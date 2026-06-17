Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Vsak izgubljeni delovni dan, vsaka dolgotrajna bolniška odsotnost in vsaka zamujena priložnost za zgodnje zdravljenje pustijo sled. Občutijo jo posamezniki in njihove družine, občutijo jo delodajalci, zdravstveni sistem in tudi gospodarstvo.

Slovenija se podobno kot druge evropske države spopada z izrazitimi demografskimi spremembami. Prebivalstvo se stara, kronične bolezni postajajo vse pogostejše, vse več pozornosti zahtevajo duševno zdravje, kakovost življenja in ohranjanje delovne sposobnosti. Vprašanja, ki so bila nekoč predvsem zdravstvena tema, danes postajajo pomemben del razprav o konkurenčnosti, produktivnosti in dolgoročni družbeni vzdržnosti.

Ob tem se spreminja tudi razumevanje zdravja. V ospredju niso več zgolj zdravljenje bolezni, zdravstvene ustanove in zdravstvene storitve. Vedno več pozornosti namenjamo preprečevanju zdravstvenih težav, zgodnjemu ukrepanju, zdravim življenjskim navadam, dostopu do sodobnih terapij in tehnologijam, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost in dolžino življenja.

Kako zgraditi družbo, v kateri ljudje ostajajo zdravi, aktivni in vključeni čim dlje? Kako lahko zdravstveni sistem, gospodarstvo, zavarovalnice, raziskovalne ustanove in odločevalci prispevajo k skupnemu cilju? Katere odločitve moramo sprejeti danes, da bo zdravje tudi v prihodnje eden ključnih temeljev družbenega razvoja?

Odgovore na ta vprašanja bo iskala kampanja Zdravje 2026, ki bo v okviru Delovega poslovnega centra potekala na delo.si in v posebnih izdajah časopisa Delo. S poglobljenimi uredniškimi vsebinami, analizami in pogovori s strokovnjaki bo osvetlila ključne izzive sodobnega zdravstva ter predstavila rešitve, ki lahko vplivajo na prihodnost slovenske družbe in gospodarstva.

Vrhunec kampanje bo poslovna konferenca, ki bo 23. septembra 2026 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani.

FOTO: Miran Juršič

Dr. Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica, Novartis, d. o. o.: »Slovenija postaja vse pomembnejša lokacija za napredno farmacevtsko proizvodnjo in razvoj inovativnih zdravil, ki so ključni člen sodobne zdravstvene oskrbe. Novartis kot ključne prednosti Slovenije prepoznava vrhunsko znanje, znanstveno odličnost in strateško umeščenost v Evropi. Zato smo tudi vse bolj vključeni v razvoj in proizvodnjo najnaprednejših oblik zdravljenja, kot so celične in genske, radioligandne ter xRNA terapije. Za ohranjanje in nadaljnjo rast te vloge pa je bistveno konkurenčno, predvidljivo in inovacijam naklonjeno okolje, ki omogoča pravočasne naložbe ter spodbuja sodelovanje med industrijo, akademsko sfero in državo. S tem lahko Slovenija še okrepi svojo vlogo strateškega partnerja pri razvoju zdravil prihodnosti, ki lahko pomembno prispevajo k boljšim izidom zdravljenja in hitrejši vrnitvi ljudi v aktivno življenje.«

FOTO: ZZZS

Mag. Ana Vodičar, vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: »Naraščajoč zdravstveni absentizem v Sloveniji ni več le zdravstveno, temveč tudi razvojno in ekonomsko vprašanje. Smo med državami z najvišjo stopnjo bolniških odsotnosti v Evropi, njihovi neposredni stroški pa že presegajo 1,2 milijarde evrov letno in za zdravstveno blagajno zmanjšujejo sredstva za zdravstvene storitve, zdravila in pripomočke, delodajalcem pa poleg stroškovnega pritiska povzročajo tudi težave pri organizaciji dela. Za dolgoročno vzdržen sistem moramo v sodelovanju z vsemi deležniki okrepiti preventivo, vključno z zagotavljanjem zdravega delovnega okolja, posodobiti zakonodajo ter se usmeriti v ohranjanje in prepoznavanje preostale delovne zmožnosti in hitrejše vračanje ljudi na delo.«

Foto Janez Marolt

Nataša Hajdinjak, predsednica uprave, PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.: »PRVA že osmo leto kot veliki pokrovitelj konference Zdravje spodbuja razpravo o ureditvi zdravstvene oskrbe v Sloveniji in ozavešča o pomenu odgovornih odločitev za varno in kakovostno življenje jutri. Potrebujemo dostopen, kakovosten in finančno vzdržen sistem. Zavarovanja so most med pravicami iz javnega sistema in samoplačništvom ter blažijo posledice nepredvidenih dogodkov. Ključno je zavedanje posameznika o lastni odgovornosti za finančno in zdravstveno varnost. Pomembne vloge pa se vedno bolj zavedajo tudi podjetja: z zavarovanji za zaposlene zapolnjujejo socialne vrzeli, ki so jim izpostavljeni zaposleni, krepijo privlačnost delodajalca in izkazujejo odgovornost do ljudi – ključnega dejavnika uspeha. PRVA Osebna zavarovalnica je kot specialist za osebna zavarovanja zanesljiv partner pri teh rešitvah.«

FOTO: Deposithptos

Teme, ki bodo zaznamovale prihodnost zdravja

Kampanja Zdravje 2026 bo skozi uredniške vsebine, intervjuje in strokovne analize osvetlila ključne izzive, ki bodo zaznamovali prihodnost zdravstva in kakovosti življenja v Sloveniji. Posebno pozornost bo namenila vprašanju, kako ohranjati delovno sposobnost prebivalstva, zmanjševati breme kroničnih bolezni in ustvarjati razmere za daljše aktivno življenje.

V ospredju bodo tudi digitalna preobrazba zdravstva, razvoj umetne inteligence in novih diagnostičnih pristopov, uporaba telemedicine ter vprašanja varnosti in upravljanja zdravstvenih podatkov. Kampanja bo predstavila dobre prakse, razvojne usmeritve in poglede strokovnjakov, ki soustvarjajo prihodnost zdravstvene obravnave.

Pomemben del vsebin bo namenjen tudi financiranju zdravstva in vlogi zdravstvenih zavarovanj. Sogovorniki bodo razpravljali o modelih, ki spodbujajo preventivo, zgodnje zdravljenje in učinkovitejše obvladovanje zdravstvenih tveganj. Posebno pozornost bomo namenili vprašanju, kako lahko pravočasno ukrepanje, dostop do sodobnih terapij in boljše sodelovanje med deležniki prispevajo k bolj zdravi, aktivni in vključeni družbi.

FOTO: GIZ

Mag. Barbara Stegel, generalna sekretarka, Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ: »V FarmaForumu verjamemo, da zdravja ne smemo razumeti kot izdatek, temveč kot naložbo v ljudi, odpornost družbe in dolgoročni razvoj. V času izrazitih demografskih sprememb, spreminjanja zdravstvenih potreb, kadrovskih izzivov in hitrega razvoja medicine je še posebej pomembno, da v razpravah prepoznamo pomen znanja in raziskav. Le s pravočasnim in premišljenim uvajanjem inovacij ter povezovanjem vseh deležnikov lahko ustvarjamo večjo vrednost za bolnike, zdravstveni sistem in družbo kot celoto. Zato z veseljem sodelujemo pri konferenci Zdravje, ki odpira prostor za strokoven dialog o prihodnosti zdravstvenega sistema in o odločitvah, ki bodo vplivale na njegovo dostopnost, kakovost in vzdržnost.«

FOTO: Spominčica

Štefanija L. Zlobec, predsednica, Spominčica – Alzheimer Slovenija – Nacionalno strokovno združenje za pomoč pri demenci: »Demenca postaja eden največjih družbenih in zdravstvenih izzivov našega časa, zato zgolj zdravstvena obravnava bolezni ni več dovolj. Kakovost podpore se kaže v tem, kako družba sprejema osebe z demenco in njihove svojce v vsakdanjem življenju. V ospredje prihajajo dejavniki, ki jih ljudje neposredno občutijo: pravočasno prepoznavanje bolezni, dostop do informacij, podpora na domu, razumevanje okolice in možnost, da ostanejo čim dlje aktivni v domačem okolju in vključeni v skupnost. V Spominčici že vrsto let gradimo demenci prijazne skupnosti, ozaveščamo javnost, izobražujemo strokovne delavce in svojce ter razvijamo mrežo podpore po vsej Sloveniji. Verjamemo, da mora sodobna družba poleg zdravstvene oskrbe zagotavljati tudi vključujoče okolje, v katerem so osebe z demenco obravnavane spoštljivo, dostojanstveno in z razumevanjem. To je temelj kakovostnega življenja z demenco.«

Vrhunec kampanje bo poslovna konferenca Zdravje 2026

Ključne teme kampanje bodo zaživele tudi na poslovni konferenci Zdravje 2026, ki bo 23. septembra v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Prireditev bo združila predstavnike zdravstvene stroke, gospodarstva, zavarovalnic, farmacevtske industrije, raziskovalnih ustanov in javnih institucij ter ponudila prostor za razpravo o tem, kako zdravje postaviti med ključne razvojne prioritete države.

Konferenco bo odprla osrednja govornica izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in predstavila vpliv bolezni na delovno zmožnost, produktivnost in dolgoročno konkurenčnost gospodarstva. Predavanje bo izhodišče za razmislek o zdravju kot naložbi, ki pomembno vpliva na razvoj družbe in javnih financ.

Na prvi okrogli mizi z naslovom Zdravje in delovna sposobnost: sistemski odzivi na nove družbene izzive bodo sogovorniki razpravljali o naraščajočem absentizmu, dolgotrajnih bolniških odsotnostih in možnostih za učinkovitejše povezovanje zdravstvenega sistema, delodajalcev in države. Sodelovali bodo mag. Robert Ljoljo, generalni direktor ZZZS, izr. prof. dr. Branko Gabrovec, generalni direktor NIJZ, doc. dr. Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana, in predstavnik Ministrstva za zdravje. Pogovor bo moderirala Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.

V nadaljevanju bo sledila razprava Zdravje kot naložba: onkraj nadomestil in kratkoročnih stroškov, ki bo osvetlila vlogo zavarovalnic, farmacevtske industrije in zdravstvenih politik pri ustvarjanju pogojev za zgodnje ukrepanje, pravočasno zdravljenje ter zmanjševanje zdravstvenih in ekonomskih tveganj. Med sogovorniki bodo Aymeric Royere, Novartis, predsednik in direktor Inovativnih zdravil, Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice, in izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča.

Foto Lunos

Mag. Uroš Fonovič, direktor, Lunos, d. o. o.: »Zdravo notranje okolje postaja vse pomembnejši del kakovostnega bivanja, saj ljudje kar 90 % časa preživimo v zaprtih prostorih. Kakovost zraka zato neposredno vpliva na naše počutje, produktivnost in dolgoročno zdravje. To velja tako za bivalne kot tudi za delovne prostore in javne objekte, kjer pomen ustreznega prezračevanja pogosto ostaja podcenjen. Neustrezna izmenjava zraka lahko vodi do povečane vlage, višjih koncentracij CO₂ ter drugih onesnaževalcev v zraku in posledično slabšega počutja, kar lahko dolgoročno vpliva tudi na zdravje širše populacije. S sodobnimi prezračevalnimi sistemi, kot jih razvijamo v Lunosu, je mogoče zagotavljati stalno izmenjavo zraka na energetsko učinkovit način ter ustvarjati bolj zdravo in kakovostno notranje okolje.«

FOTO: Jernej Lasic

Meta Skok, pooblaščenka uprave, Zavarovalnica Triglav: »V času hitrega razvoja, ko so spremembe stalnica, zdravje ostaja osrednja človekova vrednota in potreba. Pri tem sta čas in kakovost neprecenljiva. To je naše vodilo pri ponudbi in razvoju dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki omogočajo hiter dostop do specialistov in kakovostno oskrbo pri več kot 450 zdravstvenih izvajalcih po vsej Sloveniji. Zavarovancem pri dostopu do zdravstvenih storitev na Zdravstveni točki svetuje zdravstveno osebje. Naš cilj je jasen – strokovno, učinkovito in zanesljivo stati ob strani, ko nas ljudje najbolj potrebujejo, ter dolgoročno ostajati njihov zaupanja vredni partner za zdravje.«

Foto Vzajemna

Matija Šenk, predsednik uprave, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica​: »Zdravje danes ni več le vprašanje zdravstvenega sistema, temveč pomemben dejavnik gospodarske odpornosti in družbenega razvoja. Še posebej to velja ob naraščajočem absentizmu, daljših bolniških odsotnostih in vse večjih izzivih pri ohranjanju delovne sposobnosti prebivalstva. Ključno vprašanje ni zgolj, kako zdravimo, temveč kako pravočasno ukrepamo – z zgodnjo diagnostiko, hitrim dostopom do ustrezne obravnave in učinkovito podporo posamezniku pri okrevanju in vračanju v aktivno življenje. V Vzajemni zdravstveni zavarovalnici verjamemo, da imajo pri tem pomembno vlogo tudi sodobni zavarovalniški modeli, ki z usmerjenostjo v preventivo, hitrejšo dostopnostjo zdravstvenih storitev in podporo podjetjem pri skrbi za zdravje zaposlenih prispevajo k zmanjševanju zdravstvenih in ekonomskih posledic bolezni. Zdravje ni strošek – je ena najpomembnejših naložb v dolgoročno vitalnost družbe in konkurenčnost gospodarstva.«

FOTO: Črt Piksi

Prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper: »Ko razmišljamo o stroških, ki jih povzroča bolezen oziroma pomanjkanje zdravja, pogosto najprej pomislimo na izdatke zdravstvenega sistema. V resnici pa je cena bistveno višja. Plačujemo jo z izgubljenimi leti kakovostnega življenja, zmanjšano delovno storilnostjo, večjo odvisnostjo od zdravstvenih in socialnih storitev ter z bremenom, ki ga nosijo družine in celotna družba. Znanstveni dokazi že dolgo kažejo, da je velik delež kroničnih bolezni in funkcionalnih upadov, povezanih s staranjem, tesno povezan z življenjskim slogom. Kljub temu še vedno večino sredstev namenjamo zdravljenju posledic, bistveno manj pa ohranjanju zdravja in preprečevanju bolezni. Ocenjuje se, da več kot 90 odstotkov sredstev zdravstvenih blagajn porabimo za obravnavo že obolelih posameznikov, le manjši del pa za preventivne dejavnosti in krepitev zdravja. Če želimo kot družba ravnati odgovorno, moramo preseči deklarativno podporo preventivi in jo postaviti v središče razvojnih politik. Vsak evro, vložen v spodbujanje gibalne aktivnosti, zdrave prehrane, zgodnjega odkrivanja tveganj ter programov aktivnega in zdravega staranja, se večkrat povrne v obliki boljšega zdravja prebivalstva, večje produktivnosti, manjše obremenitve zdravstvenega sistema in višje kakovosti življenja. Preventiva ni strošek. Najdražja je tista preventiva, ki je nismo izvedli pravočasno.«

FOTO: Leon Vidic

Gregor Schoss, direktor, SIQ Ljubljana: »Zdravstvo bo v prihodnosti vedno dražje, in to zaradi podaljševanja življenjske dobe ter tudi vse bolj kompleksnih bolezni. Za večjo dostopnost potrebujemo inovacije, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah in umetni inteligenci. Ob tem ostaja ključno vprašanje zaupanja – da medicinski pripomočki ob boku razvoja ostanejo varni, učinkoviti in zanesljivi za uporabnike. V SIQ zagotavljamo, da je varnost pri sodobnih medicinskih pripomočkih čim večja.«

FOTO: Jernej Lasič

Tomaž Gornik, ustanovitelj in direktor, Better »Digitalno zdravstvo vstopa v fazo, v kateri ni ključno le zbiranje podatkov, temveč njihova povezanost in smiselna uporaba v klinični praksi. Odprte, standardizirane podatkovne platforme omogočajo, da zdravstveni podatki postanejo dolgoročno uporaben vir za različne aplikacije in odločitvene procese, ne glede na sistem ali lokacijo. Ko temu dodamo še umetno inteligenco in sodobna razvojna orodja, lahko zdravstveni sistemi hitreje razvijajo rešitve, ki so bližje pacientom in zdravstvenim delavcem. To je pot do bolj povezanega, varnega in prilagodljivega zdravstva, ki že danes postaja realnost v številnih državah po vsem svetu.«

FOTO: Deposithptos

Posebno pozornost bo konferenca namenila tudi demenci, eni največjih zdravstvenih in družbenih izzivov dolgožive družbe. V pogovoru z naslovom Demenca: nevidna epidemija dolgožive družbe bo Štefanja L. Zlobec, predsednica Združenja Spominčica, spregovorila o prepoznavanju prvih znakov bolezni, podpori svojcem ter pomenu okolja, ki človeku z demenco omogoča dostojno in varno življenje. Razpravo bo moderirala doc. dr. Polona Rus Prelog, dr. med., specialistka psihiatrije in vodja Geronto-psihiatričnega oddelka Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Tretja okrogla miza z naslovom Aktivno življenje in kakovostna dolgoživost: od zdravljenja k funkcionalnosti bo odprla vprašanja kakovostne dolgoživosti, povezave med telesnim in duševnim zdravjem ter pristopov, ki posamezniku omogočajo daljše aktivno in funkcionalno življenje. Svoje poglede bodo predstavili zdravnik dr. Željko Ćurić, izr. prof. dr. Lucija Mulej, direktorica podjetja BUDNJANI, Budne rešitve d. o. o., in Marko Bitenc, direktor in ustanovitelj GenePlaneta. Razpravo bo vodila Tjaša Zajc, mednarodno priznana strokovnjakinja na področju digitalnega zdravja.

Poslovna konferenca bo ponudila vpogled v najpomembnejše trende, izzive in priložnosti na področju zdravstva ter povezala ključne odločevalce, ki soustvarjajo prihodnost slovenskega zdravstvenega sistema. V ospredju bodo vprašanja delovne sposobnosti prebivalstva, digitalne preobrazbe zdravstva, dostopa do sodobnih terapij, vloge umetne inteligence in novih pristopov k financiranju zdravja.

Skupni imenovalec vseh razprav ostaja iskanje rešitev za bolj zdravo, aktivno in vključeno družbo ter za gospodarstvo, ki zdravje prepoznava kot eno svojih najpomembnejših razvojnih naložb.