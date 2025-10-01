Kakšen je zdravstveni sistem nove generacije?

Delov poslovni center bo z današnjo poslovno konferenco zaokrožil večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije. Programski partner konferenčnega dela je Gospodarska zbornica Slovenije.

Udeležence bosta pozdravila Dejan Novaković, direktor Dela mediji, ter Igor Zorko, podpredsednik GZS in predsednik sekcije eZdravje, sledil pa bo nagovor državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža.

Osrednja govornica dogodka bo vodilna slovenska strokovnjakinja za analizo zdravstvenih sistemov, izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavila bo aktualne razmere v zdravstvenih sistemih in ključne globalne trende ter slovenske specifike, ki bodo v prihodnje odločilno vplivale na te sisteme.

Kako do večje učinkovitosti

Gostje prve okrogle mize bodo razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter načinih, kako jo povečati v danih pogojih, ki jih določajo tudi omejeni viri. O priložnostih, ki se odpirajo na področju upravljanja, o inovacijah in drugih vidikih učinkovitosti se bodo z moderatorko izr. prof. dr. Petro Došenović Bonča pogovarjali mag. Robert Ljoljo, generalni direktor ZZZS, Nataša Hajdinjak, predsednica uprave Prve Osebne zavarovalnice, mag. Robert Cugelj, direktor Diagnostičnega centra Bled, in doc. dr. Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana.

V nadaljevanju se bo moderatorka Petra Juvančič, direktorica Združenja Manager, pogovarjala z ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem o gradnji vzdržnega solidarnega sistema.

Preventiva v središču – nova miselnost, boljše zdravje

Rdeča nit druge okrogle mize bo preventiva v zdravstvu. Ali bo to področje, ki ga strokovnjaki prepoznavajo kot ključni dejavnik dolgoročne vzdržnosti zdravstvenih sistemov, dobilo mesto, ki mu pripada, in kako ozaveščeno je prebivalstvo o pomenu preventive?

O tem bodo med drugim razpravljali Anka Bolka, vodja področja za analitiko in razvoj pri ZZZS, Vesna Marinko, generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje, mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje, Matej Pečovnik, predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan, in dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper. Pogovor bo vodila Petra Juvančič.