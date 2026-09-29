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    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Zmagovalci 12. International Medis Awards s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar, predsednico Mednarodne strokovne komisije prof. dr. Janjo Ocvirk, dr. med., in predstavniki družbe Medis.
    Galerija
    Zmagovalci 12. International Medis Awards s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar, predsednico Mednarodne strokovne komisije prof. dr. Janjo Ocvirk, dr. med., in predstavniki družbe Medis.
    Promo Delo
    29. 9. 2026 | 11:37
    3:47
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    Gre za mednarodno nagrado, ki prepoznava izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz srednje in vzhodne Evrope. Mednarodna strokovna komisija bo tudi tokrat nagradila najboljše raziskovalne prispevke z devetih področij medicine in farmacije. Prijave so odprte do 31. oktobra 2026 prek spletnega obrazca na naslovu www.medis-awards.com. Zmagovalci bodo razglašeni na slavnostni podelitvi marca 2027.

    K sodelovanju so vabljeni zdravniki in farmacevti iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije, ki ob svojem rednem kliničnem delu aktivno delujejo tudi na raziskovalnem področju.

    »Klinične raziskave imajo neposreden vpliv na življenje bolnikov, saj znanstvena spoznanja pretvarjajo v boljšo diagnostiko in učinkovitejše zdravljenje. Zato je pomembno, da prepoznamo in v širši javnosti izpostavimo raziskovalce, ki s svojim delom prispevajo k napredku medicine in farmacije. Nagrade International Medis Awards so namenjene prav njim – zdravnikom in farmacevtom, ki ob svojem rednem delu ustvarjajo novo znanje. Veselim se novih raziskovalnih dosežkov iz naše regije in vse raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, vabim, da se prijavijo,« je ob odprtju razpisa povedala prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., predsednica Mednarodne strokovne komisije.

    Pogoji za prijavo

    Na razpis se lahko prijavijo raziskovalci s področij dermatologije, farmacije, ginekologije, intenzivne medicine in anesteziologije, nevrologije, oftalmologije, pediatrije, pulmologije in alergologije ter revmatologije.

    Prijavljena znanstvenoraziskovalna dela morajo biti objavljena v mednarodni znanstveni reviji s faktorjem vpliva (Impact Factor), višjim od 1,500, med 1. oktobrom 2025 in 31. oktobrom 2026.

    Prijave so odprte do 31. oktobra 2026 prek spletnega obrazca na naslovu www.medis-awards.com. Zmagovalci bodo razglašeni na slavnostni podelitvi marca 2027.

    Bodočnost, bronasta plastika priznanega kiparja Jakova Brdarja, ki jo prejmejo zmagovalci International Medis Awards
    Bodočnost, bronasta plastika priznanega kiparja Jakova Brdarja, ki jo prejmejo zmagovalci International Medis Awards

    Prepoznavanje odličnosti v raziskovanju

    International Medis Awards for Medical Research je mednarodna nagrada, ki jo vsako leto podeljuje neodvisna mednarodna strokovna komisija za izstopajoče raziskovalne dosežke v enajstih državah srednje in vzhodne Evrope na devetih medicinskih področjih. Vsak nagrajenec prejme bronasto plastiko Bodočnost (The Future), delo mednarodno priznanega kiparja Jakova Brdarja, priznanje in manjšo finančno spodbudo za nadaljnje raziskovalno delo.

    Od leta 2014 je bilo v okviru nagrad ocenjenih že 1983 znanstvenoraziskovalnih del, mednarodna strokovna komisija pa je podelila že 110 nagrad raziskovalcem iz enajstih držav regije.

    Nagrada je bila ustanovljena na pobudo slovenske družbe Medis, d. o. o., ki je še danes glavni pokrovitelj.

    Več informacij: www.medis-awards.com.

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