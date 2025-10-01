Izziv zdravstva je zagotavljanje rasti virov financiranja

Delov poslovni center z današnjo poslovno konferenco zaokrožuje večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije. Programski partner konferenčnega dela je Gospodarska zbornica Slovenije.

Izredna profesorica dr. Petra Došenović Bonča z ljubljanske ekonomske fakultete je v osrednjem gvoori postavila diagnozo zdravstvenega sistema.

Kot pravi Bonča, smo več kot dve milijardi financiranja oziroma 2,23 milijarde evrov zagotovili od leta 2019 do 2024 našemu Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kar predstavlja povprečno plus 11,4 odstotka letno. Transferna plačila v ZZZS iz proračuna v obdobju 2019-2024 so se povišala iz 118 na 422 milijonov evrov.

Pred ukinitvijo doplačil je res, da je bila Slovenija malo specifična z vidika strukture virov financiranja. Leta 2022 bili smo sedemnajsti v EU po deležu javnega financiranja v vseh tekočih izdatkih. Zdaj, ko smo uvedli obvezni zdravstveni prispevek in prispevek za dolgotrajno oskrbo pa smo na vrhu EU27. Treba je razumeti, da smo mala država, da imamo odprto gospodarstvo, da seveda davčne obremenitve dela niso šala, tako da je treba tudi tole številko ali pa te tele podatke upoštevati. Od 9-10 odstotni delež tekočih zdravstvenih izdatkov v BDP je uresničljiv glede na stopnjo razvitosti.«

Če pogledate tabelo, res zgleda, da Slovenija zaostaja za povprečjem EU po deležu izdatkov v BDP, ampak ta delež je tehten. »Če bi vzeli enostavno povprečje, smo ravno na povprečju, celo malo bolj. In glede na našo stopnjo razvitosti se pravzaprav lahko potrepljamo po ramenu glede zagotavljanja dodatnih virov financiranja, saj menim, da smo naredili

ogromno. Treba je sprejeti tudi to dejstvo, zlasti v času, ko smo počasi že v predvolilnem obdobju. Menim, da višjega deleža financiranja za tekoče zdravstvene izdatke nima smisla obljubljati; višji delež lahko zelo hitro dosežemo s tem, da se BDP zniža, ampak tega seveda ne želimo.«

Po njeni oceni se je treba usmeriti, kaj s temi sredstvi počnemo. Obenem pa moramo zagotoviti malo bolj učinkovite proticiklične ukrepe, nekatere stvari smo že nastavili v zakonodaji. »Treba je seveda slediti dobrim zgledom iz tujine, plačniki javni morajo imeti rezerve, moramo imeti malo daljši časovni horizont načrtovanja in poskrbeti za zagotavljanje plačil tistih, ki trenutno prispevkov ne plačujejo, blagajno pa seveda obremenjujejo.

Dokler ne bo trdih proračunske omejitve, bo pritisk na zagotavljanje dodatnih virov vedno velik in trdih proračunskih omejitev deležnikov mi v zdravstvu nimamo na nobeni ravni, kar seveda potem vedno vodi v zadolževanje države. »Upoštevati moramo breme bolezni iz družbenega vidika, da ne prihaja zgolj do prerazporejanja bremena.«

Po njenih besedah pogosto govorimo, da je zdravstvo temelj družbe, da je zdravje temelj družbe, pravzaprav se pa obnašamo drugače, saj ga velikokrat smatramo kot breme. »Zakaj? Tudi zato, ker se premalo pogovarjamo o širših družbenih učinkih.«