Skrbi glede razpoložljivosti medicinskih pripomočkov ostajajo

Za podjetja, ki dajejo na trg ali omogočajo dostopnost medicinskih pripomočkov v EU – najsi so to sterilne gaze, kirurški laserji, žilne opornice ali umetni kolki – se približujejo pomembni roki. Proizvajalci, ki še niso prešli s prejšnje zakonodaje na uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih (MDR) morajo zagotoviti skladnost z MDR oziroma izpolnjevati pogoje za podaljšano prehodno obdobje.

Ko se bodo roki iztekli, pripomočki, ki ne bodo imeli veljavnega certifikata po MDR, ne bodo več smeli prihajati na trg EU. Priglašeni organi opozarjajo, da vsem proizvajalcem morda ne bo uspelo pravočasno zaključiti zahtevnih in obsežnih postopkov ugotavljanja skladnosti. To lahko vpliva tudi na razpoložljivost določenih medicinskih pripomočkov na trgu.

Dolgi postopki ugotavljanja skladnosti

Prehodno obdobje se bo konec prihodnjega leta izteklo za pripomočke z največjim tveganjem ter za večino pripomočkov za vsaditev, za pripomočke srednjega tveganja pa leto dni pozneje, pojasnjujeta Ana Pribaković Borštnik in Vesna Rems Odar iz Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Pripomočki nizke stopnje tveganja pa morajo na trgu izpolnjevati zahteve MDR že od 26. maja leta 2021.

Februarja letos so priglašeni organi v EU – torej organizacije, ki izpolnijo pogoje, da izdelke lahko certificirajo, in med katerimi je tudi SIQ Ljubljana – izdali 18.000 certifikatov v skladu z novo uredbo MDR, na mizah pa so imeli skupaj skoraj 33.000 vlog. Velik delež pripomočkov, ki so na voljo na evropskem tržišču, in koristijo podaljšano prehodno obdobje, še ni končalo prehoda na novo uredbo.

»Zaradi precej strožjih zahtev MDR je postopek ugotavljanja skladnosti zahtevnejši kot v preteklosti. V povprečju traja od 13 do 18 mesecev, pri kompleksnejših medicinskih pripomočkih višjih razredov pa tveganja lahko trajajo tudi dlje. Trajanje postopka je močno odvisno tudi od kakovosti in popolnosti dokumentacije, ki jo predložijo proizvajalci,« opisujeta strokovnjakinji.

V SIQ Ljubljana so nekatere postopke že izpeljali v osmih mesecih, pri zahtevnejših primerih pa so trajali tudi več kot dve leti. Pred kratkim so podelili 50. certifikat na podlagi uredbe MDR.

Spremembe za odpravljanje ozkih grl

Povpraševanje po storitvah ugotavljanja skladnosti se povečuje, tako zaradi novih strank kot zaradi partnerjev, ki na trg uvajajo nove ali spremenjene proizvode, za katere je treba dokazati skladnost z uredbo. Priglašeni organ se odziva s širjenjem ekipe za MDR. Zagotavljanje dovolj velikega števila ustrezno usposobljenih strokovnjakov je eden ključnih izzivov priglašenih organov, za proizvajalce pa je pogosto največji izziv priprava popolne, dosledne in z dokazi podprte tehnične dokumentacije.

Februarja letos so priglašeni organi v EU izdali 18.000 certifikatov v skladu z novo uredbo MDR, na mizah pa so imeli skupaj skoraj 33.000 vlog.

Evropska komisija poskuša vplivati na ozka grla ter pospešiti postopke certificiranja s spremembo pravil. Določila je časovne okvire, v katerih morajo priglašeni organi izvesti posamezno fazo ocenjevanja ter temu ustrezno prilagoditi notranje procese, da bodo lahko sledili rokom.

Cilji novih napovedanih sprememb MDR so poenostaviti postopke certificiranja in pripraviti ustrezne certifikacijske poti za pripomočke za redke vrste bolezni ali ranljive skupine pacientov ter za nove tehnologije, še pojasnjujejo na SIQ Ljubljana. Opozarjajo tudi na vse več medicinskih pripomočkov, ki imajo funkcionalnosti umetne inteligence. Zato bo pomembno zagotoviti usklajeno delovanje evropskega akta o umetni inteligenci ter MDR.