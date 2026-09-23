Ko varčevanje v zdravstvu postane strošek za celotno gospodarstvo

Z zdravstvenim sistemom se prej ali slej sreča vsak posameznik, navadno v najranljivejših obdobjih svojega življenja, ko običajno ne zmoremo tehtati med dostopnostjo in stroški, med sedanjimi potrebami in dolgoročno vzdržnostjo, med vlaganjem v nove tehnologije in financiranjem obstoječih storitev ter med koristmi za posamezne skupine bolnikov in potrebami prebivalstva kot celote.

V zdravstvu, ki je inherentno povezano z vprašanji zdravja, varnosti in pravičnosti, skoraj ni »nevtralnih« odločitev, saj vsaka prerazporeditev virov pomeni tudi odločitev o tem, kdo bo do česa prišel, kako hitro in pod kakšnimi pogoji. Ravno zato je zdravstvo eno najzahtevnejših področij javne politike.

Čakalne dobe, dostop do storitev, pomanjkanje zdravstvenega kadra in rast izdatkov polnijo naslovnice, mobilizirajo javnost in lahko pomembno zaznamujejo politično usodo ministrov in vlad.

Žal se prepogosto razprava o zdravstvu ustavi pri vprašanju, koliko nas stane in kje moramo varčevati. Precej redkeje se dotikamo vprašanj, koliko nas stane slabo zdravje. Pri tem pa ne mislim samo na ožje zdravstvene učinke, kot so manjša umrljivost pacientov in večja kakovost življenja pacientov, ampak tudi na širše zdravstvene in družbeno-ekonomske učinke, kot so vpliv na kakovost življenja neformalnih oskrbovalcev, neenakosti v zdravju ter izgube plačanega in neplačanega dela tako pacientov kot njihovih oskrbovalcev.

Slednje imajo širše makroekonomske učinke, saj se izguba produktivnosti zaradi slabega zdravja ne ustavi pri posamezniku ali njegovem delodajalcu, temveč se prek medsektorskih povezav širi tudi na druge dele gospodarstva. Zmanjševanje skupne dodatne vrednosti in zaposlenosti upočasnjuje gospodarsko rast. To izrazito vpliva na zmožnost ustvarjanja javnofinančnih prihodkov, ki pa so temelj solidarnostnega financiranja zdravstva.

Rast financiranja zdravstva

V razpravah o čakalnih dobah, nezadovoljenih potrebah, prepočasnem uvajanju novih zdravstvenih tehnologij in drugih vprašanjih, ki razumljivo razburjajo javnost, pogosto spregledamo, da smo v Sloveniji z vidika zagotavljanja solidarnostnega financiranja zdravstva v občutno boljšem položaju kot mnoge države s primerljivo stopnjo gospodarske razvitosti.

V zdravstvu skoraj ni »nevtralnih« odločitev, saj vsaka prerazporeditev virov pomeni tudi odločitev o tem, kdo bo do česa prišel, kako hitro in pod kakšnimi pogoji, pravi Petra Došenović Bonča. FOTO: Blaž Samec/Delo

Od leta 2019 do 2025 so tekoči zdravstveni izdatki za zdravstvo, torej izdatki za izvajanje zdravstvenih dejavnosti, zdravila in medicinske pripomočke, narasli s 4 na skoraj 7 milijard evrov. To je nekaj manj kot 10 odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda. Za večino teh izdatkov – dobrih 85 odstotkov – zagotavljamo v Sloveniji javne vire financiranja, ki so predvsem iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Opisana rast financiranja zdravstva se odraža tudi na dinamiki prihodkov in odhodkov ZZZS, ki je nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja. Od leta 2019 do 2026 so njegovi prihodki narasli s tri na šest milijard evrov, kar je skoraj 12 odstotkov letno v povprečju. Izdatki so povprečno letno naraščali malo hitreje kot prihodki.

Pri primerjavi vseh navedenih izdatkov je treba upoštevati, da ZZZS ne financira zgolj izvajanja zdravstvenih dejavnosti, zdravil in medicinskih pripomočkov. Nezanemarljiv del izdatkov so tudi boleznine oziroma nadomestila za dolgotrajno bolniško odsotnost. Ta so se z dobrih 380 milijonov evrov leta 2019 povečala na 670 milijonov evrov leta 2025, v finančnem načrtu za leto 2026 pa so predvidena na ravni skoraj 700 milijonov evrov.

Čeprav so se bolniška nadomestila podvojila, je treba opozoriti, da je bil njihov delež v vseh odhodkih ZZZS leta 2025 nižji kot leta 2019. Leta 2019 je znašal 12,5 odstotka, nato je do leta 2022 naraščal in dosegel 17 odstotkov, kar je povezano z epidemijo covida-19 in prenosom dela bremena z delodajalcev na ZZZS. Od leta 2024 pa je delež bolniških nadomestil znova med 11 in 12 odstotkov.

Boljši zdravstveni izidi, boljša kakovost življenja

Ali ta podatek kaže dobro ali slabo stanje na področju obvladovanja bolniške odsotnosti? Sam po sebi za takšno presojo ne zadošča. Opozarja pa na pomembno povezavo med temeljnim poslanstvom zdravstva – izboljševanjem zdravstvenih izidov – ter širšimi družbenimi in ekonomskimi učinki zdravja.

Boljši zdravstveni izidi praviloma pomenijo boljšo kakovost življenja, večjo funkcijsko neodvisnost in s tem večjo delovno zmožnost posameznika. Če zdravljenje zmanjša simptome, omejitve in posledice bolezni ali prepreči njihovo napredovanje, lahko posameznik dlje ostane delovno aktiven, se hitreje vrne na delo in svoje delo opravlja z manj omejitvami. Zato pričakujemo, da se izboljšanje zdravstvenih izidov odrazi tudi v ugodnejših izidih na trgu dela.

Žal se prepogosto razprava o zdravstvu ustavi pri vprašanju, koliko nas stane in kje moramo varčevati. Precej redkeje se dotikamo vprašanj, koliko nas stane slabo zdravje.

Poti, po katerih se ta učinek lahko uresniči, je več. Uspešnejše zdravljenje lahko zmanjša prezentizem, torej zmanjšano učinkovitost posameznika, ki je sicer prisoten na delovnem mestu, ter število in trajanje bolniških odsotnosti. Lahko prepreči izgubo zaposlitve, zmanjšuje verjetnost dolgotrajne brezposelnosti, prezgodnjega izstopa s trga dela ali invalidske upokojitve ter posamezniku omogoči, da ostane delovno aktiven dlje.

Pri težjih boleznih lahko učinkovitejše zdravljenje preprečuje tudi prezgodnjo smrt. Učinki pa niso omejeni le na plačano delo. Boljše zdravje lahko ohranja sposobnost za neplačano delo v gospodinjstvu, skrb za družinske člane in druge oblike družbenega udejstvovanja.

INFOGRAFIKA: Delo

Vendar povezava med zdravstvenimi izidi in izidi na trgu dela ni nujno pozitivna. Na odnos med zdravjem in delovno zmožnostjo na eni strani ter dejansko delovno aktivnostjo na drugi strani vpliva vrsta institucionalnih, organizacijskih in vedenjskih dejavnikov.

Pomembno je, kako je urejen sistem socialne varnosti in nadomestil za odsotnost z dela, kako fleksibilen je trg dela, ali obstajajo učinkovite aktivne politike zaposlovanja ter ali delodajalci omogočajo prilagoditve delovnega mesta, postopno vračanje na delo, krajši delovni čas ali prerazporeditev nalog.

Pomembne so tudi vrednote in stališča posameznikov ter delodajalcev do dela, zdravja na delovnem mestu in vračanja na delovno mesto.

Širši družbeni učinki zdravja

Prav zato lahko enaki zdravstveni izidi v različnih institucionalnih okoljih povzročijo zelo različne učinke na zaposlenost in produktivnost. Če na primer sistem bolniške odsotnosti ni usmerjen v ocenjevanje preostale delovne zmožnosti, če ni ustrezno nadziran, če pri vračanju na delo ni ustreznih spodbud za delodajalce, se izboljšanje zdravstvenega stanja ne bo nujno v celoti pokazalo v krajših odsotnostih ali večji delovni aktivnosti.

Podobno lahko zdravstvena inovacija pomembno izboljša funkcijsko sposobnost pacienta, vendar bo njen širši ekonomski učinek manjši, če trg dela ne omogoča pacientove pravočasne ponovne vključitve v delovno aktivnost. Pomemben vmesni člen med zdravljenjem in vrnitvijo na delo je tudi pravočasna rehabilitacija. Če se ta začne prepozno, se lahko kljub uspešno zaključenemu zdravljenju podaljšujeta funkcijska oviranost in odsotnost z dela, zmanjšuje pa se tudi verjetnost hitre in uspešne ponovne vključitve v delovno okolje.

Zdravstveni sistem torej ustvarja potencial za boljše izide na trgu dela; ali se bo ta potencial dejansko uresničil, pa je odvisno od širšega delovnega in institucionalnega okolja.

Z vidika slednjega so ključne podlage za odločanje o tem, koliko javnih sredstev nameniti zdravstvu in katere zdravstvene tehnologije financirati. Če pri tovrstnem presojanju upoštevamo samo učinke na zdravstveno blagajno ali javne finance, številni pomembni učinki niso zajeti.

O širših družbenih učinkih zdravja, h katerim bistveno prispeva tudi učinkovit in uspešen zdravstveni sistem, se veliko govori, vendar besedam še vedno prepogosto ne sledijo spremembe v načinu odločanja.

Če pri investicijah v zdravstvu in pri uvajanju novih zdravstvenih tehnologij zanemarjamo izide na trgu dela, zmožnost za neplačano delo in breme neformalne oskrbe, so spodbude, da te širše učinke obvladujemo, preprosto šibkejše.

O širših družbenih učinkih zdravja, h katerim pomembno prispeva tudi učinkovit in uspešen zdravstveni sistem, se veliko govori, vendar besedam še vedno prepogosto ne sledijo spremembe v načinu odločanja. Načeloma se vsi strinjamo, da je treba te učinke upoštevati, saj bolezen pogosto ustvarja pozitivne in negativne zunanje učinke.

O zunanjih učinkih govorimo takrat, ko dejanja enega deležnika ustvarjajo koristi za drugega, ne da bi bile te koristi ustrezno ovrednotene ali plačane, oziroma ko mu povzročajo škodo, ne da bi bila ta škoda nadomeščena.

Prerazporeditev bremena bolezni ni obvladovanje

Takšni učinki so v zdravstvu pogosti. Eden od številnih primerov so kratkotrajne bolniške odsotnosti, katerih strošek neposredno nosijo delodajalci. Če širše učinke bolezni in zdravljenja zanemarimo, lahko na videz razbremenimo en del javnih financ, v resnici pa breme zgolj prenesemo drugam – z zdravstvenega sistema na delodajalce, sistem socialnega varstva, posameznike ali neformalne oskrbovalce. Prerazporejanje bremena bolezni pa seveda ni njegovo obvladovanje!

Prerazporejanje bremena bolezni pa seveda ni njegovo obvladovanje!

Upoštevanje širših učinkov je povezano tudi z legitimnostjo in zaupanjem. Odločitve o tem, katere zdravstvene tehnologije financirati, niso zgolj tehnične odločitve o stroških na enoto zdravstvenega izida. Gre tudi za odločitve o tem, katere koristi družba prepoznava kot pomembne in kako razume vlogo solidarno financiranega zdravstvenega sistema.

Širše gledano lahko družba vrednost pripisuje tudi temu, da učinkovite možnosti zdravljenja obstajajo, če bi jih trenutno zdrav posameznik sam ali njegovi bližnji potrebovali nekoč v prihodnosti.

Komu naj sledi denar?

Pomemben argument je tudi finančna vzdržnost zdravstvenega sistema. Finančna vzdržnost pa ni varčevanje danes za vsako ceno, temveč takšno obvladovanje virov, ki ne ogroža zdravja prebivalstva in prihodnjih možnosti financiranja sistema. Nepremišljeno varčevanje pri zdravstvenih izdatkih lahko kratkoročno razbremeni javne finance, vendar ob neustreznem obsegu ali strukturi varčevanja lahko povzroči začarani krog.

Slabša dostopnost, kakovost ali obseg zdravstvenih storitev lahko vodijo v slabše zdravstveno stanje prebivalstva, to pa v nižjo delovno zmožnost, učinkovitost in produktivnost. Posledice se nato prenesejo na celotno gospodarstvo. Zmanjševanje ustvarjene dodane vrednosti oziroma bruto domačega proizvoda pa vpliva na davčne prihodke in zbrane socialne prispevke. Kratkoročni prihranek v zdravstvu se tako lahko zelo hitro spremeni v dolgoročni gospodarski in javnofinančni strošek.

Če je bilo vodilo dosedanjih reform, da denar sledi bolniku, bi moral biti naslednji korak, da denar sledi tudi doseženim izidom zdravljenja.

In kaj lahko naredimo, da preidemo od besed k dejanjem? Če se omejim na zdravstveni sistem, za začetek potrebujemo jasno opredeljena merila odločanja, kakovostne klinične in ekonomske dokaze, pravočasno vključevanje novih tehnologij v vrednotenje, transparentne metode, neodvisnost presoje, vključevanje bolnikov in strokovnjakov ter jasno povezavo med pričakovanimi zdravstvenimi izidi in financiranjem. Če je bilo vodilo dosedanjih reform, da denar sledi bolniku, bi moral biti naslednji korak, da denar sledi tudi doseženim izidom zdravljenja.

Pomembnost kakovostnih podatkov

Kakovostnih kliničnih in ekonomskih dokazov ni brez kakovostnih podatkov. Slovenski zdravstveni sistem je prepogosto v položaju, ki ga lahko označimo kot obilje podatkov, a pomanjkanje informacij (data rich, information poor). Podatkov je veliko, vendar iz njih ne nastaja dovolj uporabnih informacij za odločanje.

Pot do tega stanja je pogosto zaznamovana s silosnim razmišljanjem, kopičenjem podatkov brez jasnega namena, formalističnim opredeljevanjem podatkovnih zahtev in posledično tudi s slabšo kakovostjo podatkov. Podatki tako obstajajo, vendar niso nujno zbrani, povezani in urejeni na način, ki bi podpiral raziskovanje ali odločanje.

Želen premik je v smeri pravi podatki v podporo odločanju (data rich, decision ready). Želimo torej okolje, kjer podatke zbiramo ciljno in jih spreminjamo v relevantne informacije. To zahteva ne le analize dejanskih informacijskih potreb različnih deležnikov, ampak tudi njihovo preverjanje in usklajevanje. Prav tako je nujno zagotavljanje podatkov za raziskovalno uporabo, vzpostavljanje povratnih zank ter oblikovanje ustreznih finančnih in nefinančnih spodbud za kakovostno zbiranje in uporabo podatkov.

Za kakovostno odločanje ni dovolj, da imamo dobre podatke, zanesljive metode in učinkovite, čim manj birokratizirane procese. Nujne so tudi ustrezne kompetence odločevalcev. Te danes niso enakomerno porazdeljene: razlike obstajajo tako med posameznimi skupinami razvijalcev zdravstvenih tehnologij, na primer med farmacevtsko industrijo in drugimi razvijalci, kot med razvijalci tehnologij in odločevalci v javnem zdravstvenem sistemu.

Zato ni dovolj, da za isto mizo sedijo vsi ključni deležniki. Pomembno je, da je razmerje v znanju, podatkih in analitičnih zmogljivostih dovolj uravnoteženo, da javni odločevalci niso zgolj tisti, ki na koncu prevzamejo odgovornost za odločitev, temveč so enakovredni sogovorniki v procesu njenega oblikovanja.