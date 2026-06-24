Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

Glavoboli so v svetu šesti najpogostejši razlog za izgubo zdravih let življenja. Več kot petina jih je povezanih z napačno uporabo protibolečinskih tablet, študije pa potrjujejo, da k njim močno pripomore tudi kakovost zraka, na primer zaradi prevelike koncentracije CO 2 v prostoru, verjet­no tudi prašnih delcev, kot so PM 2,5 , ki v naše domove vstopajo od zunaj, nastajajo pri kuhanju, gorenju sveč, kajenju, čiščenju z uporabo kemikalij.

Zaradi glavobolov je po oceni Institute for Health metrics and evalua­tion (Ihme) oviranih tri milijarde ljudi po svetu, 90 odstotkov zaradi migren. Več kot dvakrat pogosteje prizadenejo ženske kot moške – populacija 100.000 žensk v povprečju s tem izgubi skupaj 740 let zdravega življenja, moški pa 346 –, ker imajo simptome pogosteje in trajajo dalj časa, pri njih je tudi več čezmerne uporabe protibolečinskih zdravil. Ta še dodatno vplivajo na nezmož­nost za delo, navajajo v Ihme. V okviru raziskave Globalno breme bolezni (Global burden of desease) so v sodelovanju z Norveško univerzo za znanost in tehnologijo iz Trond­heima naredili še posebno študijo o bremenu glavobolov.

Vse več je dokazov o verjetni povezavi med slabim zrakom v zaprtih prostorih in motnjami, povezanimi z glavoboli, tudi migrenskimi napadi. Evropski raziskovalni konzorcij Ideal Cluster, ki se s podporo evropske komisije ukvarja z vplivom kakovosti zraka v notranjih prostorih, v prispevku o vplivu na zdravje med drugim navaja, da koncentracije CO 2 , višje od 1000 ppm, zaradi oviranega prenosa kisika lahko povzročijo glavobole, omotičnost, utrujenost in motnje kognitivnih funkcij. Povišane vrednosti prašnih delcev PM 2,5 , ozon, dušikovi oksidi in podobno pa lahko sprožijo sistemsko vnetje in oksidacijski stres v telesu. Kot kažejo nekatere študije in metaraziskave, bi to lahko bil sprožilec glavobola. V Ideal Cluster opozarjajo na sinergijske učinke onesnaževalcev, aerosolov in dodatnih dejavnikov, kot so vlažnost v prostoru, temperatura, hrup in svetloba, prezračevanje ter gneča, kar lahko vodi do že omen­jenih odzivov v telesu, ki bi lahko sprožili glavobol. V splošnem sicer znanstveniki opozarjajo na majhno število raziskav in majhne vzorce v tistih, ki so bile opravljene. Za dokončno potrditev so potrebne še dodatne študije.

Prezračevanje

Skupni imenovalec večine dejavnikov slabega zraka v prostoru je lahko nezadostno prezračevanje, pravi Sandra Ivanovič Maričič, vodja marketinga v podjetju Lunos Slovenija, kjer izdelujejo prezračevalne sisteme z rekuperacijo toplote in brez nje. »Če v prostor ne dovajamo dovolj svežega zraka, se CO₂, vlaga, vonjave in različna onesnaževala kopičijo, kar lahko povzroča glavobole, utrujenost, slabšo koncentracijo in splošno slabo počutje.«

Pri tovrstnih težavah je smiselno meriti koncentracijo CO₂ ter pregledati, ali so v prostorih znaki vlage ali plesni ter po potrebi opraviti strokovno analizo kakovosti zraka. »Eden najpreprostejših pokazateljev je odziv telesa na prezračevanje.

Če se glavobol, utrujenost ali občutek težkega zraka po intenzivnem prezračevanju ali po odhodu na svež zrak hitro zmanjšajo, je to pomemben znak, da so težave lahko povezane s kakovostjo notranjega zraka. Kakovostno prezračevanje je pogosto prvi in najhitrejši ukrep za izboljšanje počutja,« svetuje.

Pri čemer pa po njenih besedah kakovostno prezračevanje ni enako občasnemu odpiranju oken. »Sodobni decentralni prezračevalni sistemi zagotavljajo stalen dovod svežega zraka in odvod izrabljenega, ne glede na vreme ali navade uporabnikov. Tako se iz notranjih prostorov učinkovito odstranjujejo vlaga, ogljikov diok­sid, neprijetne vonjave in druga onesnaževala. Prezračevanje z rekuperacijo tudi zmanjšuje toplotne izgube in prispeva k večji energetski učinkovitosti stavbe. Rezultat je bolj zdravo, udobno in prijetno bivalno okolje vse leto,« pravi.

Vendar je pomembno ustrezno in redno vzdrževanje naprav, da opravljajo svojo vlogo. Uporabniki najpogosteje pozabljajo na redno menjavo filtrov, nastavijo premajhen pretok zraka, izklapljajo sistem, lahko se zamašijo ventili, našteva nekaj najpogostejših težav. »Slabo delujoč sistem lahko ustvari lažen občutek varnosti, medtem ko se v prostoru še naprej kopičijo CO₂, vlaga in druga onesnaževala, ki vplivajo na počutje uporabnikov.«

Spalni prostori najpomembnejši

Ker približno tretjino dneva prespimo, je zelo pomembno, kakšen je zrak v spalnici. »Pomanjkanje svežega zraka ponoči lahko povzroči jutranje glavobole, utrujenost in občutek neprespanosti. Redno in učinkovito prezračevan­je spalnih prostorov je eden najpomembnejših ukrepov za dobro počutje čez dan. V otroških sobah kakovost zraka vpliva na kakovost spanca, počutje in sposobnost koncentracije,« našteva sogovornica. V dnevnih prostorih pa se zaradi večjega števila oseb pogosto hitro povečuje koncentracija CO₂. Kuhinja zahteva učinkovito odvajanje vlage, delcev in drugih onesnaževal, ki nastajajo pri kuhanju, medtem ko je v kopalnici prezračevanje ključno, da preprečimo nabiranje vlage in razvoj plesni.

Sandra Ivanovič Maričič opozarja še na raziskave, ki po njenih besedah jasno kažejo, da slabo prezračeni vrtci in učilnice povečujejo pojavnost glavobolov, utrujenosti, zaspanosti, zmanjšane koncentracije in drugih simptomov slabega počutja med otroki. »Prezračevanje v šolah in vrtcih ni zgolj tehnično vprašanje stavbe, temveč pomemben dejavnik zdravja in uspešnega učenja. Raziskave dosledno kažejo, da boljše prezračevanje zmanjšuje pogos­tost glavobolov, utrujenosti in zaspanosti ter izboljšuje koncentracijo, pozornost in učne rezultate. Zato strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo, da mora biti kakovost zraka v učnih prostorih enako pomembna kot ustrezna osvetlitev, ogrevanje ali akustika.«