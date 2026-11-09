Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Dom je naš najljubši prostor za oddih od vsakodnevnega vrveža, v njem si želimo udobja, topline in občutka, da smo končno na svojem. Zato skrbno izbiramo pohištvo, razmišljamo o barvah sten, osvetlitvi in materialih, ki ustvarjajo prijetno vzdušje, veliko pozornosti pa namenjamo tudi kakovostni izolaciji, ogrevanju in varčni porabi energije.

A včasih se zgodi, da je v stanovanju na videz vse popolno, pa se v njem kljub temu ne počutimo najbolje. Zrak je zatohel, po kuhanju se zadržujejo vonjave, zjutraj nas v spalnici pričaka težek zrak.

Dišeče rutine, ki slabšajo kakovost zraka

Vsak dom ima svoj ritem, večini pa so skupni trenutki, kot so jutranji vonj po sveže pripravljeni kavi, para, ki med prhanjem zarosi ogledalo in se razširi tudi v druge prostore stanovanja, vabljiv vonj kosila, ki nastaja v kuhinji, in sveže oprano perilo, ki se suši na stojalu. Vseh teh prijetnih in dišečih trenutkov vsakdana se veselimo, a pogosto pozabimo, da lahko vplivajo tudi na kakovost zraka v stanovanju. S kuhanjem, prhanjem in sušenjem perila povečujemo vlažnost, koncentracijo ogljikovega dioksida (CO₂) pa zvišujemo že z dihanjem, na kakovost zraka pa vplivajo tudi različna onesnaževala, ki se lahko sproščajo med čiščenjem ali uporabo nekaterih izdelkov za gospodinjstvo.

Prijeten vonj po kavi ali kosilu se lahko sčasoma spremeni v neprijetno vonjavo, ki se v stanovanju zadržuje še dolgo po obroku, para iz kopalnice, ki nas je med prhanjem prijetno grela, pa prispeva k odvečni vlagi, ki se lahko nabira na hladnejših površinah. Brez ustreznega prezračevanja lahko dom sčasoma dobi zatohel vonj, zaradi dolgotrajne čezmerne vlažnosti pa se lahko razvije tudi zdravju škodljiva plesen.

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Posledice slabe kakovosti zraka in nezadostnega prezračevanja opazimo na različne načine. Previsoka vlažnost povzroča občutek neugodja, povišane koncentracije CO₂ pa lahko vplivajo tudi na našo zbranost in počutje. Prav zato strokovnjaki podjetja LUNOS poudarjajo, da bi morali kakovosti zraka nameniti enako pozornost kot drugim dejavnikom bivalnega udobja.

Sodobni domovi imajo skrito slabost

Pri gradnji in prenovi danes veliko pozornosti namenjamo energetski učinkovitosti. Nova okna, kakovostna izolacija in dobro zatesnjeni prostori v hladnih mesecih pomagajo ohranjati toploto in zmanjševati porabo energije. Toda sodobne gradbene rešitve prinašajo tudi nov izziv. Bolj ko stavba tesni, manj zraka se izmenjuje, zato moramo za dotok svežega zraka poskrbeti drugače.

To je še posebej očitno v spalnici, kjer je lahko temperatura prijetna in je prostor na videz povsem udoben, med spanjem pa se zaradi nezadostnega prezračevanja koncentracija CO₂ občutno poveča. Tako nas lahko zjutraj namesto svežega zraka pričaka težek in zatohel zrak, poln vlage. Če se odvečna vlaga ne odvaja, se lahko na hladnejših površinah, kot so okenski okvirji ali zunanje stene, začne nabirati kondenz, dolgotrajna navlaženost površin pa ustvarja ugodne razmere za razvoj plesni. Ta sicer ni vedno posledica slabega prezračevanja, saj lahko k njenemu nastanku prispevajo tudi toplotni mostovi, zamakanje in druge gradbene pomanjkljivosti. Kljub temu ima ustrezno prezračevanje pomembno preventivno vlogo, saj pomaga zmanjševati tveganje za kondenzacijo in razvoj plesni.

Svež zrak tudi takrat, ko so okna zaprta

Odpiranje oken ostaja preprost in koristen način prezračevanja, toda v vsakdanjem življenju ni vedno praktična rešitev za zagotavljanje stalne izmenjave zraka. Pozimi ob odpiranju oken prostor hitro preveč ohladimo, poleti pa vanj vdira vročina. Ob prometnih cestah nas motita hrup in onesnažen zunanji zrak, ponoči pa si želimo predvsem mirnega in nemotenega spanca. Prav zato postaja vse pomembnejše nadzorovano prezračevanje, ki omogoča redno izmenjavo zraka brez nenehnega odpiranja oken, sodobni prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote pa pri tem pomagajo ohranjati tudi prijetno temperaturo v prostoru.

Prezračevalni sistemi z rekuperacijo del toplote iz zraka, ki se odvaja iz stanovanja, prenesejo na svež zrak, ki prihaja od zunaj, s tem pa zmanjšujejo toplotne izgube.

Takšno prezračevanje pa ni namenjeno samo novogradnjam. Tudi v starejših hišah in stanovanjih je mogoče kakovost zraka izboljšati brez obsežnih gradbenih posegov. Podjetje LUNOS, specialist za decentralno prezračevanje, ponuja sisteme, pri katerih se posamezne prezračevalne enote praviloma vgrajujejo v zunanje stene. Ker ne potrebujejo obsežnih razvodov zračnih kanalov po celotnem objektu, so primerni tudi za prenove, pri katerih želimo čim manj posegati v obstoječe prostore.

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Pri izbiri ustreznega sistema pa je treba upoštevati tudi velikost in razporeditev prostorov, značilnosti stavbe in potrebe stanovalcev. LUNOS zato ponuja različne rešitve, od sistemov z rekuperacijo toplote do odvodnih in kombiniranih sistemov, pri izbiri pa je ključnega pomena tudi strokovno svetovanje. Le pravilno zasnovan in vgrajen sistem lahko namreč zagotavlja ustrezno izmenjavo zraka in dolgoročno bivalno udobje.

Kako dobro poznate zrak v svojem domu?

O svojem domu znamo povedati marsikaj, od tega, koliko kvadratnih metrov bivalnega prostora nam ponuja, pa do tega, koliko smo odšteli za točno to barvo keramike v kopalnici, natančno pa poznamo tudi nastavitve termostata, saj je temperatura, ki jo ta prikazuje vsako zimo, jabolko spora med družinskimi člani.

Toda ali vemo tudi, kako kakovosten zrak dihamo?

Temperaturo v stanovanju lahko preverimo kadar koli, porabo energije spremljamo na položnicah, precej manj pa vemo o kakovosti zraka, ki ga vsakodnevno dihamo. Prav zato je podjetje LUNOS zasnovalo projekt Slovenija, zadihaj!, s katerim želi prebivalce ozaveščati o pomenu kakovostnega notranjega zraka in jim omogočiti, da preverijo dejansko stanje v svojem domu.

V okviru projekta si lahko brezplačno izposodite merilnik, ki spremlja koncentracijo CO₂, relativno vlažnost, temperaturo in zračni tlak. Merilnik dva dni samodejno zbira podatke, po končanih meritvah pa prejmete strokovno razlago rezultatov in priporočila za izboljšanje prezračevanja. Tako lahko ugotovite, ali je v vašem domu izmenjava zraka ustrezna in kje bi bile potrebne izboljšave.

Projekt ima tudi širši družbeno odgovorni namen. LUNOS namreč omogoča donacijo prezračevalnih sistemov izbranim šolam, vrtcem in drugim javnim ustanovam, kjer želijo izboljšati kakovost zraka za otroke, zaposlene in druge uporabnike prostorov.

FOTO: LUNOS

Na brezplačne meritve se lahko prijavite na spletni strani LUNOS.

Majhen preizkus za oceno kakovosti zraka v vašem domu Se zjutraj v spalnici pogosto zadržuje zatohel zrak?

Se na oknih redno nabirajo kapljice kondenza?

Se vonjave po kuhanju dolgo širijo po stanovanju?

Ali se kopalnica po prhanju osuši počasi?

Veste, kakšna je koncentracija CO₂ v prostorih, kjer preživite največ časa? Če ste se ob katerem od vprašanj zamislili, je morda smiselno preveriti prezračevanje in kakovost notranjega zraka, pri čemer vam lahko pomaga podjetje LUNOS s svojimi strokovnjaki za prezračevanje.

Dom, v katerem zadihamo s polnimi pljuči

O kakovosti bivanja pogosto razmišljamo skozi velike odločitve. Nakup nepremičnine, prenova kuhinje, nova kopalnica, menjava oken ali boljši ogrevalni sistem. Toda dolgoročno zadovoljstvo z domom ustvarjajo tudi stvari, ki jih med vsakodnevnim življenjem skoraj ne opazimo.

Zato je smiselno o prezračevanju razmišljati enako premišljeno kot o drugih pomembnih delih bivalnega okolja. Ustrezno izbran in pravilno vgrajen prezračevalni sistem je dolgoročna naložba v udobje, kakovost notranjega zraka in funkcionalnost doma. Najlepši dom ni nujno tisti, ki je videti kot iz revije, temveč tisti, v katerem se radi zadržujemo, dobro počutimo in v katerem lahko sproščeno zadihamo.

Preverite kakovost zraka v svojem domu z brezplačno meritvijo v okviru projekta Slovenija, zadihaj!, in spoznajte možnosti za izboljšanje bivalnega udobja.

Več informacij in prijava na meritev na www.lunos.si.

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