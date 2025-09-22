  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zdravje

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Vzajemna je po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja čez noč izgubila 93 % prihodkov, a je z optimizacijo in prilagoditvijo produktov ohranila vodilni položaj. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Vzajemna je po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja čez noč izgubila 93 % prihodkov, a je z optimizacijo in prilagoditvijo produktov ohranila vodilni položaj. FOTO: Leon Vidic
    Promo Delo
    22. 9. 2025 | 09:38
    22. 9. 2025 | 09:38
    A+A-

    Leto 2024 je slovenski zdravstveni prostor postavilo pred eno največjih sprememb doslej – ukinjeno je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je predstavljalo pomemben del financiranja zdravstvenega sistema, in ga je imelo sklenjenega skoraj milijon ljudi. Ob tem je potekalo tudi zahtevno statusno preoblikovanje največje zdravstvene zavarovalnice Vzajemna pri nas, ki je iz družbe za vzajemno zavarovanje prešla v delniško družbo.

    Kombinacija obeh procesov bi marsikatero organizacijo zamajala. Z odpornostjo, premišljenim prilagajanjem in jasnim strateškim načrtom je Vzajemna ohranila vodilni položaj na trgu ter dokazala, da je sposobna uspešno krmariti tudi v novih razmerah. »Dokazali smo, da smo sposobni ohraniti stabilnost tudi v letu, ko smo izgubili 93 odstotkov prihodkov,« poudarja predsednik uprave Matija Šenk.

    Ob tem dodaja, da družba ostaja zavezana solidarnosti in družbeni odgovornosti ter širi paleto dodatnih zdravstvenih zavarovanj (od specialističnih pregledov do zavarovanj za tujino) in inovativnih digitalnih rešitev.

    Največji izziv v zgodovini Vzajemne

    Ob koncu leta 2024 je Vzajemna razpolagala s 118 milijonov evrov premoženja, njeno finančno stanje pa je bilo zelo stabilno – imela je več kot trikrat več kapitala, kot je zakonsko zahtevano.  Matija Šenk, predsednik uprave Vzajemne: »To je eden najmočnejših kazalnikov stabilnosti na trgu, ki zagotavlja varnost zavarovancem in omogoča ambiciozno izvajanje strateških načrtov v prihodnjih letih.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Ob koncu leta 2024 je Vzajemna razpolagala s 118 milijonov evrov premoženja, njeno finančno stanje pa je bilo zelo stabilno – imela je več kot trikrat več kapitala, kot je zakonsko zahtevano.  Matija Šenk, predsednik uprave Vzajemne: »To je eden najmočnejših kazalnikov stabilnosti na trgu, ki zagotavlja varnost zavarovancem in omogoča ambiciozno izvajanje strateških načrtov v prihodnjih letih.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZSPVZZ) je uredil preoblikovanje Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo. Kako ste se lotili te naloge in kateri so bili ključni cilji, ki ste si jih pri tem zastavili?

    Nalogo preoblikovanja smo izvedli transparentno in v tesnem sodelovanju z ministrstvom za finance, Agencijo za zavarovalni nadzor ter pooblaščenimi strokovnjaki. Oblikovali smo interdisciplinarno projektno skupino in ves čas jasno komunicirali z zaposlenimi, zavarovanci, regulatorji in javnostjo. Ključni cilji so bili ohraniti stabilno poslovanje, zagotoviti pravno in finančno skladnost ter zaščititi interese zavarovancev. Leto 2024 je bilo čas velikih sprememb, v katerem smo dokazali odpornost, sposobnost prilagajanja in usmerjenost v dolgoročno trajnost ter kapitalsko ustreznost kot temelj stabilnosti družbe.

    93 odstotkov manj prihodkov, kapitalska moč dosegla 337 %

    Kljub odpravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ostajate največja zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji. Kako ocenjujete potek preoblikovanja Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo?

    Preoblikovanje je bilo zahtevno, saj smo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izgubili 93 % prihodkov. Kljub temu nam je s prilagoditvijo produktnega portfelja, optimizacijo stroškov in obsežno komunikacijo z več kot 830.000 upravičenci uspelo ohraniti položaj vodilne zdravstvene zavarovalnice. Julija 2024 smo bili vpisani v sodni register kot delniška družba, uvrstitev delnic na Ljubljansko borzo pa je predvidena za januar 2026. Ob koncu leta 2024 smo imeli 118 milijonov bilančne vsote in 74,5 milijona kapitala, kapitalska ustreznost pa je dosegla kar 337 %. Naš cilj je doseči točko preloma v letu 2028, morda celo leto prej, kar dokazuje odpornost družbe.

    Vzajemna je po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja čez noč izgubila 93 % prihodkov, a je z optimizacijo in prilagoditvijo produktov ohranila vodilni položaj. FOTO: Leon Vidic
    Vzajemna je po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja čez noč izgubila 93 % prihodkov, a je z optimizacijo in prilagoditvijo produktov ohranila vodilni položaj. FOTO: Leon Vidic

    Kaj je šlo po načrtih in kje so bile največje težave?

    Zadovoljni smo z organizacijo informacijske podpore, ki je vključevala obdelavo več kot 830.000 dopisov ter učinkovito digitalno komunikacijo in podporo klicnega centra. Večina izzivov so bili kompleksni pravni postopki, številna vprašanja upravičencev in negotovost na trgu, dodatno pa je na proces vplivalo še sprejemanje novega zakona o zdravstveni dejavnosti.

    445.000 prihodnjih delničarjev in močna razpršena lastniška struktura

    Vzajemna je do danes prejela več kot 245.000 izjav volje upravičencev. Približno 10 odstotkov od teh je uveljavilo pravico, da namesto izplačila svojega deleža prejmejo ustrezno število delnic Vzajemne, velika večina pa se je odločila za denar. Kako si razlagate tako razmerje in kaj to pomeni za prihodnjo lastniško strukturo družbe?

    Približno 10 % upravičencev se je odločilo za delnice, kar je glede na nizko investicijsko kulturo v Sloveniji razumljivo in skladno z našimi pričakovanji. Skoraj 445.000 prihodnjih delničarjev in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot 15,18-odstotni lastnik tvorijo razpršeno lastniško strukturo, ki zagotavlja neodvisnost in stabilnost družbe. S ključnim institucionalnim delničarjem bomo znali usklajeno razvijati strategijo, zato na prihodnost gledamo optimistično.

    Uvrstitev delnic na Ljubljansko borzo je predvidena za januar 2026, upravičenci pa bodo imeli dve leti časa za njihov prevzem. Ker je časa za prenos dovolj, upravičencem z odpiranjem trgovalnega računa ni treba hiteti; smiselno je počakati na javne objave cenikov, morebitne popuste ter pogoje individualnih naložbenih računov, ki bodo na voljo od marca 2026. Delnice, ki ne bodo prevzete v roku dveh let od uvrstitve na borzo, bodo prenesene na KAD.

    Vzajemna načrtuje širitev kritij zdravstvene police, dodaja možnost drugega zdravniškega mnenja in uvaja nove digitalne rešitve. Cilj je, da bo lahko vsak zavarovanec celoten postopek – od sklenitve do obravnave – izvedel hitro, enostavno in v celoti digitalno. FOTO: Jože Suhadolnik
    Vzajemna načrtuje širitev kritij zdravstvene police, dodaja možnost drugega zdravniškega mnenja in uvaja nove digitalne rešitve. Cilj je, da bo lahko vsak zavarovanec celoten postopek – od sklenitve do obravnave – izvedel hitro, enostavno in v celoti digitalno. FOTO: Jože Suhadolnik

    Solidarnost in odgovornost ostajata temelj

    Vzajemna ima dolgo tradicijo družbene odgovornosti in solidarnosti. Kako boste te vrednote ohranili tudi po preoblikovanju v delniško družbo?

    Solidarnost in družbena odgovornost ostajata osrednja dela naše strategije. Nadaljevali bomo s podporo projektom, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, medgeneracijsko sodelovanje in finančno izobraževanje, ter partnersko sodelovanje z različnimi organizacijami in zdravstvenimi ustanovami.

    Prvi korak čez mejo: širitev na Hrvaško

    Kako se bo zdaj spremenila vaša strategija? Na katere nove trge ali storitve se želite usmeriti v prihodnje?

    Naša strategija temelji na treh stebrih: razvoju in nadgradnji produktov, krepitvi prodajnih poti in racionalizaciji skupine Vzajemna. Poudarek je na rasti zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj, razvoju digitalnih platform in asistenčnih storitev, ki že danes omogočajo hitro obravnavo. Okrepili bomo sodelovanje s komplementarnimi partnerji, med katere sodijo tudi banke in zavarovalnice – že danes na primer uspešno sodelujemo z Modro zavarovalnico. Nadaljevali bomo širitev v segmentu B2B, kjer imamo trenutno sklenjena zavarovanja z več kot 650 podjetji.

    Pomemben del naše strategije pa je tudi širitev na tuje trge: že letos začenjamo na Hrvaškem, kjer smo s partnerji in tržniki že podpisali prve pogodbe. Najprej bomo prisotni ob meji, nato pa postopno širili mrežo po vsej državi. S tem želimo dolgoročno postati pomemben igralec tudi na regionalnem trgu.

    Matija Šenk: »Naše storitve imajo povprečno oceno 4,91 od 5, kar dokazuje visoko zaupanje zavarovancev.​«

    Dodatna zdravstvena zavarovanja – temelj prihodnje rasti

    Vzajemna že ponuja vrsto dodatnih zdravstvenih zavarovanj, kot so Zdravstvena polica za specialistične storitve, kritje težjih bolezni in zavarovanje za tujino. Katera področja dodatnih zavarovanj vidite kot najbolj perspektivna in na katerih boste vložili največ energije?

    Ključni ostajajo zdravstveni produkti, ki zavarovancem na dostopen način omogočajo hitro in kakovostno zdravtveno obravnavo. Zdravstvena polica krije specialistične preglede, pripadajočo diagnostiko in rehabilitacijo. Prednost naše ponudbe je hitrost obravnave, preglednost pogojev in podpora zavarovanca skozi celoten proces zdravljenja.

    Jeseni bomo lansirali nov produkt – zavarovanje Zdravljenje v tujini, ki bo vključevalo tudi možnost pridobitve drugega zdravniškega mnenja. V prihodnje bomo okrepili tudi digitalizacijo, da bo stranka lahko celoten postopek – od sklenitve do izvedbe storitve – opravila sama. Naš cilj ni le finančna varnost, temveč dolgoročno partnerstvo z našimi zavarovanci pri ohranjanju zdravja in dvigu kakovosti življenja.

    Mreža Varuh zdravja je pomemben del ponudbe Vzajemne za hitrejši in lažji dostop do zdravstvenih storitev. Kako ocenjujete njeno učinkovitost v praksi? Katere konkretne učinke opažate pri skrajševanju čakalnih dob ali dvigu kakovosti oskrbe?

    Mreža Varuh zdravja omogoča, da zavarovanci do specialističnih pregledov in diagnostičnih preiskav pridejo v nekaj dneh namesto mesecih. Sodelujemo z več kot 190 visoko usposobljenimi zdravstvenimi izvajalci po Sloveniji, kar zagotavlja kakovost in dostopnost storitev. Dodano vrednost prepoznavajo tudi delodajalci, saj hitra obravnava zaposlenih zmanjšuje absentizem in stroške.

    Mreža Varuh zdravja Vzajemne z več kot 190 zdravstvenimi izvajalci skrajša poti do specialistov z mesecev na nekaj dni. Zavarovanci  storitve ocenjujejo z oceno 4,91 od 5. FOTO: Leon Vidic
    Mreža Varuh zdravja Vzajemne z več kot 190 zdravstvenimi izvajalci skrajša poti do specialistov z mesecev na nekaj dni. Zavarovanci  storitve ocenjujejo z oceno 4,91 od 5. FOTO: Leon Vidic

    Zaupanje zavarovancev: ocena 4,91 od 5

    Kakšni so odzivi zavarovancev, ki uporabljajo storitve v okviru mreže Varuh zdravja?

    Uporabniška izkušnja je izjemno pozitivna, saj povprečna ocena naših storitev znaša 4,91 od 5. Zavarovanci posebej cenijo hitrost, strokovnost in osebno podporo, kar krepi njihovo zvestobo na dolgi rok.

    Naš cilj je zagotoviti celovito storitev – od sklenitve zavarovanja in diagnostike do rehabilitacije – ter ohraniti visoko raven kakovosti. Skupina Varuh zdravja vključuje Dentalni center, Medicinski center Barsos, zdravstveni center Aristotel in Center celostne oskrbe, ki omogočajo hitro, koordinirano in celovito obravnavo. Povezanost z dodatnimi zavarovanji je pomembna konkurenčna prednost, saj zavarovancem zagotavlja kontinuiteto zdravljenja in celostno podporo.

    Matija Šenk: »Solidarnost in družbena odgovornost ostajata osrednja dela naše strategije.«

    Kako poskrbite, da zavarovanci dobro razumejo, kaj jim posamezni produkt prinaša?

    Z lastno prodajno mrežo zagotavljamo jasno in enostavno komunikacijo, podprto s praktičnimi primeri. Zavarovanci najbolj cenijo hitrost in preprostost postopkov ter dejstvo, da jih spremljamo od prvega klica do zaključka obravnave.

    Največje zanimanje je za Zdravstveno policoZavarovanje za tujino z asistenco 24/7 ter prenovljene pakete nezgodnih zavarovanj. Ti produkti so se izkazali kot najpomembnejši zaradi dejanske uporabnosti v praksi in prilagojenosti potrebam zavarovancev.

    Dodatna zavarovanja kot pomembno dopolnilo javnemu sistemu

    Kakšna je širša vloga dodatnih zdravstvenih zavarovanj v slovenskem zdravstvenem sistemu?

    Dodatna zavarovanja so pomembno dopolnilo javnemu sistemu, saj omogočajo hitrejši dostop do storitev na finančno dostopen način. S tem zmanjšujejo obremenjenost javnega zdravstva in dvigujejo kakovost oskrbe. V prihodnje bomo nadgrajevali ponudbo, širili lastno mrežo in krepili program, tudi na področje preventive, ob tem pa ohranjali vrednote solidarnosti, dostopnosti in družbene odgovornosti.

    Vzajemna želi v prihodnje okrepiti tudi preventivne programe, saj je prav preventiva ključna za dolgoročno zdravje prebivalstva. FOTO: Jože Suhadolnik
    Vzajemna želi v prihodnje okrepiti tudi preventivne programe, saj je prav preventiva ključna za dolgoročno zdravje prebivalstva. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kako vidite vlogo dodatnih zdravstvenih zavarovanj v prihodnosti?

    Naš cilj je ohraniti vodilno vlogo na področju dodatnih zdravstvenih zavarovanj in jo dolgoročno še krepiti. To bomo dosegli s širitvijo lastne mreže v Sloveniji in tujini, z razvojem novih produktov, nadaljnjo digitalizacijo in krepitvijo preventivnih programov. V prihodnjih petih do desetih letih si Vzajemno predstavljamo kot zdravstveno zavarovalnico, ki bo ob stalnem razvoju in širitvi prisotna tudi na regionalnem trgu. V razmerju do javnega zdravstva želimo delovati komplementarno – z omogočanjem hitrejšega dostopa do diagnostike in obravnave bomo prispevali k večji učinkovitosti sistema.

    Poseben poudarek namenjamo tudi podjetjem, kjer naša zavarovanja dokazano zmanjšujejo absentizem in stroške delodajalcev, hkrati pa prispevajo k zdravju zaposlenih in večji konkurenčnosti gospodarstva.

    Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna

    Sorodni članki

    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več

    Več iz teme

    Vzajemnazdravstveno zavarovanjedodatno zdravstveno zavarovanjeZdravstvena policamatija šenk
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pisec uspešnic

    Dan Brown: Naše religije bodo sčasoma postale mitologije

    Avtor svetovnih uspešnic Da Vincijeva šifra in Angeli in demoni Dan Brown (61) je po skoraj dveh desetletjih predstavil svoj najnovejši roman.
    Agata Rakovec Kurent 22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tretji trener

    Olimpija ima novega, namesto Nizozemca Argentinec

    Erwin van de Looij ni več trener Olimpije, novi je Federico Luna in je bil vzgojen v znameniti Barcelonini akademiji La Masia.
    22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske spremembe

    Italijo prizadeli siloviti nalivi in poplave, za sever izdali oranžno opozorilo

    Italijanski mediji poročajo o veliki škodi, ki jo je povzročilo obilno deževje v noči na ponedeljek.
    22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Teden mobilnosti

    Dan brez avtomobila z brezplačnimi dogodki za otroke

    Danes si lahko na izpraznjenem parkirišču pred Lutkovnim gledališčem ogledate predstavo Sapramiška.
    22. 9. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske spremembe

    Italijo prizadeli siloviti nalivi in poplave, za sever izdali oranžno opozorilo

    Italijanski mediji poročajo o veliki škodi, ki jo je povzročilo obilno deževje v noči na ponedeljek.
    22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Teden mobilnosti

    Dan brez avtomobila z brezplačnimi dogodki za otroke

    Danes si lahko na izpraznjenem parkirišču pred Lutkovnim gledališčem ogledate predstavo Sapramiška.
    22. 9. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo