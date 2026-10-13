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    Zdravje

    Kako se raziskovalna zamisel spremeni v zdravilo

    Kakšna je sodobna farmacevtska proizvodnja? Za enim uspešnim zdravilom stoji na tisoče neuspelih poskusov in let raziskovalnega dela.
    Zakaj sodobna farmacevtska proizvodnja vse manj spominja na klasično tovarno je bila osrednja tema pogovora v podkastu z gostjama Ljerko Lah in Tanjo Markač. FOTO: Neža Kralj
    Galerija
    Zakaj sodobna farmacevtska proizvodnja vse manj spominja na klasično tovarno je bila osrednja tema pogovora v podkastu z gostjama Ljerko Lah in Tanjo Markač. FOTO: Neža Kralj
    Marjana Kristan Fazarinc
    13. 10. 2026 | 17:16
    7:41
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    Slovenija ima pomembno vlogo v globalnem razvoju in proizvodnji inovativnih zdravil. Razvoj in proizvodnja sodobnih zdravil pa so med najbolj zahtevnimi znanstvenimi in tehnološkimi procesi. Končni cilj vseh procesov pa je, da zdravila varno in pravočasno dosežejo bolnike. Gostji podkasta o sodobni farmacevtski proizvodnji, ki vse manj spominja na klasično tovarno, sta bili dr. Ljerka Lah, direktorica tehničnega razvoja učinkovin za biološka zdravila v razvoju bioloških zdravil Mengeš, ter Tanja Markač, vodja upravljanja produktov v globalni proizvodnji malih molekul.

    Sodobna farmacevtska proizvodnja se zelo razlikuje od klasične tovarne oziroma proizvodnje tablet klasičnih oblik, ki pa so danes zelo visoko tehnološko podprte proizvodnje, digitalizirane in avtomatizirane, pojasnjuje Tanja Markač. »V Novartisu se tu ne ustavimo. Poleg klasične proizvodnje, ki je še vedno steber našega poslovanja, imamo vedno več inovativnih zdravil, za katera potrebujemo drug način proizvodnje. To so od bioloških zdravil pa do celičnih in genskih terapij, kjer potrebujemo morebiti manjše, ampak specializirane obrate, delno laboratorijske, zato da lahko tarčna zdravila dostavimo za paciente, včasih tudi ob točno določeni uri na točno določen kraj. Z razvojem zdravil in tehnologij tudi prilagajamo proizvodne enote.«

    Od raziskav do zdravila

    Kako poteka pot od prve raziskovalne zamisli oziroma odkritja potencialne učinkovine pa do zdravila, ki ga lahko uporablja bolnik, je pojasnila dr. Ljerka Lah. In dodala, da Novartis kot podjetje za razvoj inovativnih zdravil išče inovacije, nove molekule, ki imajo potencial za zdravilo. Pot se začne že pri samem razumevanju bolezni oziroma biologije bolezni in iskanjem pristopov, kje se lahko ukrepa. Od tega, da najdeš tarčno molekulo, ki jo potem lahko razviješ v zdravilo, pa do tega, da to tudi dejansko postane zdravilo, je pa še dolga pot. Torej, ko najdemo kandidate, morajo ti kandidati še čez tehnični razvoj, da lahko zdravilo pripeljemo do proizvodnega procesa. Ko je zdravilo izdelano, ga je treba še tržiti in dati v obliko, ki je dostopna pacientu. Pri vsem tem je treba upoštevati tudi regulatorne zahteve, ki so nujne zato, da je zdravilo tudi varno za uporabo. In vse to je treba upoštevati pri razvoju zdravil.«

    Znanstvena in tehnološka zahtevnost

    Gostji podkasta sta bili Tanja Markač in Ljerka Lah. FOTO: Neža Kralj
    Gostji podkasta sta bili Tanja Markač in Ljerka Lah. FOTO: Neža Kralj
    Zakaj sta pa razvoj in proizvodnja sodobnih zdravil tako znanstveno kot tehnološko zahtevna procesa? Za Tanjo Markač je pri farmacevtski industriji fascinanten proces, zaradi katerega je v končni fazi zdravilo dostopno velikemu številu bolnikov. Zato pa je potreben pristop, kjer se začne s kvalitetnim procesom razvoja zdravila že čisto na začetku, za kar pa je potrebno ogromno znanja – in to ne samo farmacevtskega, ampak tudi inženirskega, strojnega ter podatkovno znanost.

    Ljerka Lah pa dodaja: »Eno je najti molekulo, kar nam zelo dobro uspeva, drugo pa je to molekulo spraviti v zdravilo, ker molekula sama po sebi ne more biti zapakirano zdravilo. Ampak razvoj od molekule do tega, da molekulo spraviš v ustrezno farmacevtsko obliko in da uspeš dokazati, da je to zdravilo ne samo učinkovito, ampak tudi varno, brez stranskih učinkov ter da ga lahko nekoč proizvajaš za milijone ljudi, je pa tista znanost med zgodnjim razvojem in dnevom, ko dobimo prvo odobritev in ta proizvod uspešno prenesemo v naše proizvodne enote. In to lahko traja osem let ali v nekaterih primerih tudi več.«

    Tanja Markač pa dodaja, da se s s proizvodnjo zdravila razvoj še ne konča, saj danes zdravila niso namenjena izključno eni bolezni ali indikaciji. »Kljub temu, da imamo zdravilo za določeno indikacijo, za določeno bolezen odobreno, pa lahko razvoj z isto molekulo še naprej razvija, raziskuje in ustvarja nove klinične študije za nove bolezni. In v bistvu lahko enako zdravilo ali zdravilo z isto učinkovino pomaga tudi v čisto drugih terapevtskih metodah. Tako da ločnice, da bi lahko rekli, zdaj se pa tu razvoj konča, gotovo ni. Je pa prelomnica, ko dobiš odobritev in začneš zdravilo res proizvajati.«

    Širok spekter strokovnjakov

    Tanja Markač, Vodja upravljanja produktov v globalni proizvodnji malih molekul. FOTO: Neža Kralj
    Tanja Markač, Vodja upravljanja produktov v globalni proizvodnji malih molekul. FOTO: Neža Kralj
    Za uspešnim razvojem in proizvodnjo zdravila stoji veliko več ljudi, kot si predstavljamo. Katere stroke in profili pa sodelujejo med seboj? Najbolje delujejo mešani timi, poudarja Tanja Markač: »Naša osnova je veda o življenju oz. farmacija, biologija, kemija, pa tudi kemijski inženirji. Zelo radi imamo fizike, matematike, zdaj z veliko količino podatkov prihaja tudi umetna inteligenca, podatkovni znanstveniki, modelerji.« Ljerka Lah pa doda, da tudi v proizvodnih procesih potrebujejo vse omenjene profile, poleg tega pa so zanje zelo pomembni tudi strojni inženirji -, ker mora proizvodna oprema učinkovito in ponovljivo delovati -, pa podatkovni inženirji, ekonomisti in zdravniki, potrebujejo pa tudi vsa ostala znanja, ki mogoče niso njihova osnovna panoga, ampak brez njih podjetje ne bi delovalo.

    Tako da lahko mladi tudi širše razmišljajo, da za farmacijo ni prvi poklic samo farmacevt. Potrebujejo različne profile, saj sta digitalizacija in avtomatizacija del njihovega vsakdana. Povezujejo se tudi s slovensko akademsko sfero, saj se zavedajo, kako pomembno je imeti dobre talente v Sloveniji, v regiji, ki jim potem lahko ponudiš zaposlitev.

    Za škatlico zdravila stojijo številni raziskovalci

    Dr. Ljerka Lah, direktorica tehničnega razvoja učinkovin za biološka zdravila v razvoju bioloških zdravil Mengeš. FOTO: Neža Kralj
    Dr. Ljerka Lah, direktorica tehničnega razvoja učinkovin za biološka zdravila v razvoju bioloških zdravil Mengeš. FOTO: Neža Kralj
    Za sogovornici je impresivno, kako zdravilo pride do pacienta po dolgem in dragocenem procesu, ki vključuje številne strokovnjake. Ljudje smo lahko zelo srečni, ko dobimo zdravilo, ker je v bistvu prišlo skozi šivankino uho. To pa zato, ker so možnosti, da molekula dejansko postane zdravilo, zelo majhne – od na primer 10.000 molekul je na koncu v 10 letih ena tista, ki pride do pacienta. To kaže na izjemen trud in znanje, vloženo v razvoj, da se pride do učinkovite rešitve.

    Kaj bi si želeli, da ljudje od danes naprej vidijo drugače, ko vzamejo škatlico zdravila v roke? Tanja Markač: »Mogoče to, da za škatlico zdravila stoji cela vojska raziskovalcev in ljudi, ki delajo za to, da zdravilo pride na koncu do pacienta.«

    Ljerka Lah: »Da ko škatlico dobiš, pomeni, da je bilo to zdravilo preverjeno na tisoč možnih načinov, skozi (pred)klinične študije. Ko zdravilo dobiš, veš, da je varno, učinkovito, nimaš res nobenih skrbi in lahko zaupaš. Obenem si vesel, da je zdravilo sploh prišlo do tebe, da ti lahko pomaga, da te lahko pozdravi. To je nekaj res fascinantnega v današnjem svetu.«

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    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    8. 10. 2026 | 13:18
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    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
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