklajenega dostopa do obravnav. »To zagotavljamo v največ desetih delovnih dneh, kar bistveno skrajša pot do diagnoze in začetka zdravljenja. Ključna prednost je tudi pri rehabilitaciji. Medtem ko so čakalne dobe v javnem sistemu za tovrstne storitve zelo dolge, dodatno zavarovanje omogoča hitrejši začetek terapij, kar pomembno vpliva na uspešnost okrevanja,« je pojasnila Nataša Hajdinjak.

    Na Vzajemni poleg hitrega dostopa do diagnostike, organizacijske podpore ter celovitega zdravljenja – od diagnostike do fizioterapije oziroma operativnega posega – omenjajo še možnost pridobitve drugega mnenja specialista, ki zavarovancu pomaga pri potrditvi diagnoze ali odločitvi o nadaljnjem zdravljenju.

    Kombiniranje javnih storitev s tistimi iz dodatnega zavarovanja

    V zavarovalnicah pojasnjujejo, da koriščenje storitev v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja poteka neodvisno od tega, ali je posameznik pred tem že uporabil storit­ve v javnem zdravstvenem sistemu.

    Med sistemoma ni neposredne odvisnosti, zato lahko posameznik uporablja oba, kadar je to zanj smiselno in medicinsko utemeljeno, pravijo v Vzajemni. Da dodatna zdravstvena zavarovanja javnega zdravstvenega sistema ne nadomeščajo, ampak ga dopolnjujejo, nadgrajujejo in razbremenjujejo, dodajajo v Zavarovalnici Triglav – posameznik lahko del zdravstvene poti opravi v okviru javnega zdravstva, del pa prek dodatnega zdravstvenega zavarovanja, če je storitev vključena v kritje njegove police.

    Zavarovanci se pogosto odločijo za uporabo zavarovanja predvsem takrat, ko želijo hitrejši dostop do specialista, diagnostične preiskave ali rehabilitacije oziroma za dostop do specialistov, za katere so v javnem zdravstvenem sistemu dolge čakalne dobe. Cilj je, da zavarovanec čim hitreje pride do potrebne zdravstvene obravnave in okrevanja. Tako se hitreje vrne v aktivno življenje – na delovno mesto in k običajnim vsakodnevnim dejavnostim.

    Kombiniranje storitev omogoča, da se zdrav­ljenje začne pravočasno, kar pomembno vpliva na potek in uspešnost rehabilitacije, hkrati pa zavarovanci optimalno izkoristijo možnosti, ki jih ponujata oba sistema, pravijo v Prvi Osebni zavarovalnici.

    Kot pojasnjujejo, je delovni nalog za rehabilitacijo za zavarovalnico osnova za triažiranje in dogovor glede obravnave. Isti delovni nalog lahko zavarovanec dodat­nega zdravstvenega zavarovanja uporabi še za rehabilitacijske postopke v javnem sistemu.

    »Za rehabilitacije je običajno potrebno daljše obdobje in več zdravstvenih obravnav, pri čemer je pomembna pravočasnost. Dodatno zdravstveno zavarovanje to omogoča najpozneje v desetih delovnih dneh, v praksi pa večinoma v samo nekaj dneh,« še poudarjajo.

    Kje se lahko zaplete?

    V zavarovalnicah poudarjajo, da si je pri sklepanju police treba vzeti dovolj časa za pogovor s svetovalcem, in kot še opomnijo v Vzajem­ni, preveriti obseg kritij, morebitne izključitve, čakalne dobe in zavarovalne vsote.

    V Zavarovalnici Triglav svetujejo pozornost glede pogojev v povezavi z zdrav­stvenimi stanji, ki jih imamo že pred sklenitvijo zavarovanja, ter ali zavarovanje vključuje dodatne storitve, kot so posegi ali rehabilitacija. Naj zavarovanci pravočasno pridobijo potrebne odobritve ter se dosledno držijo predpisanih postopkov, saj se s tem lahko izog­nejo neprijetnim presenečenjem in dodatnim stroškom, pa dodajajo v Prvi Osebni zavarovalnici.

    Predhodna in kronična stanja niso vključena v kritje, kar zavarovanci pogosto spregledajo ob sklepanju zavarovanja. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Predhodna in kronična stanja niso vključena v kritje, kar zavarovanci pogosto spregledajo ob sklepanju zavarovanja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    »Najpogostejši razlog za nesporazume je, da obseg sklenjenega zavarovanja ne ustreza pričakovanjem zavarovanca. Zgodi se, da posameznik nima vključene storitve, ki jo potrebuje, na primer kritja za bolezenska stanja ali operativne posege, ali pa je že izkoristil dogovorjeno zavarovalno vsoto. V določenih primerih gre tudi za pred­obstoječe zdravstveno stanje ali storitev, ki je po pogojih izključena iz zavarovanja oziroma zanjo še ni potekla čakalna doba,« primere iz prakse navajajo v Vzajemni zdrav­stveni zavarovalnici.

    Pomemben postopek naročanja

    V Prvi Osebni zavarovalnici poleg tega ugotavljajo, da zavarovanci pogosto spregledajo, da sta za dodatno zdravstveno obravnavo potrebni predhodna triaža in avtorizacija asistenčnega centra. »Če ta ni pridobljena pravočasno, lahko storitve padejo v samoplačniški režim,« opozarjajo.

    Pogost izziv so tudi predhodna in kronična stanja, ki niso vključena v kritje, kar zavarovanci pogosto spregledajo ob sklepanju zavarovanja. Če zavarovalnica ugotovi zamolčano stanje, se kritje zdravstvene oskrbe ne odobri in tudi v prihodnje tovrstna stanja niso predmet pravic, in sicer za obdobje dveh let od ozdravitve, še pojasnjujejo.

    Zaplete se lahko tudi zaradi neupoštevanja postopka naročanja, zlasti pri zahtevnejših posegih, pri katerih organizacijo vodi zavarovalnica. Naročanje na zdravstvene storitve namreč poteka prek asistenčnega centra, v praksi pa se pogosto zgodi, da se zavarovanci za termin dogovorijo neposredno z izvajalcem, kar lahko povzroči dodatne zaplete.

    »Pri koriščenju zdravstvenih storitev je treba najprej opraviti triažni postopek in na podlagi tega asistenčni center organizira termin zdravstvene obravnave,« pravi Nataša Hajdin­jak. Nejasnosti so lahko tudi pri zdravilih, saj zavarovanci pogosto menijo, da zavarovanje krije vsa zdravila na beli recept ali pa celo doplačila. »Vendar se strošek povrne le, če zdravila predpiše naš izvajalec ob pregledu ali operaciji.«

    Da nesporazumi najpogosteje izhajajo iz pričakovanj, kaj posamezno zavarovanje krije in kakšen je postopek uveljavljanja pravic, pritrjujejo tudi v Zavarovalnici Triglav.

    »Za koriščenje zdravstvenih storitev je potrebna medicinsko utemeljena indikacija. Zavarovanje prav tako ne krije nujne medicinske pomoči, ampak omogoča organizacijo in kritje storitev, ki spadajo v obseg sklenjenega zavarovanja. Zavarovanci lahko pokličejo naš asistenčni center, kjer prejmejo informacije o kritjih, pomoč pri organizaciji terminov in podporo pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja,« poudarjajo.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Glavoboli

    Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

    Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
    Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Demenca

    Kaj prinašajo nova zdravila za demenco?

    Vzroki za demenco še niso povsem jasni, kar otežuje razvoj novih zdravil, vendar pa raziskave napovedujejo nove možnosti zdravljenja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Bolniške odsotnosti

    Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

    Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
    Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kršitve bolniške odsotnosti

    Bolniške po slovensko: malo na traktor, malo na morje, malo čez Atlantik

    Bolniške odsotnosti so najpogostejše ob petkih ali ponedeljkih, pred dopustom ali takoj po njem, ob praznikih in povečanem obsegu dela. Kakšni so izgovori?
    Saša Bojc 9. 7. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov predlog: konverzija dela terjatev v lastniške deleže

    Včeraj je bil zadnji dan, ko so svoje terjatve lahko prijavili tudi upniki Mersteela. Podobno kot Merkurjevi so tudi ti večinoma čakali na zadnji trenutek, zato upraviteljica prisilne poravnave Katarina Benedik še ne more oceniti, koliko upnikov se bo odzvalo.
    Delo uredništvo 6. 12. 2010 | 20:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Netanjahu sklenil koalicijski dogovor s stranko Šas

    Stranka Likud najverjetnejšega prihodnjega izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja je ponoči sklenila dogovor o koaliciji z ultraortodoksno stranko Šas.
    Delo uredništvo 23. 3. 2009 | 10:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Reforma

    Hrvaško zdravstvo leži v narkozi na lastni operacijski mizi

    Obvezni pregledi in popoldansko delo zdravnikov.
    Dejan Vodovnik 5. 6. 2022 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Spremljamo dogajanje

    V soboto potrdili 32 novih okužb na koronavirus

    V članku povzemamo relevantne podatke o obvladovanju epidemije koronavirusa.
    25. 7. 2021 | 09:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več

    Več iz teme

    dodatno zdravstveno zavarovanjezavarovalnicečakalne vrste v zdravstvuZdravje 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Knjiga tedna) Feđa Štukan: Blank

    Dramatična in iskrena knjiga je nastala, ker je njen avtor poslušal nasvet kolega – Brada Pitta.
    15. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Španija in Gibraltar

    Meja med Španijo in Gibraltarjem je padla, spor o suverenosti Gibraltarja ostaja

    Po več letih pogajanj so odstranili ograjo in odpravili nadzor, ki je vsak dan zadrževal okoli 15.000 delavcev med Španijo in Gibraltarjem.
    15. 7. 2026 | 07:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Argentina ima največjo korist od VAR, Anglija najmanjšo

    Argentina na mundialu očitno ne igra le z enajstimi igralci. Analiza četrtfinalistov nakazuje, da ima pogosto na svoji strani tudi sodniški sistem.
    15. 7. 2026 | 07:29
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sveža posadka srečno prispela na postajo

    Za Američana Anila Menona je to prvi polet v vesolje, Rusa Pjotr Dubrov in Ana Kikina pa sta na posaji že bila.
    15. 7. 2026 | 07:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump Iranu grozi z napadi na mostove in energetske objekte

    ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu.
    15. 7. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Argentina ima največjo korist od VAR, Anglija najmanjšo

    Argentina na mundialu očitno ne igra le z enajstimi igralci. Analiza četrtfinalistov nakazuje, da ima pogosto na svoji strani tudi sodniški sistem.
    15. 7. 2026 | 07:29
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sveža posadka srečno prispela na postajo

    Za Američana Anila Menona je to prvi polet v vesolje, Rusa Pjotr Dubrov in Ana Kikina pa sta na posaji že bila.
    15. 7. 2026 | 07:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump Iranu grozi z napadi na mostove in energetske objekte

    ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu.
    15. 7. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    13. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo