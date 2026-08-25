Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Evropski zdravstveni sistemi se spopadajo z vse zahtevnejšim okoljem. Zaradi staranja prebivalstva, pomanjkanja kadrov in naraščajočih primerov kroničnih bolezni za te ustanove ni več dovolj, da le nudijo zdravstvene storitve. Pospešena digitalizacija od njih zahteva, da nenehno nadgrajujejo svoje operativne in administracijske sisteme, vse višji standardi pa se osredotočajo na varnost, učinkovitost in obvladovanje tveganj. Predvsem pa mora biti kakovost teh sistemov tudi dokazljiva.

Za zdravstveno ustanovo se kakovost pokaže v številnih vsakodnevnih podrobnostih, kot je to, ali pacient pravočasno pride do prave obravnave, ali so odgovornosti zaposlenih jasno določene in kako hitro ekipa prepozna tveganje za napako.

Sodobni sistemi preverjanja kakovosti niso več namenjeni le dokazovanju skladnosti z zakonodajo, zaradi spreminjajočih se pričakovanj regulatorjev postajajo orodje za sistematično izboljševanje delovanja zdravstvenih organizacij, večjo varnost pacientov in učinkovitejše upravljanje organizacij.

Enajst vidikov kakovosti po standardu EN 15224 in kako koristijo pacientu

Evropski standard za sisteme vodenja EN 15224 ima pomembno vlogo pri dokazovanju kakovostnega vodenja obravnave v zdravstvenih institucijah. Razvit je bil za zdravstveni sektor in se osredotoča na potek zdravstvene obravnave pacienta.

Postavlja vprašanja, kot so: Je pacient obravnavan pravočasno? Ali zdravljenje dosega pričakovani učinek? So tveganja ustrezno prepoznana? In ali se obravnava med različnimi oddelki in izvajalci nadaljuje brez nepotrebnih prekinitev?

Standard ISO 9001 je splošno ogrodje za upravljanje kakovosti, EN 15224 pa njegove zahteve nadgrajuje s specifičnimi elementi zdravstvene dejavnosti. Posebnost standarda je opredelitev enajstih vidikov kakovosti zdravstvene obravnave, med katerimi so varnost pacientov, učinkovitost zdravljenja, neprekinjenost oskrbe, pravočasnost obravnave in na pacienta osredotočena zdravstvena oskrba.

Tudi v Sloveniji se zakonodajne zahteve spreminjajo, s tem pa naraščajo tudi standardi zdravstvene oskrbe, saj od izvajalcev zdravstvene dejavnosti pričakujejo sistematično upravljanje kakovosti in varnosti.

Standard EN 15224 organizacijam pomaga zmanjšati birokratsko breme in jim hkrati ponuja jasno metodološko ogrodje za obvladovanje tveganj, spremljanje kazalnikov kakovosti in nenehno izboljševanje procesov, prilagojenih posebnostim zdravstvenega okolja.

FOTO: SIQ

V Sloveniji se krepi tudi strokovna podpora zdravstvenim organizacijam

Na te potrebe odgovarjajo tudi organizacije, ki zdravstvenim ustanovam zagotavljajo neodvisno preverjanje sistemov kakovosti. SIQ Ljubljana v zadnjih letih intenzivno širi svoje dejavnosti na področju zdravstva in zdravstvenim organizacijam pomaga pri urejanju procesov, obvladovanju tveganj in preverjanju kakovosti zdravstvene oskrbe.

Strokovnjaki SIQ presojajo, kako organizacija prepoznava tveganja pri obravnavi pacientov, kako beleži in analizira neželene dogodke, ali so odgovornosti zaposlenih jasno določene in kako ugotovitve uporablja za izboljševanje nadaljnjih postopkov.

SIQ certificiranje po standardu EN 15224 že izvaja, trenutno pa zaključuje postopek pridobivanja akreditacije za to področje. Po uspešno zaključenem postopku bo lahko izdajal tudi akreditirane certifikate. Ti bodo zdravstvenim organizacijam prinesli dodatno potrditev, da njihov sistem kakovosti presoja strokovno usposobljen in akreditiran certifikacijski organ, hkrati pa bodo omogočali večjo mednarodno primerljivost.

Ko standard postane del vsakodnevne prakse

Primer tega, da standard EN 15224 ne le administrativno, ampak tudi stvarno prinaša občutno izboljšanje v delovanju same zdravstvene ustanove in njenih procesov, pa je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, kjer sistem vodenja kakovosti po tem standardu uspešno razvijajo že več kot desetletje.

Na kliniki poudarjajo, da certifikat zanje ni zgolj formalna potrditev skladnosti, temveč predvsem sistematičen pristop k obvladovanju tveganj, izboljševanju kliničnih procesov ter zagotavljanju varne in na dokazih temelječe zdravstvene obravnave. Redne presoje, ki jih izvaja SIQ Ljubljana, po njihovih besedah pomembno prispevajo k neodvisnemu preverjanju učinkovitosti sistema kakovosti in spodbujajo njegovo nenehno izboljševanje.

Brez znanja ni kakovosti

Sodobni sistemi vodenja kakovosti temeljijo na usposobljenih kadrih, zato se vse več zdravstvenih organizacij odloča za sistematično izobraževanje zaposlenih.

SIQ poleg certificiranja izvaja specializirane programe usposabljanja s področja kakovosti v zdravstvu, notranjih presoj, obvladovanja tveganj, varnosti pacientov in zahtev standarda EN 15224. Programi so namenjeni vodstvom zdravstvenih organizacij, strokovnjakom za kakovost, notranjim presojevalcem in drugim zaposlenim, ki sodelujejo pri razvoju kakovosti zdravstvene obravnave.

FOTO: SIQ

Celovit pristop postaja nova realnost

Področje zdravstva danes zahteva bistveno širši pogled od sistema kakovosti. Poleg certificiranja postajajo vse pomembnejši tudi skladnost medicinskih pripomočkov z evropsko zakonodajo, njihovo preskušanje ter kibernetska varnost zdravstvenih informacijskih sistemov in povezanih medicinskih naprav.

Kakovost zdravstvene obravnave je danes vse tesneje povezana s tehnologijo, ki jo uporabljajo zdravstveni delavci. Od infuzijske črpalke in diagnostične naprave do programske opreme, ki obdeluje občutljive zdravstvene podatke, mora biti varnost preverjena na več ravneh.

SIQ zato zdravstvenemu sektorju zagotavlja celovit nabor storitev – od certificiranja sistemov vodenja kakovosti, preskušanja in ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov po evropski uredbi MDR do storitev s področja kibernetske varnosti, kot so penetracijski testi, varnostne ocene in preverjanje skladnosti digitalnih rešitev z aktualnimi evropskimi zahtevami.

Takšen celoviti pristop zdravstvenim organizacijam in proizvajalcem medicinskih pripomočkov omogoča, da na enem mestu pridobijo strokovno podporo za ključna področja sodobnega zdravstvenega sistema – kakovost, varnost, skladnost in digitalno odpornost.

Za podrobnejše informacije o možnostih certificiranja in usposabljanja o standardu obiščite spletno stran SIQ.

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