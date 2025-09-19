  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    19. 9. 2025 | 09:24
    19. 9. 2025 | 09:25
    A+A-

    Ali ste vedeli, da lahko že majhno povečanje koncentracije ogljikovega dioksida (CO₂) in vlage v vašem domu poslabša spanec, zmanjša zbranost pri delu in poveča tveganje za alergijske reakcije?

    Čist zrak v notranjih prostorih je življenjsko pomemben. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da zaradi onesnaženosti zraka v gospodinjstvih letno umre približno 3,2 milijona ljudi (vir: Svetovna zdravstvena organizacija). Študija Univerze Harvard pa kaže, da so kratkotrajni kognitivni učinki, kot sta slabša pozornost in spomin, neposredno povezani z višanjem ravni PM₂,₅ in slabšo prezračenostjo (vir: Healthy Buildings). Poleg tega raziskave kažejo, da onesnažen zrak povečuje tveganje za demenco, predvsem zaradi izpostavljenosti delcem PM₂,₅, ki pospešujejo nevrodegenerativne spremembe (vir: GuardianWikipedia).

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Strokovnjaki opozarjajo, da zaradi sodobnega življenjskega sloga ljudje po svetu v povprečju preživimo v zaprtih prostorih tudi do 90 % svojega časa, kar dodatno poudarja pomen kakovostnega notranjega zraka.

    Hkrati je dobro vedeti, da so današnje energetsko učinkovite stavbe pogosto neprepustne, kar preprečuje naravno zračenje. Tako se v prostoru pogosto kopičijo vlaga, prah in alergeni, ki slabšajo kakovost zraka. A z ustreznim in pravilnim prezračevanjem lahko zrak prečistimo in zmanjšamo negativne učinke.

    Zakaj naravno prezračevanje ni vedno dovolj

    Odpiranje oken nekajkrat na dan je pogosto nepraktično, saj pozimi povzroča občutne toplotne izgube in hlajenje prostorov, ki se nato počasi segrevajo nazaj. Poleti se srečujemo z nasprotno težavo, skozi odprta okna v prostore prihaja vroč zrak, ki še poveča obremenitev klimatskih naprav. Obenem v bivalne prostore vstopajo tudi hrup, prah in alergeni, kar dodatno poslabša kakovost notranjega zraka.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Raziskave kažejo, da tak način prezračevanja ne zagotavlja stalne in enakomerne izmenjave zraka. Kratkotrajen prepih ne odstrani dovolj vlage, ogljikovega dioksida in škodljivih delcev, ki se medtem kopičijo v prostoru. Posledica so slabša koncentracija, pogostejše težave z dihali in povečano tveganje za nastanek plesni.

    Zato strokovnjaki poudarjajo, da zgolj naravno prezračevanje ni dovolj za ustvarjanje zdrave notranje klime. Potrebna je sodobna in premišljena rešitev, ki omogoča neprekinjeno kroženje zraka brez nepotrebnih toplotnih izgub, hrupa ali nečistoč iz zunanjega okolja.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Mehansko prezračevanje za stalno čist zrak in svežino

    Tu nastopi LUNOS – sistem decentraliziranega mehanskega prezračevanja, ki zagotavlja konstanten pretok svežega zraka brez potrebe po odpiranju oken in z minimalno izgubo toplote.

    Sistemi LUNOS prinašajo več prednosti, ki jih stanovalci lahko občutijo vsak dan. Ena izmed ključnih lastnosti je izjemno učinkovita rekuperacija toplote. Z izmenjevalcem energije pri nekaterih modelih se namreč lahko povrne do 96 % toplote iz odvodnega zraka, kar pomeni, da se pozimi izgublja minimalno toplote, poleti pa je hlajenje prostorov bolj učinkovito. Tako dom ohranja prijetno temperaturo, obenem pa se zmanjšajo stroški za ogrevanje in hlajenje.

    Pomemben dejavnik je tudi tiho delovanje. Sistemi LUNOS proizvajajo le okoli 3 dB na razdalji treh metrov, kar je praktično neslišno in ne moti vsakodnevnih dejavnosti. Poleg tega učinkovito ščitijo pred zunanjim hrupom, na primer prometom ali sosedskimi dejavnostmi, saj zagotavljajo zvočno izolacijo do 67 dB.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Za zdravje prebivalcev pa je ključen še en element: filtracija prahu in alergenov ter uravnavanje vlage. S tem se preprečuje nastanek plesni, ki je pogost vir alergij in bolezni dihal, in ustvarja stabilna, zdrava notranja klima.

    Poleg tega je prednost prezračevalnih sistemov LUNOS tudi njihova enostavna montaža, saj zahtevajo le minimalne gradbene posege. To pomeni, da so primerni tako za sodobne novogradnje kot tudi za adaptacije starejših stavb.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    LUNOS sledi trendom pametnih domov: omogoča brezžično povezljivost in nadzor prek mobilnih aplikacij, kar stanovalcem daje popoln pregled nad prezračevanjem in prilagajanje bivalnega okolja lastnim potrebam.

    Kombinacija sistemov LUNOS za popolno rešitev

    Vsak dom ima svoje značilnosti, zato je optimalna rešitev pogosto prilagojena kombinacija različnih prezračevalnih naprav. Tako je mogoče uskladiti potrebe posameznih prostorov – od spalnic, kjer sta pomembna tišina in svež zrak, do kopalnic in kuhinj, kjer je pomembno hitro odvajanje vlage in vonjav.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    LUNOS omogoča kombiniranje sistemov – na primer rekuperatorjev e² v bivalnih prostorih skupaj s klasičnimi odvodnimi enotami v kuhinji ali kopalnici. Tako dobimo učinkovit, energetsko smotrn sistem za celoten dom.

    Odkrijte, kako lahko sistemi LUNOS izboljšajo kakovost bivanja v vašem domu. Obiščite lunos.si za več informacij, kontakt ali povpraševanje.

    Naročnik oglasne vsebine je LUNOS

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Seja vlade

    Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

    Predlog povečuje strošek dela, uspešna podjetja se bodo dodatnemu strošku lahko izognila.
    Karel Lipnik 18. 9. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Več iz teme

    lunosprezračevalni sistemiprezračevanjekakovost zrakaprezračevanje prostorov
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zle slutnje so se uresničile: huda poškodba Eve Pinkelnig (VIDEO)

    Za vrhunsko avstrijsko smučarsko skakalko se je olimpijska sezona končala, še predno se je dobro začela.
    Miha Šimnovec 19. 9. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Na trgovino obesil napis: Judom vstop prepovedan

    Pravi, da Judom, ki se od vojne distancirajo, vstopa ne bi prepovedal. Dodal je še, da ni pričakoval tolikšne pozornosti.
    19. 9. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po ukinitvi oddaje Jimmyja Kimmla

    Trump bi zaradi negativnega poročanja kaznoval medijske hiše

    »Delajo mi samo slabo publiciteto. Mislim, da bi jim morali odvzeti licence,« je dejal novinarjem, ko se je vračal iz obiska v Veliki Britaniji.
    19. 9. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Trg umetnin

    Nova zbirateljska generacija

    Za drastičnim upadom obsega prodaje na trgu umetnin bi lahko bile tudi drugačne preference milenijcev in generacije Z.
    Peter Rak 19. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Norvežanov mejnik

    Haalandovih prvih 50, zdaj v lov za Ronaldom in Messijem

    Norveški nogometni as Erling Haalland je proti Napoliju dosegel svoj 50. gol v ligi prvakov, za kar je potreboval le 49 tekem. Tako hitro ni zabijal še nihče.
    19. 9. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po ukinitvi oddaje Jimmyja Kimmla

    Trump bi zaradi negativnega poročanja kaznoval medijske hiše

    »Delajo mi samo slabo publiciteto. Mislim, da bi jim morali odvzeti licence,« je dejal novinarjem, ko se je vračal iz obiska v Veliki Britaniji.
    19. 9. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Trg umetnin

    Nova zbirateljska generacija

    Za drastičnim upadom obsega prodaje na trgu umetnin bi lahko bile tudi drugačne preference milenijcev in generacije Z.
    Peter Rak 19. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Norvežanov mejnik

    Haalandovih prvih 50, zdaj v lov za Ronaldom in Messijem

    Norveški nogometni as Erling Haalland je proti Napoliju dosegel svoj 50. gol v ligi prvakov, za kar je potreboval le 49 tekem. Tako hitro ni zabijal še nihče.
    19. 9. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo