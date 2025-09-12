  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    12. 9. 2025 | 13:16
    12. 9. 2025 | 13:17
    7:35
    A+A-

    Ste opazili nenavadne madeže na steni in neprijeten vonj v prostoru ali stanovanju? To so pogosto prvi znaki čezmerne vlage, ki lahko vodi v pojav plesni. Vlaga in plesen sta namreč med najpogostejšimi nevšečnostmi v stanovanjskih prostorih. Ne vplivata zgolj na estetiko doma, temveč tudi na zdravje in dobro počutje stanovalcev, saj vdihavanje spor plesni lahko povzroča dihalne težave, alergijske reakcije in dolgoročno tudi zdravstvene zaplete, še posebej pri otrocih, starejših in kroničnih bolnikih. Poleg tega plesen poškoduje stene, pohištvo in tekstil. Posledice? Še več sitnosti in dodatnih, nepotrebnih stroškov.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kje se vlaga najraje zadržuje

    Vlaga rada nastaja v kotičkih sten. Zanimivo pa je, da ta težava ne prizadene le starejših stavb, ampak tudi sodobne, energijsko učinkovite hiše. Razlog je predvsem v dobri zatesnjenosti, ki sicer poskrbi za nižje stroške ogrevanja, a hkrati zadržujejo vlago v notranjosti.

    Najpogosteje jo najdemo tam, kjer je največ pare, na primer v kopalnicah, kuhinjah in spalnicah. Pogosto k temu prispevamo tudi sami, ker premalo ali slabo prezračujemo prostore (pogosto pustimo okna priprta le za nekaj minut, kar ne zadostuje za popolno izmenjavo zraka, ali pa sploh ne zračimo) in tako ustvarimo popolne razmere za nastanek in širitev plesni. Dobra novica pa je, da se temu lahko izognemo. S kombinacijo preprostih navad in sodobnih, energetsko učinkovitih, rešitev lahko svoj dom obvarujemo pred vlago in zadihamo svežino.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Za zdravo in prijetno bivalno okolje ni dovolj le estetska urejenost doma, temveč tudi kakovosten zrak. Redno zračenje in sodobni prezračevalni sistemi, kot je LUNOS, so zanesljiva zaščita pred vlago, plesnijo in neprijetnimi vonjavami.

    Praktični nasveti za učinkovito prezračevanje prostorov

    Učinkovito prezračevanje lahko bistveno vpliva na kakovost bivanja in zmanjša tveganje za pojav plesni, pa tudi naše stroške. Strokovnjaki za bivalno higieno poudarjajo, da je pravilno prezračevanje ključno, saj se v slabo prezračenih prostorih lahko raven vlage dvigne nad 65 odstotkov, kar je idealno okolje za rast plesni.

    Eden najpreprostejših korakov za preprečevanje vlage je zato redno prezračevanje. V kopalnici to pomeni prezračevanje takoj po prhanju, v kuhinji pa uporaba nape in odpiranje oken ob kuhanju. Spalnico prezračimo zjutraj in zvečer, najbolje pa kar stalno. Pomembno je tudi, da se zračenje izvaja na prepih, saj se le tako učinkovito izmenja zrak v prostoru. Pri tem je priporočljivo, da so okna odprta vsaj pet do deset minut, tudi pozimi.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Ustrezno prezračevanje lahko dokazano zmanjša količino vlage v prostoru, hkrati pa izboljša kakovost spanja in koncentracijo. V hladnejših mesecih je priporočljivo večkrat dnevno kratko prezračevanje, ne pa stalno priprto okno, ki ne zagotavlja dovolj velikega pretoka zraka. Pogosto se pozabi, da lahko s pravilnim prezračevanjem zmanjšamo tudi število prašnih delcev in alergenov v prostoru, kar je še posebej pomembno za alergike. 

    Žal pa pogosto tudi naravno prezračevanje ni dovolj, in potrebno je poudariti, da tak način ni energetsko učinkovit, saj pozimi z vsakim odpiranjem oken izgubljamo toploto, poleti pa hladnejši zrak.

    Najbolj optimalna rešitev, če želimo imeti čist in zdrav zrak v prostoru in hkrati prihraniti pri stroških, so zato napredni prezračevalni sistemi. Med njimi izstopajo prezračevalni sistemi LUNOS, ki s svojo zasnovo 24 ur zagotavljajo svež in čist zrak brez nepotrebnih izgub toplote. Poskrbijo za dotok svežega zraka in ga prečiščujejo ter so hkrati tudi energetsko učinkoviti, česar z načinom prezračevanja z odpiranjem oken ni možno doseči.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Med preverjenimi rešitvami so decentralizirani prezračevalni sistemi LUNOS

    Zasnovani so za energetsko učinkovito in tiho delovanje. Njihova posebnost je samodejna regulacija vlage v prostoru: naprava zaznava povišano vlago in samodejno poskrbi za njeno izmenjavo z zunanjim, svežim zrakom. Sistem deluje diskretno in brez potrebe po obsežnih gradbenih posegih.

    Prezračevalni sistemi z rekuperacijo energije LUNOS so še posebej učinkoviti. Še zlasti so priporočljivi za dnevne sobe in spalnice, saj nenehno prezračujejo prostore brez izgube toplote. Klasično prezračevanje z ventilatorji za odvod zraka pa ostaja odlična izbira za funkcionalne prostore, kot so kopalnice, kuhinje ali pomožni prostori. Izpušni zrak odvajajo neposredno ven ali prek izpušnih kanalov, s čimer hitro odstranijo vlago in neprijetne vonjave.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Rešitve LUNOS so primerne za prenove in novogradnje, še posebej tam, kjer je onemogočena klasična prezračevalna infrastruktura. Njihova uporaba ne zmanjšuje bivalnega udobja, saj so enote izredno tihe, hkrati pa učinkovito preprečujejo nastanek plesni in neprijetnih vonjav. Imeti LUNOS doma tako pomeni živeti v prostoru, kjer je zrak vedno svež, bivalno udobje pa popolno, kar pomeni brez vlage, plesni in skrbi za zdravje.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Pametno prezračevanje za pametne domove

    Sodobni prezračevalni sistemi LUNOS niso le učinkoviti pri preprečevanju vlage in plesni, temveč prinašajo tudi dodano vrednost – možnost povezave s pametnim domom. Njihova brezžična tehnologija omogoča enostavno povezovanje brez dodatnih kablov in zapletenih posegov. LUNOS sistemi namreč delujejo na podlagi brezžične povezave preko radio frekvence (RF)

    S pomočjo modula EnOcean se prezračevalni sistemi LUNOS brez težav vključijo v pametni dom, kjer jih je mogoče upravljati kar s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom. To pomeni, da lahko nastavite, kdaj in kako intenzivno želite prezračevati prostore, tudi če vas ni doma.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Velika prednost te tehnologije je, da oddajniki delujejo z izjemno majhnimi količinami energije. Nekateri so celo brez baterij, saj energijo ustvarjajo s pomočjo stikal na osnovi piezoelektričnosti ali pa preko majhnih sončnih celic. Tako je vzdrževanja manj, udobja pa več.

    Za popolno uporabniško izkušnjo LUNOS priporoča uporabo centralne enote Homee Smart Home, ki omogoča enostavno povezavo preko WLAN in skrbi za to, da prezračevanje postane sestavni del vašega pametnega doma. Z nekaj kliki lahko nadzorujete kakovost zraka, prilagajate prezračevanje potrebam prostora in si zagotovite svežino, kadar koli jo želite.

    Naročite svoj sistem LUNOS še danes in si zagotovite dom, v katerem boste vedno zadihali s polnimi pljuči.

    Naročnik oglasne vsebine je LUNOS

    Več iz teme

    lunosprezračevalni sistemiVlaga in plesenčist zrak
