Iščejo se zastopniki pacientov

Do 18. septembra je še mogoče oddati predloge kandidatov za zastopnika pacientovih pravic v območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor in Murska Sobota. Ministrstvo za zdravje je namreč ponovno objavilo javna poziva za predlaganje teh kandidatov.

Zastopniki pacientovih pravic delo opravljajo nepoklicno. Pri svojem delu so neodvisni in samostojni ter ravnajo častno, pošteno in dobronamerno.

Za zastopnika pacientovih pravic je lahko imenovan kandidat, ki je slovenski državljan, obvlada uradni jezik, ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja prava, zdravstva, varstva potrošnikov ali pacientovih pravic. Imenovana je lahko oseba, vredna zaupanja, ki ima socialne in komunikacijske sposobnosti ter uživa strokovni in moralni ugled, navajajo.

Kdo lahko predlaga kandidate?

To so nevladne organizacije in društva, ki delujejo na področju zdravstva ali varstva potrošnikov, območni sveti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter občinski sveti. Posredujejo jih na ministrstvo za zdravje v Ljubljani ali na elektronski naslov ministrstva.

Ministrstvo bo na podlagi pravočasno prejetih predlogov med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, oblikovalo predlog imenovanja zastopnika pacientovih pravic in ga posredovalo v imenovanje vladi.