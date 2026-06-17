Ekstremna vročina povzroča milijardno gospodarsko škodo

Evropa mora bolje zaščititi državljane pred ekstremno vročino, saj se segreva hitreje kot katerakoli druga celina. V zadnjih štirih letih je zaradi vzrokov, povezanih z vročino, v regiji umrlo več kot 200.000 ljudi, je nedavno v okviru nemškega akcijskega dneva proti vročini, kot je poročala STA, poudaril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. Po njegovih besedah segrevanje ozračja plačujemo s človeškimi življenji, saj je vročina »tihi morilec«, ki pa ga je mogoče preprečiti, če Evropa uporabi orodja, ki jih ima na voljo.

Strokovnjaki za podnebje in zdravje so opozorili, da naraščajoče globalne temperature povzročajo pogostejše, intenzivnejše in daljše vročinske valove, pri čemer so ogroženi predvsem starejši ljudje in tisti z obstoječimi zdravstvenimi težavami. Po podatkih WHO ekstremna vročina vsako leto povzroči več primerov bolezni in prezgodnjih smrti, gospodarska škoda pa znaša milijarde dolarjev.

Kluge je z nemškim ministrom za okolje Carstenom Schneiderjem in berlinsko senatorko za zdravje Ino ­Czyborra predstavil posodobljene smernice o ukrepih za zaščito pred vročino, s poudarkom na zaščiti starejših in drugih ranljivih skupin. ­Schneider je zaščito pred vročino označil za družbeno vprašanje, pri čemer je opozoril, da se ljudje na gosto pozidanih urbanih območjih in v pregretih stanovanjih pogosto težko zaščitijo pred ekstremnimi temperaturami.

Po njegovih besedah bi lahko zmanjšanje izpustov in širjenje mestnih zelenih površin, kot so drevesa, parki, reke, gozdovi in mokrišča, pomagalo ublažiti vplive vročine, je poročala STA.