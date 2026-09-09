Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

Ko zbolimo, je dobro poznati svoje pravice in vedeti, kaj nam krije obvezno zdravstveno zavarovanje. FOTO: ZZZS

Takšne situacije so del vsakdanjega življenja, odgovore pa največkrat začnemo iskati šele takrat, ko jih nujno potrebujemo. Takrat imamo že sicer manj energije za brskanje po spletnih straneh in ugotavljanje, kaj moramo urediti sami, zato nam poznavanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko vsaj malo olajša položaj.

Ste denimo vedeli, da vam zdravnik za zdravila ali medicinske pripomočke lahko izda obnovljivi recept ali obnovljivo naročilnico? Prav tako vam lahko ZZZS pod določenimi pogoji povrne potne stroške za pot do zdravnika ali zdravstvenega zavoda zunaj vašega kraja.

Leta 2025 je vsaj eno zdravilo na recept prejelo 1,6 milijona prebivalcev, skupaj pa je bilo izdanih 20,8 milijona receptov. Skoraj 300.000 ljudi je prejelo vsaj en medicinski pripomoček, izdanih pa je bilo več kot 527.000 naročilnic. Za temi številkami so ljudje, ki želijo vedeti, kaj jim pripada in kako lahko svoje pravice uveljavijo.

Ana Vodičar, vodja Področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na ZZZS. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot nam je povedala Ana Vodičar, vodja Področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zavarovance med drugim zanima, ali morajo po redna zdravila res vsake tri mesece k zdravniku in kdaj jim pripada povračilo potnih stroškov. Pojasnjuje tudi, katere informacije lahko poiščemo sami, kdaj nam ni treba znova obiskati zdravnika in v katerih primerih lahko od ZZZS zahtevamo povračilo stroškov.

Oglejte si video, v katerem vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri ZZZS odgovarja na najpogostejša vprašanja o receptih, medicinskih pripomočkih, bolniški odsotnosti, prevozih in povračilih stroškov.

Po zdravila in pripomočke ni treba vedno vsake tri mesece

Obnovljivi recept lahko velja največ eno leto, nekatere medicinske pripomočke pa lahko zdravnik z obnovljivo naročilnico predpiše za obdobje do treh let. FOTO: Depositphotos

VPRAŠANJE #1: Ali moram res vsake tri mesece obiskati osebnega zdravnika, da mi predpiše pripomočke za inkontinenco ali zdravila, ki jih redno jemljem?

Ljudje s kroničnimi boleznimi določena zdravila ali medicinske pripomočke potrebujejo ves čas. Kljub temu marsikdo še vedno meni, da mora vsake tri mesece obiskati osebnega zdravnika samo zato, da dobi nov recept ali naročilnico. Če je zdravstveno stanje stabilno, to praviloma ni potrebno.

Zavarovanim osebam s stabilnim kroničnim zdravstvenim stanjem, ki medicinski pripomoček potrebujejo dalj časa, lahko zdravnik izda obnovljivo naročilnico. Nekatere pripomočke lahko na ta način predpiše za obdobje do treh let. To velja denimo za plenice in predloge pri inkontinenci, pripomočke za nego stome in nekatere pripomočke potrošne narave pri zdravljenju sladkorne bolezni.

Podobno velja za zdravila, ki jih bolnik redno jemlje. Zdravnik mu lahko izda obnovljivi recept z veljavnostjo največ enega leta. Zdravnika boste zaradi predpisa obiskali le enkrat na leto, pri nekaterih medicinskih pripomočkih pa še redkeje. Seveda pa bo zdravnik glede na vaše zdravstveno stanje še naprej presojal, kdaj je potreben pregled.

Obnovljive naročilnice uporabljajo številni zavarovanci. Po podatkih ZZZS je bilo leta 2025 izdanih kar 83.978 obnovljivih naročilnic, kar je bilo 16 odstotkov vseh naročilnic za medicinske pripomočke.

Recepte, napotnice in bolniški list preverite v zVEM

VPRAŠANJE #2: Kje lahko preverim, kdaj mi poteče recept, ali je napotnica še veljavna, kdaj lahko znova dobim prispevek ZZZS za očala in kakšen režim gibanja velja med bolniško odsotnostjo?

Na portalu in v mobilni aplikaciji zVEM lahko na enem mestu preverite recepte, napotnice, bolniški list in druge pomembne zdravstvene podatke. FOTO: Leon Vidic

Odgovorov na ta vprašanja vam ni treba vedno iskati po telefonu ali v ambulanti. Na enem mestu jih lahko preverite na portalu ali v mobilni aplikaciji zVEM.

V zVEM lahko pregledate svoje recepte, napotnice in naročilnice ter preverite, kdaj bo treba urediti nove. Dostopen je tudi elektronski bolniški list, med bolniško odsotnostjo pa lahko preverite navodila o ravnanju, ki jih je določil zdravnik. Tako veste, kakšen režim gibanja velja za vas in katere omejitve morate upoštevati.

Portal omogoča tudi vpogled v podatke, povezane z upravičenostjo do novega finančnega prispevka ZZZS za očala. Poleg tega lahko preverite stroške zdravstvenih obravnav, ki ste jih opravili v zadnjem obdobju. Čeprav teh storitev niste plačali neposredno, vam ta vpogled pokaže, katere storitve so bile obračunane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in v kolikšni vrednosti.

Če portala in mobilne aplikacije zVEM še ne uporabljate, je registracija smiselna že zato, ker imate pomembne zdravstvene dokumente in informacije vedno pri roki. Tako lahko marsikaj preverite sami, ne da bi morali zaradi vsakega vprašanja klicati zdravnika ali ZZZS. Svoje podatke lahko pregledate na portalu zVEM.

Zdravnika, ki še sprejema paciente, lahko poiščete na spletu

VPRAŠANJE #3: Kje lahko preverim, kateri osebni zdravniki še sprejemajo paciente, in ali lahko recept ali bolniški list dobim tudi pri nadomestnem zdravniku oziroma v dodatni ambulanti?

Zdravniki, ki še sprejemajo nove paciente, so na seznamu ZZZS označeni zeleno, podatki pa se osvežujejo vsak dan. FOTO: Depositphotos

Iskanje novega osebnega zdravnika je lahko zahtevno, zlasti če ne veste, katere ambulante sploh še sprejemajo paciente. Aktualne podatke lahko preverite na spletni strani ZZZS, kjer se seznami zdravnikov osvežujejo vsak dan.

Na strani izberete ustrezen seznam, denimo Število opredeljenih pri splošnih zdravnikih, in odprete datoteko s podatki. Zdravniki, ki še sprejemajo nove paciente, so v njej označeni z zeleno barvo. Tako lahko preverite možnosti v svojem kraju ali okolici, preden pokličete izbrano ambulanto.

Kaj pa, če svojega osebnega zdravnika že imate, vendar je začasno odsoten? Zaradi recepta, bolniškega lista ali druge potrebne dokumentacije vam praviloma ni treba čakati, da se vrne. Zdravnik, ki začasno nadomešča vašega izbranega osebnega zdravnika, lahko za vas v celoti uredi vse potrebno za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Enako velja za zdravnika v dodatni ambulanti.

Pri nadomestnem zdravniku ali v dodatni ambulanti lahko tako dobite recept, napotnico, bolniški list in drugo dokumentacijo, ki jo potrebujete. Pomembno je predvsem, da veste, na koga se lahko obrnete, saj odsotnost izbranega zdravnika sama po sebi ne pomeni, da morate z urejanjem svojih pravic čakati.

Pregled ne pomeni avtomatično celega dne bolniške odsotnosti

VPRAŠANJE #4: Ali mi ob specialističnem pregledu oziroma spremljanju otroka na pregled pripada bolniška odsotnost za ves dan?

Opravičena odsotnost se prizna za pot, čakanje, pregled in vrnitev na delo, ne samodejno za ves delovni dan. FOTO: Depositphotos

Specialistični pregled je lahko sredi delovnega dne, v drugem kraju ali ob uri, zaradi katere je treba službo zapustiti precej prej. Toda obisk zdravnika sam po sebi še ne pomeni, da vam avtomatično pripada opravičena odsotnost za ves delovni dan.

Odsotnost z dela se prizna za čas, ki ga dejansko potrebujete za pot do zdravnika, čakanje, izvedbo pregleda in vrnitev na delo. Če vse skupaj traja manj kot vaš polni delovni čas, se morate po pregledu vrniti v službo ali pa se z delodajalcem dogovoriti za koriščenje prostih ur.

Podobno velja, kadar na pregled spremljate otroka. Pri upravičeni odsotnosti se poleg poti, čakanja in pregleda upošteva tudi čas, ki ga potrebujete, da otroka po pregledu odpeljete v vrtec ali šolo in se nato vrnete na delo. Tudi v tem primeru odsotnost ne zajema samodejno celotnega delovnega dne.

Podatki ZZZS kažejo, da je bilo leta 2025 več kot 17,3 milijona delovnih dni začasne zadržanosti od dela. Ta številka vključuje vse razloge za bolniško odsotnost, ne samo specialističnih pregledov.

Na naročilnico ne morete dobiti vsakega pripomočka

VPRAŠANJE #5: Kako lahko preverim, kateri medicinski pripomoček lahko dobim na naročilnico v breme ZZZS?

Ana Vodičar: »Do medicinskega pripomočka v breme ZZZS ste upravičeni, če je uvrščen na uradni seznam in izpolnjujete določena medicinska merila.« FOTO: Jože Suhadolnik

Medicinski pripomočki lahko pomembno olajšajo zdravljenje, rehabilitacijo ali vsakdanje življenje, vendar obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh izdelkov, ki so na voljo na trgu. Najprej je zato treba preveriti, ali je pripomoček, ki ga potrebujete, uvrščen na uradni seznam medicinskih pripomočkov ZZZS.

Tudi uvrstitev na seznam še ne pomeni, da pripomoček avtomatično pripada vsakemu zavarovancu. Za posamezno vrsto pripomočka so določena medicinska merila in včasih tudi drugi pogoji (npr. starost), ki jih mora zavarovana oseba izpolnjevati. To pomeni, da mora imeti ustrezno zdravstveno stanje oziroma potrebo, zaradi katere je do pripomočka upravičena.

Podatki ZZZS kažejo, da so bile leta 2025 naročilnice najpogosteje izdane za pripomočke pri težavah z odvajanjem seča, za izboljšanje vida in zdravljenje sladkorne bolezni. Ker se pogoji razlikujejo glede na vrsto pripomočka in zdravstveno stanje, se je o upravičenosti najbolje posvetovati z zdravnikom, informacije pa prej preveriti tudi na seznamu ZZZS.

ZZZS vam lahko povrne tudi potne stroške

VPRAŠANJE #6: Redno se vozim na zdravljenje na Onkološki inštitut v Ljubljani. Ali mi pripada povračilo potnih stroškov in kaj pomeni, če je na obvestilu naveden negativen znesek?

ZZZS lahko pod določenimi pogoji povrne stroške poti do najbližjega ustreznega izvajalca zdravstvenih storitev. FOTO: Leon Vidic

Redni obiski specialista v drugem kraju lahko pomenijo precejšen strošek, zlasti kadar se morate na zdravljenje voziti večkrat. Pod določenimi pogoji lahko od ZZZS zahtevate povračilo potnih stroškov, vendar ta pravica ne velja za vsako pot do zdravnika ali zdravstvene ustanove.

Povračilo vam lahko pripada, če zaradi uveljavljanja pravice do zdravstvene storitve potujete k zdravniku ali v zdravstveni zavod zunaj svojega kraja. Pri tem se upošteva pot do najbližjega ustreznega izvajalca. Če se sami odločite za bolj oddaljenega izvajalca, čeprav bi bila ustrezna storitev na voljo bližje, ZZZS stroškov daljše poti ne povrne.

Pravica prav tako ne velja za vse vrste poti. Povračila denimo ni za pot zaradi prevzema zdravila ali medicinskega pripomočka. Pri obračunu se vedno upošteva lastni prispevek, zato pri krajši ali enkratni poti izplačila morda ne bo. Natančne pogoje je zato pred oddajo zahtevka smiselno preveriti na spletni strani ZZZS.

Zavarovana oseba lahko povračilo uveljavlja pri območni enoti oziroma izpostavi ZZZS. Vlogo lahko odda na tiskanem obrazcu ali prek elektronske vloge, za katero ne potrebuje digitalnega potrdila.

Kaj pa pomeni obvestilo, na katerem je izračunan negativen znesek? Če ste potovali z osebnim avtomobilom, se izračunana kilometrina zmanjša za lastni prispevek v višini treh odstotkov minimalne plače. Če je kilometrina nižja od tega prispevka, povračila ne prejmete. Negativen rezultat torej ne pomeni, da morate ZZZS kar koli plačati, ampak da izračunani stroški poti niso presegli lastnega prispevka. Ker je ta vezan na minimalno plačo, se njegov znesek spreminja, zato je najbolje preveriti aktualni podatek na spletni strani ZZZS.

Reševalni prevoz je vezan na zdravstveno stanje

VPRAŠANJE #7: Kdaj mi pripada prevoz z reševalnim ali drugim ustreznim vozilom?

Do prevoza z reševalnim ali drugim ustreznim vozilom ste upravičeni, kadar se zaradi zdravstvenih razlogov ne morete peljati z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom. FOTO: Dejan Javornik

Oddaljenost zdravstvene ustanove sama po sebi še ne pomeni, da vam pripada prevoz z reševalnim ali drugim ustreznim vozilom. Ključno je vaše zdravstveno stanje. Do takšnega prevoza ste upravičeni, kadar se zaradi zdravstvenih razlogov ne morete peljati z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom.

Pravica je omejena tudi glede začetne in končne točke poti. Prevoz je zagotovljen od vašega prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča do najbližjega ustreznega izvajalca zdravstvenih storitev in nazaj. Pomembno je torej, da izbrani izvajalec lahko opravi storitev, ki jo potrebujete, in je hkrati najbližji glede na vaše prebivališče.

Če si sami izberete izvajalca na drugem koncu Slovenije, čeprav je ustrezna zdravstvena storitev na voljo bližje, vam prevoz do bolj oddaljenega izvajalca ne pripada. Enako kot pri povračilu potnih stroškov je pomembno, da potujete zaradi zdravljenja, da je izvajalec najbližji ustrezni in da posebno obliko prevoza potrebujete zaradi zdravstvenega stanja.

Dolga čakalna doba še ne pomeni avtomatičnega povračila

VPRAŠANJE #8: Ali mi ZZZS lahko povrne stroške za zdravstvene storitve, ki sem jih zaradi dolgih čakalnih dob opravil samoplačniško pri zasebniku?

Dolga čakalna doba sama po sebi še ne pomeni, da bo ZZZS povrnil stroške samoplačniške storitve pri zasebniku. FOTO: Brane Piano

Dolga čakalna doba marsikoga spodbudi, da pregled ali drugo zdravstveno storitev opravi samoplačniško pri zasebniku. Toda odločitev za hitrejšo obravnavo zunaj javne zdravstvene mreže še ne pomeni, da bo ZZZS pozneje povrnil nastale stroške.

Pri samoplačniških zdravstvenih storitvah, opravljenih v Sloveniji, je povračilo stroškov možno samo, če je zavarovana oseba potrebovala nujno medicinsko pomoč ali nujno zdravljenje. Če se zaradi čakalne dobe sama odloči, da bo storitev opravila pri zasebnem izvajalcu zunaj javne zdravstvene mreže, mora račun poravnati sama. Zgolj dejstvo, da bi morala na storitev v javnem sistemu čakati dlje, torej ni podlaga za povračilo.

Drugačna pravila veljajo, če zdravstveno storitev opravite v drugi državi Evropske unije. V tem primeru je povračilo pod določenimi pogoji mogoče, vendar to ne pomeni, da ZZZS avtomatično povrne vsako zdravljenje v tujini ali celoten plačani znesek. Pravice in postopki so odvisni od vrste zdravstvene storitve in pravne podlage, na kateri uveljavljate čezmejno zdravljenje. Pred odhodom zato preverite pogoje in se prepričajte, ali morate za izbrano storitev dobiti predhodno odobritev. Več informacij je na spletni strani ZZZS o načrtovanem zdravljenju v tujini.

Leta 2025 je ZZZS prejel 5155 vlog, povezanih z zdravljenjem v tujini, od katerih je odobril 4244. Podatek vključuje vloge na različnih pravnih podlagah.

Ko smo bolni, vseh pravil in postopkov ne moremo poznati na pamet. Pomembno pa je, da vemo, kje lahko poiščemo zanesljive informacije, preden se odpovemo pravici ali strošek samodejno poravnamo sami. Pravi odgovor nam lahko prihrani nepotreben obisk, pot, izdatek ali skrb. Kje preveriti svoje pravice: portal in mobilna aplikacija zVEM

portal za zavarovance ZZZS

elektronske vloge ZZZS

kontaktni center ZZZS na telefonski številki 01 30 77 300

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