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    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Kartica, ki krije vse: brez nje lahko dopust hitro postane precej dražji

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v državah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu, na podlagi sporazumov pa jo je mogoče uporabiti tudi v Avstraliji. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v državah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu, na podlagi sporazumov pa jo je mogoče uporabiti tudi v Avstraliji. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
    1. 7. 2026 | 13:40
    1. 7. 2026 | 14:07
    11:05
    A+A-

    Oglejte si video in preverite, zakaj morate še danes naročiti evropsko kartica zdravstvenega zavarovanja:

    Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je brezplačna, a lahko na dopustu bistveno vpliva na stroške in dostop do zdravstvene oskrbe. Omogoča dostop do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži številnih držav, pri čemer višina kritja ni omejena z zavarovalno vsoto, temveč se stroški poravnajo v skladu s pravili države, v kateri pomoč potrebujemo.

    Klemen Ganziti, vodja področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS: »Pred odhodom v tujino našim zavarovancem vedno svetujemo, da poleg rezervacije poti uredijo tudi zdravstveno zavarovanje. Potem je dopust lahko res brezskrben.« FOTO: Leon Vidic
    Klemen Ganziti, vodja področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS: »Pred odhodom v tujino našim zavarovancem vedno svetujemo, da poleg rezervacije poti uredijo tudi zdravstveno zavarovanje. Potem je dopust lahko res brezskrben.« FOTO: Leon Vidic

    Ko načrtujemo dopust, običajno najprej razmišljamo o letalskih vozovnicah, rezervaciji nastanitve, prtljagi in vremenski napovedi. Zdravstveno zavarovanje pogosto pride na vrsto šele tik pred odhodom – ali pa sploh ne. Prav to pa je po besedah Klemna Ganzitija, vodje področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ena najpogostejših napak: »Pred odhodom v tujino našim zavarovancem vedno svetujemo, da poleg rezervacije poti uredijo tudi zdravstveno zavarovanje in preverijo, kje je najbližji izvajalec zdravstvenih storitev v kraju, kjer bodo bivali. Potem je dopust lahko res brezskrben.«

    Pred odhodom si vzemite nekaj minut za mirno glavo

    Je v kovčku tudi evropska kartica zdravstvenega zavarovanja? FOTO: Depositphotos
    Je v kovčku tudi evropska kartica zdravstvenega zavarovanja? FOTO: Depositphotos

    Preden zaprete kovček in se odpravite na pot, se splača na hitro preveriti še nekaj stvari, ki vam lahko pozneje prihranijo precej skrbi. Ganziti svetuje, da najprej pogledate, ali je vaša evropska kartica zdravstvenega zavarovanja še veljavna – to je res ena tistih malenkosti, na katere hitro pozabimo. Dobro je tudi vedeti, kako kartica deluje v državi, kamor potujete, saj pravila niso povsod enaka. In če vas čaka bolj aktiven dopust ali potovanje v nekoliko bolj oddaljene kraje, razmislite še o dodatnem zdravstvenem zavarovanju. Vse to vam vzame le nekaj minut, lahko pa pomeni precej bolj sproščen dopust.

    Veljavnost evropske kartice je mogoče preveriti na državnem portalu zVem. FOTO: Depositphotos
    Veljavnost evropske kartice je mogoče preveriti na državnem portalu zVem. FOTO: Depositphotos

    Veljavnost evropske kartice je mogoče preveriti na državnem portalu zVem. Če je kartica potekla ali je še nimate, jo lahko brezplačno naročite po spletu, s SMS-sporočilom ali na območni enoti ZZZS.

    »Če kartico naročite elektronsko, prejmete tudi certifikat, ki kartico začasno nadomešča. Tako imate dokazilo pri sebi praktično takoj,« pojasnjuje sogovornik. Certifikat je namenjen predvsem primerom, ko kartice pred odhodom ni več mogoče pravočasno prejeti po pošti. Velja največ 90 dni in omogoča uveljavljanje zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji kot evropska kartica. Ker izvajalci zdravstvenih storitev v tujini praviloma sprejemajo le papirno obliko dokumenta, ga je priporočljivo pred odhodom natisniti.

    Evropska kartica omogoča dostop do nujnih zdravstvenih storitev v tujini

    Klemen Ganziti: »Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je prvo varovalo pri uveljavljanju nujne zdravstvene oskrbe v tujini.« FOTO: Leon Vidic
    Klemen Ganziti: »Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je prvo varovalo pri uveljavljanju nujne zdravstvene oskrbe v tujini.« FOTO: Leon Vidic

    Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je dokazilo, da ima njen imetnik urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Z njo lahko med začasnim bivanjem v tujini uveljavlja nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve pri izvajalcih, ki so del javne zdravstvene mreže.

    Ključna prednost kartice je, da kritje ni omejeno z določeno zavarovalno vsoto, kot je to pogosto pri komercialnih zavarovanjih. Če je zdravstvena storitev opravljena v okviru javnega zdravstvenega sistema in jo krije sistem države, kjer se zdravi zavarovanec, stroške zdravljenja med pristojnimi ustanovami poravna ZZZS. »Pri evropski kartici višina kritja ni omejena. Če potrebujete zdravstveno storitev pri izvajalcu javne zdravstvene mreže, stroški zdravljenja niso omejeni z maksimalnim zneskom zavarovanja,« poudarja Ganziti.

    Seveda pa to ne pomeni, da kartica krije prav vse. Če država od svojih zavarovancev zahteva doplačila oziroma participacijo, jih mora praviloma poravnati tudi slovenski zavarovanec.

    Velja skoraj po vsej Evropi – in še dlje

    Evropska kartica velja v državah članicah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora, Švici in Združenem kraljestvu. Na podlagi meddržavnih sporazumov jo je mogoče uporabljati tudi v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in Avstraliji, vendar tam praviloma velja za nujno zdravljenje.

    Zato je pred odhodom vedno smiselno preveriti pravila države, v katero potujemo.

    Najpogostejša zmota je, da kartica krije vse

    V primeru plačila zdravstvene storitve v tujini ne zavrzite računov in medicinske dokumentacije – potrebovali ju boste za zahtevek za povračilo stroškov.FOTO: Depositphotos 
    V primeru plačila zdravstvene storitve v tujini ne zavrzite računov in medicinske dokumentacije – potrebovali ju boste za zahtevek za povračilo stroškov.FOTO: Depositphotos 

    Na ZZZS opažajo, da veliko ljudi evropsko kartico razume preširoko. »Ljudje velikokrat mislijo, da kartica krije vse zdravstvene storitve, kar ne drži. Pomembno je, da poiščete izvajalca, ki je del javne zdravstvene mreže, saj zasebni izvajalci evropske kartice pogosto ne sprejemajo.« To še posebej velja na priljubljenih turističnih destinacijah. Ganziti kot primer izpostavi Hrvaško, kjer v turistični sezoni ob plažah in hotelih delujejo tudi zasebne turistične ambulante.

    Poleg tega imajo nekatere države sistem doplačil. Na Hrvaškem je tako treba pri določenih storitvah poravnati manjši del stroškov, enako velja za posamezna zdravila in recepte.

    Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v državah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu, na podlagi sporazumov pa jo je mogoče uporabiti tudi v Avstraliji. FOTO: Depositphotos
    Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v državah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu, na podlagi sporazumov pa jo je mogoče uporabiti tudi v Avstraliji. FOTO: Depositphotos

    Čeprav je evropska kartica izjemno pomembna, ni enaka turističnemu zdravstvenemu zavarovanju z asistenco. Omogoča dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu, ne krije pa številnih drugih stroškov, ki lahko nastanejo med potovanjem.

    Med drugim ne krije:

    • zdravstvenih storitev pri zasebnih izvajalcih, ki niso vključeni v javno zdravstveno mrežo,
    • storitev v turističnih ambulantah na Hrvaškem,
    • zdravstvenih storitev na križarkah,
    • stroškov helikopterskega reševanja ali drugih oblik reševanja na smučiščih in v gorah, kjer niso del javnega sistema,
    • prevoza oziroma vrnitve zavarovane osebe v Slovenijo,
    • participacij in drugih doplačil, ki jih predpisuje posamezna država,
    • načrtovanega zdravljenja ali poroda v tujini.
       

    Prav zato na ZZZS priporočajo, da popotniki poleg evropske kartice razmislijo tudi o sklenitvi komercialnega zdravstvenega zavarovanja za tujino. »Ne gre za to, da bi se evropska kartica in komercialno zavarovanje izključevala. Nasprotno – pogosto se zelo dobro dopolnjujeta. Odvisno je od tega, kam potujete in kaj boste tam počeli,« svetuje Ganziti.

    Na ZZZS priporočajo, da pred dopustom zavarovanci poleg evropske kartice razmislijo tudi o komercialnem zdravstvenem zavarovanju za tujino. FOTO: Leon Vidic
    Na ZZZS priporočajo, da pred dopustom zavarovanci poleg evropske kartice razmislijo tudi o komercialnem zdravstvenem zavarovanju za tujino. FOTO: Leon Vidic

    Dodatno zavarovanje je še posebej priporočljivo pri potovanjih zunaj Evrope, pri adrenalinskih oziroma tveganih športih, kadar obstaja možnost reševalnega prevoza ali vrnitve v domovino, pri potovanjih z majhnimi otroki ali starejšimi svojci ter v državah, kjer so lahko višja doplačila za zdravstvene storitve.

    Ob tem Ganziti opozarja še na eno pomembno podrobnost: pred sklenitvijo komercialnega zavarovanja je treba natančno prebrati pogoje zavarovanja. Nekatera namreč vsebujejo omejitve glede starosti, že obstoječih kroničnih bolezni ali športnih aktivnosti. Evropska kartica pa nujno in potrebno zdravljenje krije tudi pri kroničnih boleznih, če se zdravstveno stanje med začasnim bivanjem v tujini nepričakovano poslabša.

    Sklenitev dodatnega zavarovanja je priporočljivo pri potovanjih zunaj Evrope ter pri adrenalinskih oziroma tveganih športih. FOTO: Depositphotos
    Sklenitev dodatnega zavarovanja je priporočljivo pri potovanjih zunaj Evrope ter pri adrenalinskih oziroma tveganih športih. FOTO: Depositphotos

    NAROČITE SVOJO EVROPSKO KARTICO

    Turistične ambulante na Hrvaškem: »past«, ki lahko pokvari dopust

    Hrvaška ostaja ena najbolj priljubljenih destinacij slovenskih dopustnikov, zato na ZZZS posebej opozarjajo na eno najpogostejših zmot. »Pomembno je, da poiščete izvajalca, ki je del javne zdravstvene mreže, saj zasebni izvajalci evropske kartice pogosto ne sprejemajo,« opozarja Ganziti.

    V turistični sezoni ob obali delujejo številne turistične ambulante, ki niso vključene v javni zdravstveni sistem. Čeprav so nekatere celo v prostorih zdravstvenih domov, evropske kartice ne sprejemajo, zato mora pacient storitev plačati sam.

    Pri iskanju izvajalcev lahko pomagajo spletne strani nacionalnih zdravstvenih ustanov ali njihovi klicni centri.

    Ko na dopustu potrebujete zdravniško pomoč: kako ukrepati hitro in pravilno

    V primeru plačila zdravstvene storitve v tujini ne zavrzite računov in medicinske dokumentacije – potrebovali ju boste za zahtevek za povračilo stroškov.FOTO: Depositphotos 
    V primeru plačila zdravstvene storitve v tujini ne zavrzite računov in medicinske dokumentacije – potrebovali ju boste za zahtevek za povračilo stroškov.FOTO: Depositphotos 

    Če med dopustom potrebujete zdravstveno pomoč, najprej poiščite izvajalca javne zdravstvene mreže in ob obisku predložite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma veljaven certifikat. Če kartice nimate pri sebi, lahko zdravstveno storitev v upravičenih primerih plačate sami. Pomembno je, da shranite vse račune, medicinsko dokumentacijo in morebitna dokazila o plačilu. Po vrnitvi v Slovenijo lahko na ZZZS vložite zahtevek za povračilo stroškov.

    V državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Združenem kraljestvu in državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju, ZZZS praviloma povrne stroške v višini, kot bi jih priznala tamkajšnja zdravstvena zavarovalnica. Za nujne zdravstvene storitve v drugih državah sveta pa se povračilo določi do višine povprečne cene primerljive storitve v Sloveniji.

    FOTO: ZZZS
    FOTO: ZZZS

    Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

    Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je brezplačna, njena pridobitev pa je hitra in preprosta. Vsako leto jo s seboj na dopust vzame več kot 600.000 slovenskih zavarovancev.

    »Res priporočamo, da jo naročite pravočasno in jo vedno vzamete s seboj. Gre za preprosto, brezplačno rešitev, ki vam lahko v primeru bolezni ali poškodbe v tujini bistveno olajša dostop do zdravstvene oskrbe,« zaključuje Klemen Ganziti.

    Pred odhodom zato poleg potnega lista in rezervacije nastanitve preverite še veljavnost evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, se pozanimajte o delovanju zdravstvenega sistema države, kamor potujete, ter glede na svoje načrte razmislite tudi o dodatnem zdravstvenem zavarovanju za tujino. Nekaj minut priprav lahko pomeni veliko manj skrbi – in precej nižje stroške, če gre na dopustu kaj narobe.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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