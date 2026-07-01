Kaj prinašajo nova zdravila za demenco?

Vzroki za demenco še vedno niso povsem jasni, kar otežuje razvoj novih, učinkovitejših zdravil, pravi Štefanija L. Zlobec in dodaja, da kljub temu napredek v medicini prinaša upanje, saj se raziskave nadaljujejo in napovedujejo nove možnosti zdravljenja. Pričakovati je, da bomo tudi v Sloveniji po 25 letih dobili novi zdravili, kot sta lekanemab in donanemab, ki ju je odobrila tudi Evropska agencija za zdravila. Lekanemab se že uporablja v Nemčiji, Avstriji, Luksemburgu, ZDA, Izraelu, Avstraliji, na Japonskem, v Italiji in Kitajskem.

V Sloveniji lekanemab še čaka na odobritev. Nova zdravila neposredno posegajo v osnovni biološki mehanizem in odstranjujejo beljakovine, ki se pri Alzheimerjevi bolezni v možganih čezmerno kopičijo. Omenjena zdravila so glede na klinične študije in na podatke iz prakse najučinkovitejša za osebe z Alzheimerjevo boleznijo v zelo zgodnji fazi. To zdravljenje sicer ne bo prineslo ozdravitve, lahko pa pomembno pripomore k podaljšanju kakovostnih let življenja.

Delovanje zdravila

Nevrologinja dr. Milica Gregorič Kramberger pojasnjuje, da lecanemab vsebuje monoklonska protitelesa, ki so usmerjena na bolezenski proces Alzheimerjeve bolezni. Namenjena so izključno za osebe, ki imajo biološko potrjeno diagnozo Alzheimerjeve bolezni. To je zelo pomembna informacija, ker ljudje s sindromom demence nimajo biološke potrditve vzroka za njihov sindrom demence.

»Ta zdravila delujejo na beljakovino amiloid, ki je značilna za Alzheimerjevo bolezen in se pri tej bolezni nenormalno kopiči v možganih. Biološko zdravilo oziroma monoklonsko protitelo se veže na nakopičeni amiloid v možganih in ga odstranjuje. Takšno delovanje je ključno v zgodnjem obdobju bolezni, ki jo imenujemo blaga kognitivna motnja, ko oseba z boleznijo lahko še dobro in samostojno deluje, in če takrat zdravilo odstrani nakopičeno beljakovino v možganih, bodo tako omogočeni pogoji, da bo možganska funkcija še naprej delovala.

Če pa je nakopičene bolezenske beljakovine veliko več, ker je bolezen že bolj napredovala, je škoda med povezavami možganskih celic veliko večja – in tudi če bi odstranili to nakopičeno beljakovino, ne bi mogli več na tak način pomagati posamezniku z demenco. In to je osnovni vzrok, da je zdravilo primerno izključno za zelo zgodnjo obliko Alzheimerjeve bolezni. Izbor primernega posameznika za zdravljenje s temi zdravili je ključen, določene so številne omejitve in pogoji za uporabo teh zdravil.

Potencialni stranski učinki

Te omejitve so posebno pomembne tudi zaradi dejstva, da zdravljenje lahko vodi v stranske učinke, kot so otekanje možganskega tkiva in drobne krvavitve. Stranski učinki so sicer pri številnih posameznikih neopaženi, posameznik je brez simptomov in stranske učinke lahko odkrijemo le na slikanju z magnetno resonanco možganov. Takrat lahko začasno prekinemo zdravljenje in preprečimo morebitne težave.

Amiloid pa ni edini problem v možganih, ki vodi v sindrom demence. V primeru Alzheimerjeve bolezni ima pomembno vlogo tudi beljakovina tau, vpleteni so tudi še drugi procesi,« še pojasnjuje nevrologinja.

Glede na dosedanje izkušnje iz tujine in omejitve je verjetno, da bo zdravljenje ustrezno le za omejeno število ljudi. Ampak, kot pravi dr. Milica Gregorič Kramberger, to ne pomeni, da je to zdaj končna zgodba, saj je raziskovanje zdravil za Alzheimerjevo bolezen precej dinamično.

Ključno hitro poiskati odgovore

»Veliko novih stvari se odpira in iščejo se tudi drugi pristopi. Verjamemo, da to ne bo edina izbira in da se bo kmalu pojavila še kakšna druga možnost. Pomembno pa je, da bomo imeli možnost, da se nekaterim osebam to obdobje dobrega stanja podaljša. Če bodo dobre izkušnje, bomo zdravljenje lahko ponudili več ljudem in jim pomagali.«

Že zdaj pa je jasno, da je ključno poiskati pomoč in odgovore zgodaj ob pojavu simptomov ter uporabiti že dosegljive metode diagnostike in zdravljenja.

Za velik delež oseb z demenco v zmerno ali težje napredovali fazi Alzheimerjeve demence ali z drugimi vrstami bolezni, ki vodijo v demenco, omenjena nova zdravila ne bodo na voljo, vendar je tudi zanje še naprej treba izbrati najustreznejšo obravnavo na različnih ravneh zdravstvene in socialne oskrbe.