Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

»Prvič sem v taki situaciji, da potrebujem specialiste. Ker človek ne ve, na koga naj se obrne, sem poklicala vas. Do zdaj sem bila zelo zadovoljna z vsemi prijaznimi asistenti – nikoli se ne jezijo, če kaj narobe povem, in me vedno napotijo na prava vrata. Hvala,« je zapisala gospa Marija iz Domžal po prvem stiku z asistenčnim centrom Varuha zdravja, Vzajemne.

Ko zdravje nenadoma postane prednostna naloga, si vsakdo želi jasnih odgovorov, hitro dostopnih terminov in občutka, da v procesu zdravljenja ni sam. Dolge čakalne dobe in pomanjkanje zdravstvenega kadra obremenjujejo javni sistem, zato vsi iščemo rešitve, ki omogočajo hitrejšo in bolj osebno obravnavo.

Pomanjkanje terminov in kadrovske omejitve javnega zdravstvenega sistema posameznika postavljajo pred vprašanje: kaj lahko storim danes, da bo zame prihodnost bolj varna? Vse več Slovencev se zaveda pomena dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ni zgolj finančna zaščita, ampak tudi dragocen varuh zdravja.

Dodatna zdravstvena zavarovanja pacientom krijejo stroške in jim prinašajo tudi psihološko varnost, saj takšna vrsta zavarovanja omogoča tudi stalno podporo, svetovanje in pomoč ob pravem času, s pravimi informacijami in prijaznim glasom na drugi strani linije.

Rešitev, ki ponuja več kot le zavarovanje

Dostopnost zdravstvenih storitev v Sloveniji ostaja eno ključnih vprašanj sodobnega časa. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se čakalne dobe za mnoge specialistične preglede merijo v mesecih in celo letih. Vzroki so različni, od kadrovskih omejitev, starajočega prebivalstva do povečanih potreb po zdravstveni obravnavi, posledice pa poznamo vsi: ko iščemo pomoč, je ta včasih težko dosegljiva v razumnem roku.

V takšnem okolju je skrb za zdravje postala tudi osebna odgovornost. Ni več dovolj, da upamo na razpoložljivost sistema. Pomembno je, da imamo v rokah orodja, ki nam omogočajo proaktivno ukrepanje. Ena takšnih rešitev je Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, ki presega definicijo zavarovanja kot finančne zaščite in ga nadgrajuje z vsebinami, ki podpirajo človeka v realnih življenjskih situacijah.

Varuh zdravja, Vzajemna, edina in največja specializirana zavarovalnica za zdravstvena zavarovanja v Sloveniji, ki že 25 deluje na slovenskem trgu, izstopa prav zaradi svoje specializacije. Ker se osredotoča izključno na področje zdravja, razume izzive sistema in pričakovanja zavarovancev. Njeno delovanje je trdno zasidrano v domačem okolju in zato še toliko bolj usmerjeno v dolgoročno kakovost storitev in skrb za človeka.

Zdravstvena polica ni le dokument ali številka police. Je sistemsko zasnovan program, ki uporabniku ponuja več ravni varnosti: osnovno zavarovalno zaščito, hitro povezavo z zdravnikom, svetovanje v negotovih trenutkih in usmerjanje v procesu zdravljenja. V času, ko posameznik v stiski pogosto ostane sam in brez jasnih informacij, je to izjemna prednost.

Posebna vrednost Zdravstvene police je tudi v njenem razumevanju življenjskih okoliščin. Ne ponuja enotne rešitve za vse, temveč omogoča izbiro med tremi paketi, ki so prilagojeni različnim potrebam. To pomeni, da si lahko mlajša oseba, ki si želi le osnovne zaščite, izbere paket z zavarovanjem za primer nezgode, medtem ko se lahko nekdo z obstoječimi zdravstvenimi težavami odloči za širši obseg kritja, tudi z dostopom do specialistov in operativnih posegov. Kritje za obstoječa zdravstvena stanja ima 24-mesečno čakalno dobo in pogoj, da je bolezen pozdravljena.

Varuh zdravja, Vzajemna, z Zdravstveno polico ustvarja temelje za bolj odporen in dostopen zdravstveni sistem. S tem ko posamezniku omogoča hitrejšo pot do zdravljenja, razbremenjuje javno zdravstvo in prispeva k učinkovitejšemu delovanju celotnega sistema. Vse to so razlogi, zakaj je Zdravstvena polica mnogo več kot le zavarovalni produkt. S sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni se odločimo za mirnejšo prihodnost, občutek nadzora nad lastnim zdravjem in podporo, ki je dostopna takrat, ko jo resnično potrebujemo. Z njo dobi zavarovanje prijazen, strokoven in dostopen obraz.

Prilagojeni paketi za različne življenjske situacije

Zdravstvena polica omogoča krajšo pot do zdravstvene obravnave. FOTO: Depositphotos

Ena ključnih prednosti Zdravstvene police je njena prilagodljivost. Vzajemna se zaveda, da zdravje ni enoznačna kategorija in da vsak posameznik potrebuje drugačno raven zaščite – od osnovne varnosti pri vsakodnevnih aktivnostih do razširjenega kritja, ki vključuje specialistične obravnave in celo operativne posege. Zato je Zdravstvena polica na voljo v treh različnih paketih: S, M in XL, ki vsak na svoj način odgovarjajo na različne življenjske potrebe.

Za mlajše, aktivne posameznike, športnike rekreativce

Osnovna zaščita: Paket S je najosnovnejša različica Zdravstvene police, namenjena predvsem tistim, ki želijo zaščito v primeru nezgod. Krije stroške zdravstvenih storitev, povezanih s poškodbami, kot so stroški zdravljenja, prevoza, rehabilitacije in morebitni dodatni pregledi. Primeren je za mlajše, aktivne posameznike, športnike rekreativce, pa tudi za vse, ki se zavedajo, da lahko nepričakovana nezgoda pomeni pomemben finančni in zdravstveni zalogaj.

Najpogosteje izbrani paket

Širša zaščita: Paket M prinaša širšo zaščito, saj vključuje zavarovanje za primer bolezni in nezgode. Gre za najpogosteje izbrani paket, saj ponuja kritje iz vzroka bolezni in poškodbe. Ker bolezen ne izbira let, se mnogi zavedajo, da je zelo pametno imeti dostop do pravočasne diagnoze in zdravljenja vzroka poškodb in bolezni. Paket M zavarovancu omogoča dostop do specialističnih pregledov, diagnostičnih postopkov in terapevtskih storitev. Uporabnik ima možnost, da se prek asistenčnega centra hitro poveže z ustreznim zdravnikom, kar občutno skrajša čas do diagnoze in začetka zdravljenja.

Za posameznike z večjim tveganjem za zdravstvene zaplete

Celovito zavarovanje: Paket XL je najbolj celovita oblika zavarovanja, ki vsem prednostim prejšnjih dveh paketov dodaja še kritje za operativne posege. To pomeni, da so zavarovane tudi zahtevnejše zdravstvene situacije, ki vključujejo posege v bolnišničnem okolju. Paket XL je odlična izbira za posameznike z večjim tveganjem za zdravstvene zaplete ali za tiste, ki si želijo biti brez skrbi glede morebitnih zdravstvenih izzivov v prihodnosti.

Poleg osnovnih treh paketov ponuja Zdravstvena polica tudi dve dopolnitvi, ki ju je mogoče vključiti glede na potrebe uporabnika. Prva je Zdravstvena polica za specialistične zdravstvene storitve, ki omogoča hiter dostop do pregleda pri različnih specialistih, kot so ortopedi, dermatologi, internisti ali ginekologi. Druga pa Zdravstvena polica za operativne posege, ki dodatno razširja možnosti zdravljenja in zavarovancu omogoča, da gre na poseg tja, kjer je to najbolj smiselno in hitro izvedljivo. Zdravstvena polica za operativne posege krije tudi operacije s hospitalizacijo. V mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja je vključenih več kot 180 partnerjev.

Posebna prednost vseh paketov je, da jih spremlja asistenčna podpora, ki posameznika usmerja skozi celoten proces zdravljenja. Gre za pomemben element, saj zavarovanec ni prepuščen sam sebi. V okviru asistenčne podpore dobi informacije, pomoč pri izbiri izvajalca in naročanju ter pojasnila glede vsebine zavarovanja.

Zdravstvena polica je tako več kot samo »zavarovanje po meri«. Pomeni prilagodljiv sistem, ki se razvija skupaj z življenjem posameznika. Ne glede na to, ali ste mladi in aktivni, starši z več obveznostmi ali upokojenec, ki si želi varnost v jeseni življenja, obstaja paket, ki vaše potrebe postavi v središče in ponuja rešitev, prilagojeno vam.

Asistenčna podpora, ki vam resnično stoji ob strani

Svetovalci Varuha zdravja, Vzajemne, vam pomagajo poiskati pravega specialista in najhitrejšo pot do diagnoze. FOTO: Depositphotos

Zavarovanje največ pomeni takrat, ko ga človek dejansko potrebuje, in takrat šteje vsak odziv, vsak napotek, vsak klic. Zdravstvena polica Vzajemne z vključeno asistenčno podporo na številki 080 20 60 poskrbi, da zavarovanec nikoli ni sam.

Asistenčni center zagotavlja več kot informacije. Svetovalci z zavarovancem opravijo pogovor, mu pomagajo izbrati pravega specialista, preverijo možnosti za čim hitrejši termin in ga vodijo v procesu zdravljenja. Zavarovanci pogosto pohvalijo prijaznost, razumevanje in občutek, da jih nekdo resnično posluša. »Do zdaj imam samo – in več kot samo – dobre izkušnje. Umirjenost, potrpežljivost, empatičnost, ljubeznivost, STROKOVNOST,« je zapisala ena od uporabnic po obisku specialista.

Povprečna ocena, ki so jo zavarovanci namenili asistenčnim storitvam Varuha zdravja, Vzajemne, znaša izjemnih 4,9 od 5, in sicer na podlagi 3420 ocen v letu 2025.

Ta vrsta podpore ni omejena le na en paket, ampak je vključena v vse ravni Zdravstvene police. V kombinaciji s kritjem specialističnih pregledov ali operativnih posegov postane nepogrešljiv element varnosti, ki bistveno zmanjša negotovost in olajša pot do zdravniške obravnave.

Varuh zdravja, Vzajemna, ima v svoji ponudbi bogat nabor različnih zavarovanj, ki pokrivajo skoraj vse vidike življenja – od zdravstvenih težav do zaščite na potovanjih, varnosti hišnih ljubljenčkov in celo pomoči na domu. Več informacij o paketih Zdravstvene police. Za osebno svetovanje in podporo pokličite 080 20 60. To je vaš asistent za zdravje.

