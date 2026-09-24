Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

V želji, da bi njihov bližnji čim dlje ostal doma in hkrati prejemal kakovostno oskrbo, se zgodbe številnih družinskih oskrbovalcev začnejo podobno. Sprva gre za pomoč pri nakupih, spremstvo k zdravniku ali pripravo obrokov. Sčasoma pa se lahko pojavijo še težave z gibljivostjo, osebno higieno, demenca in inkontinenca. Takrat dom nenadoma postane prostor polne oskrbe.

S tem pa pridejo tudi vprašanja: Kako organizirati nego, ko sem v službi, po opravkih? Kako preprečiti zaplete? Kje poiskati pomoč? In kako ob vseh obveznostih poskrbeti tudi zase?

Družinski oskrbovalci niso redkost

Domača oskrba je danes resničnost številnih slovenskih družin. Po podatkih Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje doma nekoga oskrbuje več kot 300.000 ljudi, družinski oskrbovalci pa zagotovijo približno 80 odstotkov vse oskrbe.

Skrb za bližnjega ni le fizično zahtevna, ampak lahko pomeni tudi čustveno in organizacijsko obremenitev. Zato je pomembno, da se o oskrbi bližnjega družina temeljito pogovori in pridobi čim več informacij. Viri informacij in podpore so lahko:

osebni zdravnik,

patronažne medicinske sestre,

centri za socialno delo,

izvajalci dolgotrajne oskrbe,

društva in združenja družinskih oskrbovalcev.



V okviru sistema dolgotrajne oskrbe lahko upravičenci koristijo različne oblike podpore, med drugim oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu, e-oskrbo ter storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti.

Informacije o pravicah in storitvah dolgotrajne oskrbe Več o pravicah in storitvah dolgotrajne oskrbe si lahko preberete na tej povezavi. Na voljo je tudi klicni center na številki 114, kjer lahko vsak delovni dan med 8. in 16. uro dobite preverjene in celovite informacije o dolgotrajni oskrbi.

Ko se pojavi inkontinenca

Med najpogostejšimi izzivi, s katerimi se srečujejo družinski oskrbovalci, je tudi inkontinenca.

FOTO: ABENA-HELPI

Ne glede na to, ali gre za uhajanje urina ali dvojno inkontinenco (uhajanje urina in blata), lahko ta pomembno vpliva na kakovost življenja uporabnika in njegovih bližnjih. Poleg same izbire ustreznega pripomočka je treba poskrbeti tudi za redno higieno, zaščito kože in čim večje udobje uporabnika.

Prav nega in skrb za kožo sta za oskrbovalce večji izziv, kot so pričakovali. Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti trenju in dražečim snovem v izločkih se poveča tveganje za nastanek inkontinenčnega dermatitisa (IAD), ene najpogostejših težav oseb z inkontinenco.

Tri preproste navade za zaščito izpostavljene kože

Pri dolgotrajni oskrbi pogosto velja, da največjo razliko naredijo majhni vsakodnevni koraki.

Strokovnjaki zato za nego kože oseb z inkontinenco priporočajo preprost pristop v treh korakih:

1. Zračni pripomočki za inkontinenco

Pomembno je, da izberete pripomoček za inkontinenco s hitro vpojnostjo, ki površino, kjer se vpojno jedro stika s kožo, ohranja suho in je izdelan iz zračnih materialov. Pomembno je, da pripomoček omogoča zračenje kože in tako podpira njeno naravno ravnovesje.

2. Nežno čiščenje kože

Ob menjavi pripomočka za inkontinenco je pomembno nežno in temeljito očistiti kožo. Pri tem je priporočljivo uporabljati izdelke, namenjene za občutljivo kožo, ki čistijo brez nepotrebnega draženja. Najpriročnejši so izdelki za čiščenje kože, ki jih ni treba izpirati z vodo.

FOTO: ABENA-HELPI

3. Vlaženje in zaščita kože

Z leti postaja koža tanjša in občutljivejša. Redna uporaba negovalnih izdelkov, kot so vlažilne kreme in losjoni, pomaga ohranjati njeno prožnost in zmanjšuje izsušenost.

Na predelih, ki so pogosto izpostavljeni vlagi, pa posebna mazila ustvarijo dodatno zaščito med kožo in dražečimi dejavniki ter pomagajo zmanjšati možnost poškodb kože.

Ta pristop temelji na sistemu treh korakov za preprečevanje inkontinenčnega dermatitisa, ki ga uporabljajo tudi številni strokovnjaki v zdravstveni in socialni oskrbi.

Kateri izdelek za čiščenje in nego kože izbrati? Vprašajte digitalnega pomočnika. Če niste prepričani, kateri izdelek izbrati, vam je lahko v pomoč brezplačno orodje danskega podjetja ABENA, ki na podlagi odgovorov na nekaj preprostih vprašanj o negi pripravi izbor izdelkov za čiščenje in nego kože. Preizkusite ga lahko na tej povezavi.

FOTO: ABENA-HELPI

Pravi pripomoček lahko pomeni veliko razliko

Pogost razlog za nelagodje, iztekanje ali draženje kože ni nujno stopnja inkontinence, ampak uporaba neustreznega pripomočka, lahko tudi njegova neustrezna namestitev.

Pri izbiri je treba upoštevati:

stopnjo inkontinence,

mobilnost uporabnika,

obseg pasu in bokov,

dnevne in nočne potrebe,

morebitno dvojno inkontinenco.



Ker je izdelkov za inkontinenco veliko, je odločitev pogosto zahtevna. O izbiri se lahko pogovorite z osebnim zdravnikom, ki lahko glede na stopnjo inkontinence predpiše pripomočke za inkontinenco tudi z naročilnico za medicinske pripomočke, ali s farmacevtom v lekarni. Na voljo pa je tudi brezplačno orodje, ki na podlagi vaših odgovorov pripravi nabor pripomočkov.

Majhna pomoč, ki pomeni veliko

Skrb za bližnjega doma je lahko ena najlepših oblik medsebojne podpore. Hkrati pa je to odgovornost, ki prinaša številne nove naloge, znanja in odločitve.

Zato največ štejejo preverjene informacije, strokovni nasveti in pripomočki, ki olajšajo vsakdan.

Ko je nega v domačem okolju dobro organizirana, koža ustrezno zaščitena in pomoč na dosegu roke, ostane več časa za tisto, kar je zares pomembno: za pogovor, bližino in občutek varnosti.

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