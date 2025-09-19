Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Ali ste vedeli, da lahko že majhno povečanje koncentracije ogljikovega dioksida (CO₂) in vlage v vašem domu poslabša spanec, zmanjša zbranost pri delu in poveča tveganje za alergijske reakcije?

Čist zrak v notranjih prostorih je življenjsko pomemben. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da zaradi onesnaženosti zraka v gospodinjstvih letno umre približno 3,2 milijona ljudi (vir: Svetovna zdravstvena organizacija). Študija Univerze Harvard pa kaže, da so kratkotrajni kognitivni učinki, kot sta slabša pozornost in spomin, neposredno povezani z višanjem ravni PM₂,₅ in slabšo prezračenostjo (vir: Healthy Buildings ) . Poleg tega raziskave kažejo, da onesnažen zrak povečuje tveganje za demenco, predvsem zaradi izpostavljenosti delcem PM₂,₅, ki pospešujejo nevrodegenerativne spremembe (vir: GuardianWikipedia ) .

Strokovnjaki opozarjajo, da zaradi sodobnega življenjskega sloga ljudje po svetu v povprečju preživimo v zaprtih prostorih tudi do 90 % svojega časa, kar dodatno poudarja pomen kakovostnega notranjega zraka.

Hkrati je dobro vedeti, da so današnje energetsko učinkovite stavbe pogosto neprepustne, kar preprečuje naravno zračenje. Tako se v prostoru pogosto kopičijo vlaga, prah in alergeni, ki slabšajo kakovost zraka. A z ustreznim in pravilnim prezračevanjem lahko zrak prečistimo in zmanjšamo negativne učinke.

Zakaj naravno prezračevanje ni vedno dovolj

Odpiranje oken nekajkrat na dan je pogosto nepraktično, saj pozimi povzroča občutne toplotne izgube in hlajenje prostorov, ki se nato počasi segrevajo nazaj. Poleti se srečujemo z nasprotno težavo, skozi odprta okna v prostore prihaja vroč zrak, ki še poveča obremenitev klimatskih naprav. Obenem v bivalne prostore vstopajo tudi hrup, prah in alergeni, kar dodatno poslabša kakovost notranjega zraka.

Raziskave kažejo, da tak način prezračevanja ne zagotavlja stalne in enakomerne izmenjave zraka. Kratkotrajen prepih ne odstrani dovolj vlage, ogljikovega dioksida in škodljivih delcev, ki se medtem kopičijo v prostoru. Posledica so slabša koncentracija, pogostejše težave z dihali in povečano tveganje za nastanek plesni.

Zato strokovnjaki poudarjajo, da zgolj naravno prezračevanje ni dovolj za ustvarjanje zdrave notranje klime. Potrebna je sodobna in premišljena rešitev, ki omogoča neprekinjeno kroženje zraka brez nepotrebnih toplotnih izgub, hrupa ali nečistoč iz zunanjega okolja.

Mehansko prezračevanje za stalno čist zrak in svežino

Tu nastopi LUNOS – sistem decentraliziranega mehanskega prezračevanja, ki zagotavlja konstanten pretok svežega zraka brez potrebe po odpiranju oken in z minimalno izgubo toplote.

Sistemi LUNOS prinašajo več prednosti, ki jih stanovalci lahko občutijo vsak dan. Ena izmed ključnih lastnosti je izjemno učinkovita rekuperacija toplote. Z izmenjevalcem energije pri nekaterih modelih se namreč lahko povrne do 96 % toplote iz odvodnega zraka, kar pomeni, da se pozimi izgublja minimalno toplote, poleti pa je hlajenje prostorov bolj učinkovito. Tako dom ohranja prijetno temperaturo, obenem pa se zmanjšajo stroški za ogrevanje in hlajenje.

Pomemben dejavnik je tudi tiho delovanje. Sistemi LUNOS proizvajajo le okoli 3 dB na razdalji treh metrov, kar je praktično neslišno in ne moti vsakodnevnih dejavnosti. Poleg tega učinkovito ščitijo pred zunanjim hrupom, na primer prometom ali sosedskimi dejavnostmi, saj zagotavljajo zvočno izolacijo do 67 dB.

Za zdravje prebivalcev pa je ključen še en element: filtracija prahu in alergenov ter uravnavanje vlage. S tem se preprečuje nastanek plesni, ki je pogost vir alergij in bolezni dihal, in ustvarja stabilna, zdrava notranja klima.

Poleg tega je prednost prezračevalnih sistemov LUNOS tudi njihova enostavna montaža, saj zahtevajo le minimalne gradbene posege. To pomeni, da so primerni tako za sodobne novogradnje kot tudi za adaptacije starejših stavb.

LUNOS sledi trendom pametnih domov: omogoča brezžično povezljivost in nadzor prek mobilnih aplikacij, kar stanovalcem daje popoln pregled nad prezračevanjem in prilagajanje bivalnega okolja lastnim potrebam.

Kombinacija sistemov LUNOS za popolno rešitev

Vsak dom ima svoje značilnosti, zato je optimalna rešitev pogosto prilagojena kombinacija različnih prezračevalnih naprav. Tako je mogoče uskladiti potrebe posameznih prostorov – od spalnic, kjer sta pomembna tišina in svež zrak, do kopalnic in kuhinj, kjer je pomembno hitro odvajanje vlage in vonjav.

LUNOS omogoča kombiniranje sistemov – na primer rekuperatorjev e² v bivalnih prostorih skupaj s klasičnimi odvodnimi enotami v kuhinji ali kopalnici. Tako dobimo učinkovit, energetsko smotrn sistem za celoten dom.

Odkrijte, kako lahko sistemi LUNOS izboljšajo kakovost bivanja v vašem domu. Obiščite lunos.si za več informacij, kontakt ali povpraševanje.

