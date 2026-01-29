  • Delo mediji d.o.o.
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Zdravstveni delavci do enotnega zdravstvenega zapisa dostopajo prek kliničnega portala, prebivalci pa prek aplikacije in spletnega portala za paciente. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Zdravstveni delavci do enotnega zdravstvenega zapisa dostopajo prek kliničnega portala, prebivalci pa prek aplikacije in spletnega portala za paciente. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    29. 1. 2026 | 06:00
    4:43
    A+A-

    Irska se v okviru digitalizacije zdravstva ni odločila za uvajanje novega enotnega informacijskega sistema, ampak je povezala obstoječe sisteme v skupno podatkovno platformo, ki zdravstvenim delavcem omogoča celovit vpogled v podatke, pacientom pa zagotavlja večjo varnost in kontinuiteto oskrbe.

    Pri enem najpomembnejših nacionalnih digitalnih zdravstvenih projektov v Evropi sodeluje tudi podjetje Better, ponudnik sodobnih digitalnih zdravstvenih rešitev iz Slovenije. Kot so povedali, je vzpostavitev Nacionalnega zdravstvenega zapisa na Irskem omogočila, da zdravstveni podatki posameznika spremljajo skozi različne oblike oskrbe – od primarnega zdravstva do bolnišnic, skupnostnih zdravstvenih storitev in lekarn. »Projekt je temelj za bolj povezano, varno in na posameznika osredotočeno zdravstveno oskrbo za pet milijonov Ircev ter je ključni del irske strategije Digital for Care,« so dodali. Je nacionalna digitalna osnova, na kateri bo mogoče graditi prihodnje storitve, vključno z načrtovanim nacionalnim elektronskim zdravstvenim kartonom.

    Povezovanje obstoječih sistemov

    Better pri projektu vzpostavitve enotnega zdravstvenega zapisa sodeluje kot del strateškega konzorcija skupaj s podjetjema EY in Kainos. Projekt so pridobili v hudi mednarodni konkurenci.

    Kot so pojasnili, njihova odprta digitalna zdravstvena platforma prispeva ključno podatkovno osnovo, ki omogoča shranjevanje zdravstvenih podatkov v strukturirani, od ponudnikov neodvisni obliki ter njihovo varno in nadzorovano izmenjavo med različnimi sistemi in ustanovami. Platforma vključuje klinični podatkovni repozitorij, nizkokodno razvojno orodje Better Studio ter odprte podatkovne storitve.

    »Takšen pristop omogoča, da enotni nacionalni zdravstveni zapis ne nadomešča obstoječih informacijskih rešitev, temveč jih povezuje. Podatki se ločijo od aplikacij, kar zagotavlja dolgoročno dostopnost, ponovno uporabnost in prilagodljivost sistema prihodnjim potrebam zdravstvenega sistema.«

    Enotni zdravstveni zapis je zaživel v zgolj šestih mesecih od podpisa pogodbe v eni od regij, zdaj pa ga postopoma širijo po vsej Irski. Zdravstveni delavci do zdravstvenega zapisa dostopajo prek kliničnega portala, prebivalci pa prek aplikacije in spletnega portala za paciente.

    Sistem je zasnovan skladno z evropskimi usmeritvami za enotne zdravstvene zapise, kar omogoča tudi prihodnjo čezmejno izmenjavo podatkov v okviru evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora.

    Bettrove rešitve že v več kot tisoč ustanovah

    Projekt Nacionalnega zdravstvenega zapisa na Irskem je vsebinsko in arhitekturno podoben drugim nacionalnim zdravstvenim sistemom, kjer sodeluje podjetje Better. Njihova platforma že poganja nacionalni zdravstveni karton v Grčiji, kjer oskrbuje deset milijonov prebivalcev, na Malti in na Cipru, osrednjo vlogo ima tudi pri razvoju slovenskega nacionalnega projekta eKarton, naštevajo v podjetju.

    image_alt
    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Povsod gre za enak koncept, kjer nacionalni enotni zdravstveni zapis predstavlja podatkovno hrbtenico, ki povezuje različne sisteme in aplikacije, omogoča postopno digitalno preobrazbo ter ustvarja pogoje za varno sekundarno uporabo podatkov, analitiko in razvoj novih storitev.

    »Nacionalni zdravstveni zapisi, kot jih danes vidimo na Irskem, v Grčiji in Sloveniji, jasno kažejo smer razvoja digitalnega zdravstva. Ko so podatki strukturirani, odprti in ločeni od aplikacij, lahko zdravstveni sistemi rastejo postopno, varno in v skladu z dejanskimi potrebami pacientov in zdravstvenih delavcev,« je povedal Tomaž Gornik, direktor in ustanovitelj podjetja Better.

    Rešitve tega podjetja uporabljajo še v več kot tisoč zdravstvenih institucijah v več kot 30 državah po svetu in podpirajo tako regionalne kot nacionalne zdravstvene sisteme po vsej Evropi. Med drugim tudi mesto London, največja bolnišnica za zdravljenje raka v Evropi The Christie in najboljša evropska bolnišnica, Karolinska na Švedskem.

    V poročilu IDC MarketScape za leto 2025 je podjetje Better prepoznano kot vodilni ponudnik digitalnih zdravstvenih platform v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

    e-zdravje digitalizacija zdravstva zdravstveni sistem zdravstveni podatki Better

