»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

Prav v takih trenutkih svojo vrednost pokaže dodatno zdravstveno zavarovanje. Varuh zdravja, Vzajemna, največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji, se vsak dan srečuje z resničnimi zgodbami ljudi, ki jim je pravočasna zdravstvena pomoč vrnila zdravje, včasih celo rešila življenje in jih hkrati zaščitila pred hudimi finančnimi posledicami.

Med primeri, ki so se letos dotaknili vseh zaposlenih na Vzajemni, je tudi zgodba slovenskih staršev, ki so bili z enoletnim malčkom v tujini na počitnicah. Otrok je na dopustu utrpel hude opekline in račun za zdravljenje v tujini je znašal 300.000 evrov. Zaradi zdravstvenega zavarovanja za tujino pri Varuhu zdravja, Vzajemni, so se lahko popolnoma posvetili okrevanju otroka, ne da bi jih skrbeli astronomski stroški zdravljenja, saj so vse v zvezi s tem uredili pri Vzajemni.

Ko se zgodi nepričakovano – huda bolezen, nezgoda ali nujna medicinska pomoč v tujini –, se zavarovanje spremeni v nekaj zelo konkretnega: čas, pomoč, življenje. Varuh zdravja, Vzajemna, postaja zanesljiv partner v skrbi za naše zdravje. S svojimi storitvami omogoča hiter dostop do zdravnikov, asistenčni center za pomoč zavarovancem, zavarovanja za tujino, nezgodna in kolektivna zavarovanja, pa tudi strokovno podporo, ki razume človeka, ne le sistema.

Kot pravi, pomočnik uprave pri Varuhu zdravja, Vzajemni, je vsaka zgodba, ki se srečno konča z zadovoljstvom pacienta in z okrevanjem, zanj in za ekipo največje priznanje: »Moja največja motivacija so iskreni odzivi naših strank, ki povedo, da smo jim rešili življenje ali pa poskrbeli za njihovo zdravje. Ko vidimo, da naše delo konkretno pomaga ljudem, vemo, zakaj to počnemo.«

Vzajemna je danes osredotočena na dodatna zdravstvena in nezgodna zavarovanja. Katere oblike zavarovanj ponujate posameznikom in podjetjem?

Zavarovanja zavarovalnice Vzajemna lahko razdelimo na dva sklopa. To so vsotna zavarovanja – nezgodna zavarovanja in zavarovanja za hujše bolezni, pri katerih stranka prejme nadomestilo v primeru škodnega dogodka –, in zavarovanja, pri katerih krijemo stroške zdravstvenih storitev.

Pomemben del naše ponudbe sta tudi Zdravstvena polica in Zavarovanje za tujino. Naši produkti omogočajo hitro in kakovostno oskrbo.

Zdravstvena polica je eden izmed vaših osrednjih produktov. Kaj konkretno omogoča zavarovancem in komu je posebej namenjena?

Zdravstvena polica je naš paradni produkt. Omogoča dostop do specialistov, diagnostike, ambulantne rehabilitacije, operativnih posegov in vključuje tudi asistenco, ki pomaga strankam in jih vodi skozi celoten proces. Namenjena je vsem, od rojstva do starosti. Za vsa starostna obdobja imamo prilagojene pakete, ki zavarovancem omogočajo hitro obravnavo pri najboljših specialistih.

Kako se razlikujejo posamezni paketi Zdravstvene police in kako lahko posameznik izbere tistega, ki najbolj ustreza njegovemu življenjskemu slogu?

V okviru Zdravstvene police imamo več paketov: osnovne pakete, ki pokrivajo preiskave in zdravljenje v primeru nezgode, pakete, ki vključujejo še nezgode in bolezni, ter pakete, ki vključujejo tudi operativne posege. Svojim strankam vedno priporočimo celovit paket, ki vključuje diagnostiko, operativne posege in rehabilitacijo. Če kateri koli člen v procesu zdravljenja manjka, se lahko zavarovanec spet znajde v čakalnih vrstah. Vedno svetujemo rešitev, ki omogoča celostno obravnavo z diagnostiko, specialisti, operacijami, zdravili in rehabilitacijo.

S stranko se vedno pogovorimo, kakšen je njen način življenja. Zdravje je postalo izjemno cenjena vrednota. Vsi se želimo takoj vrniti v aktivno življenje. Imamo pakete, ki so prilagojeni vsem starostnim skupinam – tudi otrokom in starejšim.

V naše pakete so vključeni tudi stroški zdravil, saj se vsa zdravila v zasebnem zdravstvenem sistemu izdajajo na beli recept. Ne glede na starost zavarovanca vedno predlagamo kritje za primer bolezni in nezgode. Tudi po naših izkušnjah in po naši statistiki je razvidno, da leta niso pomembna, ker bolezen prizadene tudi mlajše. Ne želimo si, da bi morali komu reči, da nekaj ni vključeno. Naš cilj je celostna zdravstvena obravnava, ki vključuje osebnega zdravnika, zdravnika specialista, vso diagnostiko, rehabilitacijo, stroške za zdravila in predvsem tudi operativne posege.

Kako obravnavate zavarovance s kroničnimi boleznimi?

Pri vseh zavarovalnicah so iz dodatnih zdravstvenih zavarovanj izključene že obstoječe kronične bolezni, ki zahtevajo stalno terapijo. Vendar če gre za sanirano zdravstveno stanje (npr. ledvični kamni), pri nas velja čakalna doba 24 mesecev. Po tem obdobju zavarovanje pokriva tudi to področje, če v času čakalne dobe ni bila potrebna medicinska asistenca.

Vaša ponudba vključuje tudi nezgodna zavarovanja za otroke, odrasle in družine. Kaj vključujejo in kdaj so še posebej priporočljiva?

Pokrivamo širok spekter nezgodnih zavarovanj, in sicer individualna, družinska, kolektivna zavarovanja in zavarovanja za podjetja ter otroke. Primerna so za vse, ki želijo zaščititi finančno varnost sebe in svojih bližnjih. Kritja vključujejo invalidnost, zlom kosti in drugo. Izplačujemo nezgodne rente, bolnišnična nadomestila, stroške za medicinske pripomočke in preureditev bivalnega prostora. Primerna so za vse aktivne posameznike. Nesreče se namreč dogajajo povsod, tudi doma. Letos smo imeli zavarovanca, ki je šel po polena za kamin, in ker mu je v oko priletela trska, je trajno izgubil vid. Prejel je izplačano zavarovalnino zaradi trajne invalidnosti.

Vedno poudarjamo, da je treba skrbno izbrati ustrezne zavarovalne vsote kritja, na primer za primer hujše poškodbe, saj pri takih poškodbah, kot je izguba vida ali huda poškodba roke, potrebujemo veliko dodatnih sredstev. Vedno pa priporočamo tudi izbiro kritja nezgodne rente.

Pomemben del vaše ponudbe je tudi zdravstveno zavarovanje za tujino. Kakšno zaščito ponuja zavarovancem in zakaj je smiselno tudi za podjetja?

Zavarovanje za tujino vključuje storitve nujne medicinske pomoči pri zasebnikih in tudi v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže v vseh državah sveta. Vsem pripada tudi 24-urna asistenca v slovenskem jeziku, prav tako so kriti vsi nujni medicinski prevozi v bolnišnico ali do zdravnika, kritje za akutno poslabšanje kronične bolezni, nujno zdravljenje v bolnišnici ali kliniki, kakor tudi iskanje in reševanje ter prevoz v domovino. To zavarovanje priporočamo tudi podjetjem, predvsem tistim, kjer zaposleni opravljajo dela izven meja Republike Slovenije.

Med primeri, ki najbolje ponazarjajo pomen zdravstvenega zavarovanja za tujino zavarovalnice Varuh zdravja, Vzajemna, so trije posebej zahtevni in stroškovno visoki, ki so se zgodili letos. Poleg dojenčka, ki je na počitnicah utrpel hude opekline in so stroški zdravljenja znašali 300.000 evrov, je celotno ekipo zaznamoval tudi drug primer, pri katerem je šlo za resno delovno poškodbo v Južni Ameriki. Gospod se je na gradbišču spotaknil ob predmet na tleh. Čeprav ni šlo za padec z višine, so bili stroški zdravljenja izjemno visoki – skupaj več kot 200.000 evrov. Veliko je tudi primerov na območju Evrope. Letos je izstopal škodni primer v Turčiji, kjer so na starejšega zavarovanca padla težka hotelska vrata. Stroški zdravljenja so znašali približno 2.000 evrov. Pogoste so tudi prebavne težave, kjer lahko stroški znašajo tudi od 500 do 5.000 evrov, odvisno od države bivanja, v ZDA pa tudi nekaj 10.000 evrov. Vsi ti primeri jasno kažejo, kako ključna je ustrezna zavarovalna zaščita ob potovanjih v tujino. Pri tem ne gre le za varnost, ampak tudi za finančno zaščito v primeru nepredvidenih zdravstvenih zapletov.

Del zdravstvene police je tudi asistenca. Kaj to pomeni v praksi in pri katerih primerih ljudem najbolj pomaga?

Asistenca je eden najpomembnejših elementov našega zavarovanja, saj je za posameznika kompetenten sogovornik, ki mu pomaga pri organizaciji celotnega procesa zdravljenja – od razlage diagnoze, izbire ustreznega specialista do usklajevanja terminov. Asistenca poišče zdravnika, rezervira termin po želji pacienta, upošteva posebnosti stanja in individualne potrebe. S tem se izognemo negotovosti, napačni izbiri in dolgim čakalnim dobam.

Ocena zadovoljstva uporabnikov vaše asistence je kar 4,9 od 5. Kako si razlagate tako visoko oceno?

Na ta rezultat smo zelo ponosni. Naše stranke cenijo hitrost, strokovnost in prijazen pristop. Cilj je, da z enim klicem dobijo vse informacije in pomoč. Komunikacijo z zdravniki omogočamo po različnih digitalnih kanalih, zato vse poteka zelo hitro, kar pripomore k visoki oceni zadovoljstva. Proces je precej digitaliziran, zato stranka z enim klicem dobi termin in vse informacije.

Imamo tudi rešitev E-zdravnik, ki strankam omogoča, da se po online kanalih z videoklicem pogovorijo z zdravnikom.

Digitalizacija procesov nenehno poteka. Z njo omogočamo hitrejšo odzivnost, krajše poti do informacij in terminov ter večjo fleksibilnost.

Uporabnikom je na voljo tudi storitev Dr. Posvet. Kako deluje in kako pomembna je možnost hitrega posveta z zdravnikom na daljavo?

Dr. Posvet, ki ga uporablja vedno več naših zavarovancev, omogoča hiter stik z zdravnikom po digitalnih kanalih. Povprečen odzivni čas je 5 minut. Uporabnik pošlje vprašanje, po potrebi sliko in dobi konkretno mnenje. Če zdravnik oceni, da mora pacient k zdravniku, poda nadaljnja navodila. Storitev je zelo uporabna za starše, gibalno ovirane in v primerih, ko ni takoj jasno, ali je nujno treba k zdravniku. Imamo zelo pozitivne odzive uporabnikov, še posebej pri starših majhnih otrok, ki potrebujejo hiter odziv. Na drugi strani so slovenski zdravniki z imenom in priimkom, storitev je zanesljiva in visoko strokovna. Za resna stanja je seveda vedno treba takoj obiskati zdravnika.

Preživel, ker je imel dodatno zdravstveno zavarovanje Vzajemna ima mesečno več kot 4.000 primerov. Največ jih je s področja ortopedije, dermatologije, fizioterapije in nevrologije in v zadnjem času gastroenterologije. »Neki naš zavarovanec je imel težave s prebavo, a je pozabil, da ima sklenjeno Zdravstveno polico. Zdravnik mu je izdal napotnico za endoskopski ultrazvok, čakalna doba je bila kar 10 mesecev. Potem se je spomnil na nas in po klicu v naš asistenčni center je bil pregled organiziran v 15 dneh, potem pa so ga v nekaj dneh napotili na nujno operacijo. Zdravnik je pozneje povedal, da bi 10-mesečno čakanje najverjetneje pomenilo smrt. Taki primeri nas vse pretresejo. S tem zavarovancem smo še danes, po več letih, v stiku. Veliko zavarovancev se nam po uspešno zaključenem zdravljenju pride osebno zahvalit in potem postanejo dobesedno naši ambasadorji,« je povedal Dimitrij Šulin.

»Bolj ko se javni sistem zaostruje, večje so potrebe po naših storitvah«

Kot specializirana zdravstvena zavarovalnica ste usmerjeni v izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev. Kako ocenjujete svoj prispevek k temu?

Zdravje je postalo ena največjih vrednot. V javnem sistemu so čakalne dobe dolge, zato je zdaj še toliko bolj pomembno, da posameznik hitro pride do obravnave. Naši zavarovanci ne čakajo v vrstah v javnem sistemu, kar posredno zmanjša čakalne dobe za druge. Dogaja se, da zavarovanci preprosto ne morejo verjeti, da pri nas pridejo na vrsto v nekaj dneh, v javnem sistemu pa bi čakali več mesecev. Naši procesi so hitri, oskrba kakovostna, cilj pa je čimprejšnji začetek zdravljenja. To dosegamo z dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji. Vsak naš produkt je dodana vrednost za naše stranke.

Kako pri Vzajemni razvijate nove storitve? Na katere potrebe in povratne informacije se najpogosteje odzivate?

Prilagajamo se razmeram v zdravstvenem sistemu in potrebam strank. Bolj ko se javni sistem zaostruje, večje so potrebe po naših storitvah. Redno širimo mrežo izvajalcev, zdaj sodelujemo s 180 medicinskimi centri po vsej Sloveniji. V lasti imamo Barsos, smo solastniki zdravstvenega centra Aristotel v Krškem, Dentalnega centra Varuh zdravja in družbe CCO (Center celostne oskrbe). Imamo izjemno kompetentne izvajalce, tako da celoten proces teče brezhibno.

Katere trende na področju zdravstvenih zavarovanj trenutno najbolj pozorno spremljate?

Trendi gredo v smer digitalizacije, v uveljavljanje prvih posvetov na daljavo in v diagnostiko po e-kanalih. Velik poudarek je tudi na preventivnih aktivnostih za zdrav življenjski slog, ki jih uresničujemo s programom Varuh zdravja. Pomemben trend, ki ga opažamo pri številnih slovenskih podjetjih, je tudi večja skrb podjetij za zdravje zaposlenih.

Podjetja vse bolj aktivno iščejo rešitve za zdravje zaposlenih

Več kot 650 podjetij pri vas kolektivno zavaruje svoje zaposlene. Kaj jih pri tem najbolj prepriča?

Varuh zdravja, Vzajemna, ponuja kolektivno zdravstveno polico, kolektivno zavarovanje za težje bolezni in kolektivno nezgodno zavarovanje. Podjetja s sklepanjem kolektivnih zdravstvenih zavarovanj želijo izboljšati zadovoljstvo zaposlenih, zmanjšati bolniške odsotnosti in ponuditi dodatne ugodnosti, ki so zanimive za nove zaposlene in za ohranitev že zaposlenih delavcev. Organiziramo tudi dneve zdravja v podjetjih, izvajamo meritve (krvni tlak, holesterol), predavanja, svetovanja in razne delavnice.

Boj za najboljše kadre je zelo oster in na ta način podjetja med seboj nekako tekmujejo. Skrb za zdravje je lahko del konkurenčne ponudbe podjetja. Kolektivna zdravstvena zavarovanja omogočajo hiter dostop do zdravnikov, kar pomeni manjši izpad delovnih ur in večje zadovoljstvo zaposlenih. V preteklosti smo podjetja morali prepričevati o koristih tovrstnih zavarovanj, danes pa nas kar sami poiščejo, in ko podjetje spozna koristi, sodelovanje običajno ostane dolgoročno.

Kakšne cilje si Vzajemna zastavlja za prihodnja leta?

Na področju dodatnih zdravstvenih zavarovanj obvladujemo tretjino trga. Kot edina specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji želimo ostati vodilna organizacija na tem področju. Poudarek bo na razvoju novih produktov in prilagajanje trgu. Naš glavni cilj je biti prva izbira, ko posameznik išče zdravstveno rešitev.

